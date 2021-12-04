Медведев вручил партбилеты "Единой России" главарям террористов Пасечнику и Пушилину
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Во время съезда "Единой России" глава партии Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главарям террористов "ЛНР" и "ДНР" - Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт "Единой России".
Как сообщается, вручение прошло перед открытием третьего этапа съезда "Единой России". Партбилеты получили также некоторые главы регионов и депутаты Госдумы РФ.
Ранее сообщалось, что в "Единую Россию" вступили первые 100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами.
В начале ноября стало известно, что "Единая Россия" готовится принять в свои ряды по 100 "чиновников" из руководящего состава группировок "ДНР" и "ЛНР".
В МИД Украины считают, что агитация жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса к членству в путинской партии "Единая Россия" является способом спасти партию Путина от падения рейтингов в РФ.
Пожалуйста, подождите...
Паспорта кацапського точно має.
Назначенцы наркомафии.
Смешно бьіло наблюдать , как поднятием рук "избирали" руководящие органьі ЕдРа - как в плохом колхозе , причем никто и не пьітался считать голоса , все единогласно !
Куда скатилась Расея ?!