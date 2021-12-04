Беларусь рискует потерять государственность в случае продления санкций, - Макей
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В случае продления санкционного давления Республика Беларусь может потерять государственность.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", подобные опасения озвучил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
"Беларусь рискует потерять государственность, если будет продолжаться санкционное давление. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не произошло, а Европейский Союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", - приводятся на сайте белорусского МИД слова Макея.
В четверг ЕС обнародовал пятый пакет персональных санкций по Беларуси, в который вошли 17 физлиц и 11 организаций, в том числе компании "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот". Таким образом, общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этих списков.
Параллельно санкции в отношении Белоруссии расширили США, Великобритания и Канада.
США, в частности, ввели фактический запрет на участие американских инвесторов в покупке новых выпусков белорусских долговых госбумаг и запретили сотрудничество с "Белорусской калийной компанией" (трейдер "Беларуськалия").
Канада ввела санкции по Беларуси против 24 физических и семи юридических лиц. Великобритания ввела санкции против "Беларуськалия" и ряда граждан республики.
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1.Вже втратила..
04.12.2021 09:53
2.Дайте народові обрати легітимну владу, інакше вас поглине мордор.
1 і 2 взаємно суперечні.
НАСЕЛЕННЯ АНЕКСОВАНОЇ БІЛОРУСІ ВЖЕ ВТРАТИЛО ДЕРЖАВУ.
На період до повного розвалу рашеннедоімперії,котрий неминучий.
И очевидно не только диктатору.
Банки с западными бенефициарами отказываются проводить платежи в адрес белорусских госбанков и что само зачетное - в адрес белорусских госкомпаний.
40% всех бензинов на рынке, 43% ДТ, 10% пропан-бутана, и теперь ещё э/э мы импортируем из Беларуси. В фазе когда русские перекрывают свой экспорт - эти показатели достигают 70-80%.
Впрочем украинской потребитель пострадает меньше остальных на фоне падения нефтяных котировок.
Чего не скажешь про белорусов. Вероятно, что все оплаты за нефтепродукты переведут на украинскую дочку БНК-Украина. Как они будут выводить деньги - вопрос. Скорее всего через российскую дочку и российские банки.
Также Лукашенко мастак создавать карманные частные юрлица (например для реэкспорта российских бензинов под видом растворителей). Но и тут без российских банков не обойтись.
Украинские банки скоро тоже лавочку закроят.
С электроэнергией схема хитрее. Конечный получатель денег - Белэнерго. И тут вопрос будут ли банки компании из ОАЭ продолжать транзакции Белэнерго. С учётом стратегического партнёрства арабов с США - почти невозможно. Вероятно здесь нарисуются тоже российские банки.
И так санкции вытолкнут валюту из Беларуси запоребрик.
з часів обами..
на жалісливо-тоненький
- фальсификация выборов
-уничтожать оппозицию
-захватывать самолеты
-оправлять колоны нелегалов в Европу
-интегрироваться в Россию
НО……… не надо нам ваших санкций,а то мы потеряем государственность.
Це протирічить суті ІМПЕРІЙ .
Вы шумите, шумите,
Надо мною, березы,
Колыхайтесь, ведите
Свой напев вековой.
.
А я лягу-прилягу
Возле старой дороги,
Ha душистом покосе,
Ha траве молодой.
А я лягу прилягу - СЯБРЫ.
Санкции США напрямую не действуют в юрисдикции Евросоюза. Однако обычно работающие в ЕС банки перестают обслуживать сделки, связанные с попавшими под американские санкции компаниями. Кроме того, в связи с возможным ущербом репутации от связей с подсанкционными компаниями избавляются и их партнеры. ...
Экспорт калийных удобрений из Беларуси осуществляет "Белорусская калийная компания". Непосредственно "Беларуськалий" не занимается поставками хлоркалия на внешние рынки. Доля "Беларуськалия" в БКК меньше контрольной и составляет 48%, государственному монополисту "Белорусская железная дорога" принадлежит 42% акций трейдера, государственной страховой компании "Белэксимгарант" - 10%.
Между тем литовская ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai, поставляющая белорусские удобрения в Клайпейдский порт, сообщала BNS, что за ее услуги рассчитывается сам "Беларуськалий".
Скуодис и представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас подтвердили, что литовский SEB bankas (входит в банковскую группу SEB) уже информировал литовскую компанию о том, что не будет осуществлять операции с подпавшими под санкции компаниями.
https://cfts.org.ua/news/2021/09/01/poterya_tranzita_belorusskikh_tovarov_mozhet_stat_prichinoy_padeniya_vvp_litvy_na_05_66470
Ранее, 24 июня, пакет санкций против Беларуси ввел Евросоюз. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю отдельными видами калийных удобрений, нефтепродуктами, табачными изделиями, а также их транзит. В части нефтепродуктов и калийных удобрений санкции не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года. Также они не распространяются на основную продукцию "Беларуськалия" - хлористый калий 60-61%, который используется для внесения в почву и производства сложных удобрений.
ВИКТОР ЛУКАШЕНКО
Опубликованы личные данные старшего сына диктатора.
Телеграм-канал «Каратели Беларуси» опубликовал добытую хакерами информацию о старшем сыне узурпатора Викторе Лукашенко:
Лукашенко Виктор Александрович
28.11.1975
Личный номер: 3281175A014PB8
Старший сын нелегитимного синепала.
Начиная с 90-ых был правой рукой Лукашенко и помогал осуществлять грязные криминальные схемы. Официально же на должность помощника нелегитимного поставили с 2005, а с 26.02.2021 заменил его на посту президента НОК РБ.
Генерал-майор запаса.
В детстве Витя болел всеми инфекционными болезнями, которыми только болеют дети (видимо тогда и получил осложнения на мозг).
Служил в спецподразделении погран.войск в Минске в звании капитана, получил медальку «За отличие в охране гос.границы». В 2005 году секретно был назначен помощником папаши по национальной безопасности и теперь, видимо, отрабатывает медальку, всей семьей издеваясь над мигрантами.
Интересно, что на 2015 год зарплата Вити в данных ФСЗН - $17 415. В то время как на 2012 год на его швейцарских счетах было более 840.000.000 долларов.
Адрес: г. Минск, Дрозды 1
При этом жена Вити Лукашенко (Сомова) Лилия Валерьевна (29.10.1979 г.р., с личным номером 4291079A047PB1) с 2020 года снова прописана в общаге БГПУ №3 в г. Минск на улице Артиллеристов д. 16
А мама Вити, Лукашенко (Желнерович) Галина Родионовна, никогда и не была прописана по месту жительства сына.
Интересный факт: у Вити в паспорте записана только старшая дочь Лукашенко Виктория Викторовна, у жены Вити Лилии - еще их сын - Лукашенко Александр Викторович, вторая дочь - Лукашенко Валерия Викторовна - не записана ни у одного из родителей, при этом Лилия и Витя указаны ее папой и мамой. Ну а четвертый ребенок - Лукашенко Ярослав Викторович - единственный из всех детей, кто был скрыт в базе.
По данным Минфина Беларуси, сейчас в долларах США номинированы обращающиеся выпуски внутренних гособлигаций на 2,64 млрд доллара, или около 60% всего внутреннего долга. У Банка развития в обращении находятся долларовые облигации еще на 115 млн долларов, следует из его материалов. Последний на данный момент долларовый выпуск облигаций Минфина был размещен в конце сентября на 17,4 млн долларов.
Возникает логический вопрос: затронут ли санкции старый госдолг Беларуси?
- Если прочитывать дословно, то речь идет исключительно про новые долги: формального запрета на обслуживание старых долгов, на проведение платежей по возврату старых долгов нет. Запрет касается выпуска нового долга.
Но вопрос со старыми долгами с нюансами. Тонкость заключается в том, что, хотя прямого запрета на выплату и обслуживание старых долгов нет, на практике могут возникнуть очень серьезные сложности, проблемы с выплатой старых долгов. Как это работает?
Например, будет платеж по погашению ранее выпущенных облигаций. Раньше такой платеж прошел бы без проблем, а сейчас американский банк может завалить плательщика в РБ десятком дополнительных вопросов - банку нужны гарантии, что он не нарушает санкционный режим. Практика показывает, что в случае проведения платежа у обслуживающего банка возникает вопрос: а не попадает ли этот платеж под санкции? Банк теоретически может заниматься этим платежом месяц, полгода, год, сколько угодно.
почнеться скорочення економіки-почнуться скорочення на підприємствах...
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Массовые увольнения затронули всех.
По всей Беларуси наблюдается волна массовых увольнений. Проходят они практически на каждом предприятии. На оптимизацию и сокращения это никак не похоже. Выбрасывают на улицу абсолютно всех: как тех, кто участвовал в митингах, так и абсолютно аполитичных людей, а иногда вовсе «ябатек», которые, кстати говоря, начинают злиться больше всех. Ведь еще недавно они спокойно вздохнули, что их не трогают. Кость кинули в виде мизерных надбавок за сверхурочные, а тут внезапный адюльтер от «усатой кокетки».
Обозлены они также тем, что им пожаловаться некому. Ордынским профсоюзам, которые успешно финансировали предвыборную программу узурпатора из кошельков всех рабочих страны?
Из-за нехватки персонала могут возникнуть сбои в работе БЖД.
Читатели телеграм-канала «Беларусь головного мозга» сообщили новые факты о массовых увольнениях в стране, которые власти проводят под видом «оптимизации» с целью продажи ключевых предприятий за бесценок российскому олигархату.
«В «Пружанских электрических сетях» список из 25 человек на непродление контрактов».
«В «Белоруснефти» проходят массовые «чистки» после прихода замгендиректора по кадрам Ткачева».
«На «БелАЗе» недавно заставили написать по собственному или найдут за что по статье уволить, лично знаю пятерых людей (но их больше)».
«Есть информация об увольнениях в Копыльских райиполкоме и ЖКХ, голосовавших не за Лукашенко».
«По меньшей мере 12 человек были уволены из Верховного суда, которые подписались за Бабарико, а также кто засветился через прослушку как нелояльный. Кто не согласился писать по собственному желанию, уволили по статье».
«Идет «чистка» в Дзержинском райисполкоме. Увольняют по собственному желанию за пару часов».
В городскую клиническую инфекционную больницу Минска пришли списки на увольнение.
- Списки на увольнение и прочие меры притеснения пришли и в городскую клиническую инфекционную больницу Минска, - пишет телеграм-канал «Белые халаты».
В пандемию коронавируса.
В учреждение здравоохранения, которое занимается лечением самых тяжелых случаев, разрабатывает протоколы и проводит исследования.
47 человек в списках, пришедших в ГКИБ. Часть из них доработает до конца контракта, часть подвергнется давлению для увольнения по собственному желанию, части сделают выговоры.
Кто будет работать и помогать пациентам - как всегда ни облздравы, ни минздрав не волную
По информации на сайте компании, в начале года было 29 воздушных судов.
Но этому большинству искренне хотелось избавиться от Лукашенка, который большинству надоел за почти тридцать лет правления, и заменить его на кого-нибудь другого.
Но в том то и дело, если независимость декларативная, а не реальная, то кому занимать место наместника Московии в их стране, решают уже не белорусы, а сбрендивший фюрер в Москве, и если он по своим причинам решил, что наместником пока и дальше его устраивает Лукашенко, то он им и будет.
Что с того, что большинства белорусов не согласны с этим решением царя извечной страны жандармов и рабов, при всей их лояльности к Московии, их мнение в глазах царя ничего не стоит, так же как и своих собственных подданых, рабов-империалистов, которые согласны быть рабамие, лишь бы их царь порабощал других, сейчас без сопротивления неспешно поглощает белорусов.
Это и означает отсутствие субъектности, не иметь права сделать собственный выбор, не иметь возможности реализовать свои собственные устремления.
Можно посочувствовать меньшинству, а глазах которого их страна потеряла суверенитет, и от которого уже ничего не зависит.
В дальнейшем Минск восстановит независимость только, если случится какое-то чудо, и даже два чуда, да и то Бог не должен их откладывать в долгий ящик, иначе чудеса запоздают.
Во первых нужно чтобы большинство белорусов захотело бы быть реально независимым демократическим государством, где невозможно одному человеку узурпировать власть. Но на нынешней стадии поглощения их страны Московией этого желания самого по себе уже мало. Нужно чтобы возникла благоприятная внешнеполитическая ситуация, нужно, например, чтобы не просто биологически, как можно раньше, отправился к Сралину в ад Путлер, но и чтобы в его окружении началась серьезна рубка за то, кто унаследует созданное им царство. Если не сработает операция престолонаследник, может тогда у изменившихся белорусов появится хоть какой-то шанс выскользнуть из удушающих объятий скрепоносцев.
Но пока я не вижу реальной борьбы, несмотря на все те мантры, которые повторяет Хартия-97, несмотря на героизм отдельных людей, которых убили лукашисты Так что если не организовать хотя бы пассивное, но массовое движение, призванное не только дать отпор режиму Лукашенка, но и с лозунгами в первую очередь защитить независимость страны от Московии, то будущей смерти Путлера и возможной грызни за его трон для освобождения страны от власти Московии будет недостаточно.
Могли би за суверенітет піти у відставку
deal done and sealed...
*прикацаплена
- все чиновники государственных аппаратов стран-участниц коалиции обязаны во время самопроизвольного выпускания пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону Беларуси, процесс сопровождать максимальным акустическим эффектом.
як шльондра )(уйла може втратити цноту??