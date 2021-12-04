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Резников обсудил вопросы оборонного сотрудничества с военным руководством Канады

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

3 декабря министр обороны Украины Алексей Резников провел рабочую встречу с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Вейном Эйром, который находится в Украине с официальным визитом в рамках развития сотрудничества между вооруженными силами обеих стран.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что в ходе встречи также состоялся телефонный разговор Алексея Резникова с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд.

Стороны рассмотрели широкий спектр приоритетных вопросов двустороннего оборонного сотрудничества в контексте развития текущей обстановки безопасности.

Канадские партнеры подтвердили неизменность политической позиции по всесторонней поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

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Резников обсудил вопросы оборонного сотрудничества с военным руководством Канады 01
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Канадійцям-респект...
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04.12.2021 12:33 Ответить
теж спiвчуваю канадиянцям на сайти..
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04.12.2021 12:46 Ответить
а наші, казли!!! ми моєм свої стугни, корсари. які не гірше джевелінів і в рази дешевші. у нас є один з кращих в світі танків. є ракети та рсзв. ми можемо забезпечити наші війська а особливо тероборону сотнями тисяч далекобійних снайперських гвинтівок, при наявності яких, тільки дурак пошле свої війська на прямий відстріл своїх солдатів. АЛЕ....... другий рік, зелена шобла зриває держоборонзамовлення і цим все сказано про їх бажання збудувати сильні ЗСУ. а от з протягнутою рукою по світу, це їхне.....
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04.12.2021 12:48 Ответить
загрози до канадии нема...
и буба не очiкуе, елдак не батько, поки що
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04.12.2021 12:44 Ответить
Новым министром обороны Канады в октябре этого года стала Анита Ананд...индианка по происхождению...,каже дам Украине самолетов...нол не сообщила какие именно...
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04.12.2021 12:52 Ответить
вся ситуація ****** на те що зе команда воювати не буде,вони думають за них хтось буде чи европа чи америка,а вони вже мабуть чемодани упакували,в ніх основна боротьба проти порошенка і ветеранів щоб ослабити державу це ситуація як при януковічу
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04.12.2021 13:07 Ответить
100%.
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04.12.2021 13:22 Ответить
Танкісти просять купити їм костюми, бо давно нічого не видавали.
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04.12.2021 13:30 Ответить
от Версачи?
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04.12.2021 13:52 Ответить
гуцулка Ксеня жінка, тому Ваше "фє" недоречно.
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04.12.2021 15:08 Ответить
Коль країну представляють на міжнародному рівні (остання зустріч канцеляриста Єрмака з пслами) - ОПОЗИЦІЯ ПОВИННА ТЕЖ БУТИ ТАМ!!! Й ВИМАГАТИ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ВОВИ ВПЕРШОГО!!
Не дарма ж Єрмак усьому світу показав його психічний стан на останніх двох явлєніях наріду !
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04.12.2021 13:40 Ответить
 
 