18 143 194
Байден о требованиях Путина: "Не принимаю ничьих "красных линий"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В ответ на требования Российской Федерации президент США Джо Байден сказал, что не принимает ничьих "красных линий".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом президент США Джо Байден, которого цитирует Reuters, сказал после того, как российский президент Владимир Путин заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины может быть "красной линией" для России.
"Мы знаем о действиях России уже давно, и я ожидаю, что мы проведем долгую дискуссию с Путиным. Я не принимаю ничьих "красных линий", - сказал президент США.
Топ комментарии
+38 Ksenia VB
показать весь комментарий04.12.2021 09:19
+25 Ksenia VB
показать весь комментарий04.12.2021 09:22
+25 Стрелок
показать весь комментарий04.12.2021 10:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ніяк зрозуміть не можу - ти у "психіатричці" у якості медичного персоналу чи пацієнта? Таке враження що ви з "Сенатором" і "Ігорем Л" - в одній палаті!
==
ще раз повторюю - до чого тут мінімалоьні вимоги законодавства, якщо максимальні вимоги, яких нема у законі, має право встановити приватна особа?
"Болван" - туберкульоз передається в першу чергу ЛЮДЬМИ, а не тваринами! Саме тому його називали "хворобою міських нетрів" І саме з-за того, що зараз стали менше звертать увагу на профілактику туберкульозу в суспільстві , у на виріс рівень захворюваності Ми ж зараз "маємо права гарантовані Конституцією" тому самі вирішуємо - чи йти на обстеження до пульмонолога чи ні! А якщо почнуть вимагать - бо ти працюєш у їдальні чи в дошкільному дитячому закладі , то можна і "**********" - "Порушуються громадянські права!!!" (Як зараз верещать тобі подібні неуки стосовно щеплення від " ковіду")
Господи ! Яке ж ти тупе і вперте! Точно - "клієнт" психушки"! Вже який раз я тебе "мордою в табуретку товчу" - а ти як був "бараном упертим" - так ним і залишився "Хоч кілок на голові теши!"
==
до лампочки в яку чергу, він передається, просто передається коровами в тому числі, якщо ти неук!
==
Тпе, їх просто винищують.
"Да пошёл ты со своими красными или какими там линями".
червоної крейди і малює перед Президентом США Байденом
всіляки кола та лінії. Це йому не допоможе.Фізію все рівно наб'ють!
------------
"...Those consultations have been ongoing. And we just want to be prepared.
As it relates to the potential for a call, we have been engaged in the possibility of that. When we have - if and when we have that finalized, we will make that make that - we will make you all aware of that." Ms.Psaki
2021/12/03
Когда идет охота на волков, место обитания окружают красными флажками на шнуре и волк бегает вдоль красной черты и не может выйти. А охотники сидят возле выхода и ждут его.
Так и у фюрера. Заранее говорит не нужны красные линии я не смогу их перейти и порвать(прорвать тоже не могу). Весной тоже бряцали оружием-требовали Байдена к встрече, а потом кочевряжились - ну как мы его. И сейчас тоже -мы не потерпим красных линий и Байдена к ответу -до коле. Рвать красную линию будем зимой. А Байден в ответ -попробуй порви и проскочить красные флажки.
"Правда, потом буду извиняться, как после того, когда поддакнул журналюге на «Путин - убийца», и сам себе на лбу нарисую красную линию. Старпёрам вроде меня надо делать скидку на маразм".
Тепер подивимося на результат.