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Евросоюз наложил санкции на белорусскую авиакомпанию "Белавиа"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз наложил санкции на белорусскую авиакомпанию

Совет ЕС своим решением в четверг ввел санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа" и сирийской "Cham Wings" в связи с их причастностью к миграционному кризису на границе с Евросоюзом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из публикации в "Официальном журнале" Европейского союза.

Под санкции попала также турецкая визовая служба VIP Grub, которая содействовала выдаче виз мигрантам в Беларусь.

В постановлении Совета ЕС указывается, что санкции вступают в силу в день публикации.

"Белавиа" извлекает пользу из режима Лукашенко и поддерживает его", - говорится в опубликованном документе.

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"Белавиа", согласно постановлению Совета ЕС, участвовала в транспортировке мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь. "Мигранты, желающие пересечь внешние границы союза, направлялись в Минск на рейсах "Белавиа" из некоторых стран Ближнего Востока, в частности, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции", - заявляют в Брюсселе.

Компания Cham Wings, по данным Совета ЕС, увеличила число рейсов по маршруту Дамаск-Минск с лета нынешнего года, "чтобы перевозить мигрантов в Беларусь".

Паспортно-визовая служба VIP Grub, расположенная в Стамбуле, организовывала поездки в Беларусь с намерением облегчить мигрантам возможность достичь внешней границы ЕС, отмечается в публикации. В Брюсселе также указывают на то, что VIP Grub осуществляла активную рекламу миграции в Евросоюз, содействуя тем самым мерам властей Беларуси по нагнетанию миграционного кризиса на границе с ЕС.

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Санкции введены также против компаний "Беларусьнефть", "Белшина", "Гродно Азот" и Отдельной службы активных мероприятий - спецподразделения белорусских пограничных войск.

Под санкциями также оказались и несколько организаций из гостиничного сектора. Ограничения введены против государственного предприятия "Центркурорт", отеля "Минск", гостиницы "Планета", ООО "Оскартур".

Санкции вступают в силу в четверг.
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Топ комментарии
+6
Блин, летал недавно на самолете белавиа с Одессы, через Минск, транзитом... в драныкоедо-аэропорту, у транзитников изымали паспорта и копировали с помощью мыльниц... Я выпал в осадок и тогда зарекся больше не пользоваться "услугами" белавиа, Бо ко всему... В зоне регистрации транзитников помещение мацюпусенькое, нечем дышать и мало того, полумрак, не все лампы на потолке светились. В зоне ожидания вы за долллары чай не попьете , тока зайки рублевые подавай. ... Отдать должное на регистрации в Одесском аэропорту, сзади бульбаши в очереди, слышу трындеж, мол фига се какой автомобиль(тогда была в салоне новая инка), ответ бульбашки, типо, дык, это уже ЕВРОПА...
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02.12.2021 19:58
+6
а вот Украина присоединится?
- к примеру я на Розетке недавно искал обувь для авто - там с Белшины товаров как грязи...
Да и с раши товаров море - на днях выбрал себе стиральную машину - посмотрел ниже - сделано в раше под итальянским брендом - выбрал другую конечно - и так по многим другим позициям..
И это Розетка, типа патриотическая украинская сеть..
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02.12.2021 20:25
+3
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02.12.2021 19:49
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02.12.2021 19:49 Ответить
Белорусофобия?
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02.12.2021 19:50 Ответить
Введіть санкції ще й проти тієї компанії, яка перевозить мігрантів зі сходу до Києва, бо на Хрещатику ввечері більше чорних ніж наших.
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02.12.2021 19:50 Ответить
А где вы на востоке видели негров?... Шо в лужу сделали...
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02.12.2021 20:01 Ответить
Абхазц черній, но еще не негр.
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02.12.2021 20:18 Ответить
Не, ну я понимаю, шо когда-то КАВКЗ ПЫТАЛИСЬ ЗАВОЕВАТЬ АРАБЫ , ИСПОЛЬЗУЯ НЕГРОВ... ТАМ , СРЕДИ ПРИКАСПИЙСКОЙ ДОЛИНЫ , СКАЖЕМ , СРЕДИ ЛЕЗГИНОВ , И СЕЙЧАС ИНОГДА РОЖДАЮТСЯ НЕГРЫ, но среди горцев такого не наблюдаццо.
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02.12.2021 23:03 Ответить
Про негрів ви пишете, не я.
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02.12.2021 20:55 Ответить
Хiба окрiм чорних негрiв, ще е хто чорний? НЕГРiВ ПОВАЖАЮ, В ТАВРИИ СПРАШИВАЮ СОВЕТ НАСЧЕТ СПЕЦИЙ... ПОМОГАЮТ(СПРАШИВАЮ НА АНГЛИЙСКОМ).
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02.12.2021 22:40 Ответить
непонятно як санкции возить бешенцев пид кордон евросоюза завадят...
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02.12.2021 19:53 Ответить
Блин, летал недавно на самолете белавиа с Одессы, через Минск, транзитом... в драныкоедо-аэропорту, у транзитников изымали паспорта и копировали с помощью мыльниц... Я выпал в осадок и тогда зарекся больше не пользоваться "услугами" белавиа, Бо ко всему... В зоне регистрации транзитников помещение мацюпусенькое, нечем дышать и мало того, полумрак, не все лампы на потолке светились. В зоне ожидания вы за долллары чай не попьете , тока зайки рублевые подавай. ... Отдать должное на регистрации в Одесском аэропорту, сзади бульбаши в очереди, слышу трындеж, мол фига се какой автомобиль(тогда была в салоне новая инка), ответ бульбашки, типо, дык, это уже ЕВРОПА...
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02.12.2021 19:58 Ответить
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02.12.2021 22:30 Ответить
Так дивись чи не дивись... КОгда крысы бегут с тонущей б.ляшанки, зебик решил иСЧьо и схитрить запустил на арену леросно-разумковских+ паадруга на Прямом часто трындит (забыл погоняло), мол, народ схавает...
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02.12.2021 21:50 Ответить
Это надо было сделать еще с месяц назад,...евробюрократы вечно опаздывают с принятием нужных решений в нужное время...
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02.12.2021 20:13 Ответить
Слабоватенько наложили конечно, жиденько так, но спасибо и за это. По Бульбофюреру надо предметно работать, обрубая финансы, а не от одного кризиса и до очередного бедлама и военной истерии
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02.12.2021 20:14 Ответить
а вот Украина присоединится?
- к примеру я на Розетке недавно искал обувь для авто - там с Белшины товаров как грязи...
Да и с раши товаров море - на днях выбрал себе стиральную машину - посмотрел ниже - сделано в раше под итальянским брендом - выбрал другую конечно - и так по многим другим позициям..
И это Розетка, типа патриотическая украинская сеть..
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02.12.2021 20:25 Ответить
Откровенно говоря нам не надо быть святее Папы Римского и бежать поперед батька в пекло. Атака Бульбофюрера и похихикивающего за ним Бункерного была против ЕС и НАТО, где нас НЕТ и мордой некоторые ворочают по нашему вопросу. Так вот пусть сытенькая Европа и покажет свой санкционный звериный оскал, а не на нас постоянно косится в этом вопросе. А мы присоединимся, когда найдём достойную альтернативу с адекватными ценами, а иначе потери например у немцев с французами и у нас весьма разные получаются, это так, если честно положить лапу на сердце. Да и война реальная у нас, а не них, со всеми вытекающими
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02.12.2021 20:38 Ответить
Если по чесноку и плоложить лапу на сердце, вам нужно было в позапрошлом столетии проституткой выбороть 8-ми часовой рабочий день на 8-е марта, або в начале прошлого столетия 8-ми часовой рабочий день и европейскую надбавку в зарплате... тогда и будете блеять , шо тока вы воюете... ЗЫ ... Европа - в а.уе, из-за таких как вы виборцiв, бо не поймет: у нас переворот, чи понты для приезжих, шобы влиться во вчерашнее майбутне... Абырвалг от вас, прiсь ейбочки...
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02.12.2021 21:58 Ответить
Зы... ватаны - валерик с ромцьою...
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02.12.2021 21:59 Ответить
Исчо и Лешенька-сыночек, болгарский захисник - ватан.
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02.12.2021 22:44 Ответить
На пи зарекаюсь... У вас драныкоедо-корни...-
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02.12.2021 22:01 Ответить
Мало того, что на "Розетке" кацапского дерьма просто валом, попробуй напиши в комменте, что-то типа "этот товар сделан в стране-агрессоре" или "не куплю российское только потому, что оно российское", через день-два модераторы коммент удалят, сославшись на какие-то жалобы от неизвестных лиц или вообще не пропустят
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03.12.2021 00:18 Ответить
Як кацапи кажуть : - "харашо да мало".
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02.12.2021 20:37 Ответить
Надо же (не прошло и трех лет)!
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02.12.2021 21:08 Ответить
всё что начинается на "бел"-
должно быть под санкциями !
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02.12.2021 22:18 Ответить
 
 