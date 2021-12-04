Рятувальники попередили про значну небезпеку сходження лавин у Карпатах

У суботу, 4 грудня, в українських Карпатах встановлено значний рівень небезпеки сходження лавин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У зв'язку з iнтенсивним приростом снiгового покриву, 4 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області, а 4-5 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, через сильний мороз та снігопади у Карпатах розгорнули мобільні пункти обігріву на чотирьох перевалах (Яблуницькому, Буковецькому, Кривопільському, Вишківському). Температура впала до -16 градусів.