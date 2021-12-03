Украина получит от ЕС 1,4 млн евро на обустройство госграницы, - МВД

Министерство внутренних дел Украины получит от Европейского Союза 1,4 миллиона евро на обустройство государственной границы с Беларусью.

Об этом сегодня, 3 декабря, договорились министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Представительства ЕС в Украине, посол Матти Маасикас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-белорусского участка границы и повышения возможностей Госпогранслужбы", – сказал Монастырский.

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заверил, что Украина уже может рассчитывать на 1,4 млн евро, а в течение нескольких месяцев европейские партнеры согласуют существенное увеличение этой суммы.

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Монастырский отметил, что в связи с обострением ситуации на границах ЕС и Республики Беларусь, а также откровенной демонстрации агрессивных намерений со стороны восточного и северного соседей, Украина заинтересована в расширении взаимодействия с ЕС по вопросам безопасности. В этом смысле, украинская сторона заинтересована в участии в заседании министров внутренних дел ЕС, которое состоится 9-10 декабря в Брюсселе.