Почти 10% расходной части бюджета-2022 будут инвестированы в экономику, - Шмыгаль

140 млрд грн или 9,4% всех расходов Государственного бюджета в 2022 году пойдет на инвестиции в развитие экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Фейсбуке.

"Стоит также отметить, что за последние 10 лет ни один бюджет не предусматривал такой объем капитальных расходов, как это будет в 2022 году: 140 млрд грн, или 9,4% всех расходов — это инвестиции в развитие экономики", - отметил Шмигаль.

По его словам, главная смета страны на следующий год стала результатом плодотворной и скоординированной работы Президента, правительства и народных депутатов.

Премьер-министр в очередной раз заверил в том, что Госбюджет-2022 сбалансирован и реалистичен, а приоритеты сметы остаются неизменными: медицина, образование, безопасность и оборона, инфраструктура, поддержка бизнеса, а также повышение социальных стандартов.

"По всем этим ключевым направлениям запланировано увеличение расходов, что позволит продолжить реализацию инициатив Президента и ряда правительственных программ. Увеличение зарплат медработникам, увеличение стипендий студентам, реализация программ "Большая стройка" и "Большая термомодернизация", льготные кредиты и доступная ипотека, - все это будет обеспечено необходимым ресурсом", - написал Шмыгаль.

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