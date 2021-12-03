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Новости За рубежом
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Беларусь (7523) мигранты (951) санкции (10615)

Мы будем принимать жесткие, асимметричные меры, - МИД Беларуси в ответ на санкции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мы будем принимать жесткие, асимметричные меры, - МИД Беларуси в ответ на санкции

МИД Беларуси расценил новый пакет санкций ЕС, введенных в отношении республики, как попытку ее экономического удушения, и заявил о подготовке жестких ответных мер.

"Еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар", - говорится в заявлении белорусского МИД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Цель всей этой политики - экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов", - подчеркивается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении режима Лукашенка

В нем также говорится, что в санкционный список попали предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису.

"На этом пути Евросоюзу неважно, что пострадают десятки тысяч белорусских граждан и членов их семей, европейские потребители, поставщики, бизнесмены и компании. Такие "мелочи" для них ничего не значат, когда хочется поиграть в геополитику или удовлетворить прагматичные деловые интересы определенных европейских кругов. Именно поэтому в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису. За этим скрывается желание избавиться от конкурентов", - отмечено в заявлении.

Там заявили о бесперспективности санкций и готовности принять жесткие ответные меры. "Вместе с тем, исключительно в качестве ответа, нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры", - говорится в заявлении МИД Беларуси.

Также читайте: Евросоюз наложил санкции на белорусскую авиакомпанию "Белавиа"

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+31
Пересатанут поставлять картошку или Белорусские креветки станут не доступны для Запада ? Усатая обезьяна так и не поняла что с ней никто церемониться не будет
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03.12.2021 02:47
+30
Звісно,що санкціі будуть Асиметричні,бо симетричним там звідкіля взятися.
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03.12.2021 02:45
+24
Проспись какие беларусские дела? Беларусь уже давно стала рашкиной губернией с усатым неадекватом во главе... дела у них ты смотри, угрожать Европе мигрантами а Украине войной.
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03.12.2021 05:59
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Звісно,що санкціі будуть Асиметричні,бо симетричним там звідкіля взятися.
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03.12.2021 02:45 Ответить
клёвая А-симметрия))) - Евросоюз предлагает для Беларуси права и свободы человека а ********** ассиметрично забирает это назло ...западу))))
но самый прикол в том .... захотел бы его мелкий Сашка жить в такой стране? или всё же вырастет и ********* в страну загнивающего запада ? (если сможет)
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03.12.2021 03:32 Ответить
Подивись, як в демократичній Європі розганяють протести демократичними водометами, не зважаючи на пори року, тоді будеш роповідати про "права і свободи".
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03.12.2021 09:14 Ответить
ага, а ещё в Европе сжигают автомобили , громят витрины и так далее .... ну окей их водичкой полили .... в Беларуси людей с цветами в руках сажали в СИЗО , женщин насиловал ОМОН....чувствуешь разницу, кацап?
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03.12.2021 15:35 Ответить
Ага. Демократичні водомети та дубинки значно кращі за диктаторські. Вірю. Ти хворе і упороте.
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05.12.2021 15:32 Ответить
подкрути немного мозг парень ... видимо тебе не хватает извилин для сопоставления действий режимов правоохранительных органов в разных евро. странах .... что б ты понял для начала то хотя бы пойми само слово "правоохранитель" и "орган" -(слово "орган" это уже для тебя сложнее ибо их какраз и отбивают в режиме - Янукович/Путин/Лукашенко (но я\ верю в тебя парень...))
так вот ПРАВО-охранитель - защищает Право САМОГО человека .... и теперь тебе на засыпку вопрос : какие ПРАВА ЧЕЛОВЕКА защитил Лукашенка насилуя женшин омоном в СИЗО ?
.... а ты и не ответишь ... потому что ты ЧМО! так шо пашол на *** ........недоразвитый имбец...
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06.12.2021 21:17 Ответить
Ага. Розкажи про захист прав чєловєка європравоохранітєлями в євространі Польща тим двом українським хлопцям, що загинули в їхніх райвідділках останнім часом. Або демонстрантам в різних евространах, яких європравоохрєнітєлі розганяють водометами та кийками. І не скрізь там демонстранти вчиняли якісь погроми, далеко не скрізь. Якби ти крім Цензора читало нормальні новини, ти б це знало. А так чмо та імбіцил - це, якраз ти і є...
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07.12.2021 10:23 Ответить
"или всё же вырастет и ********* в страну загнивающего запада" - знак вопроса здесь лишний. Все потомки самых рьяных борцов с западом - живут на этом самом западе. От сралина и до *****.
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03.12.2021 10:26 Ответить
Усатий вже давно несе пуйню, білоруси хавають, їм це подобається, або мовчки ковтають лайно. А недофюрер зовсім поїхав, то санкції боляче вдарять по простим людям, то вони, ті санкції зовсім безперспективні. Як казала коняка, "дибіли ***"
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03.12.2021 08:29 Ответить
Ви не зрозуміли, асиметричні в даному випадку треба розуміти як більш жорсткі.
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03.12.2021 08:51 Ответить
Пересатанут поставлять картошку или Белорусские креветки станут не доступны для Запада ? Усатая обезьяна так и не поняла что с ней никто церемониться не будет
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03.12.2021 02:47 Ответить
Организует нашествие колорадских жуков на картофельные поля Голландии
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03.12.2021 05:23 Ответить
картошка, щоб усі знали, продукт американський, і картошку, і помідори та й усі овочі та фрукти - завезені романтичними мандрівниками з Америки та з країн екваторіального поясу
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03.12.2021 07:59 Ответить
Чомусь ніхто не знає, що лукашенківська Білорусь є не експортером картоплі, а імпортером. З України в минулому і в цьому році експортувала. Ліньки шукати цифри імпорту, але бажаючі знати справжній стан речей знайдуть.
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03.12.2021 09:55 Ответить
Ойц. Невже перекриють бульбопровід Гродно-Париж?
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03.12.2021 03:00 Ответить
Берите дальше : Гродно-Париж-Дакар
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03.12.2021 09:12 Ответить
точно - бульбу бульдозерами...
най тi скаженi в нато пiццу жруть!
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03.12.2021 03:50 Ответить
жорстоко вживайте три рази на добу по 500!
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03.12.2021 04:11 Ответить
Чомусь Таргану вліпили жорсткіше ніж пуйлу. Не знаєте чого? Може в нього піська довша?
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03.12.2021 05:03 Ответить
Лукашенкі мабуть будуть жорстоко серти у подаровані кацапами лапті. Попкорн та пиво у студію!
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03.12.2021 05:26 Ответить
.....креветки и мерсы не покупать. Нехер спонсировать
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03.12.2021 05:32 Ответить
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03.12.2021 05:32 Ответить
Не пустим белорусские товары в ЕС ))) Ногу себе прострелите )))
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03.12.2021 05:34 Ответить
Наш политикум брехливый и воровитый.
Но последнее время я разочаровываюсь в адекватности Запада. Им тупо подавай демократию в Беларуси.

Большинство беларусов считают себя с московитами родными братьями и даже одним народом.
Если беларусам дать полную демократию, то, при очередном повышении цен на газ, они на референдуме могут проголосовать за вхождение в Московию. Наверняка не этого Западу надо.

Беларусам надо, так как сейчас, еще лет 20 пожить при своей государственности, чтобы они забыли совок и стали патриотами. Поэтому не надо тупо лезть в беларусские дела.

Если бы благодаря стараниям Запада сказанное выше ппоизошло, то они винили бы кого угодно только не себя.
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03.12.2021 05:46 Ответить
Проспись какие беларусские дела? Беларусь уже давно стала рашкиной губернией с усатым неадекватом во главе... дела у них ты смотри, угрожать Европе мигрантами а Украине войной.
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03.12.2021 05:59 Ответить
Вот именно. Чертово "единое государство" создано и функционирует с 1999 года, только лукашенко мечтал, чтобы он с путиным поочередно руководил "общей державой", чтобы у него валютой стал "рубль"(кстати, "рубло" в древности было просто отрубленным куском от гривны, поэтому и название от "отрубить").
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03.12.2021 07:46 Ответить
Проспись. Какая еще рашкина губерния. Может ею стать, если подобные непросыпающиеся как ты будут толкать их в объятья *****.
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03.12.2021 12:06 Ответить
Закрити очї на те "таракан" і його режим стільки років фактично вбиває людей з іншою точкою зору,це теж саме що прощати вбивцю
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03.12.2021 07:01 Ответить
Кацапоид, заглянь в почту. Там нова інструкція надійшла про борошна спілкування з цим утворенням
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03.12.2021 07:26 Ответить
Об'єднання цих улусів відбулося в 2004. Саме тоді курс гривні в бсср став суттєво відрізнятися від написаного на стелі майже втричі, а українці повинні були зареєструватися протягом 3 діб.
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03.12.2021 07:27 Ответить
Коротше , як не крути , а економіка диктатора гине , як роса на сонці .
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03.12.2021 06:27 Ответить
Європа "тривожно завмерла" в очікуванні "адекватної" відповіді від неадекватної особи.
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03.12.2021 06:29 Ответить
Голова колгоспу зовсім здурів, то ядерну зброю збирається розміщати, то біженців під прикриттям прикордонників пре в Польщу, а тут він весь білий і пухнастий
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03.12.2021 06:37 Ответить
"Собака що гавкає - частіш всього не кусається ..." Боячись втратить владу , Лука просто очманів від страху, опинившись між трьох вогнів : Європою , Росією і власним народом
Якщо Європа серйозно "перекриє кисень" і відмовиться від поставок товарів як у саму БРСР так і транзиту через її територію , то це сильно ударить по економіці - адже транспортні коридори перестануть приносить дохід , а їх утримання "влітає в копієчку" Крім того - БРСР вже давно стала "контрабандним коридором" для підсанкційних (у РФ) європейських товарів (БРСР закуповує європейські товари а потім тихцем перекидає їх в Росію)
РОсія потихеньку нарощує свій вплив на БРСР і заковтує її потроху як удав - кролика Коли заковтне остаточно - Лука не стане потрібен Його замінять "одобрямсним" губернатором ( а щоб білоруси краще сприйняли анексію , Кремль може Луку віддать їм на розтерзання - а в Білорусі ж смертна кара не скасована!!!)
Економічні негаразди можуть викликать заворушення і в середовищі такого " бидла безсловесного", яким є основна маса білоруського народу (а Росія в потрібний момент його "підігріє" - як в "революції вихідного дня")
От і "метається, як щур, у куток загнаний , і верещить "Держіть мене четверо, а п"ятий - за ноги! Бо я "обезбашений" і за себе не відповідаю!!!"
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03.12.2021 06:39 Ответить
Мы отказались от кацапского газа и надо отказаться от белорусского бензина и электричества. Это будет сильный удар по их экономики.
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03.12.2021 06:40 Ответить
Абсолютно від усіх товарів потрібно відмову
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03.12.2021 07:20 Ответить
Правильно, так им и нада, гадам! Резко увеличить число беженцев на границе с ЕС!!!
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03.12.2021 07:13 Ответить
шо они могут? што? перекрыть транзит? та пожалуйста!" мы только за. что еще? нагнать еще мигрантов? так будут их сами и кормить. признать Крым? так уже. что они могут вообще?
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03.12.2021 07:33 Ответить
Не треба всіх беларусів асоціювати з Лукою. Їм тривалий час було ситно, зручно. Жили як у зоопарку. Ситна їжа, тепле місце. Хіба що суворий наглядач. Вони не відчули "дикий капіталізм". Не пройшли стадію фірмочок на кшталт "Ібєан", прихватизацію, кражу "першого мільона". В них все попереду. Вони просипаються. Вони прозрівають. На жаль Україна для них не найкращій приклад. Корупція, олігархи, крадії при владі. Їх лякають - що так буде і в них.
В них свій шлях і їм його пройти. А бармалей Лука - сподіваюсь тимчасовий.
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03.12.2021 07:39 Ответить
А так і буде. І корупція, і олігархи, і крадії. І польські поля. Все ще попереду...
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03.12.2021 09:18 Ответить
Мда, туговота в МИД РБ с Геометрией
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03.12.2021 07:52 Ответить
Щоб спасти свою шкуру, диктор підставив весь білоруський народ. А тут деякі кричали, що Білорусі повезло з президентом, який зберіг всі заводи. Ось до чого це привело. В перші чергу він зберіг себе на цій посаді, знищивши всіх претендентів.
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03.12.2021 08:16 Ответить
картоху перестанешь сажать??)))
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03.12.2021 08:21 Ответить
Значит ты собрался просить возврата яд.ракет и при этом хочешь чтоб тебя не душили?
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03.12.2021 08:29 Ответить
Не получит Запад Белорусской бульбы!
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03.12.2021 08:29 Ответить
а о беларусских креветках может вообще забыть.
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03.12.2021 09:03 Ответить
Через цю усю "санкційну" істерію не потрібно забувати, що Білоруси - то наші рідні Брати і Сестри. Рідніших за Білорусів в Українців немає , не було і не буде. Обдолбані клоуни, кольхозенфюрери, х.йло із запроданцями згинуть, "як роса на сонці", а Брати і Сестри залишаться навіки.
Я б не плескав у долоні, спозираючи, як душать Білорусів - ще хто-зна як доведеться...
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03.12.2021 08:30 Ответить
Может беларусы и братья нам, но я пока таких беларусов не встречал. Мне попадались лицемеры, брехуны и трусы(в общем как и кацапы). А вот поляков помогающих в трудную минуту очень много встречал(хотя встречаются и "уроды", но их в процентном отношении к большинству очень мало).
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03.12.2021 09:16 Ответить
Білоруси не окуповували Україну віками, не нищили українців, не паплюжили наші національні святині і цінності, не ополячували і не окатоличували... У цьому відношенні (ставленні до українців) поляки ніц не відрізняються від кацапів. А, щодо "трудної мінути" - то ляхи переслідують передусім свої інтереси і їм глибоко наср.ти на Україну. Україна їм потрібна лише, як буферна територія перед московською ордою, тому і типа "допомагають". У критичні часи ляхи запросто домовляться з москалями, накшталт - "ріббентроп-молотов", лише щоб їх не чіпали....
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03.12.2021 09:37 Ответить
И этим беларусам вы хотите демократию, чтобы они при очередном повышении цены на газ "демократически" пооголосовали за вхождение в состав Московии. Если они туда войдут, то это будет уже навсегда.

Им необходимо пожить еще лет 20 при такой "недемократии", они забудут совок и станут патриотами. Тогда демократия не будет угрозой их государственности.
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03.12.2021 11:09 Ответить
Беларусь перестанет завозить немецкие автомобили.
На зло Мерседесу и Порше.
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03.12.2021 08:33 Ответить
Росія вже давно поставила білорусів в стойло... Знищила білоруську мову, яку тепер самі білоруси зневажають і вважають мовою рабів і лохів. Білорусія програла російським окупантам без бою.
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03.12.2021 08:33 Ответить
Закідаємо вас гнілою бульбою)))
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03.12.2021 08:41 Ответить
краб с креветко не ловится, не растёт бульбос, плачет, ***** молится, не жалея слёз )) будет в территориальных водах морей и океанов вокруг белопараши лодки с мигрантами безжалостно топить, чтобы запад с ума от жалости к утопленникам посходил. а добравшихся до берега, его силовики дубинками в обьятия примут. на своих то натренировались.
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03.12.2021 08:46 Ответить
"Єврочиновники вигадали якусь агресію з боку мирної Білорусі..." А символ мирної Білорусі - фотка Луки з автоматом
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03.12.2021 08:57 Ответить
Ассиметричные действия - перестанут поставлять в ********* запрещенные европейские продукты?
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03.12.2021 08:58 Ответить
Скоро Европа посыпется, пусть побалуются пока...
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03.12.2021 09:02 Ответить
Бутылочку поправьте, привстали чуток, непорядок...
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03.12.2021 09:28 Ответить
Знаешь что делаешь, умничка. Удачи!
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03.12.2021 09:44 Ответить
Ничего Беларусь не может противопоставить западным санкциям. Лукашенко может только встать на границе с Польшей впереди мигрантов, набрать в рот говна и плюнуть в сторону Европы. Вот и все его ассиметричные действия. 😀😀😀
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03.12.2021 09:02 Ответить
давай, лукашеску, жги! чем жестче и асимметричнее, тем лучше, тем скорее тебя придушат свои же подельники.
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03.12.2021 09:18 Ответить
"избавиться от конкурентов" в лице беларуси в Европе????????????????????????
лука, ты бредишь!
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03.12.2021 09:51 Ответить
Даже пуйло не решился вводить даже СИММЕТРИЧНЫЕ санкции!
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03.12.2021 09:52 Ответить
Асиметричні санкції? Обісруться у відповідь? Чи по аналогії зі своїми лишньохромосомними братами будуть підривати власні багатоповерхівки?
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03.12.2021 09:57 Ответить
інакше кажучи, бульбараси будуть їздити на червоне світло
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03.12.2021 09:58 Ответить
Білорусь вперше імпортує картоплю під час
збирання врожаю. Найбільше з України

https://biz.liga.net/ua/all/prodovolstvie/novosti/belarus-vpervye-importiruet-kartofel-vo-vremya-sborki-urojaya-bolshe-vsego-iz-ukrainy-4288443
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03.12.2021 10:02 Ответить
Картофельный ************ от бессилия начал кидать совковой лопатой гавно на вентилятор! Теперь кровавые европейцы ни за что не получат белорашкину бульбу и сало с прослойками!!! Все теперь отдадут кацапам!
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03.12.2021 11:26 Ответить
Стандартна для міжнародних відносин відповідь МЗС Білорусі у коментарях виставляє на посміховисько Лукашенка. Здається, що у ситуації значно більше болі та скорботи щодо значної частини білорусів, які не того "обрали". А чи українці завжди обирали чи дозволяли прийти до влади ідеально прозорих, сумлінних і т.д. державних керівників.
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03.12.2021 11:28 Ответить
Похоже что на Западе не хватает политиков способных хорошо прогнозировать результаты своих действий.

Эти все санкции, в первую очередь ударят по рядовым беларусам. В первую очередь по пенсионерам, учителям и т.п..
Но кто-то делал соцопросы в Беларуси как беларусы относятся к санкциям Запада? Думаю, что очень плохо.

Как бы ни получилось, что совковые беларусы (а таких сейчас большинство) на референдуме ни проголосовали за вхождение Беларуси в состав Московии. Ведь по Московии Запад не проводит таких жестких санкций и никогда не будет проводить. Потому что газ у московитов еще не закончился, а Европе газ еще долго будет нужен.

Западу не нравится что Беларусью управляет Лукашенко, но что они скажут, если Беларусь полностью перейдет под управление *****. Будут винить кого угодно только не себя.
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03.12.2021 13:07 Ответить
 
 