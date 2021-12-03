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Євросоюз наклав санкції на білоруську авіакомпанію "Белавиа"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз наклав санкції на білоруську авіакомпанію

Рада ЄС своїм рішенням у четвер ввела санкції проти білоруської авіакомпанії "Белавиа" та сирійської "Cham Wings" у зв'язку з їхньою причетністю до міграційної кризи на кордоні з Євросоюзом

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це випливає з публікації в "Офіційному журналі" Європейського союзу.

Під санкції також потрапила турецька візова служба VIP Grub, яка сприяла видачі віз мігрантам до Білорусі.

У постанові Ради ЄС зазначається, що санкції набирають чинності у день публікації.

"Бєлавіа" має користь з режиму Лукашенка і підтримує його", - йдеться в опублікованому документі.

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"Белавиа", згідно з постановою Ради ЄС, брала участь у транспортуванні мігрантів із Близького Сходу до Білорусі. "Мігранти, які бажають перетнути зовнішні кордони союзу, прямували до Мінська на рейсах "Белавиа" з деяких країн Близького Сходу, зокрема, Лівану, Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини", - заявляють у Брюсселі.

Компанія Cham Wings, за даними Ради ЄС, збільшила кількість рейсів маршрутом Дамаск-Мінськ з літа нинішнього року, "щоб перевозити мігрантів до Білорусі".

Паспортно-візова служба VIP Grub, розташована в Стамбулі, організовувала поїздки до Білорусі з наміром полегшити мігрантам можливість досягти зовнішнього кордону ЄС, наголошується у публікації. У Брюсселі також вказують на те, що VIP Grub здійснювала активну рекламу міграції до Євросоюзу, сприяючи цим заходам влади Білорусі щодо нагнітання міграційної кризи на кордоні з ЄС.

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Санкції запроваджено також проти компаній "Белорусьнефть", "Белшина", "Гродно Азот" та Окремої служби активних заходів - спецпідрозділу білоруських прикордонних військ.

Під санкціями також опинилися й кілька організацій із готельного сектору. Обмеження запроваджено проти державного підприємства "Центркурорт", готелю "Мінськ", готелю "Планета", ТОВ "Оскартур".

Санкції набирають чинності у четвер.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Блин, летал недавно на самолете белавиа с Одессы, через Минск, транзитом... в драныкоедо-аэропорту, у транзитников изымали паспорта и копировали с помощью мыльниц... Я выпал в осадок и тогда зарекся больше не пользоваться "услугами" белавиа, Бо ко всему... В зоне регистрации транзитников помещение мацюпусенькое, нечем дышать и мало того, полумрак, не все лампы на потолке светились. В зоне ожидания вы за долллары чай не попьете , тока зайки рублевые подавай. ... Отдать должное на регистрации в Одесском аэропорту, сзади бульбаши в очереди, слышу трындеж, мол фига се какой автомобиль(тогда была в салоне новая инка), ответ бульбашки, типо, дык, это уже ЕВРОПА...
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02.12.2021 19:58
+6
а вот Украина присоединится?
- к примеру я на Розетке недавно искал обувь для авто - там с Белшины товаров как грязи...
Да и с раши товаров море - на днях выбрал себе стиральную машину - посмотрел ниже - сделано в раше под итальянским брендом - выбрал другую конечно - и так по многим другим позициям..
И это Розетка, типа патриотическая украинская сеть..
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02.12.2021 20:25
+3
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02.12.2021 19:49
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02.12.2021 19:49 Відповісти
Белорусофобия?
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02.12.2021 19:50 Відповісти
Введіть санкції ще й проти тієї компанії, яка перевозить мігрантів зі сходу до Києва, бо на Хрещатику ввечері більше чорних ніж наших.
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02.12.2021 19:50 Відповісти
А где вы на востоке видели негров?... Шо в лужу сделали...
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02.12.2021 20:01 Відповісти
Абхазц черній, но еще не негр.
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02.12.2021 20:18 Відповісти
Не, ну я понимаю, шо когда-то КАВКЗ ПЫТАЛИСЬ ЗАВОЕВАТЬ АРАБЫ , ИСПОЛЬЗУЯ НЕГРОВ... ТАМ , СРЕДИ ПРИКАСПИЙСКОЙ ДОЛИНЫ , СКАЖЕМ , СРЕДИ ЛЕЗГИНОВ , И СЕЙЧАС ИНОГДА РОЖДАЮТСЯ НЕГРЫ, но среди горцев такого не наблюдаццо.
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02.12.2021 23:03 Відповісти
Про негрів ви пишете, не я.
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02.12.2021 20:55 Відповісти
Хiба окрiм чорних негрiв, ще е хто чорний? НЕГРiВ ПОВАЖАЮ, В ТАВРИИ СПРАШИВАЮ СОВЕТ НАСЧЕТ СПЕЦИЙ... ПОМОГАЮТ(СПРАШИВАЮ НА АНГЛИЙСКОМ).
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02.12.2021 22:40 Відповісти
непонятно як санкции возить бешенцев пид кордон евросоюза завадят...
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02.12.2021 19:53 Відповісти
Блин, летал недавно на самолете белавиа с Одессы, через Минск, транзитом... в драныкоедо-аэропорту, у транзитников изымали паспорта и копировали с помощью мыльниц... Я выпал в осадок и тогда зарекся больше не пользоваться "услугами" белавиа, Бо ко всему... В зоне регистрации транзитников помещение мацюпусенькое, нечем дышать и мало того, полумрак, не все лампы на потолке светились. В зоне ожидания вы за долллары чай не попьете , тока зайки рублевые подавай. ... Отдать должное на регистрации в Одесском аэропорту, сзади бульбаши в очереди, слышу трындеж, мол фига се какой автомобиль(тогда была в салоне новая инка), ответ бульбашки, типо, дык, это уже ЕВРОПА...
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02.12.2021 19:58 Відповісти
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02.12.2021 22:30 Відповісти
Так дивись чи не дивись... КОгда крысы бегут с тонущей б.ляшанки, зебик решил иСЧьо и схитрить запустил на арену леросно-разумковских+ паадруга на Прямом часто трындит (забыл погоняло), мол, народ схавает...
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02.12.2021 21:50 Відповісти
Это надо было сделать еще с месяц назад,...евробюрократы вечно опаздывают с принятием нужных решений в нужное время...
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02.12.2021 20:13 Відповісти
Слабоватенько наложили конечно, жиденько так, но спасибо и за это. По Бульбофюреру надо предметно работать, обрубая финансы, а не от одного кризиса и до очередного бедлама и военной истерии
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02.12.2021 20:14 Відповісти
а вот Украина присоединится?
- к примеру я на Розетке недавно искал обувь для авто - там с Белшины товаров как грязи...
Да и с раши товаров море - на днях выбрал себе стиральную машину - посмотрел ниже - сделано в раше под итальянским брендом - выбрал другую конечно - и так по многим другим позициям..
И это Розетка, типа патриотическая украинская сеть..
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02.12.2021 20:25 Відповісти
Откровенно говоря нам не надо быть святее Папы Римского и бежать поперед батька в пекло. Атака Бульбофюрера и похихикивающего за ним Бункерного была против ЕС и НАТО, где нас НЕТ и мордой некоторые ворочают по нашему вопросу. Так вот пусть сытенькая Европа и покажет свой санкционный звериный оскал, а не на нас постоянно косится в этом вопросе. А мы присоединимся, когда найдём достойную альтернативу с адекватными ценами, а иначе потери например у немцев с французами и у нас весьма разные получаются, это так, если честно положить лапу на сердце. Да и война реальная у нас, а не них, со всеми вытекающими
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02.12.2021 20:38 Відповісти
Если по чесноку и плоложить лапу на сердце, вам нужно было в позапрошлом столетии проституткой выбороть 8-ми часовой рабочий день на 8-е марта, або в начале прошлого столетия 8-ми часовой рабочий день и европейскую надбавку в зарплате... тогда и будете блеять , шо тока вы воюете... ЗЫ ... Европа - в а.уе, из-за таких как вы виборцiв, бо не поймет: у нас переворот, чи понты для приезжих, шобы влиться во вчерашнее майбутне... Абырвалг от вас, прiсь ейбочки...
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02.12.2021 21:58 Відповісти
Зы... ватаны - валерик с ромцьою...
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02.12.2021 21:59 Відповісти
Исчо и Лешенька-сыночек, болгарский захисник - ватан.
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02.12.2021 22:44 Відповісти
На пи зарекаюсь... У вас драныкоедо-корни...-
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02.12.2021 22:01 Відповісти
Мало того, что на "Розетке" кацапского дерьма просто валом, попробуй напиши в комменте, что-то типа "этот товар сделан в стране-агрессоре" или "не куплю российское только потому, что оно российское", через день-два модераторы коммент удалят, сославшись на какие-то жалобы от неизвестных лиц или вообще не пропустят
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03.12.2021 00:18 Відповісти
Як кацапи кажуть : - "харашо да мало".
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02.12.2021 20:37 Відповісти
Надо же (не прошло и трех лет)!
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02.12.2021 21:08 Відповісти
всё что начинается на "бел"-
должно быть под санкциями !
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02.12.2021 22:18 Відповісти
 
 