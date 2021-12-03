В декларации Баканова обнаружили лишь незначительные неточности, - НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции провело полную проверку декларации Главы СБУ Ивана Баканова за 2020 год и не выявило признаков необоснованности активов.

Об этом свидетельствует справка НАПК, опубликованная на сайте агентства, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, в декларации Баканова обнаружили лишь незначительные неточности. Например, он указал несколько банковских счетов, где имеются незначительные денежные средства на сумму 27 грн 77 коп, а по закону такой тип счетов указывать не нужно.

Также Баканов, к примеру, указал, что автомобиль жены Volkswagen Touareg 2012 г.в. стоит свыше 475 тысяч, однако в Едином реестре ТС ее стоимость 396,3 тысяч. Глава СБУ объяснил, что указал фактически уплаченную сумму, но документами это не подтвердил. По словам НАПК, это означает, что он указал недостоверные сведения і не придерживался требования закона.

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Разница между достоверными и недостоверными ведомостями составляет почти 80 тыс. грн. Эта сумма не превышает 100 прожиточных минимумов, поэтому ответственности за это нет.

Относительно информации, освещенной в расследовании Pandora Papers, НАПК отмечает: по сведениям от 5.05.2019 года принадлежащие субъекту декларирования акции компании Davegra Limited были отчуждены.

За проверку декларации Баканова НАПК взялось именно после оффшорного скандала Pandora Papers.