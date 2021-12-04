С начала суток нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала текущих суток 4 декабря нарушений режима тишины на линии столкновения на Донбассе не зафиксировано.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"С начала суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в вечерней сводке.
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Перемирия нет уже год, но его все еще нарушают...
...та і зараз нема...
"Может, что-то в Консерватории подправить?"
Куда приятнее читать: "Ударом беспилотника отправили домой несколько ихтамнетов. После пополнения боезапаса и заправки топливом, беспилотник был направлен в райрн н.п. ..."
Ихтамнеты с удовольствием читали-бы эти новости. Особено те ихтамнеты, которых нету возле указанного населенного пункта.
Они реально считают, что у зебилов память, как у гуппи и вечером они уже не помнят, что было утром?