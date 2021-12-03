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Новости Политика Украины
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жилье (877) военнослужащие (5636) НАПК (1164)

Законопроект по обеспечению жильем военнослужащих содержит коррупционные риски, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект по обеспечению жильем военнослужащих содержит коррупционные риски, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осуществило антикоррупционную экспертизу законопроекта "Об обеспечении жильем военнослужащих и членов их семей с привлечением негосударственных средств и передачу земель в аренду, отчуждение имущества", который рассматривает Верховная Рада, и выявило у них коррупционные риски.

Об этом говорится в сообщении ведомства в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Проект закона предусматривает конкурсный отбор инвесторов для строительства жилья для военнослужащих на землях обороны, чтобы привлечь инвестиции и обеспечить военнослужащих необходимым жильем. Однако законопроект №5716 не только не поможет прозрачно выбирать инвесторов, но и предлагает механизмы, благодаря которым государство может получить многомиллионный ущерб", – говорится в сообщении.

Среди рисков отмечена неопределенность статуса, состава и порядка формирования комиссий для проведения конкурсов по отбору инвесторов, в результате чего провести прозрачный конкурс практически невозможно. Также отмечается нерегулируемый порядок расчета доли жилья военнослужащих, которое должно передаваться государству после сооружения жилья, что может повлечь потерю большей части квартир, которые должны быть переданы государству.

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В НАПК также отмечают несовершенный механизм отбора земельных участков для застройки, который может спровоцировать строительство некачественного жилья в местах отдаленных от мест прохождения военнослужащими военной службы.

Кроме того, по закону потенциальный инвестор будет иметь право оформлять все необходимые документы на земельный участок, определение его границ, получение нормативно-денежной оценки земельного участка, а чтобы рассчитать долю жилья, принадлежащего военнослужащим, будут использовать нормативно-денежную оценку земельного участка. Это может привести к лоббированию интересов застройщика и потере бюджетных средств, в частности из-за искусственного занижения стоимости земельного участка под строительство, а также занижения доли жилья, передаваемого заказчику, отмечают в ведомстве.

НАПК предлагает доработать положения законопроекта и предусмотреть применение штрафных санкций к инвесторам, которые не выполнили или плохо выполнили условия договора.

В ведомстве отмечают, что обеспечение жильем военнослужащих - один из наиболее коррумпированных процессов в Украине и громких кейсов, когда государство потеряло бюджетные средства или землю под застройку более чем достаточно, поэтому система нуждается в кардинальных изменениях. Неэффективное использование средств налогоплательщиков и злоупотребления при обеспечении жильем военнослужащих является одной из стратегических проблем государственной политики в сфере обороны, а борьба с ней определена среди приоритетов в проекте Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы, отмечают в НАПК.
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Топ комментарии
+7
Велике Корупційницьтво.
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03.12.2021 18:14
+7
Так його спеціально ж для цього прописували і приймали.
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03.12.2021 18:24
+6
всегда знал,что строительство-самая коррупциогенная отрасль.да и все знают....
неужели у зелебобиков тямы не хватает придумать что то более завуалированное?
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03.12.2021 18:21
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Велике Корупційницьтво.
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03.12.2021 18:14 Ответить
Єдина галузь ,в якій Україна попереду планети всієї !!)))
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03.12.2021 18:24 Ответить
всегда знал,что строительство-самая коррупциогенная отрасль.да и все знают....
неужели у зелебобиков тямы не хватает придумать что то более завуалированное?
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03.12.2021 18:21 Ответить
Коли грабуєш в турборежимі, на такі дрібниці часу немає.
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03.12.2021 18:48 Ответить
А що в Україні не містить корупційних ризиків ???)))
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03.12.2021 18:23 Ответить
Так його спеціально ж для цього прописували і приймали.
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03.12.2021 18:24 Ответить
Як і усі попередні.
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03.12.2021 19:04 Ответить
Скажіть, кому давати хабаря, щоб отримати житло.
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03.12.2021 18:29 Ответить
Стане відомо, коли будуть вимагати.
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03.12.2021 20:05 Ответить
Якщо ви проаналізуете повед інку зе, то побачите, що про всяк випадок, він підтримуе свою професійну пригодність, в основній професії клоуна, тому він час від часу перевіряе свою здатність повернутися до своеї омноної професії.
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03.12.2021 18:36 Ответить
Так без корупції і не можна, вона під "особистим контролем".
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03.12.2021 19:17 Ответить
Звісно має. На всі там житла немає.
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03.12.2021 19:18 Ответить
25 календарів, під 30 пільгових, Статуси ВЕТЕРАН (веретеринар - в просторіччі), УБД (першочергове і так далі), інвалід 111 групи (статус - поки не загнешся), Купа довідок що ти десь був і що служив там де потрібно було ЗСУ, а не від каптьора і до комбата ( або полковника ) і все це в одному гарнізоні. Результат - нерви щорічно по збору довідок , які міняються, а житла як не було так і НЕМА!!. А чому?? Хенералам (їх дітям і внукам не вистачає). А ще є житлові комісії, КЕВ і КЕЧ - які чомусь забезпечені, ну і так далі по списку. А ще є Військова контрозвідка і військова прокуратура. Вони мабуть найбільший тягар в ЗСУ несуть по обороні. Полізти трохи в чергу - зробити відсотковий аналіз забезпеченості розовощічкових капіташ - ТЕЖ цікаво буде. Так це - НЕЦІКАВО усім правоохоронним органам. Як і МО як і решті НЕЦІКАВО розібратись з виділенням територій МО під забудову. Не цікаво це досліджувати за останні 30 років. Не цікаво скільки догідливих міністрів оборони віддали землі МО прем'єрам і президентам ПРОСТО так (Не для зміцнення ЗСУ - задля реалізаціі популістських лозунгів. Не ЦІКАВО. Бо сидіти і довічно потрібно було б не тільки посадовим особам МО а і політикам. Як результат -ЗСУ ЦЕ АРМІЯ в прямому розумінні БОМЖІВ. Без житла, без перспективи його отримати, без сім'ї, і без дітей. Служи поки ноги носять - ми тебе з почестями поховаєм. І ЗАБУДЕМ. Політики ******* МЕРТВИХ ГЕРОЇВ. Це капітал на якому можна прийти до влади - і тебе НІХТО НЕ спитає, як живуть їх рідні, ЯК там їх діти. ЩЕ ПРОДОВЖУВАТИ?? Думай ТЕ
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03.12.2021 19:24 Ответить
ЧЕРГА - че пережиток сраного совка. Тільки гроші на іменний рахунок для купівлі квартири
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03.12.2021 19:50 Ответить
Суки, а впадло дати військовому після певних років служби просто ГРОШІ НА КУПІВЛЮ КВАРТИРИ?
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03.12.2021 19:49 Ответить
Хотя бы по 50 000$
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03.12.2021 21:40 Ответить
Що я вам скажу за цей "законопроект". Це брехня, банальний піздьож і провокація хітрожопої неукраїнської влади в Україні.
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03.12.2021 21:26 Ответить
Как для вельмож при всякой власти так коррупции нету,как для защитников Украины резко возникла коррупция
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03.12.2021 21:27 Ответить
А НАПК создавалось для галочки,или НАБУ и туча других органов ?А Жернаков,Шабунин,Айвазовская,Гордон,Ткач Бигус зачем?.Для чего они воздух портят биогазом?
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03.12.2021 21:53 Ответить
PS/ Відносно грошів. Або українською мовою коштів на придба служив і розплачувався своїм здоровння житла. Щасливчик який отримує "кошти" В ПЕРІОД з 25 по 30 ГРУДНЯ!!!!!!!!!! Має зникнути з гуртожитку НАПРОТЯЗІ ОДНОГО місяця!!!!. Розумієте?? Зимою під Новий Рік, коли НІЯКІ ( для російскомовних - НИКАКИЕ) структури НЕ ПРАЦЮЮТЬ нормально - ти маєш взяти кошти і ХАПАТИ що за цей час знайдеш, бо ЧМО має прозвітуватись що ВОНО чимсь когось ЗАБЕЗПЕЧИЛО. Немає поваги під час служби, немає НІЯКОЇ поваги до тих років , на протязі яких ти чесно служив і ПЛАТИВ своїм здоровя'м, благами своїх рідних і дітей. Бабы еще нарожают. Ваші ПРЕСОТУТКИ чи *************** народять?? Патріоти гинуть - Гниди - плодят гнид. а потім їх стає 73 %. Думай ТЕ.
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04.12.2021 17:54 Ответить
 
 