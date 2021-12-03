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житло (472) військовослужбовці (3944) НАЗК (1166)

Законопроєкт щодо забезпечення житлом військовослужбовців містить корупційні ризики, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт щодо забезпечення житлом військовослужбовців містить корупційні ризики, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило антикорупційну експертизу законопроекту "Про забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей із залученням недержавних коштів та передачу земель в оренду, відчуження майна", який наразі розглядає Верховна Рада, й виявило у них корупційні ризики.

Про це йдеться у повідомленні відомства у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

"Проект закону передбачає конкурсний відбір інвесторів для будівництва житла для військовослужбовців на землях оборони, щоби залучити інвестиції та забезпечити військовослужбовців необхідним житлом. Проте законопроект №5716 не лише не допоможе прозоро обирати інвесторів, а і пропонує механізми, завдяки яким держава може отримати багатомільйонні збитки", - йдеться у повідомленні.

Серед ризиків зазначено невизначеність статусу, складу та порядку формування комісій для проведення конкурсів щодо відбору інвесторів, через що провести прозорий конкурс практично неможливо. Також наголошується на нерегульованому порядку розрахунку частки житла військовослужбовців, яке має передаватися державі після спорудження житла, що може спричинити втрату більшої частини квартир, які мають бути передані державі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет-2022 передбачає повне забезпечення житлом військовослужбовців, які були в АТО, - "слуга народу" Забуранна

У НАЗК також наголошують на недосконалому механізмі відбору земельних ділянок для забудови, який може спровокувати будівництво неякісного житла у віддалених від місць проходження військовослужбовцями військової служби місцях.

Крім того, згідно із законом потенційний інвестор матиме право оформляти всі необхідні документи на земельну ділянку, визначення її меж, отримання нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, а щоб розрахувати частку житла, що належатиме військовослужбовцям, використовуватимуть нормативно-грошову оцінку земельної ділянки. Це може призвести до лобіювання інтересів забудовника та втрати бюджетних коштів, зокрема через штучне заниження вартості земельної ділянки під будівництво, а також заниження частки житла, що передається замовнику, наголошують у відомстві.

НАЗК пропонує доопрацювати положення законопроекту та передбачити застосування штрафних санкцій до інвесторів, які не виконали або погано виконали умови договору.

Також читайте: Треба розробити чіткий та прозорий механізм забезпечення військовослужбовців житлом, - Данілов

У відомстві зазначають, що забезпечення житлом військовослужбовців - один із найбільш корумпованих процесів в Україні й гучних кейсів, коли держава втратила бюджетні кошти або землю під забудову більше ніж достатньо, тому система потребує кардинальних змін. Неефективне використання коштів платників податків та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців є однією зі стратегічних проблем державної політики у сфері оборони, а боротьба з нею визначена серед пріоритетів у проекті Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки, наголошують у НАЗК.
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Топ коментарі
+7
Велике Корупційницьтво.
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03.12.2021 18:14
+7
Так його спеціально ж для цього прописували і приймали.
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03.12.2021 18:24
+6
всегда знал,что строительство-самая коррупциогенная отрасль.да и все знают....
неужели у зелебобиков тямы не хватает придумать что то более завуалированное?
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03.12.2021 18:21
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Велике Корупційницьтво.
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03.12.2021 18:14 Відповісти
Єдина галузь ,в якій Україна попереду планети всієї !!)))
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03.12.2021 18:24 Відповісти
всегда знал,что строительство-самая коррупциогенная отрасль.да и все знают....
неужели у зелебобиков тямы не хватает придумать что то более завуалированное?
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03.12.2021 18:21 Відповісти
Коли грабуєш в турборежимі, на такі дрібниці часу немає.
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03.12.2021 18:48 Відповісти
А що в Україні не містить корупційних ризиків ???)))
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03.12.2021 18:23 Відповісти
Так його спеціально ж для цього прописували і приймали.
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03.12.2021 18:24 Відповісти
Як і усі попередні.
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03.12.2021 19:04 Відповісти
Скажіть, кому давати хабаря, щоб отримати житло.
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03.12.2021 18:29 Відповісти
Стане відомо, коли будуть вимагати.
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03.12.2021 20:05 Відповісти
Якщо ви проаналізуете повед інку зе, то побачите, що про всяк випадок, він підтримуе свою професійну пригодність, в основній професії клоуна, тому він час від часу перевіряе свою здатність повернутися до своеї омноної професії.
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03.12.2021 18:36 Відповісти
Так без корупції і не можна, вона під "особистим контролем".
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03.12.2021 19:17 Відповісти
Звісно має. На всі там житла немає.
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03.12.2021 19:18 Відповісти
25 календарів, під 30 пільгових, Статуси ВЕТЕРАН (веретеринар - в просторіччі), УБД (першочергове і так далі), інвалід 111 групи (статус - поки не загнешся), Купа довідок що ти десь був і що служив там де потрібно було ЗСУ, а не від каптьора і до комбата ( або полковника ) і все це в одному гарнізоні. Результат - нерви щорічно по збору довідок , які міняються, а житла як не було так і НЕМА!!. А чому?? Хенералам (їх дітям і внукам не вистачає). А ще є житлові комісії, КЕВ і КЕЧ - які чомусь забезпечені, ну і так далі по списку. А ще є Військова контрозвідка і військова прокуратура. Вони мабуть найбільший тягар в ЗСУ несуть по обороні. Полізти трохи в чергу - зробити відсотковий аналіз забезпеченості розовощічкових капіташ - ТЕЖ цікаво буде. Так це - НЕЦІКАВО усім правоохоронним органам. Як і МО як і решті НЕЦІКАВО розібратись з виділенням територій МО під забудову. Не цікаво це досліджувати за останні 30 років. Не цікаво скільки догідливих міністрів оборони віддали землі МО прем'єрам і президентам ПРОСТО так (Не для зміцнення ЗСУ - задля реалізаціі популістських лозунгів. Не ЦІКАВО. Бо сидіти і довічно потрібно було б не тільки посадовим особам МО а і політикам. Як результат -ЗСУ ЦЕ АРМІЯ в прямому розумінні БОМЖІВ. Без житла, без перспективи його отримати, без сім'ї, і без дітей. Служи поки ноги носять - ми тебе з почестями поховаєм. І ЗАБУДЕМ. Політики ******* МЕРТВИХ ГЕРОЇВ. Це капітал на якому можна прийти до влади - і тебе НІХТО НЕ спитає, як живуть їх рідні, ЯК там їх діти. ЩЕ ПРОДОВЖУВАТИ?? Думай ТЕ
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03.12.2021 19:24 Відповісти
ЧЕРГА - че пережиток сраного совка. Тільки гроші на іменний рахунок для купівлі квартири
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03.12.2021 19:50 Відповісти
Суки, а впадло дати військовому після певних років служби просто ГРОШІ НА КУПІВЛЮ КВАРТИРИ?
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03.12.2021 19:49 Відповісти
Хотя бы по 50 000$
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03.12.2021 21:40 Відповісти
Що я вам скажу за цей "законопроект". Це брехня, банальний піздьож і провокація хітрожопої неукраїнської влади в Україні.
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03.12.2021 21:26 Відповісти
Как для вельмож при всякой власти так коррупции нету,как для защитников Украины резко возникла коррупция
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03.12.2021 21:27 Відповісти
А НАПК создавалось для галочки,или НАБУ и туча других органов ?А Жернаков,Шабунин,Айвазовская,Гордон,Ткач Бигус зачем?.Для чего они воздух портят биогазом?
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03.12.2021 21:53 Відповісти
PS/ Відносно грошів. Або українською мовою коштів на придба служив і розплачувався своїм здоровння житла. Щасливчик який отримує "кошти" В ПЕРІОД з 25 по 30 ГРУДНЯ!!!!!!!!!! Має зникнути з гуртожитку НАПРОТЯЗІ ОДНОГО місяця!!!!. Розумієте?? Зимою під Новий Рік, коли НІЯКІ ( для російскомовних - НИКАКИЕ) структури НЕ ПРАЦЮЮТЬ нормально - ти маєш взяти кошти і ХАПАТИ що за цей час знайдеш, бо ЧМО має прозвітуватись що ВОНО чимсь когось ЗАБЕЗПЕЧИЛО. Немає поваги під час служби, немає НІЯКОЇ поваги до тих років , на протязі яких ти чесно служив і ПЛАТИВ своїм здоровя'м, благами своїх рідних і дітей. Бабы еще нарожают. Ваші ПРЕСОТУТКИ чи *************** народять?? Патріоти гинуть - Гниди - плодят гнид. а потім їх стає 73 %. Думай ТЕ.
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04.12.2021 17:54 Відповісти
 
 