С начала суток нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

С начала текущих суток 4 декабря нарушений режима тишины на линии столкновения на Донбассе не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"С начала суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в вечерней сводке.

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