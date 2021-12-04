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Резніков обговорив питання оборонного співробітництва з військовим керівництвом Канади

Новини Цензор.НЕТ Політика України

3 грудня, міністр оборони України Олексій Резніков провів робочу зустріч з начальником Штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Ейром, який перебуває в Україні з офіційним візитом в рамках розвитку співробітництва між збройними силами обох країн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони.

Відзначається, щр в ході зустрічі також відбулася телефонна розмова Олексія Резнікова з Міністром національної оборони Канади Анітою Ананд.

Сторони розглянули широкий спектр пріоритетних питань двостороннього оборонного співробітництва у контексті розвитку поточної безпекової обстановки.

Канадські партнери підтвердили незмінність політичної позиції щодо всебічної підтримки незалежності та територіальної цілісності України.

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Резніков обговорив питання оборонного співробітництва з військовим керівництвом Канади 01
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Канадійцям-респект...
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04.12.2021 12:33 Відповісти
теж спiвчуваю канадиянцям на сайти..
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04.12.2021 12:46 Відповісти
а наші, казли!!! ми моєм свої стугни, корсари. які не гірше джевелінів і в рази дешевші. у нас є один з кращих в світі танків. є ракети та рсзв. ми можемо забезпечити наші війська а особливо тероборону сотнями тисяч далекобійних снайперських гвинтівок, при наявності яких, тільки дурак пошле свої війська на прямий відстріл своїх солдатів. АЛЕ....... другий рік, зелена шобла зриває держоборонзамовлення і цим все сказано про їх бажання збудувати сильні ЗСУ. а от з протягнутою рукою по світу, це їхне.....
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04.12.2021 12:48 Відповісти
загрози до канадии нема...
и буба не очiкуе, елдак не батько, поки що
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04.12.2021 12:44 Відповісти
Новым министром обороны Канады в октябре этого года стала Анита Ананд...индианка по происхождению...,каже дам Украине самолетов...нол не сообщила какие именно...
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04.12.2021 12:52 Відповісти
вся ситуація ****** на те що зе команда воювати не буде,вони думають за них хтось буде чи европа чи америка,а вони вже мабуть чемодани упакували,в ніх основна боротьба проти порошенка і ветеранів щоб ослабити державу це ситуація як при януковічу
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04.12.2021 13:07 Відповісти
100%.
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04.12.2021 13:22 Відповісти
Танкісти просять купити їм костюми, бо давно нічого не видавали.
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04.12.2021 13:30 Відповісти
от Версачи?
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04.12.2021 13:52 Відповісти
гуцулка Ксеня жінка, тому Ваше "фє" недоречно.
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04.12.2021 15:08 Відповісти
Коль країну представляють на міжнародному рівні (остання зустріч канцеляриста Єрмака з пслами) - ОПОЗИЦІЯ ПОВИННА ТЕЖ БУТИ ТАМ!!! Й ВИМАГАТИ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ВОВИ ВПЕРШОГО!!
Не дарма ж Єрмак усьому світу показав його психічний стан на останніх двох явлєніях наріду !
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04.12.2021 13:40 Відповісти
 
 