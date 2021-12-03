"COVID-тисячу" цього року зможуть отримати 8 млн українців, - Шмигаль
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Кабінет Міністрів найближчим часом ухвалить відповідний порядок використання цих коштів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр міністр Денис Шмигаль під час години питань до уряду.
"Ми очікуємо, що 8 млн громадян звернуться по виплати в 1 тис. грн цього року. Усі будуть забезпечені цими коштами. Як і обіцяно, програма повною мірою запрацює з 19 грудня у застосунку або на порталі Дія", - сказав голова уряду.
За словами Шмигаля, 8 грудня Кабінет Міністрів ухвалить відповідний порядок використання цих коштів.
Топ коментарі
+5 Александр Александр 66da010f
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+4 Andrey Levenov
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+3 Чайка Київ
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Будь ласка, зачекайте...
японимаю что они длб, но вот шоб настолько?
Це прадавє українське сонячне свято - різдво. В колядках співаємо:
Добрий вечір тобі,
Пане господарю!
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Світ Божий народився!
Застеляйте столи
Та все килимами,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Світ Божий народився!
Та кладіть колачі,
З ярої пшениці,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Світ Божий народився!
Святкуємо, 25 грудня - це наше свято - українське Різдво Сонця!
p.s. это только у меня калькулятор барахлит?
куплю костюм с отливом и в Ялту
или
я все рассчитал: в первом квартале куплю жене сапоги, в другом - уже шубу, а в следующем новая мебель, автомобиль и даже целый дом...
Выплаты ведь не прекратятся...прививаться надо будет вечно....эх-хе-хе....