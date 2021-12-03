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Новини За кордоном
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Білорусь (5966) мігранти (674) санкції (6840)

Ми будемо вживати жорсткі, асиметричні заходи, - МЗС Білорусі у відповідь на санкції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ми будемо вживати жорсткі, асиметричні заходи, - МЗС Білорусі у відповідь на санкції

МЗС Білорусі розцінило новий пакет санкцій ЄС, введених щодо республіки, як спробу її економічного удушення, і заявило про підготовку жорстких заходів у відповідь.

"Єврочиновники вигадали якусь агресію з боку мирної Білорусі і, незважаючи на здоровий глузд, надані факти, розпочаті технічні консультації та додаткові заходи щодо стримування нелегальної міграції, що вживаються білоруською стороною, лицемірно завдали санкційного удару", - йдеться у заяві білоруського МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Мета всієї цієї політики - економічно задушити Білорусь, максимально ускладнити та погіршити життя білорусів", - наголошується в заяві.

Також читайте: Велика Британія, США, ЄС та Канада оголосили про запровадження скоординованих санкцій щодо режиму Лукашенка

У ньому також йдеться, що до списку санкцій потрапили підприємства, які не мають жодного відношення до міграційної кризи.

"На цьому шляху для Євросоюзу не має значення, що постраждають десятки тисяч білоруських громадян та членів їхніх сімей, європейські споживачі, постачальники, бізнесмени та компанії. Такі "дрібниці" для них нічого не означають, коли хочеться пограти в геополітику або задовольнити прагматичні ділові інтереси певних європейських кіл . Саме тому в пакет включені білоруські підприємства, які не мають жодного відношення до міграційної кризи. За цим ховається бажання позбутися конкурентів", - зазначено у заяві.

Там заявили про безперспективність санкцій і готовність вжити жорстких заходів у відповідь. "Водночас, виключно як відповідь, нами, як і заявлялося раніше, будуть вжиті жорсткі, асиметричні, але адекватні заходи", - йдеться у заяві МЗС Білорусі.

Також читайте: Євросоюз наклав санкції на білоруську авіакомпанію "Бєлавіа"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
Пересатанут поставлять картошку или Белорусские креветки станут не доступны для Запада ? Усатая обезьяна так и не поняла что с ней никто церемониться не будет
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03.12.2021 02:47
+30
Звісно,що санкціі будуть Асиметричні,бо симетричним там звідкіля взятися.
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03.12.2021 02:45
+24
Проспись какие беларусские дела? Беларусь уже давно стала рашкиной губернией с усатым неадекватом во главе... дела у них ты смотри, угрожать Европе мигрантами а Украине войной.
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03.12.2021 05:59
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Звісно,що санкціі будуть Асиметричні,бо симетричним там звідкіля взятися.
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03.12.2021 02:45 Відповісти
клёвая А-симметрия))) - Евросоюз предлагает для Беларуси права и свободы человека а ********** ассиметрично забирает это назло ...западу))))
но самый прикол в том .... захотел бы его мелкий Сашка жить в такой стране? или всё же вырастет и ********* в страну загнивающего запада ? (если сможет)
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03.12.2021 03:32 Відповісти
Подивись, як в демократичній Європі розганяють протести демократичними водометами, не зважаючи на пори року, тоді будеш роповідати про "права і свободи".
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03.12.2021 09:14 Відповісти
ага, а ещё в Европе сжигают автомобили , громят витрины и так далее .... ну окей их водичкой полили .... в Беларуси людей с цветами в руках сажали в СИЗО , женщин насиловал ОМОН....чувствуешь разницу, кацап?
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03.12.2021 15:35 Відповісти
Ага. Демократичні водомети та дубинки значно кращі за диктаторські. Вірю. Ти хворе і упороте.
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05.12.2021 15:32 Відповісти
подкрути немного мозг парень ... видимо тебе не хватает извилин для сопоставления действий режимов правоохранительных органов в разных евро. странах .... что б ты понял для начала то хотя бы пойми само слово "правоохранитель" и "орган" -(слово "орган" это уже для тебя сложнее ибо их какраз и отбивают в режиме - Янукович/Путин/Лукашенко (но я\ верю в тебя парень...))
так вот ПРАВО-охранитель - защищает Право САМОГО человека .... и теперь тебе на засыпку вопрос : какие ПРАВА ЧЕЛОВЕКА защитил Лукашенка насилуя женшин омоном в СИЗО ?
.... а ты и не ответишь ... потому что ты ЧМО! так шо пашол на *** ........недоразвитый имбец...
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06.12.2021 21:17 Відповісти
Ага. Розкажи про захист прав чєловєка європравоохранітєлями в євространі Польща тим двом українським хлопцям, що загинули в їхніх райвідділках останнім часом. Або демонстрантам в різних евространах, яких європравоохрєнітєлі розганяють водометами та кийками. І не скрізь там демонстранти вчиняли якісь погроми, далеко не скрізь. Якби ти крім Цензора читало нормальні новини, ти б це знало. А так чмо та імбіцил - це, якраз ти і є...
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07.12.2021 10:23 Відповісти
"или всё же вырастет и ********* в страну загнивающего запада" - знак вопроса здесь лишний. Все потомки самых рьяных борцов с западом - живут на этом самом западе. От сралина и до *****.
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03.12.2021 10:26 Відповісти
Усатий вже давно несе пуйню, білоруси хавають, їм це подобається, або мовчки ковтають лайно. А недофюрер зовсім поїхав, то санкції боляче вдарять по простим людям, то вони, ті санкції зовсім безперспективні. Як казала коняка, "дибіли ***"
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03.12.2021 08:29 Відповісти
Ви не зрозуміли, асиметричні в даному випадку треба розуміти як більш жорсткі.
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03.12.2021 08:51 Відповісти
Пересатанут поставлять картошку или Белорусские креветки станут не доступны для Запада ? Усатая обезьяна так и не поняла что с ней никто церемониться не будет
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03.12.2021 02:47 Відповісти
Организует нашествие колорадских жуков на картофельные поля Голландии
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03.12.2021 05:23 Відповісти
картошка, щоб усі знали, продукт американський, і картошку, і помідори та й усі овочі та фрукти - завезені романтичними мандрівниками з Америки та з країн екваторіального поясу
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03.12.2021 07:59 Відповісти
Чомусь ніхто не знає, що лукашенківська Білорусь є не експортером картоплі, а імпортером. З України в минулому і в цьому році експортувала. Ліньки шукати цифри імпорту, але бажаючі знати справжній стан речей знайдуть.
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03.12.2021 09:55 Відповісти
Ойц. Невже перекриють бульбопровід Гродно-Париж?
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03.12.2021 03:00 Відповісти
Берите дальше : Гродно-Париж-Дакар
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03.12.2021 09:12 Відповісти
точно - бульбу бульдозерами...
най тi скаженi в нато пiццу жруть!
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03.12.2021 03:50 Відповісти
жорстоко вживайте три рази на добу по 500!
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03.12.2021 04:11 Відповісти
Чомусь Таргану вліпили жорсткіше ніж пуйлу. Не знаєте чого? Може в нього піська довша?
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03.12.2021 05:03 Відповісти
Лукашенкі мабуть будуть жорстоко серти у подаровані кацапами лапті. Попкорн та пиво у студію!
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03.12.2021 05:26 Відповісти
.....креветки и мерсы не покупать. Нехер спонсировать
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03.12.2021 05:32 Відповісти
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03.12.2021 05:32 Відповісти
Не пустим белорусские товары в ЕС ))) Ногу себе прострелите )))
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03.12.2021 05:34 Відповісти
Наш политикум брехливый и воровитый.
Но последнее время я разочаровываюсь в адекватности Запада. Им тупо подавай демократию в Беларуси.

Большинство беларусов считают себя с московитами родными братьями и даже одним народом.
Если беларусам дать полную демократию, то, при очередном повышении цен на газ, они на референдуме могут проголосовать за вхождение в Московию. Наверняка не этого Западу надо.

Беларусам надо, так как сейчас, еще лет 20 пожить при своей государственности, чтобы они забыли совок и стали патриотами. Поэтому не надо тупо лезть в беларусские дела.

Если бы благодаря стараниям Запада сказанное выше ппоизошло, то они винили бы кого угодно только не себя.
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03.12.2021 05:46 Відповісти
Проспись какие беларусские дела? Беларусь уже давно стала рашкиной губернией с усатым неадекватом во главе... дела у них ты смотри, угрожать Европе мигрантами а Украине войной.
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03.12.2021 05:59 Відповісти
Вот именно. Чертово "единое государство" создано и функционирует с 1999 года, только лукашенко мечтал, чтобы он с путиным поочередно руководил "общей державой", чтобы у него валютой стал "рубль"(кстати, "рубло" в древности было просто отрубленным куском от гривны, поэтому и название от "отрубить").
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03.12.2021 07:46 Відповісти
Проспись. Какая еще рашкина губерния. Может ею стать, если подобные непросыпающиеся как ты будут толкать их в объятья *****.
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03.12.2021 12:06 Відповісти
Закрити очї на те "таракан" і його режим стільки років фактично вбиває людей з іншою точкою зору,це теж саме що прощати вбивцю
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03.12.2021 07:01 Відповісти
Кацапоид, заглянь в почту. Там нова інструкція надійшла про борошна спілкування з цим утворенням
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03.12.2021 07:26 Відповісти
Об'єднання цих улусів відбулося в 2004. Саме тоді курс гривні в бсср став суттєво відрізнятися від написаного на стелі майже втричі, а українці повинні були зареєструватися протягом 3 діб.
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03.12.2021 07:27 Відповісти
Коротше , як не крути , а економіка диктатора гине , як роса на сонці .
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03.12.2021 06:27 Відповісти
Європа "тривожно завмерла" в очікуванні "адекватної" відповіді від неадекватної особи.
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03.12.2021 06:29 Відповісти
Голова колгоспу зовсім здурів, то ядерну зброю збирається розміщати, то біженців під прикриттям прикордонників пре в Польщу, а тут він весь білий і пухнастий
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03.12.2021 06:37 Відповісти
"Собака що гавкає - частіш всього не кусається ..." Боячись втратить владу , Лука просто очманів від страху, опинившись між трьох вогнів : Європою , Росією і власним народом
Якщо Європа серйозно "перекриє кисень" і відмовиться від поставок товарів як у саму БРСР так і транзиту через її територію , то це сильно ударить по економіці - адже транспортні коридори перестануть приносить дохід , а їх утримання "влітає в копієчку" Крім того - БРСР вже давно стала "контрабандним коридором" для підсанкційних (у РФ) європейських товарів (БРСР закуповує європейські товари а потім тихцем перекидає їх в Росію)
РОсія потихеньку нарощує свій вплив на БРСР і заковтує її потроху як удав - кролика Коли заковтне остаточно - Лука не стане потрібен Його замінять "одобрямсним" губернатором ( а щоб білоруси краще сприйняли анексію , Кремль може Луку віддать їм на розтерзання - а в Білорусі ж смертна кара не скасована!!!)
Економічні негаразди можуть викликать заворушення і в середовищі такого " бидла безсловесного", яким є основна маса білоруського народу (а Росія в потрібний момент його "підігріє" - як в "революції вихідного дня")
От і "метається, як щур, у куток загнаний , і верещить "Держіть мене четверо, а п"ятий - за ноги! Бо я "обезбашений" і за себе не відповідаю!!!"
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03.12.2021 06:39 Відповісти
Мы отказались от кацапского газа и надо отказаться от белорусского бензина и электричества. Это будет сильный удар по их экономики.
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03.12.2021 06:40 Відповісти
Абсолютно від усіх товарів потрібно відмову
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03.12.2021 07:20 Відповісти
Правильно, так им и нада, гадам! Резко увеличить число беженцев на границе с ЕС!!!
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03.12.2021 07:13 Відповісти
шо они могут? што? перекрыть транзит? та пожалуйста!" мы только за. что еще? нагнать еще мигрантов? так будут их сами и кормить. признать Крым? так уже. что они могут вообще?
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03.12.2021 07:33 Відповісти
Не треба всіх беларусів асоціювати з Лукою. Їм тривалий час було ситно, зручно. Жили як у зоопарку. Ситна їжа, тепле місце. Хіба що суворий наглядач. Вони не відчули "дикий капіталізм". Не пройшли стадію фірмочок на кшталт "Ібєан", прихватизацію, кражу "першого мільона". В них все попереду. Вони просипаються. Вони прозрівають. На жаль Україна для них не найкращій приклад. Корупція, олігархи, крадії при владі. Їх лякають - що так буде і в них.
В них свій шлях і їм його пройти. А бармалей Лука - сподіваюсь тимчасовий.
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03.12.2021 07:39 Відповісти
А так і буде. І корупція, і олігархи, і крадії. І польські поля. Все ще попереду...
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03.12.2021 09:18 Відповісти
Мда, туговота в МИД РБ с Геометрией
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03.12.2021 07:52 Відповісти
Щоб спасти свою шкуру, диктор підставив весь білоруський народ. А тут деякі кричали, що Білорусі повезло з президентом, який зберіг всі заводи. Ось до чого це привело. В перші чергу він зберіг себе на цій посаді, знищивши всіх претендентів.
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03.12.2021 08:16 Відповісти
картоху перестанешь сажать??)))
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03.12.2021 08:21 Відповісти
Значит ты собрался просить возврата яд.ракет и при этом хочешь чтоб тебя не душили?
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03.12.2021 08:29 Відповісти
Не получит Запад Белорусской бульбы!
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03.12.2021 08:29 Відповісти
а о беларусских креветках может вообще забыть.
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03.12.2021 09:03 Відповісти
Через цю усю "санкційну" істерію не потрібно забувати, що Білоруси - то наші рідні Брати і Сестри. Рідніших за Білорусів в Українців немає , не було і не буде. Обдолбані клоуни, кольхозенфюрери, х.йло із запроданцями згинуть, "як роса на сонці", а Брати і Сестри залишаться навіки.
Я б не плескав у долоні, спозираючи, як душать Білорусів - ще хто-зна як доведеться...
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03.12.2021 08:30 Відповісти
Может беларусы и братья нам, но я пока таких беларусов не встречал. Мне попадались лицемеры, брехуны и трусы(в общем как и кацапы). А вот поляков помогающих в трудную минуту очень много встречал(хотя встречаются и "уроды", но их в процентном отношении к большинству очень мало).
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03.12.2021 09:16 Відповісти
Білоруси не окуповували Україну віками, не нищили українців, не паплюжили наші національні святині і цінності, не ополячували і не окатоличували... У цьому відношенні (ставленні до українців) поляки ніц не відрізняються від кацапів. А, щодо "трудної мінути" - то ляхи переслідують передусім свої інтереси і їм глибоко наср.ти на Україну. Україна їм потрібна лише, як буферна територія перед московською ордою, тому і типа "допомагають". У критичні часи ляхи запросто домовляться з москалями, накшталт - "ріббентроп-молотов", лише щоб їх не чіпали....
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03.12.2021 09:37 Відповісти
И этим беларусам вы хотите демократию, чтобы они при очередном повышении цены на газ "демократически" пооголосовали за вхождение в состав Московии. Если они туда войдут, то это будет уже навсегда.

Им необходимо пожить еще лет 20 при такой "недемократии", они забудут совок и станут патриотами. Тогда демократия не будет угрозой их государственности.
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03.12.2021 11:09 Відповісти
Беларусь перестанет завозить немецкие автомобили.
На зло Мерседесу и Порше.
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03.12.2021 08:33 Відповісти
Росія вже давно поставила білорусів в стойло... Знищила білоруську мову, яку тепер самі білоруси зневажають і вважають мовою рабів і лохів. Білорусія програла російським окупантам без бою.
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03.12.2021 08:33 Відповісти
Закідаємо вас гнілою бульбою)))
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03.12.2021 08:41 Відповісти
краб с креветко не ловится, не растёт бульбос, плачет, ***** молится, не жалея слёз )) будет в территориальных водах морей и океанов вокруг белопараши лодки с мигрантами безжалостно топить, чтобы запад с ума от жалости к утопленникам посходил. а добравшихся до берега, его силовики дубинками в обьятия примут. на своих то натренировались.
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03.12.2021 08:46 Відповісти
"Єврочиновники вигадали якусь агресію з боку мирної Білорусі..." А символ мирної Білорусі - фотка Луки з автоматом
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03.12.2021 08:57 Відповісти
Ассиметричные действия - перестанут поставлять в ********* запрещенные европейские продукты?
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03.12.2021 08:58 Відповісти
Скоро Европа посыпется, пусть побалуются пока...
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03.12.2021 09:02 Відповісти
Бутылочку поправьте, привстали чуток, непорядок...
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03.12.2021 09:28 Відповісти
Знаешь что делаешь, умничка. Удачи!
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03.12.2021 09:44 Відповісти
Ничего Беларусь не может противопоставить западным санкциям. Лукашенко может только встать на границе с Польшей впереди мигрантов, набрать в рот говна и плюнуть в сторону Европы. Вот и все его ассиметричные действия. 😀😀😀
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03.12.2021 09:02 Відповісти
давай, лукашеску, жги! чем жестче и асимметричнее, тем лучше, тем скорее тебя придушат свои же подельники.
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03.12.2021 09:18 Відповісти
"избавиться от конкурентов" в лице беларуси в Европе????????????????????????
лука, ты бредишь!
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03.12.2021 09:51 Відповісти
Даже пуйло не решился вводить даже СИММЕТРИЧНЫЕ санкции!
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03.12.2021 09:52 Відповісти
Асиметричні санкції? Обісруться у відповідь? Чи по аналогії зі своїми лишньохромосомними братами будуть підривати власні багатоповерхівки?
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03.12.2021 09:57 Відповісти
інакше кажучи, бульбараси будуть їздити на червоне світло
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03.12.2021 09:58 Відповісти
Білорусь вперше імпортує картоплю під час
збирання врожаю. Найбільше з України

https://biz.liga.net/ua/all/prodovolstvie/novosti/belarus-vpervye-importiruet-kartofel-vo-vremya-sborki-urojaya-bolshe-vsego-iz-ukrainy-4288443
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03.12.2021 10:02 Відповісти
Картофельный ************ от бессилия начал кидать совковой лопатой гавно на вентилятор! Теперь кровавые европейцы ни за что не получат белорашкину бульбу и сало с прослойками!!! Все теперь отдадут кацапам!
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03.12.2021 11:26 Відповісти
Стандартна для міжнародних відносин відповідь МЗС Білорусі у коментарях виставляє на посміховисько Лукашенка. Здається, що у ситуації значно більше болі та скорботи щодо значної частини білорусів, які не того "обрали". А чи українці завжди обирали чи дозволяли прийти до влади ідеально прозорих, сумлінних і т.д. державних керівників.
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03.12.2021 11:28 Відповісти
Похоже что на Западе не хватает политиков способных хорошо прогнозировать результаты своих действий.

Эти все санкции, в первую очередь ударят по рядовым беларусам. В первую очередь по пенсионерам, учителям и т.п..
Но кто-то делал соцопросы в Беларуси как беларусы относятся к санкциям Запада? Думаю, что очень плохо.

Как бы ни получилось, что совковые беларусы (а таких сейчас большинство) на референдуме ни проголосовали за вхождение Беларуси в состав Московии. Ведь по Московии Запад не проводит таких жестких санкций и никогда не будет проводить. Потому что газ у московитов еще не закончился, а Европе газ еще долго будет нужен.

Западу не нравится что Беларусью управляет Лукашенко, но что они скажут, если Беларусь полностью перейдет под управление *****. Будут винить кого угодно только не себя.
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03.12.2021 13:07 Відповісти
 
 