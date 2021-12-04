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Двоих украинцев задержали в Польше за содействие незаконным мигрантам из Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двоих украинцев задержали в Польше за содействие незаконным мигрантам из Беларуси

Более 60 попыток незаконного перехода границы беженцами зафиксировали в Польше 3 декабря. Кроме того, за содействие незаконным мигрантам задержали двоих граждан Украины.

Об этом сообщили в польской Пограничной службе в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки зарегистрировано 62 попытки пересечения границы Польши и Беларуси", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

За содействие незаконным мигрантам задержали четырех человек: двоих граждан Украины, а также граждан Афганистана и Польши, отметили в польском пограничном ведомстве.

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Кризис на польско-белорусской границе длится с августа. Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и Россию в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока.

С начала сентября на польско-белорусской границе действовало чрезвычайное положение. С декабря оно заменено ограничением на передвижение в приграничной зоне по распоряжению главы МВД Польши. Варшава планирует построить к середине 2022 года на линии границы с РБ заграждение высотой более 5 метров.

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Дайте цим хохлам-малоросам зо 10 років.
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04.12.2021 11:37 Ответить
навіщо?то дуже гарно для них-польскі в'язниці.краще депортувати у біларашу,хай лука за них подбає
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04.12.2021 11:53 Ответить
Надо бы этих даунбассят проверить на предмет участия в бандфоримрованиях ДНР и ЛНР. Даунбасситы до сих пор не догадываются что они просто пушечное мясо для тупина.
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04.12.2021 12:52 Ответить
Поляку впаяють 5 - 8 років і штраф , іноземцям - штраф і викинуть з країни з пожиттєвою забороною в'їзду в ЄС . Всі їхні дозвільні документи на перебування також будуть анульовані . Слухаю польське радіо PR - 24 , там постійно на цьому наголошують.
Поляки - нормальні люди . З нульовою толерантністю до дібілів .
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04.12.2021 12:52 Ответить
Посадить
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04.12.2021 14:45 Ответить
Воистину, нет такого дерьма, в которое бы не были готовы вымазаться хохлы ради пары сотен долларов.
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04.12.2021 17:27 Ответить
так и кацапы не лучше, если не хуже
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04.12.2021 20:11 Ответить
Меня мало интересуют касабы. Пускай хоть плутоний жрут. Мне важно, чтобы меня, украинца, не сравнивали в той-же Польше с этими хохлами.
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05.12.2021 01:29 Ответить
 
 