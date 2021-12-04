Гражданин Украины умер сразу после задержания полицией в польских Скерневицах

Полиция города Скерневицы в Польше задержала 38-летнего гражданина Украины, который вел себя агрессивно.

Об этом со ссылкой на полицию Лодзинского воеводства сообщает Wirtualna Polska, передает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что вечером 3 декабря гражданин Украины сначала напал на женщину на автобусной остановке возле магазина – ударил ее палкой, а затем угрожал другим людям. Очевидцы вызвали полицию и схватили мужчину.

Полицейские прибыли, надели на мужчину наручники и собирались забрать его в отделение.

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Правоохранители уверяют, что не применяли к задержанному физическую силу. Однако менее чем через минуту после ареста мужчина начал тяжело дышать и потерял сознание. Его пытались реанимировать медики, но через час констатировали смерть.

"Будет проведено вскрытие, которое покажет, находился ли мужчина под влиянием каких-либо запрещенных веществ", - заявили в управлении полиции в Лодзи и заверили, что уже опросили очевидцев происшествия.