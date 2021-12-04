Соцмережу "ВКонтакте" продали другу Путіна Ковальчуку, - ЗМІ

У четвер, 2 грудня, холдинг USM російського мільярдера Алішера Усманова оголосив про продаж своїх акцій компанії VK (раніше – Mail.ru Group) групі "Согаз".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Рада директорів АТ "Согаз" схвалила 45-відсоткову участь у капіталі АТ "МФ Технологии", що контролює 57,3% голосів VK", – ідеться в повідомленні на сайті групи.



Як зазначає "Медуза", ще 9% акцій, які належали USM безпосередньо, є в угоді з "Газпромбанком". Водночас наприкінці листопада банк остаточно викупив 36% акцій "МФ Технологии". Отже, "Газпромбанк" і "Согаз" отримали 45-відсоткові частки у "МФ Технологии" і стали найбільшими акціонерами компанії, а відповідно і VK.



Ще 10% акцій "МФ Технологии" належать компанії "РТ-Развитие бизнеса" – дочірньому підприємству "Ростеха". 3 грудня "Газпромбанк" вирішив передати куплену частку своїй "дочці" – холдингу "Газпром-медиа".

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The Bell пише, що обидва покупці VK тісно пов'язані один з одним через "Газпром" та фігуру друга президента Росії Володимира Путіна, а також основного акціонера банку "Россия" Юрія Ковальчука. Зокрема, акціонерами "Согаза" є підприємство "Аквила", яке належить сім'ї Ковальчука та колишнім топменеджерам банку "Россия", а також "Газпром" та російський бізнесмен Михайло Шеломов, двоюрідний племінник Путіна. Найбільші акціонери "Газпромбанку" – "Газпром" та некомерційний пенсійний фонд "Газфонд", 33,3% акцій якого належать "Согазу".



На тлі змін у складі акціонерів у VK анонсували зміну керівництва. Гендиректор компанії Борис Добродєєв у прощальному листі співробітникам компанії, який є в розпорядженні "Медузи", повідомив, що піде, щойно рада директорів призначить йому заміну. За даними джерел РБК, новим главою VK стане Володимир Кирієнко – син першого заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.

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VK – російська технологічна корпорація, заснована 1998 року. До 12 жовтня 2021 року вона мала назву Mail.ru Group. Серед активів VK – соціальні мережі "ВКонтакте", "Одноклассники" та "Мой мир@Mail.ru", поштовий сервіс Mail.ru, месенджери "ICQ", "Агент Mail.ru" та "ТамТам", сервіс оголошень "Юла", пошукова система "Поиск Mail.ru" та інші.



В Україні сервіси цієї корпорації під санкціями із 2017 року. У травні 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив ще на три роки заборону російських соцмереж.



