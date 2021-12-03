Зеленский предотвратил госпереворот, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Офисе президента считают, что госпереворота удалось избежать благодаря Владимиру Зеленскому.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться. Появились очевидные вопросы к качеству отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенные сомнения в искренности "отставников", некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти", - сказал Подоляк.
По его словам, появилось больше внимания к возможным негативным сценариям для Украины, к возможным "деструктивным действиям олигархов и связанных с ними политиков и организаций, к возможным агрессивным шагам с российской стороны".
"А они несомненно последуют, как только государство резко институционально ослабеет.
Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства – коррупционный, клановый, олигархический", - отметил Подоляк.
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так переворота не будет, или он переносится на другое число?
Геолог: Ты что делаешь?
ЗЕ: Крокодилов пугаю.
Геолог: Так на Чукотке нет крокодилов!!!
ЗЕ: Потому что я всех распугал.
Осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.
Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.
Не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. До такої особи за рішенням суду можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру, а після одужання така особа може підлягати покаранню.
причем, полный !!!!!!
сраный пиарщик
своєї свідомостінаркотичної реальності...
А расстрелы?
эх помню инквизиция.... военный коммунизм...37-й....маккартизм....было когда разгуляться....
и тут - снова! Красота! ....а еще бывало, друг рассказывал когда косячок выкуривал...