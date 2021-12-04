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Соцсеть "ВКонтакте" продали другу Путина Ковальчуку, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Соцсеть

В четверг, 2 декабря, холдинг USM российского миллиардера Алишера Усманова объявил о продаже своих акций компании VK (ранее – Mail.ru Group) группе "Согаз".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Совет директоров АО "Согаз" одобрил 45-процентное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3% голосов VK", – говорится в сообщении на сайте группы.

Как отмечает "Медуза", еще 9% акций, принадлежавших USM напрямую, находятся в соглашении с "Газпромбанком". При этом в конце ноября банк окончательно выкупил 36% акций "МФ Технологии". Таким образом "Газпромбанк" и "Согаз" получили 45-процентные доли в "МФ Технологии" и стали крупнейшими акционерами компании, а соответственно, и VK.

Еще 10% акций "МФ Технологии" принадлежат компании "РТ- Развитие бизнеса" – дочернему предприятию "Ростеха". 3 декабря "Газпромбанк" решил передать купленную долю своей "дочке" – холдингу "Газпром-медиа".

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The Bell пишет, что оба покупателя VK тесно связаны друг с другом через "Газпром" и фигуру друга президента России Владимира Путина, а также основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука. В частности, акционерами "Согаза" являются предприятие "Аквила", принадлежащее семье Ковальчука и бывшим топ-менеджерам банка "Россия", а также "Газпром" и российский бизнесмен Михаил Шеломов, двоюродный племянник Путина. Крупнейшие акционеры "Газпромбанка" – "Газпром" и некоммерческий пенсионный фонд "Газфонд", 33,3% акций которого принадлежат "Согазу".

На фоне изменений в составе акционеров в VK анонсировали смену руководства. Гендиректор компании Борис Добродеев в прощальном письме сотрудникам компании, которое есть в распоряжении у "Медузы", сообщил, что уйдет, как только совет директоров назначит ему замену. По данным источников РБК, новым главой VK станет Владимир Кириенко – сын первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

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VK – российская технологическая корпорация, основанная в 1998 году. До 12 октября 2021 года она называлась Mail.ru Group. Среди активов VK – социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир@Mail.ru", почтовый сервис Почта Mail.ru, мессенджеры "ICQ", "Агент Mail.ru" и "ТамТам", сервис объявлений "Юла", поисковая система "Поиск Mail.ru" и другие.

В Украине сервисы этой корпорации находятся под санкциями с 2017 года. В мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил еще на три года запрет российских соцсетей.
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Топ комментарии
+20
Я вже і забула що та мережа колись існувала
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04.12.2021 13:18
+11

Новая страничка входа в вк
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04.12.2021 13:27
+7
гівно-мережа із гівно-параши..
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04.12.2021 13:26
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Я вже і забула що та мережа колись існувала
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04.12.2021 13:18 Ответить
Меня сейчас больше всего интересует война с РФ.
похоже, путин готовится открыто ввести войска в Лугандон.
"-
С большой долей вероятности можно предположить, что документы, которые позволят Российской Федерации провести операцию по защите Донбасса, будут подготовлены заранее. Аналогичная ситуация была в 2014 году, когда Государственная дума и Совет Федерации наделили президента России полномочиями на осуществление военной операции, вспоминает военный эксперт Алексей Леонков.

- Украинская сторона рассчитывает на блицкриг, то есть сделать один бросок и достичь российской границы в течение суток. А после этого методично перемалывать народную армию Донбасса вместе с мирными жителями. Чтобы Россия вмешалась, нужно время. Поэтому, я думаю, процедура разрешения будет проведена заранее и ею воспользуются в нужный момент. Мне кажется, что если такое и произойдёт, то наш ответ будет асимметричным. Мы не введём сухопутные войска, но используем по сирийскому образцу воздушную компоненту. Пока два донбасских корпуса будут бить врага на земле, авиация и ПВО России установят тотальное превосходство в воздухе, уничтожая украинских карателей так же, как выковыривали бандитов в САР, - заявил военный эксперт.

и далее - https://life.ru/p/1454415
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04.12.2021 14:03 Ответить
Очередной рашконацистский ",икспэрд" выковырял чего-то из носа и втирает на серьёзных щах,обставляя кацапскую агрессию
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04.12.2021 14:11 Ответить
чувак на работе) первый десант на новом витке вторжения рашкования высадила на цензор) он же последний)
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04.12.2021 14:20 Ответить
последний раз заходил туда в 2007 году
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04.12.2021 13:20 Ответить
гівно-мережа із гівно-параши..
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04.12.2021 13:26 Ответить
Той х.. на них
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04.12.2021 13:26 Ответить

Новая страничка входа в вк
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04.12.2021 13:27 Ответить
При совку не було Тирнету.
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04.12.2021 13:34 Ответить
Але совковий гугол точнісінько так і виглядав би.
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04.12.2021 13:38 Ответить
а Телеграм что - типо круто?
Даже Вольнов думает шо это круто
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04.12.2021 13:43 Ответить
Кто такой вольнов ?
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04.12.2021 15:25 Ответить
пранкер.
мужественный толстый тролль из Донецка.
https://www.youtube.com/channel/UCkRBzCZHhTSvmJTzegN8oow
правда мат и ненависть к русне присутствует.
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04.12.2021 15:43 Ответить
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04.12.2021 13:47 Ответить
Алишер Усамнов продал все холдинги,...а его жена кстати, начальник РАБссиянской гимнастики Ирина Винер...денех нет но ты держись Алишер...
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04.12.2021 14:01 Ответить
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04.12.2021 14:03 Ответить
За рекламу позабытой в Украине соцсети зачёт!😁
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04.12.2021 14:14 Ответить
Уже и забыл что такая есть. Можно было и не писать о ней. Вообще не интересно кому её продали, вообще пох.
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04.12.2021 15:23 Ответить
Це мені нагадало, коли мої студенти спитали мене: "А шо такоє сєдьмоє ноября? " Згодом питатимуть :"А шо це за рашистьські аднакласнікі , про їхта шо таке кловун зеля?!" Так буде. Я в це вірю! Зелю геть! Слава Україні!
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04.12.2021 17:04 Ответить
Зечмо: "валадимер валадимеравич, заберите меня отсюда...аааа,
заберите хотя бы за долги...заберите мИня в россию..."

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05.12.2021 12:43 Ответить
тАварищъ усманов распродает все, что привязывает его к паРаше. похоже, не хочет больше быть роССийским олигархом.
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04.12.2021 18:30 Ответить
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05.12.2021 12:38 Ответить
Путинские извращенцы будут выискивать в персональных данных
"вкуснятинку" и поставлять отобранный биоматериал наверх.
Ну и торговцы органами приободрятся - свежатина.
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04.12.2021 20:23 Ответить
Ок,вк,маел ру уже давно фсбшные сайты.Все рыано ни чего не поменяется.
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05.12.2021 00:26 Ответить
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05.12.2021 12:35 Ответить
 
 