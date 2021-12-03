Ми будемо вживати жорсткі, асиметричні заходи, - МЗС Білорусі у відповідь на санкції
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
МЗС Білорусі розцінило новий пакет санкцій ЄС, введених щодо республіки, як спробу її економічного удушення, і заявило про підготовку жорстких заходів у відповідь.
"Єврочиновники вигадали якусь агресію з боку мирної Білорусі і, незважаючи на здоровий глузд, надані факти, розпочаті технічні консультації та додаткові заходи щодо стримування нелегальної міграції, що вживаються білоруською стороною, лицемірно завдали санкційного удару", - йдеться у заяві білоруського МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Мета всієї цієї політики - економічно задушити Білорусь, максимально ускладнити та погіршити життя білорусів", - наголошується в заяві.
У ньому також йдеться, що до списку санкцій потрапили підприємства, які не мають жодного відношення до міграційної кризи.
"На цьому шляху для Євросоюзу не має значення, що постраждають десятки тисяч білоруських громадян та членів їхніх сімей, європейські споживачі, постачальники, бізнесмени та компанії. Такі "дрібниці" для них нічого не означають, коли хочеться пограти в геополітику або задовольнити прагматичні ділові інтереси певних європейських кіл . Саме тому в пакет включені білоруські підприємства, які не мають жодного відношення до міграційної кризи. За цим ховається бажання позбутися конкурентів", - зазначено у заяві.
Там заявили про безперспективність санкцій і готовність вжити жорстких заходів у відповідь. "Водночас, виключно як відповідь, нами, як і заявлялося раніше, будуть вжиті жорсткі, асиметричні, але адекватні заходи", - йдеться у заяві МЗС Білорусі.
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но самый прикол в том .... захотел бы его мелкий Сашка жить в такой стране? или всё же вырастет и ********* в страну загнивающего запада ? (если сможет)
так вот ПРАВО-охранитель - защищает Право САМОГО человека .... и теперь тебе на засыпку вопрос : какие ПРАВА ЧЕЛОВЕКА защитил Лукашенка насилуя женшин омоном в СИЗО ?
.... а ты и не ответишь ... потому что ты ЧМО! так шо пашол на *** ........недоразвитый имбец...
най тi скаженi в нато пiццу жруть!
Но последнее время я разочаровываюсь в адекватности Запада. Им тупо подавай демократию в Беларуси.
Большинство беларусов считают себя с московитами родными братьями и даже одним народом.
Если беларусам дать полную демократию, то, при очередном повышении цен на газ, они на референдуме могут проголосовать за вхождение в Московию. Наверняка не этого Западу надо.
Беларусам надо, так как сейчас, еще лет 20 пожить при своей государственности, чтобы они забыли совок и стали патриотами. Поэтому не надо тупо лезть в беларусские дела.
Если бы благодаря стараниям Запада сказанное выше ппоизошло, то они винили бы кого угодно только не себя.
Якщо Європа серйозно "перекриє кисень" і відмовиться від поставок товарів як у саму БРСР так і транзиту через її територію , то це сильно ударить по економіці - адже транспортні коридори перестануть приносить дохід , а їх утримання "влітає в копієчку" Крім того - БРСР вже давно стала "контрабандним коридором" для підсанкційних (у РФ) європейських товарів (БРСР закуповує європейські товари а потім тихцем перекидає їх в Росію)
РОсія потихеньку нарощує свій вплив на БРСР і заковтує її потроху як удав - кролика Коли заковтне остаточно - Лука не стане потрібен Його замінять "одобрямсним" губернатором ( а щоб білоруси краще сприйняли анексію , Кремль може Луку віддать їм на розтерзання - а в Білорусі ж смертна кара не скасована!!!)
Економічні негаразди можуть викликать заворушення і в середовищі такого " бидла безсловесного", яким є основна маса білоруського народу (а Росія в потрібний момент його "підігріє" - як в "революції вихідного дня")
От і "метається, як щур, у куток загнаний , і верещить "Держіть мене четверо, а п"ятий - за ноги! Бо я "обезбашений" і за себе не відповідаю!!!"
В них свій шлях і їм його пройти. А бармалей Лука - сподіваюсь тимчасовий.
Я б не плескав у долоні, спозираючи, як душать Білорусів - ще хто-зна як доведеться...
Им необходимо пожить еще лет 20 при такой "недемократии", они забудут совок и станут патриотами. Тогда демократия не будет угрозой их государственности.
На зло Мерседесу и Порше.
лука, ты бредишь!
збирання врожаю. Найбільше з України
https://biz.liga.net/ua/all/prodovolstvie/novosti/belarus-vpervye-importiruet-kartofel-vo-vremya-sborki-urojaya-bolshe-vsego-iz-ukrainy-4288443
Эти все санкции, в первую очередь ударят по рядовым беларусам. В первую очередь по пенсионерам, учителям и т.п..
Но кто-то делал соцопросы в Беларуси как беларусы относятся к санкциям Запада? Думаю, что очень плохо.
Как бы ни получилось, что совковые беларусы (а таких сейчас большинство) на референдуме ни проголосовали за вхождение Беларуси в состав Московии. Ведь по Московии Запад не проводит таких жестких санкций и никогда не будет проводить. Потому что газ у московитов еще не закончился, а Европе газ еще долго будет нужен.
Западу не нравится что Беларусью управляет Лукашенко, но что они скажут, если Беларусь полностью перейдет под управление *****. Будут винить кого угодно только не себя.