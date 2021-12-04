Резніков обговорив питання оборонного співробітництва з військовим керівництвом Канади

3 грудня, міністр оборони України Олексій Резніков провів робочу зустріч з начальником Штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Ейром, який перебуває в Україні з офіційним візитом в рамках розвитку співробітництва між збройними силами обох країн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

Відзначається, щр в ході зустрічі також відбулася телефонна розмова Олексія Резнікова з Міністром національної оборони Канади Анітою Ананд.

Сторони розглянули широкий спектр пріоритетних питань двостороннього оборонного співробітництва у контексті розвитку поточної безпекової обстановки.

Канадські партнери підтвердили незмінність політичної позиції щодо всебічної підтримки незалежності та територіальної цілісності України.

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