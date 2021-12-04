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Медведев вручил партбилеты "Единой России" главарям террористов Пасечнику и Пушилину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведев вручил партбилеты

Во время съезда "Единой России" глава партии Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главарям террористов "ЛНР" и "ДНР" - Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт "Единой России".

Как сообщается, вручение прошло перед открытием третьего этапа съезда "Единой России". Партбилеты получили также некоторые главы регионов и депутаты Госдумы РФ.

Читайте также: 100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами вступили в партию Путина "Единая Россия", - депутат Госдумы Водолацкий

Ранее сообщалось, что в "Единую Россию" вступили первые 100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами.

В начале ноября стало известно, что "Единая Россия" готовится принять в свои ряды по 100 "чиновников" из руководящего состава группировок "ДНР" и "ЛНР".

В МИД Украины считают, что агитация жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса к членству в путинской партии "Единая Россия" является способом спасти партию Путина от падения рейтингов в РФ.
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Топ комментарии
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04.12.2021 14:37
+6
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04.12.2021 14:39
+5
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04.12.2021 14:20
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Став Зєля, перестали відбуватися посиденьки керівників сєпарів в кафе Сєпар.
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04.12.2021 14:00 Ответить
А опугалу? Он вполне заслужил.
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04.12.2021 14:01 Ответить
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04.12.2021 14:01 Ответить
а бубочке когда? У дерьмака уже по-любому есть
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04.12.2021 14:07 Ответить
Опять алкаша достали из пыльного ящика)))
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04.12.2021 14:11 Ответить
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04.12.2021 14:20 Ответить
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04.12.2021 14:21 Ответить
Як там верещить лавров - "внутренний канфликт". Ага.
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04.12.2021 14:28 Ответить
блд,до чего омерзительно..
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04.12.2021 14:31 Ответить
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04.12.2021 14:32 Ответить
Цікаво, а Зеленський не член ЄР?
Паспорта кацапського точно має.
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04.12.2021 14:35 Ответить
Ермак, скорее всего, состоит в ЕР.
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04.12.2021 14:37 Ответить
Oба этих шкета не имеют никакого народного мандата, даже липового.
Назначенцы наркомафии.
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04.12.2021 14:36 Ответить
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04.12.2021 14:37 Ответить
По моему тут правильнее фашистский!
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04.12.2021 18:20 Ответить
Разницы уже нет. Вы свободно можете скопировать мем и отредактировать в удобной для вас проге))
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04.12.2021 19:12 Ответить
Биба и Боба..)
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04.12.2021 14:38 Ответить
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04.12.2021 14:39 Ответить
Будни оккупации: пьяный российский военный избил крымчанина ...А вот если к примеру если в Харькове такое сталось, как бы харьковчане на это прореагировали? кремлёвскому Фюреру пожаловались или разодрали оккупанта на куски?
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04.12.2021 14:41 Ответить
о, так это как говорят кацапы - гражданская война на Донбассе, упыри
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04.12.2021 14:46 Ответить
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04.12.2021 14:49 Ответить
Ось відповідь про яке об'єднаня може йти мова ?,може пора сказати що приєднання на російських умовах не буде,а забув готуєтся закон про подвійне громадянство ,що б виплачувати пенсіі колоборантам і будуть вдавати горе керівники що все в межах закону.
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04.12.2021 14:49 Ответить
А на похороны этих двух утырков медведев придёт? Однопартийцы всё таки.)
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04.12.2021 14:55 Ответить
Ти ж чув же, вчора, що групу Романа Червінського розформовано...
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04.12.2021 15:02 Ответить
Ни разу єта ЕР не политическая партия : ни идеологии , ни внятной программьі - зато сборище всех сортов прихлебателей путинской "вертикали" . Призвана єта аморфная конструкция создать видимость легитимности пожизненного правления господина Пу , более ничего.
Смешно бьіло наблюдать , как поднятием рук "избирали" руководящие органьі ЕдРа - как в плохом колхозе , причем никто и не пьітался считать голоса , все единогласно !
Куда скатилась Расея ?!
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04.12.2021 15:39 Ответить
Почему же нет идеологии? Авторитаризм, тоталитаризм и скрепы!
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04.12.2021 18:21 Ответить
Лайно+лайно=величезна купа лайна...
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04.12.2021 15:52 Ответить
От радости!!!! Ну и пусть вручают, главное что бы снайпера наши и спец службы их в лицо не забыли!!!! Работы хватит!!!Лучше конечно в суд, но по ситуации!!!
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04.12.2021 15:53 Ответить
На фото сепары какие то, не?
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04.12.2021 16:19 Ответить
И все равно их там нет и они не причем.
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04.12.2021 16:48 Ответить
Зеленский с Ермаком пусть в глаза им посмотрят
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04.12.2021 16:51 Ответить
Теперь в рядах ЕР официально признанные международные террористы - ждем объявления ЕР террористической организацией и спонсором террористов. Пора РФ ответить теперь на законных основаниях за Правый Сектор.
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04.12.2021 16:51 Ответить
В Гааге будете в троем в одной клетке сидеть твари !!! Слава Украине , на гиляку !!!
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04.12.2021 19:51 Ответить
 
 