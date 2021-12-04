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Байден про вимоги Путіна: "Не приймаю нічиїх "червоних ліній"
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У відповідь на вимоги Російської Федерації президент США Джо Байден сказав, що не приймає нічиїх "червоних ліній"
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це президент США Джо Байден, якого цитує Reuters, сказав після того, як російський президент Володимир Путін заявив, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути "червоною лінією" для Росії.
"Ми знаємо про дії Росії вже давно, і я чекаю, що ми проведемо довгу дискусію з Путіним. Я не приймаю нічиїх "червоних ліній", - сказав президент США.
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Ніяк зрозуміть не можу - ти у "психіатричці" у якості медичного персоналу чи пацієнта? Таке враження що ви з "Сенатором" і "Ігорем Л" - в одній палаті!
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ще раз повторюю - до чого тут мінімалоьні вимоги законодавства, якщо максимальні вимоги, яких нема у законі, має право встановити приватна особа?
"Болван" - туберкульоз передається в першу чергу ЛЮДЬМИ, а не тваринами! Саме тому його називали "хворобою міських нетрів" І саме з-за того, що зараз стали менше звертать увагу на профілактику туберкульозу в суспільстві , у на виріс рівень захворюваності Ми ж зараз "маємо права гарантовані Конституцією" тому самі вирішуємо - чи йти на обстеження до пульмонолога чи ні! А якщо почнуть вимагать - бо ти працюєш у їдальні чи в дошкільному дитячому закладі , то можна і "**********" - "Порушуються громадянські права!!!" (Як зараз верещать тобі подібні неуки стосовно щеплення від " ковіду")
Господи ! Яке ж ти тупе і вперте! Точно - "клієнт" психушки"! Вже який раз я тебе "мордою в табуретку товчу" - а ти як був "бараном упертим" - так ним і залишився "Хоч кілок на голові теши!"
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до лампочки в яку чергу, він передається, просто передається коровами в тому числі, якщо ти неук!
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Тпе, їх просто винищують.
"Да пошёл ты со своими красными или какими там линями".
червоної крейди і малює перед Президентом США Байденом
всіляки кола та лінії. Це йому не допоможе.Фізію все рівно наб'ють!
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"...Those consultations have been ongoing. And we just want to be prepared.
As it relates to the potential for a call, we have been engaged in the possibility of that. When we have - if and when we have that finalized, we will make that make that - we will make you all aware of that." Ms.Psaki
2021/12/03
Когда идет охота на волков, место обитания окружают красными флажками на шнуре и волк бегает вдоль красной черты и не может выйти. А охотники сидят возле выхода и ждут его.
Так и у фюрера. Заранее говорит не нужны красные линии я не смогу их перейти и порвать(прорвать тоже не могу). Весной тоже бряцали оружием-требовали Байдена к встрече, а потом кочевряжились - ну как мы его. И сейчас тоже -мы не потерпим красных линий и Байдена к ответу -до коле. Рвать красную линию будем зимой. А Байден в ответ -попробуй порви и проскочить красные флажки.
"Правда, потом буду извиняться, как после того, когда поддакнул журналюге на «Путин - убийца», и сам себе на лбу нарисую красную линию. Старпёрам вроде меня надо делать скидку на маразм".
Тепер подивимося на результат.