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"COVID-тисячу" цього року зможуть отримати 8 млн українців, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабінет Міністрів найближчим часом ухвалить відповідний порядок використання цих коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр міністр Денис Шмигаль під час години питань до уряду.

"Ми очікуємо, що 8 млн громадян звернуться по виплати в 1 тис. грн цього року. Усі будуть забезпечені цими коштами. Як і обіцяно, програма повною мірою запрацює з 19 грудня у застосунку або на порталі Дія", - сказав голова уряду.

За словами Шмигаля, 8 грудня Кабінет Міністрів ухвалить відповідний порядок використання цих коштів.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Чтобы топить печку при отсутствии денег на газ и уголь?
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03.12.2021 17:28
+4
с бюджета выделили 6 лярдов, по 1тыс на руки... "могут получить 8млн"...

p.s. это только у меня калькулятор барахлит?
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03.12.2021 17:35
+3
Ну шо? В тренажерний, кіно чи почитати?
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03.12.2021 17:07
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говорила одна блогер, что шмыгали обязались вакцинировать за месяц, щас, столько, сколько до сих пор было...
японимаю что они длб, но вот шоб настолько?
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03.12.2021 17:04 Відповісти
ну так именно - видим то ли панику, то ли то что всегда(обосрались)
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03.12.2021 17:15 Відповісти
Ну если блогер говорила - то 147% так и будет
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03.12.2021 17:16 Відповісти
А якщо в пенсіонерів або в селах у людей нема Дії? То виходить, що цю тисячу люди не отримають, тим більше на що її призначено витратити, то в селах людям нема де потратити, а в містах ходити під час ковіду теж дуже небезпечно.
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03.12.2021 17:06 Відповісти
люди в селах не можуть купити книжки?
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03.12.2021 17:15 Відповісти
Чтобы топить печку при отсутствии денег на газ и уголь?
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03.12.2021 17:28 Відповісти
я тащусь - эти зебилы все настолько упоротые идиоты?.. пипецпля
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03.12.2021 18:57 Відповісти
КОгда в Ашане цибуля дорожала на 1 гривну, то весь ЗЕскот визжал до потери пульса что барига мародьор устроил генацид, не меньше. А тут уже книжечки предлагаешь покупать?...чего ж ты тогда не предлагал книжечки купить ЗЕбил??
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03.12.2021 20:20 Відповісти
Ну шо? В тренажерний, кіно чи почитати?
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03.12.2021 17:07 Відповісти
Все у нас делается через пятую точку. Вначале идея зайдет в голову, а потом упорно ищет мозг, как ее воплотить в жизнь..Главное, чтобы волки были сытыми, и овцы благодарно мекали.)
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03.12.2021 17:29 Відповісти
Интересно ,сколько платят за фальшивые сертификаты антиваксеры,что Зе собрался их билетами у кыно соблазнить?Тут пошла такая пляска- кто кого объегорит первым.
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03.12.2021 17:29 Відповісти
25 грудня день починається збільшуватися, народжуєтья зимове сонце Коляда!
Це прадавє українське сонячне свято - різдво. В колядках співаємо:

Добрий вечір тобі,
Пане господарю!
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Світ Божий народився!

Застеляйте столи
Та все килимами,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Світ Божий народився!

Та кладіть колачі,
З ярої пшениці,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Світ Божий народився!
Святкуємо, 25 грудня - це наше свято - українське Різдво Сонця!
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03.12.2021 17:31 Відповісти
с бюджета выделили 6 лярдов, по 1тыс на руки... "могут получить 8млн"...

p.s. это только у меня калькулятор барахлит?
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03.12.2021 17:35 Відповісти
Ваш барахлит, а их нет. Сколько лярдов останется у них?...ведь много людей не смогут воспользоваться этим, даже по техническим причинам.
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03.12.2021 17:43 Відповісти
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03.12.2021 17:53 Відповісти
Вакцинация обязательна.А Дія? Я вакцинировался полностью еще полгода назад,но никогда пользовался Дией и не намерен. Тысяча -куку?
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03.12.2021 18:32 Відповісти
А как беня радуется и этой тысячи и средствам детям для будущего Приватбанк для него пройденный этап просто карманная мелочь
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03.12.2021 18:59 Відповісти
Получить не смогут, только увидеть
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03.12.2021 19:01 Відповісти
Хай зеля на ці гроші купіть вінків на всю родину, якщо не вистачить, хай"до вже" з офшорів.
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03.12.2021 19:02 Відповісти
Домаже
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03.12.2021 19:04 Відповісти
Воно з тієї породи, що у Аушвіци сортували золоті коронки своїх одновірців!
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03.12.2021 19:08 Відповісти
попукал шмыгаленок
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03.12.2021 21:15 Відповісти
трудно себе представить бОльший идиотизм, чем помахать этой виртуальной тысячей перед носом при такой жизни граждан, какой она есть в нашем времени в нашей стране...
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03.12.2021 22:44 Відповісти
Антиваксы и ваксеры не ссортесь -"Омикрон"придет, всех уровняет.А он придет, уже волну гонят.
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03.12.2021 22:50 Відповісти
Эх тысяча...
куплю костюм с отливом и в Ялту
или
я все рассчитал: в первом квартале куплю жене сапоги, в другом - уже шубу, а в следующем новая мебель, автомобиль и даже целый дом...
Выплаты ведь не прекратятся...прививаться надо будет вечно....эх-хе-хе....
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04.12.2021 09:05 Відповісти
 
 