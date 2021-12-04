РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15973 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
698 11
война (46763) Донбасс (26945)

С начала суток нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала суток нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

С начала текущих суток 4 декабря нарушений режима тишины на линии столкновения на Донбассе не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"С начала суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в вечерней сводке.

Читайте также: За сутки войска РФ на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины", ранен украинский военнослужащий
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.12.2021 17:24 Ответить
Усыпляют бдительность.
показать весь комментарий
04.12.2021 17:31 Ответить
Просто завтра напишуть ,що вчора загинув !!!))))
показать весь комментарий
04.12.2021 17:32 Ответить
Удивительно!
Перемирия нет уже год, но его все еще нарушают...
показать весь комментарий
04.12.2021 17:35 Ответить
Философия русского нациста: - Лучше руки по локоть в чужой крови, чем честно жить и работать. В этом вся идеология московской орды, в которой порядок чингизидов сочетается с фашизмом Муссолини и нацизмом Гитлера.
показать весь комментарий
04.12.2021 17:36 Ответить
Від Богдана до Івана не було гетьмана.
...та і зараз нема...
"Может, что-то в Консерватории подправить?"
показать весь комментарий
04.12.2021 17:40 Ответить
А жаль...

Куда приятнее читать: "Ударом беспилотника отправили домой несколько ихтамнетов. После пополнения боезапаса и заправки топливом, беспилотник был направлен в райрн н.п. ..."

Ихтамнеты с удовольствием читали-бы эти новости. Особено те ихтамнеты, которых нету возле указанного населенного пункта.
показать весь комментарий
04.12.2021 17:45 Ответить
Вот как у ЗЕлени так выходит, что утром обстрел, а вечером тишину никто не нарушал сутки.

Они реально считают, что у зебилов память, как у гуппи и вечером они уже не помнят, что было утром?
показать весь комментарий
04.12.2021 20:00 Ответить
 
 