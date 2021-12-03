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Зеленский (16530) судья (2576) Высший совет правосудия (544) Офис Президента (1692)

Высший совет правосудия подтвердил соответствие критериям профессиональной этики всех судей, назначенных Зеленским, – ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Высший совет правосудия подтвердил соответствие критериям профессиональной этики всех судей, назначенных Зеленским, – ОП

Высший совет правосудия, оценивая представление о назначении судей, поступивших в адрес президента Украины, констатировал соответствие кандидатур требованиям добродетели и профессиональной этики.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"Во всех представлениях о назначении судей, поступивших в адрес Президента Украины, Высший совет правосудия своим решением констатировал отсутствие обоснованного сомнения относительно соответствия кандидатов на должность судьи критерию добропорядочности или профессиональной этики либо других обстоятельств, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с назначением на должность судьи", - говорится в сообщении.

Такие выводы ВСП были сделаны по результатам рассмотрения решений Высшей квалификационной комиссии судей Украины о соответствии кандидатов занимаемой должности судьи по итогам квалификационного оценивания.

Читайте также: Общественные организации призывают Зеленского не назначать судей: 91 из 135 поданных ВСП кандидатов не прошли оценивание

В то же время напоминается, что факт назначения на должность судьи не дает иммунитета от привлечения к ответственности, в том числе уголовной, за совершенные правонарушения.

"Глава государства рассчитывает, что при активном участии небезразличной части общества как можно скорее произойдет обновление Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия, которые станут залогом формирования добропорядочного и высокопрофессионального судейского корпуса", - говорится в сообщении.

В ОП напомнили, что за свою каденцию президент Украины Владимир Зеленский назначил на должности судей более 800 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 21 из 28 назначенных Зеленским судей – недобродетельны, - Жернаков
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Топ комментарии
+13
Надеются спокойно просидеть до конца каденции Осла. Хапануть баблишка в спокойной дружеской обстановке. Осел коррумпировал и суды.
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03.12.2021 20:41
+13
ВІРИМО !
Якщо людина своєю заявг зупиняє держ переворот , то і тут він брехати не буде
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03.12.2021 20:41
+13
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03.12.2021 20:45
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Надеются спокойно просидеть до конца каденции Осла. Хапануть баблишка в спокойной дружеской обстановке. Осел коррумпировал и суды.
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03.12.2021 20:41 Ответить
Ну це ви вже комплімент віслюку зробили
Як можна корумпувати те що давно таким є
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03.12.2021 20:44 Ответить
ЯЦЕНЮК предлагал по хорошему ДЛЯ СУДЕЙ просто взять их всех 11 тысяч уволить в один день..всех повторяю... он уточнил что ВУЗЫ выпускают каждый год 30 тысяч юристов он сказал ну и сколько там судей...ответили примерно- 11 тысяч...Яценюк- и что мешает их уволить -а набрать новых дать молодых с вузов...им ЖИЛЬЕ ЭТО РЕАЛЬНОИ ЗАРПЛАТУ И ГОД ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА начнет юлить уволить и на его место опять нового ...не послушались посмеялсиь..... а сегодня у нас в сухом остатке --судей ждет не отставка- а НАРОДНОЕ БИТЬЕ и даже ногами И СДИРАНИЕ ЖИВЬЕМ С СУДЕЙ ШКУРКИ....
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03.12.2021 22:48 Ответить
В Україні нема державної влади ,є кубла корумпованих гельмінтів !!!)))
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03.12.2021 20:45 Ответить
Увы! Судьи назначаются пожизненно! От них можно избавиться только методом Ли Куан Ю как в Сингапуре - выгнать все 100% и набрать новых. У нас-еще лишить их заоблачных пенсий.
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03.12.2021 21:42 Ответить
Саме так ,лише докорінний демонтаж системи і з чистого аркуша !!)))
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03.12.2021 21:49 Ответить
Можно проще, и с пользой для мебели
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03.12.2021 23:36 Ответить
Угу. А еказмен з української мови всі ці судді провалили в 0.
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03.12.2021 20:41 Ответить
ВІРИМО !
Якщо людина своєю заявг зупиняє держ переворот , то і тут він брехати не буде
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03.12.2021 20:41 Ответить
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03.12.2021 20:45 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Чергова порція локшини ,їжте зебілоїди ,не обляпайтеся !!!)))
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03.12.2021 20:42 Ответить
Ворон ворону..........
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03.12.2021 20:44 Ответить
Даже не смешно.....
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03.12.2021 20:46 Ответить
А риба й надалі гниє саме з голови...
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03.12.2021 20:46 Ответить
Рыба гниет с живота.
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03.12.2021 20:48 Ответить
Международный жулик и бандит Беня одобряет.....
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03.12.2021 20:47 Ответить
Черговий сеанс кало-урино терапії від ОП і сонцесяйного. Їжте зебуїни. не обляпайтесь...
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03.12.2021 20:57 Ответить
Ну кто бы сомневался!
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03.12.2021 21:07 Ответить
"Вища рада правосуддя підтвердила відповідність критеріям професійної етики всіх суддів, призначених Зеленським"
_Все равны, как на подбор, с ними... (с)
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03.12.2021 21:09 Ответить
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03.12.2021 21:10 Ответить
Однозначно ,маячня параноїдального шизофреніка !!!))))
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03.12.2021 21:15 Ответить
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03.12.2021 21:29 Ответить
Всї голї, босї и арендують кайены и маеткы у тёщ!)
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03.12.2021 21:24 Ответить
Из 28 назгасенных офшорником сулкй ВСП, 21 з них недоброчнсные, сказал юрист Жернаков, а я ему больше доверяю, чам всей банде судей во главе с комунякой зе.
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03.12.2021 21:25 Ответить
ЗЕлёные и этика?Ню ню.
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03.12.2021 21:27 Ответить
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03.12.2021 21:28 Ответить
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03.12.2021 21:30 Ответить
Цирк Шапито бродячий Голобородьки исчезнет что Мыльный пузырь...
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03.12.2021 21:43 Ответить
Ну а чё, Жернаков пеняет на зеркало?
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03.12.2021 21:49 Ответить
Ну-то тепер інша справа! ВРП -- це ж взірець доброчесності та непідкупності!
Велике суддівське реформівництво!
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03.12.2021 22:08 Ответить
ОПец скоро
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03.12.2021 22:09 Ответить
щеб пак тож зелений подав
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04.12.2021 00:30 Ответить
"Глава держави розраховує, що за активної участі небайдужої частини суспільства якнайшвидше відбудеться оновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя, які стануть запорукою формування доброчесного та високопрофесійного суддівського корпусу",
І всі судді будут Моїми.Влажная мечта ідіота.Не спасет.А если народ будет судить?Как в Ливии.Или как в Румынии?Вместе с судьями?
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04.12.2021 07:59 Ответить
То, шо озвучивает ОПа надо понимать с точностью наоборот
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04.12.2021 08:18 Ответить
У "ОП" есть конкретная фамилия, которая стоит под документом. И подпись.
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05.12.2021 15:24 Ответить
 
 