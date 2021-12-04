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Соцмережу "ВКонтакте" продали другу Путіна Ковальчуку, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Соцмережу

У четвер, 2 грудня, холдинг USM російського мільярдера Алішера Усманова оголосив про продаж своїх акцій компанії VK (раніше – Mail.ru Group) групі "Согаз".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон"

"Рада директорів АТ "Согаз" схвалила 45-відсоткову участь у капіталі АТ "МФ Технологии", що контролює 57,3% голосів VK", – ідеться в повідомленні на сайті групи.

Як зазначає "Медуза", ще 9% акцій, які належали USM безпосередньо, є в угоді з "Газпромбанком". Водночас наприкінці листопада банк остаточно викупив 36% акцій "МФ Технологии". Отже, "Газпромбанк" і "Согаз" отримали 45-відсоткові частки у "МФ Технологии" і стали найбільшими акціонерами компанії, а відповідно і VK.

Ще 10% акцій "МФ Технологии" належать компанії "РТ-Развитие бизнеса" – дочірньому підприємству "Ростеха". 3 грудня "Газпромбанк" вирішив передати куплену частку своїй "дочці" – холдингу "Газпром-медиа".

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The Bell пише, що обидва покупці VK тісно пов'язані один з одним через "Газпром" та фігуру друга президента Росії Володимира Путіна, а також основного акціонера банку "Россия" Юрія Ковальчука. Зокрема, акціонерами "Согаза" є підприємство "Аквила", яке належить сім'ї Ковальчука та колишнім топменеджерам банку "Россия", а також "Газпром" та російський бізнесмен Михайло Шеломов, двоюрідний племінник Путіна. Найбільші акціонери "Газпромбанку" – "Газпром" та некомерційний пенсійний фонд "Газфонд", 33,3% акцій якого належать "Согазу".

На тлі змін у складі акціонерів у VK анонсували зміну керівництва. Гендиректор компанії Борис Добродєєв у прощальному листі співробітникам компанії, який є в розпорядженні "Медузи", повідомив, що піде, щойно рада директорів призначить йому заміну. За даними джерел РБК, новим главою VK стане Володимир Кирієнко – син першого заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.

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VK – російська технологічна корпорація, заснована 1998 року. До 12 жовтня 2021 року вона мала назву Mail.ru Group. Серед активів VK – соціальні мережі "ВКонтакте", "Одноклассники" та "Мой мир@Mail.ru", поштовий сервіс Mail.ru, месенджери "ICQ", "Агент Mail.ru" та "ТамТам", сервіс оголошень "Юла", пошукова система "Поиск Mail.ru" та інші.

В Україні сервіси цієї корпорації під санкціями із 2017 року. У травні 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив ще на три роки заборону російських соцмереж.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+20
Я вже і забула що та мережа колись існувала
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04.12.2021 13:18
+11

Новая страничка входа в вк
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04.12.2021 13:27
+7
гівно-мережа із гівно-параши..
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04.12.2021 13:26
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Я вже і забула що та мережа колись існувала
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04.12.2021 13:18 Відповісти
Меня сейчас больше всего интересует война с РФ.
похоже, путин готовится открыто ввести войска в Лугандон.
"-
С большой долей вероятности можно предположить, что документы, которые позволят Российской Федерации провести операцию по защите Донбасса, будут подготовлены заранее. Аналогичная ситуация была в 2014 году, когда Государственная дума и Совет Федерации наделили президента России полномочиями на осуществление военной операции, вспоминает военный эксперт Алексей Леонков.

- Украинская сторона рассчитывает на блицкриг, то есть сделать один бросок и достичь российской границы в течение суток. А после этого методично перемалывать народную армию Донбасса вместе с мирными жителями. Чтобы Россия вмешалась, нужно время. Поэтому, я думаю, процедура разрешения будет проведена заранее и ею воспользуются в нужный момент. Мне кажется, что если такое и произойдёт, то наш ответ будет асимметричным. Мы не введём сухопутные войска, но используем по сирийскому образцу воздушную компоненту. Пока два донбасских корпуса будут бить врага на земле, авиация и ПВО России установят тотальное превосходство в воздухе, уничтожая украинских карателей так же, как выковыривали бандитов в САР, - заявил военный эксперт.

и далее - https://life.ru/p/1454415
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04.12.2021 14:03 Відповісти
Очередной рашконацистский ",икспэрд" выковырял чего-то из носа и втирает на серьёзных щах,обставляя кацапскую агрессию
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04.12.2021 14:11 Відповісти
чувак на работе) первый десант на новом витке вторжения рашкования высадила на цензор) он же последний)
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04.12.2021 14:20 Відповісти
последний раз заходил туда в 2007 году
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04.12.2021 13:20 Відповісти
гівно-мережа із гівно-параши..
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04.12.2021 13:26 Відповісти
Той х.. на них
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04.12.2021 13:26 Відповісти

Новая страничка входа в вк
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04.12.2021 13:27 Відповісти
При совку не було Тирнету.
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04.12.2021 13:34 Відповісти
Але совковий гугол точнісінько так і виглядав би.
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04.12.2021 13:38 Відповісти
а Телеграм что - типо круто?
Даже Вольнов думает шо это круто
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04.12.2021 13:43 Відповісти
Кто такой вольнов ?
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04.12.2021 15:25 Відповісти
пранкер.
мужественный толстый тролль из Донецка.
https://www.youtube.com/channel/UCkRBzCZHhTSvmJTzegN8oow
правда мат и ненависть к русне присутствует.
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04.12.2021 15:43 Відповісти
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04.12.2021 13:47 Відповісти
Алишер Усамнов продал все холдинги,...а его жена кстати, начальник РАБссиянской гимнастики Ирина Винер...денех нет но ты держись Алишер...
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04.12.2021 14:01 Відповісти
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04.12.2021 14:03 Відповісти
За рекламу позабытой в Украине соцсети зачёт!😁
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04.12.2021 14:14 Відповісти
Уже и забыл что такая есть. Можно было и не писать о ней. Вообще не интересно кому её продали, вообще пох.
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04.12.2021 15:23 Відповісти
Це мені нагадало, коли мої студенти спитали мене: "А шо такоє сєдьмоє ноября? " Згодом питатимуть :"А шо це за рашистьські аднакласнікі , про їхта шо таке кловун зеля?!" Так буде. Я в це вірю! Зелю геть! Слава Україні!
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04.12.2021 17:04 Відповісти
Зечмо: "валадимер валадимеравич, заберите меня отсюда...аааа,
заберите хотя бы за долги...заберите мИня в россию..."

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05.12.2021 12:43 Відповісти
тАварищъ усманов распродает все, что привязывает его к паРаше. похоже, не хочет больше быть роССийским олигархом.
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04.12.2021 18:30 Відповісти
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05.12.2021 12:38 Відповісти
Путинские извращенцы будут выискивать в персональных данных
"вкуснятинку" и поставлять отобранный биоматериал наверх.
Ну и торговцы органами приободрятся - свежатина.
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04.12.2021 20:23 Відповісти
Ок,вк,маел ру уже давно фсбшные сайты.Все рыано ни чего не поменяется.
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05.12.2021 00:26 Відповісти
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05.12.2021 12:35 Відповісти
 
 