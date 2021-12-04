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Байден (2383) Путин (29862) США (23185)

Байден о требованиях Путина: "Не принимаю ничьих "красных линий"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден о требованиях Путина:

В ответ на требования Российской Федерации президент США Джо Байден сказал, что не принимает ничьих "красных линий".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом президент США Джо Байден, которого цитирует Reuters, сказал после того, как российский президент Владимир Путин заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть "красной линией" для России.

"Мы знаем о действиях России уже давно, и я ожидаю, что мы проведем долгую дискуссию с Путиным. Я не принимаю ничьих "красных линий", - сказал президент США.

Читайте также: Путин требует от НАТО юридических гарантий нерасширения "на восток"
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Топ комментарии
+38
Байден не приймає. Тту аби наше зеленкуватне чмо не сказало - ми за мир, тому виконаємо вимоги москви. Воно і так вже підготувало нашу армію до поразки.
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04.12.2021 09:19
+25
Доказів море.
Якщо не лінивий , то віднайдеш.
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04.12.2021 09:22
+25
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04.12.2021 10:09
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Придурок! Людина у Словаччині живе а по продукти їздить у Австрію Чи ж їй не знать - чия продукція там продається?
Ніяк зрозуміть не можу - ти у "психіатричці" у якості медичного персоналу чи пацієнта? Таке враження що ви з "Сенатором" і "Ігорем Л" - в одній палаті!
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04.12.2021 15:41 Ответить
Болван, ты изучи предмет спора, прежде чем лезть в чужой диалог, тётка утверждала что будут резать украинских коров для Австрии и Словакии.
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04.12.2021 16:52 Ответить
"Тётка" - це твоя дружина А людина написала лише прогноз - що МОЖУТЬ зробить!
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04.12.2021 17:07 Ответить
Бівдур, не можуть, бо для цього потрібні серьйозні документи европейського зразку, і обстеження та сертифікація промислових потужностей на рівні міністерств країн!Це ви звикли що можно просто так забити тушу й втюхати ії до сільпо чи магазину.Такого нема навіть в Єгіпті!Тітка не знає про що верещить.
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04.12.2021 17:11 Ответить
А ти працював у Єгипті - в СЕС? Знаєш їх нормативну базу їх обсяг повноважень? Бував на ринках і бачив рівень дотримання єгиптянами вимог протиепідемічної та санітарної безпеки? Я там не був але чув відгуки медиків що туди їздили Так за їх словами рівень антисанітарії у Індії і Єгипті "перепльовує" наш у кілька разів Туреччина більш-менш чистенька!
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04.12.2021 17:52 Ответить
Бівдур, було відкрите інтерв'ю керівника агрохолдінгу, який веде експорт на Близький Схід! Шо ти до мене до..бався, питай у нього! І до чого тут "антисанітарія" , коли йдеться про транснаціональні сеті гіпермакетів, в тому числі у Єгипту, де потребують умови та документи за зразками ЕС, що я вже писав.
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04.12.2021 18:06 Ответить
ІДІОТ!!! Там сфотографовано РИНКОВИЙ ПРИЛАВОК а не "сеть гипермаркетов"!!! Давай чіткі документи а не теліпай язиком як собака - хвостом!
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04.12.2021 18:24 Ответить
Бовдур, ти коли останній раз у Каірі був? Ти хоч уявляешь собі кількість населення у ньому?Географію прогулював?
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04.12.2021 18:31 Ответить
Бівдур, за документами йди до керівництва єкспортерів Миронпродукту, об'являй їх звиздоболами, бо все це їх заяви! Ти недоук, не можеш усвідомити простішу річ - Україна не експортує яловичину ні в ЕС ні в Егіпет. Нема дозволу!
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04.12.2021 18:33 Ответить
ТИ ж тут "з штанів вискакуєш" - от і доводь свою правоту Мені однаково!
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04.12.2021 18:46 Ответить
дубль три для телепнів - це не моя заява, це статистика і заяви агрохолдингу, якщо хочеш назвати когось звиздоболами, наприклад підприємців, напиши їм. Мєлким почєрком.
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04.12.2021 19:01 Ответить
Та хоч помойку там фотографуй! До чого це?
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04.12.2021 18:42 Ответить
Телепень, ти будеш доказувати відсутність супермаркетів в Египті? До чого тут ринки та інші смітники?
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04.12.2021 18:44 Ответить
И во вторых, телепень, Египет требует европейские сертификаты на продукцию.
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04.12.2021 14:18 Ответить
Тобі про це "міністр економіки Єгипту" доповів?
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04.12.2021 15:36 Ответить
Болван, об этом писали на цензоре, когда холдинг Миронпродукт выводил продукцию на Ближний Восток.
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04.12.2021 16:56 Ответить
"Болвана" шукай у дзеркалі! У нас на днях президент країни теж казав що ми - процвітаюча країна і що у нас - "державний переворот" починається!
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04.12.2021 17:05 Ответить
Болван, при чём тут "у нас"? Речь про ИНОСТРАНЫЕ условия и документы для экспорта МЯСА в ЕС и Египет! Это тебе не в Жмеринке на земле торговать!
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04.12.2021 17:14 Ответить
Давай докази що Україна не поставляє м"ясо в Єгипет тому що це забороняють європейські правила сертифікації продукції
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04.12.2021 17:39 Ответить
Бівдур, по перше річ не за "мя'со" , а за яловичину, по друге - Україна лише подала заявку на дозвіл єкспорту ЯЛОВИЧИНИ, і вона на цей час лише у РОЗГЛЯДІ. Читай більше, неук!
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04.12.2021 18:19 Ответить
КОМУ подала? КУДИ? КОЛИ саме подала? Фактуру давай а не "бла-бла-бла"!
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04.12.2021 18:21 Ответить
до країн ЕС, бівдур! Ще у 2018 році.
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04.12.2021 18:25 Ответить
А Єгипет - "член ЕС"? Як кажуть в Одесі - "Моня! И шо ви мине пробуете крутить бейцы?" Нагадую - суперечка з-за Єгипту , а не з-за країн Європи!
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04.12.2021 18:31 Ответить
Бовдур, не треба присутності в ЕС щоб мати право вимагати сертифікат ЕС у транснаціональному food supermarket.Це приватна власність, бовдур!
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04.12.2021 18:36 Ответить
Та ти що? А що таке "міжнародне право" - ти знаєш? А саме на ньому базуються міжнародні торгівельні стосунки між країнами І саме національне законодавство (керуючись принципами міжнародного права) визначає принципи імпорту-експорту і його правила Все це визначається цілим пакетом нормативних документів (законів , "Положень", наказів та іншого) І їм підкоряються усі органи і підприємства країни незалежно від форми власності Так от я і кажу: покажи мені нормативні документи єгипетського законодавства які регулюють імпорт яловичини у відповідності з встановленою в Європі сертифікацією!
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04.12.2021 18:44 Ответить
Бівдур, ти не розумієш, що перечислене тобою - лише мінімальні вимоги єгипетьских законів. А максимальні вимоги, у тому числі - сертифікат ЕС, має право встановити приватна особа! Бо це приватна власність!І там вимоги можуть бути будь-які! цЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО, а не урядовий прилавок! Наприклад, я торгую тільки товарами, сертифікованими міністерством Египту та у тому числі сертифікованими Анжелою Девіс!
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04.12.2021 19:10 Ответить
Все! Мені надоїло сперечаться з упертим ідіотом! Лікуйся! А тепер !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.12.2021 19:14 Ответить
Тобі треба ти й лікуйся, тпе! Максимальні та доповнюючі правила закупок встановлює приватна особа, а не держава!
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04.12.2021 19:21 Ответить
ти вже пішов ковтати глистате молоко ?
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04.12.2021 19:23 Ответить
нормативні документи єгипетського законодавства
==
ще раз повторюю - до чого тут мінімалоьні вимоги законодавства, якщо максимальні вимоги, яких нема у законі, має право встановити приватна особа?
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04.12.2021 19:12 Ответить
Бівдур, розвинуті та розвинаючі країни близького сходу у тому числі Єгіпет, потребують лише документів, ВЖЕ ВИЗНАНИХ в ЕС. Зайти на їх ринки без визнання твоєї продукціі у Европі, практично неможливо.
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04.12.2021 18:29 Ответить
бівдур, в Єгипту транснаціональні сеті гіпермаркетів, які потребують стандартів ЕС! Бо це безглуздя - вимагати наприклад, сертіфікувати джавеліни не за стандартами НАТО, а за стандартами СССР, які діють і зараз.
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04.12.2021 18:23 Ответить
Ще раз повторюю - для "недоганяючих" : надай мені докази (документальні) які підтверждують що у Єгипет не завозиться українська яловичина бо Україна не дотримується європейських сертифікатів поставок м"ясної продукції!
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04.12.2021 18:34 Ответить
Бівдур, це правило ведення бізнесу в Егіпті та арабських краін, воно існує, і яке озвучував не я, претензіі до єкспортерів м'яса, які отримували сертіфікати ЕС щоб отримати дозвіл єкспортувати курей на Близький Схід!Пиши листи дрібним почєрком на адресу виробників та від..бись від мене!
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04.12.2021 18:41 Ответить
Покажи мені ці "правила"! А "від ..бись від мене" - це я тобі повинен писать Бо саме ти тут розвів пустопорожній "срач" на голому місці
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04.12.2021 18:49 Ответить
Бівдур, це не моя заява, а керівництва єкспортерів, то до..буйся до них!Чому в Египті потрібні сертифікати ЕС і чому Україна досі не отримала дозвіл на експорт.
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04.12.2021 18:54 Ответить
Срач розвів ти, приєднавшись до діалогу, не знаючи про що йдеться. Отвалі, парніша.
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04.12.2021 18:55 Ответить
У мене - з українського села! Позавчора на замовлення привезли з молоком ще й кілограм свіжого сиру Учора снідав макаронами з сиром і запивав кавою з молоком!
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04.12.2021 12:41 Ответить
а проверку на яйцеглист и туберкулёз молоко прошло? Вы ветеринарный врач с лабораторией?
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04.12.2021 12:57 Ответить
Не переживай: у мене "поставщик" - колишня медсестра обласної санітарно-епідеміологічної служби Продає молокопродукти свої, так після того, як віддає покупцю молоко чи сир з сметаною і бере гроші , то обов"язково руки антисептиком протирає!
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04.12.2021 13:32 Ответить
медсестра не лаборант, и до чого тут санстанция, когда єтим должна заниматься ветслужба - у нее соотвествующее оборудование и специалисты.
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04.12.2021 13:44 Ответить
Ти - "ідіот від народження"? Чи "по найму"? Я тобі написав про чистоплотність фермерші , яка займалася у СЕС лабораторними дослідженнями і тому розбирається у цьому питанні! (Ветеринари у нас по селах не "б"ють байдики", а постійно слідкують за станом здоров"я домашніх тварин!) Ти людей у "недоумстві" звинувачуєш тут, а сам "чув дзвін та не знаєш де він!" На заводі якраз подібну заразу можна підчепить ще легше - я у молодості працював на м"ясокомбінаті , а товариш - на молокозаводі Так я бачив ЯК там з цим справа в наявності!
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04.12.2021 14:41 Ответить
чистота передника доярки не есть гарантия от заразы, которую корова может получить на выпасе из природных резервуаров, например если её укусит дикая крыса или лиса.Для особо одарённых повторяю - безопасностью здоровья коровы занимается ветслужба и ветврач а не санстанция.
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04.12.2021 14:45 Ответить
А де випасаються ті корови молоко яких продається у магазинах? На Марсі?
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04.12.2021 15:29 Ответить
В Европе они пасутся там, где нужно, и где есть ветконтроль и надзор егерей над ОТСУТСТВИЕМ потенциально опасных диких животных.Конкретно в твоём случае они могут пастись вместе с дикими лисами, крысами, белками, являющимися природным резервуаром опасных вирусов и бактерий.
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04.12.2021 17:07 Ответить
А дикі тварини що - дотримуються прикордонних правил? Хоб-би не "ліпив горбатого"! Я десять років був членом облради УТМР Живу у прикордонній зоні і мені відомо як мігрують ті чи інші тварини чим вони хворіють і які саме хвороби переносять!
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04.12.2021 17:12 Ответить
Болван, животные дотримуються пастуха а не правил! за пастбищами установлен контроль, фиксируются отсутсвие потенциально опасных диких переносчиков бактерий. А ты десять лет протирал штаны при облраде но так и не понял почему Украина один из рекордсменов по уровню туберкулёза!Из-за таких как ты неучей, нарід до сих пор торгует молоком в грязных подворотнях.
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04.12.2021 17:21 Ответить
Ага! І пастухи бігають цілодобово по пасовиськах і відганяють диких тварин (починаючи з лосів і закінчуючи пташками, що пролітають над пасовиськами , мишами і комахами) А може пастухи встановлюють над пасовиськами скляні куполи - щоб і мікробів вітром не заносило? Жаль - нема вже мого товариша - біолога (помер від "ковіду" за кілька місяців до з"явлення в Україні вакцини) Я-б його посмішив твоєю "просвіщоністю"
"Болван" - туберкульоз передається в першу чергу ЛЮДЬМИ, а не тваринами! Саме тому його називали "хворобою міських нетрів" І саме з-за того, що зараз стали менше звертать увагу на профілактику туберкульозу в суспільстві , у на виріс рівень захворюваності Ми ж зараз "маємо права гарантовані Конституцією" тому самі вирішуємо - чи йти на обстеження до пульмонолога чи ні! А якщо почнуть вимагать - бо ти працюєш у їдальні чи в дошкільному дитячому закладі , то можна і "**********" - "Порушуються громадянські права!!!" (Як зараз верещать тобі подібні неуки стосовно щеплення від " ковіду")
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04.12.2021 17:36 Ответить
Бівдур, іх виганяли звідси сторіччами. Їх там просто нема і вони за цим слідкують ретельно, а не так як у нас - корову вночі покусала куниця або щур, бо сарай як решето.Йди далі пий своє глистате молоко.
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04.12.2021 18:48 Ответить
Ну то спитайся людей що живуть в Європі - вони тобі розкажуть як "гнані сторіччами" дикі тварини пасуться на пасовиськах поряд з домашніми
Господи ! Яке ж ти тупе і вперте! Точно - "клієнт" психушки"! Вже який раз я тебе "мордою в табуретку товчу" - а ти як був "бараном упертим" - так ним і залишився "Хоч кілок на голові теши!"
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04.12.2021 18:58 Ответить
Бівдур, там хоч нема дірявкуватих коровників, де шатають щурі!
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04.12.2021 19:14 Ответить
туберкульоз передається в першу чергу ЛЮДЬМИ,
==
до лампочки в яку чергу, він передається, просто передається коровами в тому числі, якщо ти неук!
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04.12.2021 18:49 Ответить
Ага! Люди гинуть в результаті ДТП - в тому числі і від автомобілів , якими керують громадяни Швеції монголоїдної раси!
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04.12.2021 18:54 Ответить
для тупих повторюю - корови передають туберкульоз. Ти бовдур, будеш атрицать?
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04.12.2021 18:57 Ответить
А у тебе є статевий член! Значить ти "потенціальний насильник і гвалтівник"
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04.12.2021 19:00 Ответить
Балабол, ти не зможеш доказати цього стосовно мене. А коровьячий тубік - це доказаний факт.
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04.12.2021 19:16 Ответить
дикі тварини що - дотримуються прикордонних правил?
==
Тпе, їх просто винищують.
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04.12.2021 17:34 Ответить
Саме тому в Європі диких тварин у кілька разів більше ніж в Україні і олені і козулі з зайцями пасуться на пасовиськах разом з домашніми тваринами! І хто ж тоді "тупе"?
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04.12.2021 18:07 Ответить
Бовдур, до чого тут олені-косулі та зайці, які не можуть кусати новороджене теля?Ти б ще комах згадав.
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04.12.2021 18:52 Ответить
Та при тому, що більшість інфекційних хвороб передаються найчастіше "спорідненими" видами! Нема, наприклад , доказів передачі свинячої чуми людині І чи багато ти бачив новонароджених телят, покусаних хворою туберкульозом куницею чи щуром , які доживали-б до дорослого віку , вагітніли , телилися , а потім давали людям молоко? Таке вже мелеш! У тебе точно "хвороблива уява"!!! Прийми галоперидол - може "попустить"?
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04.12.2021 19:11 Ответить
неук, інфекція як правило передається при укусах!Корову з молоком може покусати навіть сказлива бєлка!
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04.12.2021 19:19 Ответить
Это просто слова)) До этого он говорил что ***** убийца, но это не помешало встречам.
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04.12.2021 10:10 Ответить
Поздно пить Боржоми крысы Мавзолейные...,вам пора в третий раз на Чечню нападать...или Норд Ост штурмом брать..
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04.12.2021 10:10 Ответить
Они еще за первьІх нападения на Чечню контрибуцию не вьІплатили.
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04.12.2021 11:10 Ответить
Красную линию РАБссия перешла в 1992 году напав на Таджикистан,война шла 5 лет там...
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04.12.2021 10:16 Ответить
Расея напала на Таджикистан ещё во времена Бухарского эмирата. жемчужину Востока просто разбомбили с аэропланов.
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04.12.2021 13:12 Ответить
В переводе с дипломатического Байден сказал:
"Да пошёл ты со своими красными или какими там линями".
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04.12.2021 10:20 Ответить
Та хай то плешиве кремлівське опудало везе із собою тачку
червоної крейди і малює перед Президентом США Байденом
всіляки кола та лінії. Це йому не допоможе.Фізію все рівно наб'ють!
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04.12.2021 14:08 Ответить
Войны не будет...,но...до лета 2022 года 55 дипломатов РАБссии их семьи должны покинуть территорию США...
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04.12.2021 10:24 Ответить
похоже хйло загнало себя в цугцванг
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04.12.2021 10:24 Ответить
"...On Thursday and Friday, the President will host the virtual Summit for Democracy, bringing together over 100 participants, representing governments, civil society, and private sector leaders. The President will deliver the Summit's opening and closing remarks, and will participate in plenary sessions." Ms.Psaki
------------
"...Those consultations have been ongoing. And we just want to be prepared.

As it relates to the potential for a call, we have been engaged in the possibility of that. When we have - if and when we have that finalized, we will make that make that - we will make you all aware of that." Ms.Psaki
2021/12/03
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04.12.2021 10:26 Ответить
НАТО в кожну українську ХАТУ... для РАБссии смертельная опасность...почему это же НАТО не опасно в Эстонии Латвии и Литве для РАБссии не опасно..знают ток Мазолейные Идиоты...
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04.12.2021 10:31 Ответить
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04.12.2021 10:35 Ответить
Ну очень полезная мысль
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04.12.2021 17:24 Ответить
Байден красава, респектище💪👍!
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04.12.2021 10:36 Ответить
РАБссиянский миллиардер Алишер Усманов срочно продал свои холдинги ВКонтакте Одноклассники и МайлРУ дочерней компании ГрязьПрома...,видать бабла у Алишера кот наплакал...
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04.12.2021 10:48 Ответить
или решил долларизировать свои предприятия и дать деру на клятый запад
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04.12.2021 13:36 Ответить
Зэк-шапкокрад был на мушке комуно-фашиста путлера, клрун тоже сейчас на мушке, потому он такой дерганный и мечется, как уж на сковороде, сегодня Украина осталась без президента, нам нужен воин-патриот, единственный кандидат - Ярош Презилент Украины!
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04.12.2021 10:54 Ответить
Ярош был депутатои никаким. Еще хуже и президент будет.
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04.12.2021 23:19 Ответить
Треба вже проводити білу лінію, як від нечистої сили, щоб воно нікуди не витикалося зі своєї говені.
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04.12.2021 11:00 Ответить
и на лбу красный крестик...
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04.12.2021 11:09 Ответить
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04.12.2021 11:16 Ответить
)
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04.12.2021 19:03 Ответить
и шо?! даже в глаза смотреть не будет?!
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04.12.2021 13:37 Ответить
А ЗЕ чекає.
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04.12.2021 13:45 Ответить
а все таки Ельцин был попроще нынешнего фюрера, совсем не боялся красных линий. Это и неудивительно -великаном был по сравнению с Путиным да и пил водяру и коньяк стаканами.
Когда идет охота на волков, место обитания окружают красными флажками на шнуре и волк бегает вдоль красной черты и не может выйти. А охотники сидят возле выхода и ждут его.

Так и у фюрера. Заранее говорит не нужны красные линии я не смогу их перейти и порвать(прорвать тоже не могу). Весной тоже бряцали оружием-требовали Байдена к встрече, а потом кочевряжились - ну как мы его. И сейчас тоже -мы не потерпим красных линий и Байдена к ответу -до коле. Рвать красную линию будем зимой. А Байден в ответ -попробуй порви и проскочить красные флажки.
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04.12.2021 14:25 Ответить
Байден продолжил:
"Правда, потом буду извиняться, как после того, когда поддакнул журналюге на «Путин - убийца», и сам себе на лбу нарисую красную линию. Старпёрам вроде меня надо делать скидку на маразм".
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04.12.2021 14:29 Ответить
Вот же банальщина то а. Все кругом трындят, одно ***** делом занято. Сейчас чмо с тараканом спелось, остается ждать очередной бубуйни. Если ломанутся, как их удержишь? кто? А, все в сомнения верят.
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04.12.2021 15:44 Ответить
Байден и НАТО взяли над бубочкрй шефство
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04.12.2021 17:23 Ответить
поглядим канэшна. но чо-то старик сонный стал.
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04.12.2021 19:04 Ответить
Почули.
Тепер подивимося на результат.
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04.12.2021 20:23 Ответить
Мы радуемся отвеьу Байдена. А если хутин в отместку нападет на Украину? Байден проявит глубокое беспокойство?
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04.12.2021 23:24 Ответить
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