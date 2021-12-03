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Новини Політика України
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декларація (851) офшор (309) електронне декларування (1016) НАЗК (1166) Баканов Іван (295)

В декларації Баканова знайшли лише незначні неточності, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В декларації Баканова знайшли лише незначні неточності, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларації Голови СБУ Івана Баканова за 2020 рік та не виявило ознак необґрунтованості активів.

Про це свідчить довідка НАЗК, опублікована на сайті агентства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, у декларації Баканова знайшли лише незначні неточності. Наприклад, він вказав кілька банківських рахунків, де наявні незначні грошові кошти у сумі 27 грн 77 коп, а за законом такий тип рахунків вказувати не потрібно.

Також Баканом, приміром, вказав, що автівка дружини Volkswagen Touareg 2012 р.в. коштує понад 475 тисяч, проте у Єдиному реєстрі ТЗ її вартість 396,3 тисячі. Глава СБУ пояснив, що вказав фактично сплачену суму, але документами це не підтвердив. За словами НАЗК, це означає, що він зазначив недостовірні відомості за недотримався вимоги закону.

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Різниця між недостовірними і недостовірними відомовтями складає майже 80 тис. грн. Ця сума не не перевищує 100 прожиткових мінімумів, тому відповідальності за це немає.

Щодо інформації, висвітленої у розслідуванні "Pandora Papers", НАЗК зазначає: за відомостями від 5.05.2019 року належні суб’єкту декларування акції компанії "Davegra Limited" були відчужені.

За перевірку декларації Баканова НАЗК взялося саме після офшорного скандалу Pandora Papers.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
- Это значит, что Баканов честный?
- Нет, это значит, что НАБУ полные ЛЖЕЦЫ!
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03.12.2021 17:12
+6
Майже свята людина...
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03.12.2021 17:09
+6
Баканов кристально "честный", потому что все сотни миллионов, дома, квартиры, машины и яхты записаны на жену, детей, бабушек и тёть.....Зеленский нечестного руководить СБУ не поставит и дружить с непорядочным не будет. Потому что, сам и порядочный, и честный, и бедный....
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03.12.2021 17:25
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Майже свята людина...
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03.12.2021 17:09 Відповісти
Напівбоги (грец. Ημίθεοι) - у грецькій і римській міфології божества нижчого ряду, народжені від богів і смертних жінок або від богинь і смертних чоловіків.
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03.12.2021 17:43 Відповісти
В ГОСОРГАНАХ , ВСЕ СВЯТЫЕ !!!
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03.12.2021 18:57 Відповісти
Какой позор ! Карманный НАПК
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03.12.2021 19:15 Відповісти
ДекРалация-декАрация, вот уж точно.
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03.12.2021 17:09 Відповісти
у вас тaм новачок сьогоднi стажирується? однi помилки
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03.12.2021 17:12 Відповісти
- Это значит, что Баканов честный?
- Нет, это значит, что НАБУ полные ЛЖЕЦЫ!
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03.12.2021 17:12 Відповісти
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03.12.2021 17:19 Відповісти
Баканов кристально "честный", потому что все сотни миллионов, дома, квартиры, машины и яхты записаны на жену, детей, бабушек и тёть.....Зеленский нечестного руководить СБУ не поставит и дружить с непорядочным не будет. Потому что, сам и порядочный, и честный, и бедный....
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03.12.2021 17:25 Відповісти
Цю, там є спец. посадова особа со товаріщі.
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03.12.2021 19:10 Відповісти
Угу, это сейчас! А вот при смене Зе-Ермак власти? И что там с офшорами шефиря, Бакланова...ну которые отмывали деньги украденные коломойшей из ПриватБанка?
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03.12.2021 17:41 Відповісти
За такие "незначительные неточности" люди увольняются в ЕС - а у нас Квартал ***.. все можно..
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03.12.2021 17:44 Відповісти
і што, нє єврєй??...а с віду такой парядачьний чєлавєк...
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03.12.2021 17:45 Відповісти
Мабуть погано шукали...
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03.12.2021 17:56 Відповісти
миллионов сэмь восэм
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03.12.2021 18:16 Відповісти
Так там же жена расеянка с баблом, до которого продажное гбр и докапываться не будет. Ну, не бесплатно, конечно...)

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03.12.2021 21:42 Відповісти
 
 