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Медведєв вручив партквитки "Єдиної Росії" ватажкам терористів Пасічнику та Пушиліну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медведєв вручив партквитки

Під час з'їзду "Єдиної Росії" голова партії Дмитро Медведєв вручив партійні квитки ватажкам терористів "ЛНР" та "ДНР" - Леоніду Пасічнику та Денису Пушиліну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт "Єдиної Росії".

Як повідомляється, вручення пройшло перед відкриттям третього етапу з'їзду "Єдиної Росії". Партквитки отримали також деякі голови регіонів та депутати Держдуми РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 жителів ОРДЛО із російськими паспортами вступили до партії Путіна "Єдина Росія", - депутат Держдуми Водолацький

Раніше повідомлялось, що до "Єдиної Росії" вступили перші 100 жителів ОРДЛО із російськими паспортами. 

На початку листопада стало відомо, що "Єдина Росія" готується прийняти до своїх лав по 100 "чиновників" із керівного складу угруповань "ДНР" та "ЛНР".

У МЗС України вважають, що агітація мешканців непідконтрольного українській владі Донбасу до членства в путінській партії "Єдина Росія" є способом врятувати партію Путіна від падіння рейтингів в РФ.
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Топ коментарі
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04.12.2021 14:37
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04.12.2021 14:39
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04.12.2021 14:20
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Став Зєля, перестали відбуватися посиденьки керівників сєпарів в кафе Сєпар.
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04.12.2021 14:00 Відповісти
А опугалу? Он вполне заслужил.
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04.12.2021 14:01 Відповісти
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04.12.2021 14:01 Відповісти
а бубочке когда? У дерьмака уже по-любому есть
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04.12.2021 14:07 Відповісти
Опять алкаша достали из пыльного ящика)))
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04.12.2021 14:11 Відповісти
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04.12.2021 14:20 Відповісти
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04.12.2021 14:21 Відповісти
Як там верещить лавров - "внутренний канфликт". Ага.
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04.12.2021 14:28 Відповісти
блд,до чего омерзительно..
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04.12.2021 14:31 Відповісти
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04.12.2021 14:32 Відповісти
Цікаво, а Зеленський не член ЄР?
Паспорта кацапського точно має.
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04.12.2021 14:35 Відповісти
Ермак, скорее всего, состоит в ЕР.
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04.12.2021 14:37 Відповісти
Oба этих шкета не имеют никакого народного мандата, даже липового.
Назначенцы наркомафии.
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04.12.2021 14:36 Відповісти
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04.12.2021 14:37 Відповісти
По моему тут правильнее фашистский!
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04.12.2021 18:20 Відповісти
Разницы уже нет. Вы свободно можете скопировать мем и отредактировать в удобной для вас проге))
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04.12.2021 19:12 Відповісти
Биба и Боба..)
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04.12.2021 14:38 Відповісти
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04.12.2021 14:39 Відповісти
Будни оккупации: пьяный российский военный избил крымчанина ...А вот если к примеру если в Харькове такое сталось, как бы харьковчане на это прореагировали? кремлёвскому Фюреру пожаловались или разодрали оккупанта на куски?
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04.12.2021 14:41 Відповісти
о, так это как говорят кацапы - гражданская война на Донбассе, упыри
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04.12.2021 14:46 Відповісти
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04.12.2021 14:49 Відповісти
Ось відповідь про яке об'єднаня може йти мова ?,може пора сказати що приєднання на російських умовах не буде,а забув готуєтся закон про подвійне громадянство ,що б виплачувати пенсіі колоборантам і будуть вдавати горе керівники що все в межах закону.
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04.12.2021 14:49 Відповісти
А на похороны этих двух утырков медведев придёт? Однопартийцы всё таки.)
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04.12.2021 14:55 Відповісти
Ти ж чув же, вчора, що групу Романа Червінського розформовано...
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04.12.2021 15:02 Відповісти
Ни разу єта ЕР не политическая партия : ни идеологии , ни внятной программьі - зато сборище всех сортов прихлебателей путинской "вертикали" . Призвана єта аморфная конструкция создать видимость легитимности пожизненного правления господина Пу , более ничего.
Смешно бьіло наблюдать , как поднятием рук "избирали" руководящие органьі ЕдРа - как в плохом колхозе , причем никто и не пьітался считать голоса , все единогласно !
Куда скатилась Расея ?!
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04.12.2021 15:39 Відповісти
Почему же нет идеологии? Авторитаризм, тоталитаризм и скрепы!
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04.12.2021 18:21 Відповісти
Лайно+лайно=величезна купа лайна...
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04.12.2021 15:52 Відповісти
От радости!!!! Ну и пусть вручают, главное что бы снайпера наши и спец службы их в лицо не забыли!!!! Работы хватит!!!Лучше конечно в суд, но по ситуации!!!
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04.12.2021 15:53 Відповісти
На фото сепары какие то, не?
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04.12.2021 16:19 Відповісти
И все равно их там нет и они не причем.
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04.12.2021 16:48 Відповісти
Зеленский с Ермаком пусть в глаза им посмотрят
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04.12.2021 16:51 Відповісти
Теперь в рядах ЕР официально признанные международные террористы - ждем объявления ЕР террористической организацией и спонсором террористов. Пора РФ ответить теперь на законных основаниях за Правый Сектор.
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04.12.2021 16:51 Відповісти
В Гааге будете в троем в одной клетке сидеть твари !!! Слава Украине , на гиляку !!!
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04.12.2021 19:51 Відповісти
 
 