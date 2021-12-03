Высший совет правосудия подтвердил соответствие критериям профессиональной этики всех судей, назначенных Зеленским, – ОП

Высший совет правосудия, оценивая представление о назначении судей, поступивших в адрес президента Украины, констатировал соответствие кандидатур требованиям добродетели и профессиональной этики.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"Во всех представлениях о назначении судей, поступивших в адрес Президента Украины, Высший совет правосудия своим решением констатировал отсутствие обоснованного сомнения относительно соответствия кандидатов на должность судьи критерию добропорядочности или профессиональной этики либо других обстоятельств, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с назначением на должность судьи", - говорится в сообщении.

Такие выводы ВСП были сделаны по результатам рассмотрения решений Высшей квалификационной комиссии судей Украины о соответствии кандидатов занимаемой должности судьи по итогам квалификационного оценивания.

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В то же время напоминается, что факт назначения на должность судьи не дает иммунитета от привлечения к ответственности, в том числе уголовной, за совершенные правонарушения.

"Глава государства рассчитывает, что при активном участии небезразличной части общества как можно скорее произойдет обновление Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия, которые станут залогом формирования добропорядочного и высокопрофессионального судейского корпуса", - говорится в сообщении.

В ОП напомнили, что за свою каденцию президент Украины Владимир Зеленский назначил на должности судей более 800 человек.

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