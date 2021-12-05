УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15038 відвідувачів онлайн
Новини Економіка Бюджет-2022
1 256 22
бюджет (1203) Денис Шмигаль (2699)

Майже 10% видаткової частини бюджету-2022 буде інвестовано в економіку, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Майже 10% видаткової частини бюджету-2022 буде інвестовано в економіку, - Шмигаль

140 млрд грн або 9,4% від всіх видатків Державного бюджету у 2022 році піде на інвестиції в розвиток економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у фейсбуці.

"Варто також зазначити, що за останні 10 років жоден бюджет не передбачав такий об’єм капітальних видатків, як це буде у 2022 році: 140 млрд грн, або 9,4% від всіх видатків — це інвестиції в розвиток економіки", - зазначив Шмигаль.

За його словами, головний кошторис країни на наступний рік став результатом плідної та скоординованої роботи Президента, уряду та народних депутатів.

Прем’єр-міністр вкотре запевнив у тому, що Держбюджет-2022 є збалансованим та реалістичним, а пріоритети кошторису залишаються незмінними: медицина, освіта, безпека та оборона, інфраструктура, підтримка бізнесу, а також підвищення соціальних стандартів.

"По всіх цих ключових напрямках заплановане збільшення видатків, що дозволить продовжити реалізацію ініціатив Президента та низки урядових програм. Збільшення зарплат медпрацівникам, збільшення стипендій студентам, реалізація програм "Велике будівництво" та "Велика термомодернізація", пільгові кредити та доступна іпотека, - все це буде забезпечено необхідним ресурсом", - написав Шмигаль.

Також читайте: На укріплення кордону з Білоруссю та РФ у бюджеті передбачено 17 млрд грн, - Шмигаль
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
А коли ж прийдуть інвестиції ім.Найвеличнішого з оманів, катарів та інших еміратів?
показати весь коментар
04.12.2021 17:54
+2
показати весь коментар
04.12.2021 17:52
+2
Коли вони будуть по 3 гривні як при Юлькє-вароффкє, тоді і перестану.
показати весь коментар
04.12.2021 18:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спишут штрафы, пени и долги коломойского?
показати весь коментар
04.12.2021 17:45 Відповісти
Що буде -- то буде!
...хто був -- не забуде...
показати весь коментар
04.12.2021 17:48 Відповісти
Роздадуть всім алігархам крім зєліних ворогів - Ахмєтки і Петра Олексійовича.
показати весь коментар
04.12.2021 18:26 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2021 17:52 Відповісти
Оце зажівьом. Ух! Завидуй, Америка!
показати весь коментар
04.12.2021 17:58 Відповісти
А коли ж прийдуть інвестиції ім.Найвеличнішого з оманів, катарів та інших еміратів?
показати весь коментар
04.12.2021 17:54 Відповісти
Коли ти, особисто, престанеш смалити контрабандні цигарки! ... -- не раніше...*)
показати весь коментар
04.12.2021 17:59 Відповісти
Коли вони будуть по 3 гривні як при Юлькє-вароффкє, тоді і перестану.
показати весь коментар
04.12.2021 18:02 Відповісти
Юлька за Канцлерство ратує! ...за федералізацію, корочше...
Згоден?
"Друг, оставь покурить -- а в ответ, тишина..." *)
показати весь коментар
04.12.2021 18:11 Відповісти
Брехня.
показати весь коментар
04.12.2021 18:15 Відповісти
Шо іменно?
показати весь коментар
04.12.2021 18:25 Відповісти
З усіх скатін президентів та примьєрів - Юля найменша з них.
показати весь коментар
04.12.2021 18:29 Відповісти
Так Ти, виявляється, "пасобнік".
показати весь коментар
04.12.2021 22:10 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2021 17:59 Відповісти
ВПЕРШЕ повторив 40 з гаком разів.
показати весь коментар
04.12.2021 18:05 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2021 18:09 Відповісти
Если продолжать покупать эл.энергию в парашии и белорашке, то деньги будут инвестироваться точно не в Украину
показати весь коментар
04.12.2021 18:23 Відповісти
А від тих 10% в Бєні ж-па не склеїться?
показати весь коментар
04.12.2021 18:28 Відповісти
...а 90% на содержание и ублажение шмыгалей.
показати весь коментар
04.12.2021 18:33 Відповісти
ещё 100 ледовых арен, и экономика попрет. а там и асфальт опять перекладывать, у кого-то очень даже попрет
показати весь коментар
04.12.2021 18:44 Відповісти
шМигло, видно що ти БУХгалтер, сухи цифри, що на справді???????? пукнув А то пукни і Б!!!!!!!!! Брехун!!!!!!!!
показати весь коментар
04.12.2021 18:44 Відповісти
 
 