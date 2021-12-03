РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12038 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
48 534 341
Зеленский (16530) переворот (301) Офис Президента (1692) Подоляк Михаил (243)

Зеленский предотвратил госпереворот, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский предотвратил госпереворот, - ОП

В Офисе президента считают, что госпереворота удалось избежать благодаря Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться. Появились очевидные вопросы к качеству отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенные сомнения в искренности "отставников", некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти", - сказал Подоляк.

По его словам, появилось больше внимания к возможным негативным сценариям для Украины, к возможным "деструктивным действиям олигархов и связанных с ними политиков и организаций, к возможным агрессивным шагам с российской стороны".

Читайте также: Сегодня в 19:00 на Майдане Незалежности стартует вече "Захисти Україну - зупини переворот"

"А они несомненно последуют, как только государство резко институционально ослабеет.

Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства – коррупционный, клановый, олигархический", - отметил Подоляк.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+116
показать весь комментарий
03.12.2021 17:58
+114
"сам пью, сам гуляю...."

сам оголошую, сам запобігаю
показать весь комментарий
03.12.2021 18:00
+91
показать весь комментарий
03.12.2021 17:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Елки-палки, вова, тебя в спешке делали, вся твоя жизнь - реклама безопасного секса.
показать весь комментарий
03.12.2021 21:37 Ответить
А он еще и чемпион мира по борьбе с государственными переворотами! Круто!
показать весь комментарий
03.12.2021 21:55 Ответить


так переворота не будет, или он переносится на другое число?
показать весь комментарий
03.12.2021 21:56 Ответить
Подоляк не понимает, что такие заявления выглядит нелепо. Какой нахрен переворот! Впрочем, что вы хотите от бывшего пиарщика Юрия Иванющенко..
показать весь комментарий
03.12.2021 22:06 Ответить
Неправда. Переворот был. Даже два. Один туда, второй обратно.
показать весь комментарий
03.12.2021 22:24 Ответить
тепер воно буде казати,що він не тільки президент а ще й супермен
показать весь комментарий
03.12.2021 22:29 Ответить
Чукча ЗЕ жбурляет кирпичи в реку.
Геолог: Ты что делаешь?
ЗЕ: Крокодилов пугаю.
Геолог: Так на Чукотке нет крокодилов!!!
ЗЕ: Потому что я всех распугал.
показать весь комментарий
03.12.2021 22:30 Ответить
А че не договорили, что и активное наступление московии предотвратили в январе? А не, еще рано, в январе скажут, или в феврале. И орден Зе себе вручит, а может и два.
показать весь комментарий
03.12.2021 22:32 Ответить
зачем орден - он согласен на медаль . . . .
показать весь комментарий
03.12.2021 22:39 Ответить
Хероя йому. Посмертно.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:19 Ответить
Всё гениальное просто ( С ).
показать весь комментарий
03.12.2021 22:55 Ответить
Обдолбыш и начал этот переворот в прямом и в переносном смысле. И если этого не остановить, Украина, мы - заплатим большую цену. Слишком большую. Мы уже заплатили. Зеоффшор все прекрасно понимает. Нет для него никакой "теплой ванны". Это существо все это и организовал. По крайней мере, сыграл важную роль. И, кстати, сыграл хорошо: население Украины "клюнуло". Народ - нет и это радует.
показать весь комментарий
03.12.2021 22:58 Ответить
Ти переоцінюеш Бубочку. Це просто тупий наркот, якому подфартіло по жизні. Скоро все закінчиться плачєвно так, як зазвичай і буває у наркоманів.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:21 Ответить
Стаття 19. Осудність

Осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.
Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.
Не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. До такої особи за рішенням суду можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру, а після одужання така особа може підлягати покаранню.
показать весь комментарий
03.12.2021 23:05 Ответить
ну, таки да, еще одна статья в "свинку-копилку" ЗЕ-беньки
показать весь комментарий
03.12.2021 23:16 Ответить
Подляк - мудак !!!!!!!!

причем, полный !!!!!!
сраный пиарщик
показать весь комментарий
03.12.2021 23:15 Ответить
меня когда-то убил насмерть демотиватор после переговоров Зеленского с Байденом в Белом доме. Байден: - Принесите же наконец рояль. Я ХОЧУ ЭТО ВИДЕТЬ!!
показать весь комментарий
03.12.2021 23:20 Ответить
Я вас прошу, такий переворот як і замах на шифера - кумедія та й годі.
показать весь комментарий
03.12.2021 23:28 Ответить
вы не верите, что шифер хотели поломать ?
показать весь комментарий
04.12.2021 00:17 Ответить
тут 01.12.2021 14:14, є альтернативна версія події.
показать весь комментарий
04.12.2021 12:25 Ответить
Ну от! Як Мендель написала твіт і гривня перестала падати. Правда Мендель впала... Ну то таке... вони ж приказок не знають--НЕ СПІШИ!!! поперед батька в пекло.
показать весь комментарий
04.12.2021 02:05 Ответить
Зеленський запобіг держперевороту.... своєї свідомості.
показать весь комментарий
04.12.2021 03:36 Ответить
своєї свідомості наркотичної реальності...
показать весь комментарий
04.12.2021 12:28 Ответить
всі злякались держперевороту (на випередження) і відмовились від нього. А тепер крайніх немає і перевороту немає і заколотнтків немає
показать весь комментарий
04.12.2021 05:58 Ответить
"ГЕНИАЛЬНО"
показать весь комментарий
04.12.2021 07:27 Ответить
показать весь комментарий
04.12.2021 07:32 Ответить
показать весь комментарий
04.12.2021 07:42 Ответить
это был просто ..прикол.. ва-зе-лина . вова вспомнил квартал и ляпнул . но аплодисментов не последовало . аплодисменты были в раде когда вова докладывал о наших ..достижениях.. в экономике . науке и медицине --- зеленый моносброд в экстазе аплодировал до потери сознания и вова понял что народ его любит и никакого пунша не допустит . а пенсионер получив 2700 пенсии так и не понял о чем вова так артистично читал из двух суфлеров
показать весь комментарий
04.12.2021 08:08 Ответить
показать весь комментарий
04.12.2021 08:20 Ответить
дивно, ви ж амебу дизентерійну не порівнюєте із левом чи тигром??? Бонапарт- визнаний геній того часу... і нахіба порівнювати його із Зе!гуаном?
показать весь комментарий
04.12.2021 12:38 Ответить
до речі, ось фотографія де преПіЗе! повинно бути на 5см. вищим... Скажете підбори винні, угу- при умові, що у Меркель вони 11см.

показать весь комментарий
04.12.2021 13:01 Ответить
від НАЙВЕЛИЧНІШОГО ЛІДЕРА СВІТУ на менше я навіть і не розраховував!
показать весь комментарий
04.12.2021 08:25 Ответить
відкрив таємну інформацію -- кримінальна відповідальність
показать весь комментарий
04.12.2021 08:42 Ответить
показать весь комментарий
04.12.2021 08:44 Ответить
Який приЗЕдент, такий і переворот.
показать весь комментарий
04.12.2021 09:12 Ответить
Когда суды будут?
А расстрелы?
показать весь комментарий
04.12.2021 12:01 Ответить
Охотно верю...
эх помню инквизиция.... военный коммунизм...37-й....маккартизм....было когда разгуляться....
и тут - снова! Красота! ....а еще бывало, друг рассказывал когда косячок выкуривал...
показать весь комментарий
04.12.2021 12:24 Ответить
РЖУНИМАГУМЛЯ!!!!
показать весь комментарий
04.12.2021 13:59 Ответить
Страница 4 из 4
 
 