Мы будем принимать жесткие, асимметричные меры, - МИД Беларуси в ответ на санкции
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
МИД Беларуси расценил новый пакет санкций ЕС, введенных в отношении республики, как попытку ее экономического удушения, и заявил о подготовке жестких ответных мер.
"Еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар", - говорится в заявлении белорусского МИД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Цель всей этой политики - экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов", - подчеркивается в заявлении.
В нем также говорится, что в санкционный список попали предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису.
"На этом пути Евросоюзу неважно, что пострадают десятки тысяч белорусских граждан и членов их семей, европейские потребители, поставщики, бизнесмены и компании. Такие "мелочи" для них ничего не значат, когда хочется поиграть в геополитику или удовлетворить прагматичные деловые интересы определенных европейских кругов. Именно поэтому в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису. За этим скрывается желание избавиться от конкурентов", - отмечено в заявлении.
Там заявили о бесперспективности санкций и готовности принять жесткие ответные меры. "Вместе с тем, исключительно в качестве ответа, нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры", - говорится в заявлении МИД Беларуси.
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но самый прикол в том .... захотел бы его мелкий Сашка жить в такой стране? или всё же вырастет и ********* в страну загнивающего запада ? (если сможет)
так вот ПРАВО-охранитель - защищает Право САМОГО человека .... и теперь тебе на засыпку вопрос : какие ПРАВА ЧЕЛОВЕКА защитил Лукашенка насилуя женшин омоном в СИЗО ?
.... а ты и не ответишь ... потому что ты ЧМО! так шо пашол на *** ........недоразвитый имбец...
най тi скаженi в нато пiццу жруть!
Но последнее время я разочаровываюсь в адекватности Запада. Им тупо подавай демократию в Беларуси.
Большинство беларусов считают себя с московитами родными братьями и даже одним народом.
Если беларусам дать полную демократию, то, при очередном повышении цен на газ, они на референдуме могут проголосовать за вхождение в Московию. Наверняка не этого Западу надо.
Беларусам надо, так как сейчас, еще лет 20 пожить при своей государственности, чтобы они забыли совок и стали патриотами. Поэтому не надо тупо лезть в беларусские дела.
Если бы благодаря стараниям Запада сказанное выше ппоизошло, то они винили бы кого угодно только не себя.
Якщо Європа серйозно "перекриє кисень" і відмовиться від поставок товарів як у саму БРСР так і транзиту через її територію , то це сильно ударить по економіці - адже транспортні коридори перестануть приносить дохід , а їх утримання "влітає в копієчку" Крім того - БРСР вже давно стала "контрабандним коридором" для підсанкційних (у РФ) європейських товарів (БРСР закуповує європейські товари а потім тихцем перекидає їх в Росію)
РОсія потихеньку нарощує свій вплив на БРСР і заковтує її потроху як удав - кролика Коли заковтне остаточно - Лука не стане потрібен Його замінять "одобрямсним" губернатором ( а щоб білоруси краще сприйняли анексію , Кремль може Луку віддать їм на розтерзання - а в Білорусі ж смертна кара не скасована!!!)
Економічні негаразди можуть викликать заворушення і в середовищі такого " бидла безсловесного", яким є основна маса білоруського народу (а Росія в потрібний момент його "підігріє" - як в "революції вихідного дня")
От і "метається, як щур, у куток загнаний , і верещить "Держіть мене четверо, а п"ятий - за ноги! Бо я "обезбашений" і за себе не відповідаю!!!"
В них свій шлях і їм його пройти. А бармалей Лука - сподіваюсь тимчасовий.
Я б не плескав у долоні, спозираючи, як душать Білорусів - ще хто-зна як доведеться...
Им необходимо пожить еще лет 20 при такой "недемократии", они забудут совок и станут патриотами. Тогда демократия не будет угрозой их государственности.
На зло Мерседесу и Порше.
лука, ты бредишь!
збирання врожаю. Найбільше з України
https://biz.liga.net/ua/all/prodovolstvie/novosti/belarus-vpervye-importiruet-kartofel-vo-vremya-sborki-urojaya-bolshe-vsego-iz-ukrainy-4288443
Эти все санкции, в первую очередь ударят по рядовым беларусам. В первую очередь по пенсионерам, учителям и т.п..
Но кто-то делал соцопросы в Беларуси как беларусы относятся к санкциям Запада? Думаю, что очень плохо.
Как бы ни получилось, что совковые беларусы (а таких сейчас большинство) на референдуме ни проголосовали за вхождение Беларуси в состав Московии. Ведь по Московии Запад не проводит таких жестких санкций и никогда не будет проводить. Потому что газ у московитов еще не закончился, а Европе газ еще долго будет нужен.
Западу не нравится что Беларусью управляет Лукашенко, но что они скажут, если Беларусь полностью перейдет под управление *****. Будут винить кого угодно только не себя.