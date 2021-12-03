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Украина получит от ЕС 1,4 млн евро на обустройство госграницы, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина получит от ЕС 1,4 млн евро на обустройство госграницы, - МВД

Министерство внутренних дел Украины получит от Европейского Союза 1,4 миллиона евро на обустройство государственной границы с Беларусью.

Об этом сегодня, 3 декабря, договорились министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Представительства ЕС в Украине, посол Матти Маасикас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для неотложного обустройства украинско-белорусского участка границы и повышения возможностей Госпогранслужбы", – сказал Монастырский.

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заверил, что Украина уже может рассчитывать на 1,4 млн евро, а в течение нескольких месяцев европейские партнеры согласуют существенное увеличение этой суммы.

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Монастырский отметил, что в связи с обострением ситуации на границах ЕС и Республики Беларусь, а также откровенной демонстрации агрессивных намерений со стороны восточного и северного соседей, Украина заинтересована в расширении взаимодействия с ЕС по вопросам безопасности. В этом смысле, украинская сторона заинтересована в участии в заседании министров внутренних дел ЕС, которое состоится 9-10 декабря в Брюсселе.
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Ох як багато
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03.12.2021 18:34 Ответить
То навіть для ківі кишенькові гроші
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03.12.2021 19:07 Ответить
Хмм. Неплохо. Только один вопросик к кордону на 1080 киломитерз. А как будет осуществляться переход, ну миграция диких животных? Кабаны, лоси, зайцы, косули, олени, и....даже медведи. Это все реально есть и без конца мигрирует.....и их немало.
Там есть пометки зоологов где наши .....алени, а где белорусские?
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03.12.2021 18:39 Ответить
И эти люди сценки про попрошайничество Порошенко постили..
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03.12.2021 18:42 Ответить
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03.12.2021 19:47 Ответить
А шо Сеня не добудував? Спитайте у нього де гроші.
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03.12.2021 19:33 Ответить
Тут
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03.12.2021 22:28 Ответить
На ремонт КПП Ужгород гораздо больше выделяли. Ни ремонта, ни денег
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03.12.2021 22:30 Ответить
Украина получит от ЕС 1,4 млн евро на
обустройство госграницы, - господин Обустройсво доволен МВД Источник: https://censor.net/ru/n3303289
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03.12.2021 22:30 Ответить
Выделили бабки???? Значит скоро полетит в Эмираты !!!!!!
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03.12.2021 22:36 Ответить
Eto na kameri,datciki dengi dajut,na sam zabor ES deneg nedajut.Eto dlia nacala potom dast posle kogda uvidet rezultat
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03.12.2021 22:37 Ответить
Лучше б приехали и сделали....
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03.12.2021 23:52 Ответить
 
 