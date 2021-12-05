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Новости Экономика Бюджет-2022
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Почти 10% расходной части бюджета-2022 будут инвестированы в экономику, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Почти 10% расходной части бюджета-2022 будут инвестированы в экономику, - Шмыгаль

140 млрд грн или 9,4% всех расходов Государственного бюджета в 2022 году пойдет на инвестиции в развитие экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Фейсбуке.

"Стоит также отметить, что за последние 10 лет ни один бюджет не предусматривал такой объем капитальных расходов, как это будет в 2022 году: 140 млрд грн, или 9,4% всех расходов — это инвестиции в развитие экономики", - отметил Шмигаль.

По его словам, главная смета страны на следующий год стала результатом плодотворной и скоординированной работы Президента, правительства и народных депутатов.

Премьер-министр в очередной раз заверил в том, что Госбюджет-2022 сбалансирован и реалистичен, а приоритеты сметы остаются неизменными: медицина, образование, безопасность и оборона, инфраструктура, поддержка бизнеса, а также повышение социальных стандартов.

"По всем этим ключевым направлениям запланировано увеличение расходов, что позволит продолжить реализацию инициатив Президента и ряда правительственных программ. Увеличение зарплат медработникам, увеличение стипендий студентам, реализация программ "Большая стройка" и "Большая термомодернизация", льготные кредиты и доступная ипотека, - все это будет обеспечено необходимым ресурсом", - написал Шмыгаль.

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Топ комментарии
+4
А коли ж прийдуть інвестиції ім.Найвеличнішого з оманів, катарів та інших еміратів?
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04.12.2021 17:54
+2
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04.12.2021 17:52
+2
Коли вони будуть по 3 гривні як при Юлькє-вароффкє, тоді і перестану.
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04.12.2021 18:02
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Спишут штрафы, пени и долги коломойского?
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04.12.2021 17:45 Ответить
Що буде -- то буде!
...хто був -- не забуде...
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04.12.2021 17:48 Ответить
Роздадуть всім алігархам крім зєліних ворогів - Ахмєтки і Петра Олексійовича.
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04.12.2021 18:26 Ответить
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04.12.2021 17:52 Ответить
Оце зажівьом. Ух! Завидуй, Америка!
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04.12.2021 17:58 Ответить
А коли ж прийдуть інвестиції ім.Найвеличнішого з оманів, катарів та інших еміратів?
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04.12.2021 17:54 Ответить
Коли ти, особисто, престанеш смалити контрабандні цигарки! ... -- не раніше...*)
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04.12.2021 17:59 Ответить
Коли вони будуть по 3 гривні як при Юлькє-вароффкє, тоді і перестану.
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04.12.2021 18:02 Ответить
Юлька за Канцлерство ратує! ...за федералізацію, корочше...
Згоден?
"Друг, оставь покурить -- а в ответ, тишина..." *)
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04.12.2021 18:11 Ответить
Брехня.
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04.12.2021 18:15 Ответить
Шо іменно?
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04.12.2021 18:25 Ответить
З усіх скатін президентів та примьєрів - Юля найменша з них.
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04.12.2021 18:29 Ответить
Так Ти, виявляється, "пасобнік".
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04.12.2021 22:10 Ответить
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04.12.2021 17:59 Ответить
ВПЕРШЕ повторив 40 з гаком разів.
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04.12.2021 18:05 Ответить
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04.12.2021 18:09 Ответить
Если продолжать покупать эл.энергию в парашии и белорашке, то деньги будут инвестироваться точно не в Украину
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04.12.2021 18:23 Ответить
А від тих 10% в Бєні ж-па не склеїться?
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04.12.2021 18:28 Ответить
...а 90% на содержание и ублажение шмыгалей.
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04.12.2021 18:33 Ответить
ещё 100 ледовых арен, и экономика попрет. а там и асфальт опять перекладывать, у кого-то очень даже попрет
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04.12.2021 18:44 Ответить
шМигло, видно що ти БУХгалтер, сухи цифри, що на справді???????? пукнув А то пукни і Б!!!!!!!!! Брехун!!!!!!!!
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04.12.2021 18:44 Ответить
 
 