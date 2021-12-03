Мы будем принимать жесткие, асимметричные меры, - МИД Беларуси в ответ на санкции

МИД Беларуси расценил новый пакет санкций ЕС, введенных в отношении республики, как попытку ее экономического удушения, и заявил о подготовке жестких ответных мер.

"Еврочиновники придумали некую агрессию со стороны мирной Беларуси и, несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар", - говорится в заявлении белорусского МИД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Цель всей этой политики - экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов", - подчеркивается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия, США, ЕС и Канада объявили о введении скоординированных санкций в отношении режима Лукашенка

В нем также говорится, что в санкционный список попали предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису.

"На этом пути Евросоюзу неважно, что пострадают десятки тысяч белорусских граждан и членов их семей, европейские потребители, поставщики, бизнесмены и компании. Такие "мелочи" для них ничего не значат, когда хочется поиграть в геополитику или удовлетворить прагматичные деловые интересы определенных европейских кругов. Именно поэтому в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису. За этим скрывается желание избавиться от конкурентов", - отмечено в заявлении.

Там заявили о бесперспективности санкций и готовности принять жесткие ответные меры. "Вместе с тем, исключительно в качестве ответа, нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, асимметричные, но адекватные меры", - говорится в заявлении МИД Беларуси.

Также читайте: Евросоюз наложил санкции на белорусскую авиакомпанию "Белавиа"