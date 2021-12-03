УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9083 відвідувача онлайн
Новини Політика України Правосуддя
2 720 35
Зеленський (17428) суддя (1423) Вища рада правосуддя (523) Офіс Президента (1750)

Вища рада правосуддя підтвердила відповідність критеріям професійної етики всіх суддів, призначених Зеленським, – ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вища рада правосуддя підтвердила відповідність критеріям професійної етики всіх суддів, призначених Зеленським, – ОП

Вища рада правосуддя, оцінюючи подання про призначення суддів, які надійшли на адресу президента України, констатувала відповідність кандидатур вимогам доброчесності та професійної етики.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"У всіх поданнях про призначення суддів, які надійшли на адресу президента України, Вища рада правосуддя своїм рішенням констатувала відсутність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням на посаду судді", - зазначається у повідомленні.

Такі висновки ВРП було зроблено за підсумками розгляду рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо відповідності кандидатів посаді судді за результатами кваліфікаційного оцінювання.

Водночас наголошується, що факт призначення на посаду судді не дає імунітету від притягнення до відповідальності, зокрема кримінальної, за скоєні правопорушення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив на посади 28 суддів, зокрема двох суддів Майдану Ключника і Зарубу (оновлено)

"Глава держави розраховує, що за активної участі небайдужої частини суспільства якнайшвидше відбудеться оновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя, які стануть запорукою формування доброчесного та високопрофесійного суддівського корпусу", - зазначається у повідомленні.

В ОП нагадали, що за свою каденцію президент України Володимир Зеленський призначив на посади суддів понад 800 осіб.

Читайте також: 21 з 28 призначених Зеленським суддів - недоброчесні, - Жернаков

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
Надеются спокойно просидеть до конца каденции Осла. Хапануть баблишка в спокойной дружеской обстановке. Осел коррумпировал и суды.
показати весь коментар
03.12.2021 20:41
+13
ВІРИМО !
Якщо людина своєю заявг зупиняє держ переворот , то і тут він брехати не буде
показати весь коментар
03.12.2021 20:41
+13
показати весь коментар
03.12.2021 20:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надеются спокойно просидеть до конца каденции Осла. Хапануть баблишка в спокойной дружеской обстановке. Осел коррумпировал и суды.
показати весь коментар
03.12.2021 20:41 Відповісти
Ну це ви вже комплімент віслюку зробили
Як можна корумпувати те що давно таким є
показати весь коментар
03.12.2021 20:44 Відповісти
ЯЦЕНЮК предлагал по хорошему ДЛЯ СУДЕЙ просто взять их всех 11 тысяч уволить в один день..всех повторяю... он уточнил что ВУЗЫ выпускают каждый год 30 тысяч юристов он сказал ну и сколько там судей...ответили примерно- 11 тысяч...Яценюк- и что мешает их уволить -а набрать новых дать молодых с вузов...им ЖИЛЬЕ ЭТО РЕАЛЬНОИ ЗАРПЛАТУ И ГОД ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА начнет юлить уволить и на его место опять нового ...не послушались посмеялсиь..... а сегодня у нас в сухом остатке --судей ждет не отставка- а НАРОДНОЕ БИТЬЕ и даже ногами И СДИРАНИЕ ЖИВЬЕМ С СУДЕЙ ШКУРКИ....
показати весь коментар
03.12.2021 22:48 Відповісти
В Україні нема державної влади ,є кубла корумпованих гельмінтів !!!)))
показати весь коментар
03.12.2021 20:45 Відповісти
Увы! Судьи назначаются пожизненно! От них можно избавиться только методом Ли Куан Ю как в Сингапуре - выгнать все 100% и набрать новых. У нас-еще лишить их заоблачных пенсий.
показати весь коментар
03.12.2021 21:42 Відповісти
Саме так ,лише докорінний демонтаж системи і з чистого аркуша !!)))
показати весь коментар
03.12.2021 21:49 Відповісти
Можно проще, и с пользой для мебели
показати весь коментар
03.12.2021 23:36 Відповісти
Угу. А еказмен з української мови всі ці судді провалили в 0.
показати весь коментар
03.12.2021 20:41 Відповісти
ВІРИМО !
Якщо людина своєю заявг зупиняє держ переворот , то і тут він брехати не буде
показати весь коментар
03.12.2021 20:41 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 20:45 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Чергова порція локшини ,їжте зебілоїди ,не обляпайтеся !!!)))
показати весь коментар
03.12.2021 20:42 Відповісти
Ворон ворону..........
показати весь коментар
03.12.2021 20:44 Відповісти
Даже не смешно.....
показати весь коментар
03.12.2021 20:46 Відповісти
А риба й надалі гниє саме з голови...
показати весь коментар
03.12.2021 20:46 Відповісти
Рыба гниет с живота.
показати весь коментар
03.12.2021 20:48 Відповісти
Международный жулик и бандит Беня одобряет.....
показати весь коментар
03.12.2021 20:47 Відповісти
Черговий сеанс кало-урино терапії від ОП і сонцесяйного. Їжте зебуїни. не обляпайтесь...
показати весь коментар
03.12.2021 20:57 Відповісти
Ну кто бы сомневался!
показати весь коментар
03.12.2021 21:07 Відповісти
"Вища рада правосуддя підтвердила відповідність критеріям професійної етики всіх суддів, призначених Зеленським"
_Все равны, как на подбор, с ними... (с)
показати весь коментар
03.12.2021 21:09 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 21:10 Відповісти
Однозначно ,маячня параноїдального шизофреніка !!!))))
показати весь коментар
03.12.2021 21:15 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 21:29 Відповісти
Всї голї, босї и арендують кайены и маеткы у тёщ!)
показати весь коментар
03.12.2021 21:24 Відповісти
Из 28 назгасенных офшорником сулкй ВСП, 21 з них недоброчнсные, сказал юрист Жернаков, а я ему больше доверяю, чам всей банде судей во главе с комунякой зе.
показати весь коментар
03.12.2021 21:25 Відповісти
ЗЕлёные и этика?Ню ню.
показати весь коментар
03.12.2021 21:27 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 21:28 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 21:30 Відповісти
Цирк Шапито бродячий Голобородьки исчезнет что Мыльный пузырь...
показати весь коментар
03.12.2021 21:43 Відповісти
Ну а чё, Жернаков пеняет на зеркало?
показати весь коментар
03.12.2021 21:49 Відповісти
Ну-то тепер інша справа! ВРП -- це ж взірець доброчесності та непідкупності!
Велике суддівське реформівництво!
показати весь коментар
03.12.2021 22:08 Відповісти
ОПец скоро
показати весь коментар
03.12.2021 22:09 Відповісти
щеб пак тож зелений подав
показати весь коментар
04.12.2021 00:30 Відповісти
"Глава держави розраховує, що за активної участі небайдужої частини суспільства якнайшвидше відбудеться оновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя, які стануть запорукою формування доброчесного та високопрофесійного суддівського корпусу",
І всі судді будут Моїми.Влажная мечта ідіота.Не спасет.А если народ будет судить?Как в Ливии.Или как в Румынии?Вместе с судьями?
показати весь коментар
04.12.2021 07:59 Відповісти
То, шо озвучивает ОПа надо понимать с точностью наоборот
показати весь коментар
04.12.2021 08:18 Відповісти
У "ОП" есть конкретная фамилия, которая стоит под документом. И подпись.
показати весь коментар
05.12.2021 15:24 Відповісти
 
 