Гражданин Украины умер сразу после задержания полицией в польских Скерневицах
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Полиция города Скерневицы в Польше задержала 38-летнего гражданина Украины, который вел себя агрессивно.
Об этом со ссылкой на полицию Лодзинского воеводства сообщает Wirtualna Polska, передает Цензор.НЕТ.
Уточняется, что вечером 3 декабря гражданин Украины сначала напал на женщину на автобусной остановке возле магазина – ударил ее палкой, а затем угрожал другим людям. Очевидцы вызвали полицию и схватили мужчину.
Полицейские прибыли, надели на мужчину наручники и собирались забрать его в отделение.
Правоохранители уверяют, что не применяли к задержанному физическую силу. Однако менее чем через минуту после ареста мужчина начал тяжело дышать и потерял сознание. Его пытались реанимировать медики, но через час констатировали смерть.
"Будет проведено вскрытие, которое покажет, находился ли мужчина под влиянием каких-либо запрещенных веществ", - заявили в управлении полиции в Лодзи и заверили, что уже опросили очевидцев происшествия.
Пожалуйста, подождите...
Зате Польща є дуже приязною , безпечною та гостинною для нормальних людей .
бы вообще были хоть раз в Киеве?
Вчера бродил по магазам, из всей толпы покупателей только две пары были без масок: украинцы в виноводочном и поляки в хозяйственном (у нас тут маски обязательны в магазах).
Если на дороге встречается дебил, то очень часто у него на пепелаце польские номера.
Несколько раз приезжал во Львов погулять. Поляки вели себя хуже цыган (я даже не представлял себе, что взрослые люди и их детёныши могут вести себя так вызывающе похабно).
И, что самое интересное, был несколько раз в Польше проездом и на отдыхе - всего этого там не наблюдалось. Парадокс блин...
Гімно липне до гімна . Як казала моя бабця : Яке їхало такого здибало . Народна мудрість . То так є в житті .
-а польский, оставлю полякам.
І "Отче наш, сущий на небесах и тд."- це звичайна розмовна мова Х століття у Великому князівстві Київському! Я читав "Правду Ярослава" і "Литовський статут" в оригіналі! Та сама мова але переважають юридичні терміни а не релігійні!
І "католики" її "перекласти зі "старослов"янської мови" не могли - Польща прийняла християнство з Риму а не з Константинополя і на три десятки років раніше Києва!
Я и говорю, что не современный украинский и российский- это как минимум. Старославянский? Ок! А там дальше копнуть, так вообще окажется, что и древнегреческий какой-нибудь....
- Святой отец! А какой это "божественный" язык?
- Как это какой? Церковнославянский!
- НО ведь мы веру христианскую получили из Константинополя! А там молились Господу на греческом! Так может быть он - "божественный?
Піп "забагровів" Продовжую:
- А первые христиане были иудеями и молились Господу на иврите Так может быть иврит - более "божественный"?
Піп ще більше "буряковіть" став Продовжую:
- А Исус Христос вообще был арамеем Так может быть наиболее "божественным" есть арамейский? Вы его знаете?
Після цього я почув справжню "молитовну" мову московського попа - "матєрну"!
А про поляків - це ти почав писать! "Отче наш, сущий на небесах и тд."- тоже переведенная молитва на русский современный язык, переведённая католиками и так молятся в католических костёлах и сегодня." Щоб ти знав - "Католики" і "православні" з"явилися лише через століття після хрещення Польщі - у 1054 році (після розколу християнської церкви) То які могли буть "католики у 966 році ?
А от ти полемізувать не вмієш - легко втрачаєш нитку розмови і підміняєш предмет спору
Так само і тут - "алтарний служка"(міністрант у православ"ї) що подавав дароносицю під час месси пробує навчать релігієзнавству людину з вищою гуманітарною освітою Це все одно щоб слюсар на заводі вчив інженера як організувать виробничий процес!
А кто, там тебя учил- мне наплевать. Тут всяких клоунов хватает. Как и в любом обществе(их большинство)- они толпами ходят по улицам, если вы не заметили...
Релігієзнавство - комплекс наукових академічних (теоретичних, дослідницьких та навчальних) дисциплін, що вивчають суспільну природу релігії - її історію, розвиток та місце в культурі та соціумі, типологію та таке інше.
Релігієзнавство вивчає процес виникнення, функціонування й розвитку релігії, її будову, прояви в історії суспільства, роль у житті окремої людини, конкретних суспільств, взаємозв'язок і взаємодію з іншими царинами культури. Це комплексна галузь людського знання. Релігієзнавство сформувалося в результаті зусиль представників богословсько-теологічної, філософської і наукової думки.
Саме з позицій цієї науки я тобі пояснював історію розвитку християнської релігії А ти мені пробуєш розтлумачить те в чому не маєш ніякого поняття!
А Яр,вобще то-это Солнце(Ярило).
В английском языке еще сохранилась об этом память-
"Хэппи нью яр"(новогодняя песня)- з новым Солнцем.
козиряння знанням предмета релігієзнавство, обовязкового для вишів ще за часів совка, це - щось від нарциса. В той час більшість релігієзнавців-атеїстів абсолютно нічого не тямлять в релігії - віносинах Бога-Творця і віруючої людини.
2) Докази "плагіату" Лео Таксіля - на бочку!
3) Знанням історії релігії я не "козиряю", а просто констатую факт, що мій опонент має знання цього предмету набагато менші за обсягом , ніж у мене! З яких це пір у культурному суспільстві мать обширні знанання вважається "недоліком"? Так тільки в одному суспільстві вважають - у російському! То може , "пан" - "кацап"?
4) "Релігієзнавець" ( до твого відома) - не завжди "атеїст" - наприклад , філософи початку ХХ століття Бердяєв , Розанов були глибоко віруючими людьми , але прекрасно розумілися у релігієзнавстві
5) Я другу (гуманітарну) отримав уже у післярадянський час, тому твій "висер" на адресу "совковської" освіти - "пук в калюжу"
6) Судячи з рівня твоєї "просвіщонності" у питаннях релігії та релігієзнавства , ти сам в цих предметах розбираєшся ,"як свиня - в апельсинах"!
Я чому спитав про таксіля? - бо підозрював, що ти не в темі, як таксіль повторював значно давніші вигадки нападника на хресттиянство. Вчися голубчику по-справжньому, виділи на те хоч частинку часу, замість того аби тут випендрюваттися на цензорі.
"Плагіа́т (від лат. plagiarius - викрадач) - привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора[1]".
От і покажи, чий твір Таксіль видав за свій! (Тільки не почни мені доводить, що "... таксіль повторював значно давніші вигадки нападника на хресттиянство". Принцип польоту вертольота розробив ще Леонардо да Вінчі , удосконалив Юрьєв , але винахідником вертольота вважають Сікорського)
Ну, а якщо ти і потім не заспокоїшся , то ми можемо продовжить полеміку (Хоч я не дуже і люблю займаться "лікбезом" упертих і обмежених людей - "овчинка не стоит выделки...")
Як же ви "тупорилі" мені "подобаєтеся"! До винайдення Інтернет лише твої близькі родичі та знайомі знали що ти - ідіот! Тепер про це знають у всьому світі!"
Так і у нашій з тобою суперечці: кожен "прищ на задниці" вважає себе Еверестом! Поки не видавлять і не намажуть йодом!
Хочешь ходить бухим по улице, лупить женщин палкой и чтоб менты тебя не трогали? Сиди дома. Но и не жди тогда нормальной зарплаты. А если хочешь нормально зарабатывать - то уважай законы и полицию страны, в которую приезжаешь, все просто. Я даже больше скажу - достаточно год подить в стране, где работают законы, как тебе становится абсолютно привычно эти законы соблюдать: не ездить пьяным, платить налоги, говорить "да, офицер" полицейскому, который требует предъявить документы и не кидать мусор мимо урны.
А чтобы побыть быдлом достаточно в отпуск приехать домой. К сожалению, потому что мне бы хотелось, чтоб в Украине тоже были созданы нетерпимые условия для быдла
Набухатись , обосцатись і лізти в драку - це їх улюблене заняття . Польські геї вбили пабєдітеля-асвабадітєля . Ми занепокоєні .
Хай проведуть експертне обстеження а тоді і "квохтать" будемо!
Держава повинна захищати своїх громадян,тоді буде повага до такої держави
Хотілося б почути, як просувається справа з диким вбивством 25-літнього хлопця тими ж поляками. І в Чехії українця вбив охоронець клубу та продовжує працювати.
Жаль, що людям доводиться їздити по світах, щоб заробити на життя.
Зате є такі співвітчизнички, які їх за це травлять і не вважають українцями та принижують.
Впевнена, що ніхто цього бика бодучого не вбивав, таку агресію зазвичай викликає алкоголь, поляки це знають, бо самі бухають.
Медпомощь никто не собирался оказывать.