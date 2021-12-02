Евросоюз наложил санкции на белорусскую авиакомпанию "Белавиа"

Совет ЕС своим решением в четверг ввел санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа" и сирийской "Cham Wings" в связи с их причастностью к миграционному кризису на границе с Евросоюзом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из публикации в "Официальном журнале" Европейского союза.

Под санкции попала также турецкая визовая служба VIP Grub, которая содействовала выдаче виз мигрантам в Беларусь.

В постановлении Совета ЕС указывается, что санкции вступают в силу в день публикации.

"Белавиа" извлекает пользу из режима Лукашенко и поддерживает его", - говорится в опубликованном документе.

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"Белавиа", согласно постановлению Совета ЕС, участвовала в транспортировке мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь. "Мигранты, желающие пересечь внешние границы союза, направлялись в Минск на рейсах "Белавиа" из некоторых стран Ближнего Востока, в частности, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции", - заявляют в Брюсселе.

Компания Cham Wings, по данным Совета ЕС, увеличила число рейсов по маршруту Дамаск-Минск с лета нынешнего года, "чтобы перевозить мигрантов в Беларусь".

Паспортно-визовая служба VIP Grub, расположенная в Стамбуле, организовывала поездки в Беларусь с намерением облегчить мигрантам возможность достичь внешней границы ЕС, отмечается в публикации. В Брюсселе также указывают на то, что VIP Grub осуществляла активную рекламу миграции в Евросоюз, содействуя тем самым мерам властей Беларуси по нагнетанию миграционного кризиса на границе с ЕС.

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Санкции введены также против компаний "Беларусьнефть", "Белшина", "Гродно Азот" и Отдельной службы активных мероприятий - спецподразделения белорусских пограничных войск.

Под санкциями также оказались и несколько организаций из гостиничного сектора. Ограничения введены против государственного предприятия "Центркурорт", отеля "Минск", гостиницы "Планета", ООО "Оскартур".

Санкции вступают в силу в четверг.