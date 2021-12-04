Спасатели предупредили о значительной опасности схода лавин в Карпатах

В субботу, 4 декабря, в украинских Карпатах установлен значительный уровень опасности схода лавин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с интенсивным приростом снегового покрова 4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области, а 4-5 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Снежная крупа и сильный ветер в Карпатах: Спасатели рекомендуют воздержаться от похода в горы. ВИДЕО

Как сообщалось, из-за сильного мороза и снегопадов в Карпатах развернули мобильные пункты обогрева на четырех перевалах (Яблоницком, Буковецком, Кривопольском, Вышковском). Температура снизилась до -16 градусов.