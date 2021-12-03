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Разведчики, осуществлявшие спецоперацию по "вагнеровцам", примут участие в "Свободе слова Савика Шустера"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 3 декабря, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" выступят разведчики, непосредственно осуществлявшие спецоперацию по "вагнеровцам".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на YouTube-канал ток-шоу.
Гостями студии станут:
ЮРИЙ СЕМЕНЮК, полковник запаса ВСУ
РОМАН ЧЕРВИНСКИЙ, полковник запаса ВСУ
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Але нехай би хтось спитав у Гордона: "Ви кажете що помилилися у Зеленському? Отже ви час від часу помиляєтеся в людях. То може ви і у Порошенку помилилися?"
Цікаво,що цей іуда відповів би?
І яким би не був Шустер, він надав їм слово, і вони свідчать про тиск, погрози та звільнення
2 хв ·
Дивлюся Свободу Слова Шустера: виступи двох офіцерів українських спецслужб, які успішно провели понад десяток спецоперацій.
А за операції по Цемаху і вагнерівцям - їх звільняють і їм погрожують.
Герої, які закритими указами мали бути нагороджені найвищими державними відзнаками, стати живими легендами в дуже вузькому колі висококласних фахівців, прикладом для наслідування і натхненниками кіношедеврів шпигунських трилерів - змушені вийти з тіні і терпляче привселюдно пояснювати українському народу: хлопці - це зрада, на Банковій російські шпигуни, державу зливають на користь Кремлю.
Замість оплесків справжнім героям - аплодуємо рагулям і аферистам, які захопили найвищі державні посади і набивають кишені, не забуваючи заглядати в очі Кремлю і вилизувати московський чобіт.
Шляк би то все трафив!
Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники, продажні слуги кремля "ЗЕбіли"- капітулянти які своєю зрадою, знищенням розвідників ВСУ. Вони точно ********* Українську державу !
В интересное время живем.
Скоро спецоперации напрямую стримить будут?
разведчики Украины
уже участвуют в ШОУ
продажного пса,
которому кидает кость в будку
хозяин бамбаса...
вопрос: разве это разведчики и были ли они ими???