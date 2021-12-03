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Новини Політика України
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Зеленський (17428) переворот (199) Офіс Президента (1750) Подоляк Михайло (296)

Зеленський запобіг держперевороту, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запобіг держперевороту, - ОП

В Офісі Президента вважають, що держперевороту вдалося уникнути завдяки Володимиру Зеленському.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Завдяки розпочатій президентом дискусії про те, у що намагаються втягнути окремих наших дуже впливових громадян, політичний настрій у суспільстві явно почав змінюватися. З'явилися очевидні питання якості окремих медійних майданчиків, які явно займаються пропагандою. З'явився суттєвий сумнів у щирості "відставників", хоча деякі з них роками були у статусі впливових міністрів чи прем'єрів, але так і не змінили природу влади", - сказав Подоляк.

За його словами, з'явилося більше уваги до можливих негативних сценаріїв для України, до можливих "деструктивних дій олігархів та пов'язаних із ними політиків та організацій, до можливих агресивних кроків із російської сторони".

"А вони безсумнівно будуть, як тільки держава Україна різко інституційно послабшає.

Більше того, тепер очевидні інтереси політичних та економічних діячів, які намагаються зробити ставку на протести. Тому що для значної частини старих політичних еліт важливою є саме спроба зберегти старий тип держави - корупційний, клановий, олігархічний", - зазначив Подоляк.

Також читайте: Венедіктова про розслідування підготовки перевороту: Два дні для слідства - це замало

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+116
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03.12.2021 17:58
+114
"сам пью, сам гуляю...."

сам оголошую, сам запобігаю
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03.12.2021 18:00
+91
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03.12.2021 17:59
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Елки-палки, вова, тебя в спешке делали, вся твоя жизнь - реклама безопасного секса.
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03.12.2021 21:37 Відповісти
А он еще и чемпион мира по борьбе с государственными переворотами! Круто!
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03.12.2021 21:55 Відповісти


так переворота не будет, или он переносится на другое число?
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03.12.2021 21:56 Відповісти
Подоляк не понимает, что такие заявления выглядит нелепо. Какой нахрен переворот! Впрочем, что вы хотите от бывшего пиарщика Юрия Иванющенко..
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03.12.2021 22:06 Відповісти
Неправда. Переворот был. Даже два. Один туда, второй обратно.
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03.12.2021 22:24 Відповісти
тепер воно буде казати,що він не тільки президент а ще й супермен
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03.12.2021 22:29 Відповісти
Чукча ЗЕ жбурляет кирпичи в реку.
Геолог: Ты что делаешь?
ЗЕ: Крокодилов пугаю.
Геолог: Так на Чукотке нет крокодилов!!!
ЗЕ: Потому что я всех распугал.
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03.12.2021 22:30 Відповісти
А че не договорили, что и активное наступление московии предотвратили в январе? А не, еще рано, в январе скажут, или в феврале. И орден Зе себе вручит, а может и два.
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03.12.2021 22:32 Відповісти
зачем орден - он согласен на медаль . . . .
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03.12.2021 22:39 Відповісти
Хероя йому. Посмертно.
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06.12.2021 14:19 Відповісти
Всё гениальное просто ( С ).
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03.12.2021 22:55 Відповісти
Обдолбыш и начал этот переворот в прямом и в переносном смысле. И если этого не остановить, Украина, мы - заплатим большую цену. Слишком большую. Мы уже заплатили. Зеоффшор все прекрасно понимает. Нет для него никакой "теплой ванны". Это существо все это и организовал. По крайней мере, сыграл важную роль. И, кстати, сыграл хорошо: население Украины "клюнуло". Народ - нет и это радует.
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03.12.2021 22:58 Відповісти
Ти переоцінюеш Бубочку. Це просто тупий наркот, якому подфартіло по жизні. Скоро все закінчиться плачєвно так, як зазвичай і буває у наркоманів.
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06.12.2021 14:21 Відповісти
Стаття 19. Осудність

Осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.
Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.
Не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. До такої особи за рішенням суду можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру, а після одужання така особа може підлягати покаранню.
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03.12.2021 23:05 Відповісти
ну, таки да, еще одна статья в "свинку-копилку" ЗЕ-беньки
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03.12.2021 23:16 Відповісти
Подляк - мудак !!!!!!!!

причем, полный !!!!!!
сраный пиарщик
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03.12.2021 23:15 Відповісти
меня когда-то убил насмерть демотиватор после переговоров Зеленского с Байденом в Белом доме. Байден: - Принесите же наконец рояль. Я ХОЧУ ЭТО ВИДЕТЬ!!
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03.12.2021 23:20 Відповісти
Я вас прошу, такий переворот як і замах на шифера - кумедія та й годі.
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03.12.2021 23:28 Відповісти
вы не верите, что шифер хотели поломать ?
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04.12.2021 00:17 Відповісти
тут 01.12.2021 14:14, є альтернативна версія події.
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04.12.2021 12:25 Відповісти
Ну от! Як Мендель написала твіт і гривня перестала падати. Правда Мендель впала... Ну то таке... вони ж приказок не знають--НЕ СПІШИ!!! поперед батька в пекло.
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04.12.2021 02:05 Відповісти
Зеленський запобіг держперевороту.... своєї свідомості.
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04.12.2021 03:36 Відповісти
своєї свідомості наркотичної реальності...
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04.12.2021 12:28 Відповісти
всі злякались держперевороту (на випередження) і відмовились від нього. А тепер крайніх немає і перевороту немає і заколотнтків немає
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04.12.2021 05:58 Відповісти
"ГЕНИАЛЬНО"
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04.12.2021 07:27 Відповісти
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04.12.2021 07:32 Відповісти
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04.12.2021 07:42 Відповісти
это был просто ..прикол.. ва-зе-лина . вова вспомнил квартал и ляпнул . но аплодисментов не последовало . аплодисменты были в раде когда вова докладывал о наших ..достижениях.. в экономике . науке и медицине --- зеленый моносброд в экстазе аплодировал до потери сознания и вова понял что народ его любит и никакого пунша не допустит . а пенсионер получив 2700 пенсии так и не понял о чем вова так артистично читал из двух суфлеров
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04.12.2021 08:08 Відповісти
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04.12.2021 08:20 Відповісти
дивно, ви ж амебу дизентерійну не порівнюєте із левом чи тигром??? Бонапарт- визнаний геній того часу... і нахіба порівнювати його із Зе!гуаном?
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04.12.2021 12:38 Відповісти
до речі, ось фотографія де преПіЗе! повинно бути на 5см. вищим... Скажете підбори винні, угу- при умові, що у Меркель вони 11см.

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04.12.2021 13:01 Відповісти
від НАЙВЕЛИЧНІШОГО ЛІДЕРА СВІТУ на менше я навіть і не розраховував!
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04.12.2021 08:25 Відповісти
відкрив таємну інформацію -- кримінальна відповідальність
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04.12.2021 08:42 Відповісти
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04.12.2021 08:44 Відповісти
Який приЗЕдент, такий і переворот.
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04.12.2021 09:12 Відповісти
Когда суды будут?
А расстрелы?
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04.12.2021 12:01 Відповісти
Охотно верю...
эх помню инквизиция.... военный коммунизм...37-й....маккартизм....было когда разгуляться....
и тут - снова! Красота! ....а еще бывало, друг рассказывал когда косячок выкуривал...
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04.12.2021 12:24 Відповісти
РЖУНИМАГУМЛЯ!!!!
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04.12.2021 13:59 Відповісти
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