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Беларусь рискует потерять государственность в случае продления санкций, - Макей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь рискует потерять государственность в случае продления санкций, - Макей

В случае продления санкционного давления Республика Беларусь может потерять государственность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", подобные опасения озвучил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Беларусь рискует потерять государственность, если будет продолжаться санкционное давление. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не произошло, а Европейский Союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", - приводятся на сайте белорусского МИД слова Макея.

Смотрите также: Де-факто состоялся аншлюс Беларуси Россией, – Резников. ВИДЕО

В четверг ЕС обнародовал пятый пакет персональных санкций по Беларуси, в который вошли 17 физлиц и 11 организаций, в том числе компании "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот". Таким образом, общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этих списков.

Параллельно санкции в отношении Белоруссии расширили США, Великобритания и Канада.

США, в частности, ввели фактический запрет на участие американских инвесторов в покупке новых выпусков белорусских долговых госбумаг и запретили сотрудничество с "Белорусской калийной компанией" (трейдер "Беларуськалия").

Канада ввела санкции по Беларуси против 24 физических и семи юридических лиц. Великобритания ввела санкции против "Беларуськалия" и ряда граждан республики.

Читайте также: Мы будем принимать жесткие, асимметричные меры, - МИД Беларуси в ответ на санкции
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Топ комментарии
+50
Вже втратила..
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04.12.2021 09:53
+37
Демагог высшей пробы. Мы будем действовать по беспределу:
- фальсификация выборов
-уничтожать оппозицию
-захватывать самолеты
-оправлять колоны нелегалов в Европу
-интегрироваться в Россию

НО……… не надо нам ваших санкций,а то мы потеряем государственность.
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04.12.2021 10:04
+30
Яка державність-це вже регіон смердючої лапатної балалайні,нажаль...
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04.12.2021 09:55
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Вже втратила..
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04.12.2021 09:53 Ответить
Грозилась потерять девственность Сара, родившая шесть байстрюков. Это о "Евросоюз может потерять Белорусь".
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04.12.2021 10:53 Ответить
Дайте народові обрати легітимну владу, інакше вас поглине мордор.
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04.12.2021 09:54 Ответить
Вони вже там , і без крові не підуть.
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04.12.2021 10:06 Ответить
Ksenia VB

1.Вже втратила..

04.12.2021 09:53

2.Дайте народові обрати легітимну владу, інакше вас поглине мордор.

1 і 2 взаємно суперечні.
НАСЕЛЕННЯ АНЕКСОВАНОЇ БІЛОРУСІ ВЖЕ ВТРАТИЛО ДЕРЖАВУ.

На період до повного розвалу рашеннедоімперії,котрий неминучий.
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04.12.2021 10:15 Ответить
Не державность, а бульбофюрера может втратить, и скорее бы. Живе Беларусь
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04.12.2021 09:54 Ответить
Благі побажання ще не спійманих білоруських патріотів,КОТРІ НЕ СПРОМОГЛИСЯ НА ЖОДЕН ОРГАНІЗОВАНИЙ СПРОТИВ,У КОТРИХ ПРОТИ ДИКТАТОРАЗ МОЗАЇЧНОЮ ШИЗОФРЕНІЄЮ ВИСТУПИЛА ДОМОГОСПОДАРКА...

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04.12.2021 10:19 Ответить
Яка державність-це вже регіон смердючої лапатної балалайні,нажаль...
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04.12.2021 09:55 Ответить
Это чисто прокремлевское заявление.Стать частью орды - выход для Беларуси . Сесть на полное довольствие Кремля.На Беларусь нужно проецировать нашу антикремлевскую политику в полном объеме.Не впускать в Украину военнообязаных беларусов,а только политбеженцев, и то под надзор превенции.
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04.12.2021 09:57 Ответить
Санкции против Лукашенко сделали больно

И очевидно не только диктатору.

Банки с западными бенефициарами отказываются проводить платежи в адрес белорусских госбанков и что само зачетное - в адрес белорусских госкомпаний.

40% всех бензинов на рынке, 43% ДТ, 10% пропан-бутана, и теперь ещё э/э мы импортируем из Беларуси. В фазе когда русские перекрывают свой экспорт - эти показатели достигают 70-80%.

Впрочем украинской потребитель пострадает меньше остальных на фоне падения нефтяных котировок.

Чего не скажешь про белорусов. Вероятно, что все оплаты за нефтепродукты переведут на украинскую дочку БНК-Украина. Как они будут выводить деньги - вопрос. Скорее всего через российскую дочку и российские банки.

Также Лукашенко мастак создавать карманные частные юрлица (например для реэкспорта российских бензинов под видом растворителей). Но и тут без российских банков не обойтись.

Украинские банки скоро тоже лавочку закроят.

С электроэнергией схема хитрее. Конечный получатель денег - Белэнерго. И тут вопрос будут ли банки компании из ОАЭ продолжать транзакции Белэнерго. С учётом стратегического партнёрства арабов с США - почти невозможно. Вероятно здесь нарисуются тоже российские банки.

И так санкции вытолкнут валюту из Беларуси запоребрик.
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04.12.2021 10:00 Ответить
Не вводите санкции, а то Путин нападэ, шось знакомое))))
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04.12.2021 10:01 Ответить
Так хто вам винен ? Подякуйте Лукашенку.
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04.12.2021 10:03 Ответить
Лукашенковский режим уже лег под Москву , а Макей пугает Запад ? Или они считают всех дураками и лохами ?
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04.12.2021 10:04 Ответить
ТОН ПОГРОЗ ТРІШКИ ЗМІНИВСЯ..

з часів обами..

на жалісливо-тоненький

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04.12.2021 10:22 Ответить
Демагог высшей пробы. Мы будем действовать по беспределу:
- фальсификация выборов
-уничтожать оппозицию
-захватывать самолеты
-оправлять колоны нелегалов в Европу
-интегрироваться в Россию

НО……… не надо нам ваших санкций,а то мы потеряем государственность.
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04.12.2021 10:04 Ответить
Білорусь це шо???? - трактор?. Нема такої країни, може колись і була але зараз там уже все поглинув мордор.
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04.12.2021 10:05 Ответить
Примитивный шантаж . . .
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04.12.2021 10:05 Ответить
Какой там шантаж... Турки, продолжают невпопад быковать.
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04.12.2021 10:39 Ответить
По перше державність Білорусі є лише формальна ,фактично вона втрачена давно ,краіна без мови ,без історіі ,без національних символів що це за краіна? Друге що вже змінили тон ,ще вчора погрожували про санкціі проти ЄС ,хоч в нормальних людей викликало сміх ну що таке білорусь ? навіть порівняно з Польщею ВВП майже в десять раз менший.
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04.12.2021 10:09 Ответить
Не делайте вида что Беларусь уже не потеряла свою государственность.. Даже если не будет Лукашенко, будет другой ИО губернатора минской области РФ. Внешние атрибуты " государственности" это не означает наличие государственности. И это было понятно давно, просто Лука хотел "сосать две мамки",да и Раша была не особо против этого, что бы меньше тратиться.., а Запад все на что то надеялся, Наконец и им стало доходить настоящее положение вещей относительно Беларуси, точнее Генерал губернаторства Минского РФ.
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04.12.2021 10:10 Ответить
Воно каже - дайте правити картопельнику вічно, і зніміть санкції.
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04.12.2021 10:11 Ответить
Одна валюта, одна граница, один фюрер. Все как заказывали
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04.12.2021 10:12 Ответить
Шльондра з 30 літнім стажем заголосила що її "цноти позбавляють"?!
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04.12.2021 10:12 Ответить
Ха..А вусатий сутенер їй у цей час поправляє фату.😉
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04.12.2021 12:48 Ответить
а памперс то у бульбофюрера протекает
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04.12.2021 10:13 Ответить
Нет никакой Беларуси - только губерния расии.
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04.12.2021 10:16 Ответить
Министр иностранных дел беларуской области России.
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04.12.2021 10:16 Ответить
у рашенгуберній немає міністрів зовнішніх справ

Це протирічить суті ІМПЕРІЙ .
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04.12.2021 10:25 Ответить
lost country .. на превеликий жаль - ще одно лягло під кацапню, а колись було:

Вы шумите, шумите,
Надо мною, березы,
Колыхайтесь, ведите
Свой напев вековой.
.
А я лягу-прилягу
Возле старой дороги,
Ha душистом покосе,
Ha траве молодой.
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04.12.2021 10:17 Ответить
Блин,,, дык, у сябров ключевое слово ЛЕЧЬ даже песней воспето...
А я лягу прилягу - СЯБРЫ.
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04.12.2021 10:33 Ответить
Що цей чиновник білоруської губернії меле?
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04.12.2021 10:17 Ответить
зашевелились. мочите вашего фюрера лукашеску в сортире и ЕС вас вытащит из советского дерьма...если захотите.
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04.12.2021 10:18 Ответить
Похоже на шантаж от талибана.
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04.12.2021 10:19 Ответить
Нельзя потерять то,чего давно нет.
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04.12.2021 10:22 Ответить
У вас державність була декілька хвилин до поки білорасєяни не почали смоктати расєї за дешевий газ, нафту і "захист від НАТО")))
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04.12.2021 10:25 Ответить
Да макеюшка, тут засада, губернії не мають міністрів закордонних справ, на бульбу.
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04.12.2021 10:26 Ответить
"Хулиганы зрения лишают"!
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04.12.2021 10:28 Ответить
бгг
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04.12.2021 10:29 Ответить
сухі факти санкцій...

Санкции США напрямую не действуют в юрисдикции Евросоюза. Однако обычно работающие в ЕС банки перестают обслуживать сделки, связанные с попавшими под американские санкции компаниями. Кроме того, в связи с возможным ущербом репутации от связей с подсанкционными компаниями избавляются и их партнеры. ...

Экспорт калийных удобрений из Беларуси осуществляет "Белорусская калийная компания". Непосредственно "Беларуськалий" не занимается поставками хлоркалия на внешние рынки. Доля "Беларуськалия" в БКК меньше контрольной и составляет 48%, государственному монополисту "Белорусская железная дорога" принадлежит 42% акций трейдера, государственной страховой компании "Белэксимгарант" - 10%.

Между тем литовская ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai, поставляющая белорусские удобрения в Клайпейдский порт, сообщала BNS, что за ее услуги рассчитывается сам "Беларуськалий".

Скуодис и представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас подтвердили, что литовский SEB bankas (входит в банковскую группу SEB) уже информировал литовскую компанию о том, что не будет осуществлять операции с подпавшими под санкции компаниями.

https://cfts.org.ua/news/2021/09/01/poterya_tranzita_belorusskikh_tovarov_mozhet_stat_prichinoy_padeniya_vvp_litvy_na_05_66470
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04.12.2021 10:31 Ответить
Минфин США в свою очередь выпустил лицензию на осуществление сделок, необходимых для сворачивания сотрудничества с "Беларуськалием". В соответствии с документом, на это отведено четыре месяца. При этом предусмотрен запрет на заключение новых контрактов на покупку продукции у предприятия. По истечении этого срока американцам будет запрещено вести дела с компанией, ее активы в США будут заблокированы.

Ранее, 24 июня, пакет санкций против Беларуси ввел Евросоюз. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю отдельными видами калийных удобрений, нефтепродуктами, табачными изделиями, а также их транзит. В части нефтепродуктов и калийных удобрений санкции не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года. Также они не распространяются на основную продукцию "Беларуськалия" - хлористый калий 60-61%, который используется для внесения в почву и производства сложных удобрений.
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04.12.2021 10:35 Ответить
солигорску и гродно становится как то плохее кацапского воронежа
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04.12.2021 10:44 Ответить
взвыли сябры? а как же ядерное оружие и прочая херь,которой Таракан угрожал?
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04.12.2021 10:32 Ответить
сябри,красиво протанцювавши і проспівавши свою революцію,тепер можуть лише"сопіти в дудочку"-"зате не Майдан" (
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04.12.2021 10:37 Ответить
Takoje custvo sto vynovni ES,a ne lukosenka kotori ustrojil bezpredel.Sankciji ecio ne to sto xotelos,nado ecio ziosce bez vsiakix iskliucenyji davit na rezim
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04.12.2021 10:38 Ответить
А на шаг вперёд подумать сябры не пробовали? За свои ошибки нужно платить, правда жизнь берет минимум в два раза больше!
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04.12.2021 10:40 Ответить
ага...значит уже больно,раз мид во всеуслышание заговорил
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04.12.2021 10:41 Ответить
Хакеры добыли интересную информацию о Викторе Лукашенко


ВИКТОР ЛУКАШЕНКО

Опубликованы личные данные старшего сына диктатора.


Телеграм-канал «Каратели Беларуси» опубликовал добытую хакерами информацию о старшем сыне узурпатора Викторе Лукашенко:

Лукашенко Виктор Александрович

28.11.1975

Личный номер: 3281175A014PB8

Старший сын нелегитимного синепала.

Начиная с 90-ых был правой рукой Лукашенко и помогал осуществлять грязные криминальные схемы. Официально же на должность помощника нелегитимного поставили с 2005, а с 26.02.2021 заменил его на посту президента НОК РБ.

Генерал-майор запаса.

В детстве Витя болел всеми инфекционными болезнями, которыми только болеют дети (видимо тогда и получил осложнения на мозг).

Служил в спецподразделении погран.войск в Минске в звании капитана, получил медальку «За отличие в охране гос.границы». В 2005 году секретно был назначен помощником папаши по национальной безопасности и теперь, видимо, отрабатывает медальку, всей семьей издеваясь над мигрантами.

Интересно, что на 2015 год зарплата Вити в данных ФСЗН - $17 415. В то время как на 2012 год на его швейцарских счетах было более 840.000.000 долларов.

Адрес: г. Минск, Дрозды 1

При этом жена Вити Лукашенко (Сомова) Лилия Валерьевна (29.10.1979 г.р., с личным номером 4291079A047PB1) с 2020 года снова прописана в общаге БГПУ №3 в г. Минск на улице Артиллеристов д. 16

А мама Вити, Лукашенко (Желнерович) Галина Родионовна, никогда и не была прописана по месту жительства сына.

Интересный факт: у Вити в паспорте записана только старшая дочь Лукашенко Виктория Викторовна, у жены Вити Лилии - еще их сын - Лукашенко Александр Викторович, вторая дочь - Лукашенко Валерия Викторовна - не записана ни у одного из родителей, при этом Лилия и Витя указаны ее папой и мамой. Ну а четвертый ребенок - Лукашенко Ярослав Викторович - единственный из всех детей, кто был скрыт в базе.
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04.12.2021 10:42 Ответить
Зачем Путлеру кормить 9млн ? Если санкции усилят - Беларусь будет в разы больше потреблять чем производить.Это будет очередная Абхазия- за 10 долларов там живьём будут сдирать шкуру и за кусок хлеба драться- Беларуская ,, сказка,, закончилась( как бы не навсегда). Нельзя свободу завоевать розами и кричалками, тем более ее не дают бесплатно тем более фашисты. Жаль , у белорусов был шанс стать свободными. Д
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04.12.2021 10:42 Ответить
Что делать со старым долгом

По данным Минфина Беларуси, сейчас в долларах США номинированы обращающиеся выпуски внутренних гособлигаций на 2,64 млрд доллара, или около 60% всего внутреннего долга. У Банка развития в обращении находятся долларовые облигации еще на 115 млн долларов, следует из его материалов. Последний на данный момент долларовый выпуск облигаций Минфина был размещен в конце сентября на 17,4 млн долларов.

Возникает логический вопрос: затронут ли санкции старый госдолг Беларуси?

- Если прочитывать дословно, то речь идет исключительно про новые долги: формального запрета на обслуживание старых долгов, на проведение платежей по возврату старых долгов нет. Запрет касается выпуска нового долга.

Но вопрос со старыми долгами с нюансами. Тонкость заключается в том, что, хотя прямого запрета на выплату и обслуживание старых долгов нет, на практике могут возникнуть очень серьезные сложности, проблемы с выплатой старых долгов. Как это работает?

Например, будет платеж по погашению ранее выпущенных облигаций. Раньше такой платеж прошел бы без проблем, а сейчас американский банк может завалить плательщика в РБ десятком дополнительных вопросов - банку нужны гарантии, что он не нарушает санкционный режим. Практика показывает, что в случае проведения платежа у обслуживающего банка возникает вопрос: а не попадает ли этот платеж под санкции? Банк теоретически может заниматься этим платежом месяц, полгода, год, сколько угодно.
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04.12.2021 10:58 Ответить
Може? Білорусі вже давно немає, ще з того часу як білоруську мову замінили розійським смердючим язіком! Зараз просто фінальний етап коли Білорусь де факто стає російським хутором.
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04.12.2021 10:42 Ответить
Против кацапов обещают ввести невиданные санкции, думаю против бульбашей они будут тоже ужасными.
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04.12.2021 10:46 Ответить
Державність диктатури - не є цінністю .
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04.12.2021 10:48 Ответить
"Беларусь рискует потерять государственность, если будет продолжаться санкционное давление. Если это будет продолжаться ,то мы вернёмся в прошлое и из открытых окон белорусов будет звучать песня " Сегодня у Светки День рожденья ,ей сегодня сорок лет"
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04.12.2021 10:53 Ответить
В тратить и в тратить, и что с с этого. Это **... Ть должно только Маккея и остальных шлюх. Народу без разницы, лишь бы было пожрать.
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04.12.2021 10:56 Ответить
не так все просто...З "довготерпінням" білорусів...

почнеться скорочення економіки-почнуться скорочення на підприємствах...

---------------------------------
Массовые увольнения затронули всех.


По всей Беларуси наблюдается волна массовых увольнений. Проходят они практически на каждом предприятии. На оптимизацию и сокращения это никак не похоже. Выбрасывают на улицу абсолютно всех: как тех, кто участвовал в митингах, так и абсолютно аполитичных людей, а иногда вовсе «ябатек», которые, кстати говоря, начинают злиться больше всех. Ведь еще недавно они спокойно вздохнули, что их не трогают. Кость кинули в виде мизерных надбавок за сверхурочные, а тут внезапный адюльтер от «усатой кокетки».

Обозлены они также тем, что им пожаловаться некому. Ордынским профсоюзам, которые успешно финансировали предвыборную программу узурпатора из кошельков всех рабочих страны?
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04.12.2021 11:01 Ответить
Сокращения коснулись даже Верховного суда: новая информация о массовых увольнениях в Беларуси

Из-за нехватки персонала могут возникнуть сбои в работе БЖД.

Читатели телеграм-канала «Беларусь головного мозга» сообщили новые факты о массовых увольнениях в стране, которые власти проводят под видом «оптимизации» с целью продажи ключевых предприятий за бесценок российскому олигархату.

«В «Пружанских электрических сетях» список из 25 человек на непродление контрактов».

«В «Белоруснефти» проходят массовые «чистки» после прихода замгендиректора по кадрам Ткачева».

«На «БелАЗе» недавно заставили написать по собственному или найдут за что по статье уволить, лично знаю пятерых людей (но их больше)».

«Есть информация об увольнениях в Копыльских райиполкоме и ЖКХ, голосовавших не за Лукашенко».

«По меньшей мере 12 человек были уволены из Верховного суда, которые подписались за Бабарико, а также кто засветился через прослушку как нелояльный. Кто не согласился писать по собственному желанию, уволили по статье».

«Идет «чистка» в Дзержинском райисполкоме. Увольняют по собственному желанию за пару часов».
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04.12.2021 11:03 Ответить



В городскую клиническую инфекционную больницу Минска пришли списки на увольнение.


- Списки на увольнение и прочие меры притеснения пришли и в городскую клиническую инфекционную больницу Минска, - пишет телеграм-канал «Белые халаты».

В пандемию коронавируса.

В учреждение здравоохранения, которое занимается лечением самых тяжелых случаев, разрабатывает протоколы и проводит исследования.

47 человек в списках, пришедших в ГКИБ. Часть из них доработает до конца контракта, часть подвергнется давлению для увольнения по собственному желанию, части сделают выговоры.

Кто будет работать и помогать пациентам - как всегда ни облздравы, ни минздрав не волную
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04.12.2021 11:23 Ответить
Про яку державність мова?... Білоруський адміністративний округ параші.Лукачорт-намістник.
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04.12.2021 11:06 Ответить
Вы давно уже превратились в белорусскую область мордора!!!!!
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04.12.2021 11:10 Ответить
- В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, - сообщили в «Белавиа».

По информации на сайте компании, в начале года было 29 воздушных судов.
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04.12.2021 11:20 Ответить
Мову вже просрали
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04.12.2021 11:24 Ответить
Скорее всего, больше чем вероятно, что большую часть белорусов устраивал и до сих пор устраивает декоративный суверенитет без права субъектности, когда решения общей государственной политики за них будет принимает очередной московский фюрер, неважно с короной на голове, с билетом компартии в кармане, или любителю отрав разного спектра, от радиоактивного полония до "новичка".
Но этому большинству искренне хотелось избавиться от Лукашенка, который большинству надоел за почти тридцать лет правления, и заменить его на кого-нибудь другого.
Но в том то и дело, если независимость декларативная, а не реальная, то кому занимать место наместника Московии в их стране, решают уже не белорусы, а сбрендивший фюрер в Москве, и если он по своим причинам решил, что наместником пока и дальше его устраивает Лукашенко, то он им и будет.
Что с того, что большинства белорусов не согласны с этим решением царя извечной страны жандармов и рабов, при всей их лояльности к Московии, их мнение в глазах царя ничего не стоит, так же как и своих собственных подданых, рабов-империалистов, которые согласны быть рабамие, лишь бы их царь порабощал других, сейчас без сопротивления неспешно поглощает белорусов.
Это и означает отсутствие субъектности, не иметь права сделать собственный выбор, не иметь возможности реализовать свои собственные устремления.
Можно посочувствовать меньшинству, а глазах которого их страна потеряла суверенитет, и от которого уже ничего не зависит.
В дальнейшем Минск восстановит независимость только, если случится какое-то чудо, и даже два чуда, да и то Бог не должен их откладывать в долгий ящик, иначе чудеса запоздают.
Во первых нужно чтобы большинство белорусов захотело бы быть реально независимым демократическим государством, где невозможно одному человеку узурпировать власть. Но на нынешней стадии поглощения их страны Московией этого желания самого по себе уже мало. Нужно чтобы возникла благоприятная внешнеполитическая ситуация, нужно, например, чтобы не просто биологически, как можно раньше, отправился к Сралину в ад Путлер, но и чтобы в его окружении началась серьезна рубка за то, кто унаследует созданное им царство. Если не сработает операция престолонаследник, может тогда у изменившихся белорусов появится хоть какой-то шанс выскользнуть из удушающих объятий скрепоносцев.
Но пока я не вижу реальной борьбы, несмотря на все те мантры, которые повторяет Хартия-97, несмотря на героизм отдельных людей, которых убили лукашисты Так что если не организовать хотя бы пассивное, но массовое движение, призванное не только дать отпор режиму Лукашенка, но и с лозунгами в первую очередь защитить независимость страны от Московии, то будущей смерти Путлера и возможной грызни за его трон для освобождения страны от власти Московии будет недостаточно.
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04.12.2021 11:24 Ответить
За великим рахунком Макей правий, проблема у тому, що поступок робити не хоче і Лукашенко, якщо він хоче зберегти суверенітет Білорусі.
Могли би за суверенітет піти у відставку
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04.12.2021 11:37 Ответить
А зарплата? А квартира? За отставку можно и в каталажку попасть.
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04.12.2021 11:39 Ответить
нема вже Беларуси - якась прикаплена херня е...
deal done and sealed...
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04.12.2021 11:58 Ответить
перепрошую за тайпо.
*прикацаплена
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04.12.2021 12:00 Ответить
Макей прав, делая акцент на потерю государственности Белоруси и потери ее для Европы он имеет ввиду поглощение ее Мацковской Ордой и превращение в губернию.... что фактически уже и произошло, но виновата в этом не Европа а красный, усатый колхозник.
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04.12.2021 11:59 Ответить
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04.12.2021 12:01 Ответить
На жаль більшість коментуючих так і не зрозуміла,що хотів сказати Макей...Його думка проста як дріт - будете на нас ще давити - ми станемо частиною Росіі...Вам то треба?Бо тоді ніякі революціі,жодне махання біло червоними квітами і виступи Ціхановської не допоможе...Ядерні боєголовки стоятимуть на кордоні з Польшею і сита ожиріла Європа не раз почухається від такої перспективи...
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04.12.2021 12:44 Ответить
Развитые Западные государства, сплотившись в монолитную коалицию, внедрили расширенный пакет санкций против Беларуси, важнейшей из которых является:
- все чиновники государственных аппаратов стран-участниц коалиции обязаны во время самопроизвольного выпускания пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону Беларуси, процесс сопровождать максимальным акустическим эффектом.
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04.12.2021 13:24 Ответить
Этот питух будет чесать все что угодно, чтобы отменили санкции. Европа, не сдавайся, жми до конца.
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04.12.2021 14:00 Ответить
що воно меле!?
як шльондра )(уйла може втратити цноту??
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04.12.2021 14:03 Ответить
Вам це вже не погрожує,ви вже кацапський колгосп обкладений податками.
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04.12.2021 14:08 Ответить
Санкциями хотят подарить Белорусь *****?
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04.12.2021 15:50 Ответить
Макей, ви вже її втратили з того моменту коли лука ліг повністю під ***** заради можливості вєчно бути у руля як сам *****
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04.12.2021 16:48 Ответить
Якщо Білорусь вже стала кацапською колонією, а видно, що так. Тоді і санкції що були накладені на прокляту паРашу повинні перейти на її білоруську колонію. А санкції вже колонії Білорусі повинні бути такими ж і у паРаші. Союзна кацапська імперія у неї все спільне.
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04.12.2021 17:57 Ответить
Він правильно каже. Я не думав, що на Заході так багато політиків телепнів.
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06.12.2021 20:06 Ответить
 
 