УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11205 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
18 143 194
Байден (2324) Путін (21440) США (14468)

Байден про вимоги Путіна: "Не приймаю нічиїх "червоних ліній"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден про вимоги Путіна:

У відповідь на вимоги Російської Федерації президент США Джо Байден сказав, що не приймає нічиїх "червоних ліній"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це президент США Джо Байден, якого цитує Reuters, сказав після того, як російський президент Володимир Путін заявив, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути "червоною лінією" для Росії.

"Ми знаємо про дії Росії вже давно, і я чекаю, що ми проведемо довгу дискусію з Путіним. Я не приймаю нічиїх "червоних ліній", - сказав президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін вимагає від НАТО юридичних гарантій нерозширення "на схід"

Автор: Вадим Куц
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
Байден не приймає. Тту аби наше зеленкуватне чмо не сказало - ми за мир, тому виконаємо вимоги москви. Воно і так вже підготувало нашу армію до поразки.
показати весь коментар
04.12.2021 09:19
+25
Доказів море.
Якщо не лінивий , то віднайдеш.
показати весь коментар
04.12.2021 09:22
+25
показати весь коментар
04.12.2021 10:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Придурок! Людина у Словаччині живе а по продукти їздить у Австрію Чи ж їй не знать - чия продукція там продається?
Ніяк зрозуміть не можу - ти у "психіатричці" у якості медичного персоналу чи пацієнта? Таке враження що ви з "Сенатором" і "Ігорем Л" - в одній палаті!
показати весь коментар
04.12.2021 15:41 Відповісти
Болван, ты изучи предмет спора, прежде чем лезть в чужой диалог, тётка утверждала что будут резать украинских коров для Австрии и Словакии.
показати весь коментар
04.12.2021 16:52 Відповісти
"Тётка" - це твоя дружина А людина написала лише прогноз - що МОЖУТЬ зробить!
показати весь коментар
04.12.2021 17:07 Відповісти
Бівдур, не можуть, бо для цього потрібні серьйозні документи европейського зразку, і обстеження та сертифікація промислових потужностей на рівні міністерств країн!Це ви звикли що можно просто так забити тушу й втюхати ії до сільпо чи магазину.Такого нема навіть в Єгіпті!Тітка не знає про що верещить.
показати весь коментар
04.12.2021 17:11 Відповісти
А ти працював у Єгипті - в СЕС? Знаєш їх нормативну базу їх обсяг повноважень? Бував на ринках і бачив рівень дотримання єгиптянами вимог протиепідемічної та санітарної безпеки? Я там не був але чув відгуки медиків що туди їздили Так за їх словами рівень антисанітарії у Індії і Єгипті "перепльовує" наш у кілька разів Туреччина більш-менш чистенька!
показати весь коментар
04.12.2021 17:52 Відповісти
Бівдур, було відкрите інтерв'ю керівника агрохолдінгу, який веде експорт на Близький Схід! Шо ти до мене до..бався, питай у нього! І до чого тут "антисанітарія" , коли йдеться про транснаціональні сеті гіпермакетів, в тому числі у Єгипту, де потребують умови та документи за зразками ЕС, що я вже писав.
показати весь коментар
04.12.2021 18:06 Відповісти
ІДІОТ!!! Там сфотографовано РИНКОВИЙ ПРИЛАВОК а не "сеть гипермаркетов"!!! Давай чіткі документи а не теліпай язиком як собака - хвостом!
показати весь коментар
04.12.2021 18:24 Відповісти
Бовдур, ти коли останній раз у Каірі був? Ти хоч уявляешь собі кількість населення у ньому?Географію прогулював?
показати весь коментар
04.12.2021 18:31 Відповісти
Бівдур, за документами йди до керівництва єкспортерів Миронпродукту, об'являй їх звиздоболами, бо все це їх заяви! Ти недоук, не можеш усвідомити простішу річ - Україна не експортує яловичину ні в ЕС ні в Егіпет. Нема дозволу!
показати весь коментар
04.12.2021 18:33 Відповісти
ТИ ж тут "з штанів вискакуєш" - от і доводь свою правоту Мені однаково!
показати весь коментар
04.12.2021 18:46 Відповісти
дубль три для телепнів - це не моя заява, це статистика і заяви агрохолдингу, якщо хочеш назвати когось звиздоболами, наприклад підприємців, напиши їм. Мєлким почєрком.
показати весь коментар
04.12.2021 19:01 Відповісти
Та хоч помойку там фотографуй! До чого це?
показати весь коментар
04.12.2021 18:42 Відповісти
Телепень, ти будеш доказувати відсутність супермаркетів в Египті? До чого тут ринки та інші смітники?
показати весь коментар
04.12.2021 18:44 Відповісти
И во вторых, телепень, Египет требует европейские сертификаты на продукцию.
показати весь коментар
04.12.2021 14:18 Відповісти
Тобі про це "міністр економіки Єгипту" доповів?
показати весь коментар
04.12.2021 15:36 Відповісти
Болван, об этом писали на цензоре, когда холдинг Миронпродукт выводил продукцию на Ближний Восток.
показати весь коментар
04.12.2021 16:56 Відповісти
"Болвана" шукай у дзеркалі! У нас на днях президент країни теж казав що ми - процвітаюча країна і що у нас - "державний переворот" починається!
показати весь коментар
04.12.2021 17:05 Відповісти
Болван, при чём тут "у нас"? Речь про ИНОСТРАНЫЕ условия и документы для экспорта МЯСА в ЕС и Египет! Это тебе не в Жмеринке на земле торговать!
показати весь коментар
04.12.2021 17:14 Відповісти
Давай докази що Україна не поставляє м"ясо в Єгипет тому що це забороняють європейські правила сертифікації продукції
показати весь коментар
04.12.2021 17:39 Відповісти
Бівдур, по перше річ не за "мя'со" , а за яловичину, по друге - Україна лише подала заявку на дозвіл єкспорту ЯЛОВИЧИНИ, і вона на цей час лише у РОЗГЛЯДІ. Читай більше, неук!
показати весь коментар
04.12.2021 18:19 Відповісти
КОМУ подала? КУДИ? КОЛИ саме подала? Фактуру давай а не "бла-бла-бла"!
показати весь коментар
04.12.2021 18:21 Відповісти
до країн ЕС, бівдур! Ще у 2018 році.
показати весь коментар
04.12.2021 18:25 Відповісти
А Єгипет - "член ЕС"? Як кажуть в Одесі - "Моня! И шо ви мине пробуете крутить бейцы?" Нагадую - суперечка з-за Єгипту , а не з-за країн Європи!
показати весь коментар
04.12.2021 18:31 Відповісти
Бовдур, не треба присутності в ЕС щоб мати право вимагати сертифікат ЕС у транснаціональному food supermarket.Це приватна власність, бовдур!
показати весь коментар
04.12.2021 18:36 Відповісти
Та ти що? А що таке "міжнародне право" - ти знаєш? А саме на ньому базуються міжнародні торгівельні стосунки між країнами І саме національне законодавство (керуючись принципами міжнародного права) визначає принципи імпорту-експорту і його правила Все це визначається цілим пакетом нормативних документів (законів , "Положень", наказів та іншого) І їм підкоряються усі органи і підприємства країни незалежно від форми власності Так от я і кажу: покажи мені нормативні документи єгипетського законодавства які регулюють імпорт яловичини у відповідності з встановленою в Європі сертифікацією!
показати весь коментар
04.12.2021 18:44 Відповісти
Бівдур, ти не розумієш, що перечислене тобою - лише мінімальні вимоги єгипетьских законів. А максимальні вимоги, у тому числі - сертифікат ЕС, має право встановити приватна особа! Бо це приватна власність!І там вимоги можуть бути будь-які! цЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО, а не урядовий прилавок! Наприклад, я торгую тільки товарами, сертифікованими міністерством Египту та у тому числі сертифікованими Анжелою Девіс!
показати весь коментар
04.12.2021 19:10 Відповісти
Все! Мені надоїло сперечаться з упертим ідіотом! Лікуйся! А тепер !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
04.12.2021 19:14 Відповісти
Тобі треба ти й лікуйся, тпе! Максимальні та доповнюючі правила закупок встановлює приватна особа, а не держава!
показати весь коментар
04.12.2021 19:21 Відповісти
ти вже пішов ковтати глистате молоко ?
показати весь коментар
04.12.2021 19:23 Відповісти
нормативні документи єгипетського законодавства
==
ще раз повторюю - до чого тут мінімалоьні вимоги законодавства, якщо максимальні вимоги, яких нема у законі, має право встановити приватна особа?
показати весь коментар
04.12.2021 19:12 Відповісти
Бівдур, розвинуті та розвинаючі країни близького сходу у тому числі Єгіпет, потребують лише документів, ВЖЕ ВИЗНАНИХ в ЕС. Зайти на їх ринки без визнання твоєї продукціі у Европі, практично неможливо.
показати весь коментар
04.12.2021 18:29 Відповісти
бівдур, в Єгипту транснаціональні сеті гіпермаркетів, які потребують стандартів ЕС! Бо це безглуздя - вимагати наприклад, сертіфікувати джавеліни не за стандартами НАТО, а за стандартами СССР, які діють і зараз.
показати весь коментар
04.12.2021 18:23 Відповісти
Ще раз повторюю - для "недоганяючих" : надай мені докази (документальні) які підтверждують що у Єгипет не завозиться українська яловичина бо Україна не дотримується європейських сертифікатів поставок м"ясної продукції!
показати весь коментар
04.12.2021 18:34 Відповісти
Бівдур, це правило ведення бізнесу в Егіпті та арабських краін, воно існує, і яке озвучував не я, претензіі до єкспортерів м'яса, які отримували сертіфікати ЕС щоб отримати дозвіл єкспортувати курей на Близький Схід!Пиши листи дрібним почєрком на адресу виробників та від..бись від мене!
показати весь коментар
04.12.2021 18:41 Відповісти
Покажи мені ці "правила"! А "від ..бись від мене" - це я тобі повинен писать Бо саме ти тут розвів пустопорожній "срач" на голому місці
показати весь коментар
04.12.2021 18:49 Відповісти
Бівдур, це не моя заява, а керівництва єкспортерів, то до..буйся до них!Чому в Египті потрібні сертифікати ЕС і чому Україна досі не отримала дозвіл на експорт.
показати весь коментар
04.12.2021 18:54 Відповісти
Срач розвів ти, приєднавшись до діалогу, не знаючи про що йдеться. Отвалі, парніша.
показати весь коментар
04.12.2021 18:55 Відповісти
У мене - з українського села! Позавчора на замовлення привезли з молоком ще й кілограм свіжого сиру Учора снідав макаронами з сиром і запивав кавою з молоком!
показати весь коментар
04.12.2021 12:41 Відповісти
а проверку на яйцеглист и туберкулёз молоко прошло? Вы ветеринарный врач с лабораторией?
показати весь коментар
04.12.2021 12:57 Відповісти
Не переживай: у мене "поставщик" - колишня медсестра обласної санітарно-епідеміологічної служби Продає молокопродукти свої, так після того, як віддає покупцю молоко чи сир з сметаною і бере гроші , то обов"язково руки антисептиком протирає!
показати весь коментар
04.12.2021 13:32 Відповісти
медсестра не лаборант, и до чого тут санстанция, когда єтим должна заниматься ветслужба - у нее соотвествующее оборудование и специалисты.
показати весь коментар
04.12.2021 13:44 Відповісти
Ти - "ідіот від народження"? Чи "по найму"? Я тобі написав про чистоплотність фермерші , яка займалася у СЕС лабораторними дослідженнями і тому розбирається у цьому питанні! (Ветеринари у нас по селах не "б"ють байдики", а постійно слідкують за станом здоров"я домашніх тварин!) Ти людей у "недоумстві" звинувачуєш тут, а сам "чув дзвін та не знаєш де він!" На заводі якраз подібну заразу можна підчепить ще легше - я у молодості працював на м"ясокомбінаті , а товариш - на молокозаводі Так я бачив ЯК там з цим справа в наявності!
показати весь коментар
04.12.2021 14:41 Відповісти
чистота передника доярки не есть гарантия от заразы, которую корова может получить на выпасе из природных резервуаров, например если её укусит дикая крыса или лиса.Для особо одарённых повторяю - безопасностью здоровья коровы занимается ветслужба и ветврач а не санстанция.
показати весь коментар
04.12.2021 14:45 Відповісти
А де випасаються ті корови молоко яких продається у магазинах? На Марсі?
показати весь коментар
04.12.2021 15:29 Відповісти
В Европе они пасутся там, где нужно, и где есть ветконтроль и надзор егерей над ОТСУТСТВИЕМ потенциально опасных диких животных.Конкретно в твоём случае они могут пастись вместе с дикими лисами, крысами, белками, являющимися природным резервуаром опасных вирусов и бактерий.
показати весь коментар
04.12.2021 17:07 Відповісти
А дикі тварини що - дотримуються прикордонних правил? Хоб-би не "ліпив горбатого"! Я десять років був членом облради УТМР Живу у прикордонній зоні і мені відомо як мігрують ті чи інші тварини чим вони хворіють і які саме хвороби переносять!
показати весь коментар
04.12.2021 17:12 Відповісти
Болван, животные дотримуються пастуха а не правил! за пастбищами установлен контроль, фиксируются отсутсвие потенциально опасных диких переносчиков бактерий. А ты десять лет протирал штаны при облраде но так и не понял почему Украина один из рекордсменов по уровню туберкулёза!Из-за таких как ты неучей, нарід до сих пор торгует молоком в грязных подворотнях.
показати весь коментар
04.12.2021 17:21 Відповісти
Ага! І пастухи бігають цілодобово по пасовиськах і відганяють диких тварин (починаючи з лосів і закінчуючи пташками, що пролітають над пасовиськами , мишами і комахами) А може пастухи встановлюють над пасовиськами скляні куполи - щоб і мікробів вітром не заносило? Жаль - нема вже мого товариша - біолога (помер від "ковіду" за кілька місяців до з"явлення в Україні вакцини) Я-б його посмішив твоєю "просвіщоністю"
"Болван" - туберкульоз передається в першу чергу ЛЮДЬМИ, а не тваринами! Саме тому його називали "хворобою міських нетрів" І саме з-за того, що зараз стали менше звертать увагу на профілактику туберкульозу в суспільстві , у на виріс рівень захворюваності Ми ж зараз "маємо права гарантовані Конституцією" тому самі вирішуємо - чи йти на обстеження до пульмонолога чи ні! А якщо почнуть вимагать - бо ти працюєш у їдальні чи в дошкільному дитячому закладі , то можна і "**********" - "Порушуються громадянські права!!!" (Як зараз верещать тобі подібні неуки стосовно щеплення від " ковіду")
показати весь коментар
04.12.2021 17:36 Відповісти
Бівдур, іх виганяли звідси сторіччами. Їх там просто нема і вони за цим слідкують ретельно, а не так як у нас - корову вночі покусала куниця або щур, бо сарай як решето.Йди далі пий своє глистате молоко.
показати весь коментар
04.12.2021 18:48 Відповісти
Ну то спитайся людей що живуть в Європі - вони тобі розкажуть як "гнані сторіччами" дикі тварини пасуться на пасовиськах поряд з домашніми
Господи ! Яке ж ти тупе і вперте! Точно - "клієнт" психушки"! Вже який раз я тебе "мордою в табуретку товчу" - а ти як був "бараном упертим" - так ним і залишився "Хоч кілок на голові теши!"
показати весь коментар
04.12.2021 18:58 Відповісти
Бівдур, там хоч нема дірявкуватих коровників, де шатають щурі!
показати весь коментар
04.12.2021 19:14 Відповісти
туберкульоз передається в першу чергу ЛЮДЬМИ,
==
до лампочки в яку чергу, він передається, просто передається коровами в тому числі, якщо ти неук!
показати весь коментар
04.12.2021 18:49 Відповісти
Ага! Люди гинуть в результаті ДТП - в тому числі і від автомобілів , якими керують громадяни Швеції монголоїдної раси!
показати весь коментар
04.12.2021 18:54 Відповісти
для тупих повторюю - корови передають туберкульоз. Ти бовдур, будеш атрицать?
показати весь коментар
04.12.2021 18:57 Відповісти
А у тебе є статевий член! Значить ти "потенціальний насильник і гвалтівник"
показати весь коментар
04.12.2021 19:00 Відповісти
Балабол, ти не зможеш доказати цього стосовно мене. А коровьячий тубік - це доказаний факт.
показати весь коментар
04.12.2021 19:16 Відповісти
дикі тварини що - дотримуються прикордонних правил?
==
Тпе, їх просто винищують.
показати весь коментар
04.12.2021 17:34 Відповісти
Саме тому в Європі диких тварин у кілька разів більше ніж в Україні і олені і козулі з зайцями пасуться на пасовиськах разом з домашніми тваринами! І хто ж тоді "тупе"?
показати весь коментар
04.12.2021 18:07 Відповісти
Бовдур, до чого тут олені-косулі та зайці, які не можуть кусати новороджене теля?Ти б ще комах згадав.
показати весь коментар
04.12.2021 18:52 Відповісти
Та при тому, що більшість інфекційних хвороб передаються найчастіше "спорідненими" видами! Нема, наприклад , доказів передачі свинячої чуми людині І чи багато ти бачив новонароджених телят, покусаних хворою туберкульозом куницею чи щуром , які доживали-б до дорослого віку , вагітніли , телилися , а потім давали людям молоко? Таке вже мелеш! У тебе точно "хвороблива уява"!!! Прийми галоперидол - може "попустить"?
показати весь коментар
04.12.2021 19:11 Відповісти
неук, інфекція як правило передається при укусах!Корову з молоком може покусати навіть сказлива бєлка!
показати весь коментар
04.12.2021 19:19 Відповісти
Это просто слова)) До этого он говорил что ***** убийца, но это не помешало встречам.
показати весь коментар
04.12.2021 10:10 Відповісти
Поздно пить Боржоми крысы Мавзолейные...,вам пора в третий раз на Чечню нападать...или Норд Ост штурмом брать..
показати весь коментар
04.12.2021 10:10 Відповісти
Они еще за первьІх нападения на Чечню контрибуцию не вьІплатили.
показати весь коментар
04.12.2021 11:10 Відповісти
Красную линию РАБссия перешла в 1992 году напав на Таджикистан,война шла 5 лет там...
показати весь коментар
04.12.2021 10:16 Відповісти
Расея напала на Таджикистан ещё во времена Бухарского эмирата. жемчужину Востока просто разбомбили с аэропланов.
показати весь коментар
04.12.2021 13:12 Відповісти
В переводе с дипломатического Байден сказал:
"Да пошёл ты со своими красными или какими там линями".
показати весь коментар
04.12.2021 10:20 Відповісти
Та хай то плешиве кремлівське опудало везе із собою тачку
червоної крейди і малює перед Президентом США Байденом
всіляки кола та лінії. Це йому не допоможе.Фізію все рівно наб'ють!
показати весь коментар
04.12.2021 14:08 Відповісти
Войны не будет...,но...до лета 2022 года 55 дипломатов РАБссии их семьи должны покинуть территорию США...
показати весь коментар
04.12.2021 10:24 Відповісти
похоже хйло загнало себя в цугцванг
показати весь коментар
04.12.2021 10:24 Відповісти
"...On Thursday and Friday, the President will host the virtual Summit for Democracy, bringing together over 100 participants, representing governments, civil society, and private sector leaders. The President will deliver the Summit's opening and closing remarks, and will participate in plenary sessions." Ms.Psaki
------------
"...Those consultations have been ongoing. And we just want to be prepared.

As it relates to the potential for a call, we have been engaged in the possibility of that. When we have - if and when we have that finalized, we will make that make that - we will make you all aware of that." Ms.Psaki
2021/12/03
показати весь коментар
04.12.2021 10:26 Відповісти
НАТО в кожну українську ХАТУ... для РАБссии смертельная опасность...почему это же НАТО не опасно в Эстонии Латвии и Литве для РАБссии не опасно..знают ток Мазолейные Идиоты...
показати весь коментар
04.12.2021 10:31 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2021 10:35 Відповісти
Ну очень полезная мысль
показати весь коментар
04.12.2021 17:24 Відповісти
Байден красава, респектище💪👍!
показати весь коментар
04.12.2021 10:36 Відповісти
РАБссиянский миллиардер Алишер Усманов срочно продал свои холдинги ВКонтакте Одноклассники и МайлРУ дочерней компании ГрязьПрома...,видать бабла у Алишера кот наплакал...
показати весь коментар
04.12.2021 10:48 Відповісти
или решил долларизировать свои предприятия и дать деру на клятый запад
показати весь коментар
04.12.2021 13:36 Відповісти
Зэк-шапкокрад был на мушке комуно-фашиста путлера, клрун тоже сейчас на мушке, потому он такой дерганный и мечется, как уж на сковороде, сегодня Украина осталась без президента, нам нужен воин-патриот, единственный кандидат - Ярош Презилент Украины!
показати весь коментар
04.12.2021 10:54 Відповісти
Ярош был депутатои никаким. Еще хуже и президент будет.
показати весь коментар
04.12.2021 23:19 Відповісти
Треба вже проводити білу лінію, як від нечистої сили, щоб воно нікуди не витикалося зі своєї говені.
показати весь коментар
04.12.2021 11:00 Відповісти
и на лбу красный крестик...
показати весь коментар
04.12.2021 11:09 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2021 11:16 Відповісти
)
показати весь коментар
04.12.2021 19:03 Відповісти
и шо?! даже в глаза смотреть не будет?!
показати весь коментар
04.12.2021 13:37 Відповісти
А ЗЕ чекає.
показати весь коментар
04.12.2021 13:45 Відповісти
а все таки Ельцин был попроще нынешнего фюрера, совсем не боялся красных линий. Это и неудивительно -великаном был по сравнению с Путиным да и пил водяру и коньяк стаканами.
Когда идет охота на волков, место обитания окружают красными флажками на шнуре и волк бегает вдоль красной черты и не может выйти. А охотники сидят возле выхода и ждут его.

Так и у фюрера. Заранее говорит не нужны красные линии я не смогу их перейти и порвать(прорвать тоже не могу). Весной тоже бряцали оружием-требовали Байдена к встрече, а потом кочевряжились - ну как мы его. И сейчас тоже -мы не потерпим красных линий и Байдена к ответу -до коле. Рвать красную линию будем зимой. А Байден в ответ -попробуй порви и проскочить красные флажки.
показати весь коментар
04.12.2021 14:25 Відповісти
Байден продолжил:
"Правда, потом буду извиняться, как после того, когда поддакнул журналюге на «Путин - убийца», и сам себе на лбу нарисую красную линию. Старпёрам вроде меня надо делать скидку на маразм".
показати весь коментар
04.12.2021 14:29 Відповісти
Вот же банальщина то а. Все кругом трындят, одно ***** делом занято. Сейчас чмо с тараканом спелось, остается ждать очередной бубуйни. Если ломанутся, как их удержишь? кто? А, все в сомнения верят.
показати весь коментар
04.12.2021 15:44 Відповісти
Байден и НАТО взяли над бубочкрй шефство
показати весь коментар
04.12.2021 17:23 Відповісти
поглядим канэшна. но чо-то старик сонный стал.
показати весь коментар
04.12.2021 19:04 Відповісти
Почули.
Тепер подивимося на результат.
показати весь коментар
04.12.2021 20:23 Відповісти
Мы радуемся отвеьу Байдена. А если хутин в отместку нападет на Украину? Байден проявит глубокое беспокойство?
показати весь коментар
04.12.2021 23:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 