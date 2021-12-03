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Новости Политика Украины
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В декларации Баканова обнаружили лишь незначительные неточности, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В декларации Баканова обнаружили лишь незначительные неточности, - НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции провело полную проверку декларации Главы СБУ Ивана Баканова за 2020 год и не выявило признаков необоснованности активов.

Об этом свидетельствует справка НАПК, опубликованная на сайте агентства, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, в декларации Баканова обнаружили лишь незначительные неточности. Например, он указал несколько банковских счетов, где имеются незначительные денежные средства на сумму 27 грн 77 коп, а по закону такой тип счетов указывать не нужно.

Также Баканов, к примеру, указал, что автомобиль жены Volkswagen Touareg 2012 г.в. стоит свыше 475 тысяч, однако в Едином реестре ТС ее стоимость 396,3 тысяч. Глава СБУ объяснил, что указал фактически уплаченную сумму, но документами это не подтвердил. По словам НАПК, это означает, что он указал недостоверные сведения і не придерживался требования закона.

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Разница между достоверными и недостоверными ведомостями составляет почти 80 тыс. грн. Эта сумма не превышает 100 прожиточных минимумов, поэтому ответственности за это нет.

Относительно информации, освещенной в расследовании Pandora Papers, НАПК отмечает: по сведениям от 5.05.2019 года принадлежащие субъекту декларирования акции компании Davegra Limited были отчуждены.

За проверку декларации Баканова НАПК взялось именно после оффшорного скандала Pandora Papers.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
- Это значит, что Баканов честный?
- Нет, это значит, что НАБУ полные ЛЖЕЦЫ!
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03.12.2021 17:12
+6
Майже свята людина...
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03.12.2021 17:09
+6
Баканов кристально "честный", потому что все сотни миллионов, дома, квартиры, машины и яхты записаны на жену, детей, бабушек и тёть.....Зеленский нечестного руководить СБУ не поставит и дружить с непорядочным не будет. Потому что, сам и порядочный, и честный, и бедный....
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03.12.2021 17:25
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Майже свята людина...
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03.12.2021 17:09 Ответить
Напівбоги (грец. Ημίθεοι) - у грецькій і римській міфології божества нижчого ряду, народжені від богів і смертних жінок або від богинь і смертних чоловіків.
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03.12.2021 17:43 Ответить
В ГОСОРГАНАХ , ВСЕ СВЯТЫЕ !!!
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03.12.2021 18:57 Ответить
Какой позор ! Карманный НАПК
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03.12.2021 19:15 Ответить
ДекРалация-декАрация, вот уж точно.
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03.12.2021 17:09 Ответить
у вас тaм новачок сьогоднi стажирується? однi помилки
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03.12.2021 17:12 Ответить
- Это значит, что Баканов честный?
- Нет, это значит, что НАБУ полные ЛЖЕЦЫ!
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03.12.2021 17:12 Ответить
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03.12.2021 17:19 Ответить
Баканов кристально "честный", потому что все сотни миллионов, дома, квартиры, машины и яхты записаны на жену, детей, бабушек и тёть.....Зеленский нечестного руководить СБУ не поставит и дружить с непорядочным не будет. Потому что, сам и порядочный, и честный, и бедный....
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03.12.2021 17:25 Ответить
Цю, там є спец. посадова особа со товаріщі.
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03.12.2021 19:10 Ответить
Угу, это сейчас! А вот при смене Зе-Ермак власти? И что там с офшорами шефиря, Бакланова...ну которые отмывали деньги украденные коломойшей из ПриватБанка?
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03.12.2021 17:41 Ответить
За такие "незначительные неточности" люди увольняются в ЕС - а у нас Квартал ***.. все можно..
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03.12.2021 17:44 Ответить
і што, нє єврєй??...а с віду такой парядачьний чєлавєк...
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03.12.2021 17:45 Ответить
Мабуть погано шукали...
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03.12.2021 17:56 Ответить
миллионов сэмь восэм
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03.12.2021 18:16 Ответить
Так там же жена расеянка с баблом, до которого продажное гбр и докапываться не будет. Ну, не бесплатно, конечно...)

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03.12.2021 21:42 Ответить
 
 