Зеленский предотвратил госпереворот, - ОП

В Офисе президента считают, что госпереворота удалось избежать благодаря Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться. Появились очевидные вопросы к качеству отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенные сомнения в искренности "отставников", некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти", - сказал Подоляк.

По его словам, появилось больше внимания к возможным негативным сценариям для Украины, к возможным "деструктивным действиям олигархов и связанных с ними политиков и организаций, к возможным агрессивным шагам с российской стороны".

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"А они несомненно последуют, как только государство резко институционально ослабеет.

Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства – коррупционный, клановый, олигархический", - отметил Подоляк.