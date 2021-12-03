Зеленський запобіг держперевороту, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Офісі Президента вважають, що держперевороту вдалося уникнути завдяки Володимиру Зеленському.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
"Завдяки розпочатій президентом дискусії про те, у що намагаються втягнути окремих наших дуже впливових громадян, політичний настрій у суспільстві явно почав змінюватися. З'явилися очевидні питання якості окремих медійних майданчиків, які явно займаються пропагандою. З'явився суттєвий сумнів у щирості "відставників", хоча деякі з них роками були у статусі впливових міністрів чи прем'єрів, але так і не змінили природу влади", - сказав Подоляк.
За його словами, з'явилося більше уваги до можливих негативних сценаріїв для України, до можливих "деструктивних дій олігархів та пов'язаних із ними політиків та організацій, до можливих агресивних кроків із російської сторони".
"А вони безсумнівно будуть, як тільки держава Україна різко інституційно послабшає.
Більше того, тепер очевидні інтереси політичних та економічних діячів, які намагаються зробити ставку на протести. Тому що для значної частини старих політичних еліт важливою є саме спроба зберегти старий тип держави - корупційний, клановий, олігархічний", - зазначив Подоляк.
Будь ласка, зачекайте...
так переворота не будет, или он переносится на другое число?
Геолог: Ты что делаешь?
ЗЕ: Крокодилов пугаю.
Геолог: Так на Чукотке нет крокодилов!!!
ЗЕ: Потому что я всех распугал.
Осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.
Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.
Не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. До такої особи за рішенням суду можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру, а після одужання така особа може підлягати покаранню.
причем, полный !!!!!!
сраный пиарщик
своєї свідомостінаркотичної реальності...
А расстрелы?
эх помню инквизиция.... военный коммунизм...37-й....маккартизм....было когда разгуляться....
и тут - снова! Красота! ....а еще бывало, друг рассказывал когда косячок выкуривал...