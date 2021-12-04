Громадянин України помер одразу після затримання поліцією у польських Скерневицях
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
Поліція міста Скерневиці в Польщі затримала 38-річного громадянина України, який поводився агресивно.
Про це з посиланням на поліцію Лодзинського воєводства повідомляє Wirtualna Polska, інформує Цензор.НЕТ.
Уточнюється, що ввечері 3 грудня громадянин України спочатку напав на жінку на автобусній зупинці біля магазину - вдарив її палицею, а потім погрожував іншим людям. Очевидці викликали поліцію та скрутили чоловіка.
Поліціянти прибули, вдягли на чоловіка кайданки та збиралися забрати його до відділку.
Правоохоронці запевняють, що не застосовували до затриманого фізичну силу. Проте менш ніж за хвилину після арешту чоловік почав важко дихати і знепритомнів. Його намагалися реанімувати медики, але через годину констатували смерть.
"Буде проведено розтин, який покаже, чи перебував чоловік під впливом будь-яких заборонених речовин", - заявили в управлінні поліції в Лодзі та запевнили, що вже опитали очевидців події.
Будь ласка, зачекайте...
Зате Польща є дуже приязною , безпечною та гостинною для нормальних людей .
бы вообще были хоть раз в Киеве?
Вчера бродил по магазам, из всей толпы покупателей только две пары были без масок: украинцы в виноводочном и поляки в хозяйственном (у нас тут маски обязательны в магазах).
Если на дороге встречается дебил, то очень часто у него на пепелаце польские номера.
Несколько раз приезжал во Львов погулять. Поляки вели себя хуже цыган (я даже не представлял себе, что взрослые люди и их детёныши могут вести себя так вызывающе похабно).
И, что самое интересное, был несколько раз в Польше проездом и на отдыхе - всего этого там не наблюдалось. Парадокс блин...
Гімно липне до гімна . Як казала моя бабця : Яке їхало такого здибало . Народна мудрість . То так є в житті .
-а польский, оставлю полякам.
І "Отче наш, сущий на небесах и тд."- це звичайна розмовна мова Х століття у Великому князівстві Київському! Я читав "Правду Ярослава" і "Литовський статут" в оригіналі! Та сама мова але переважають юридичні терміни а не релігійні!
І "католики" її "перекласти зі "старослов"янської мови" не могли - Польща прийняла християнство з Риму а не з Константинополя і на три десятки років раніше Києва!
Я и говорю, что не современный украинский и российский- это как минимум. Старославянский? Ок! А там дальше копнуть, так вообще окажется, что и древнегреческий какой-нибудь....
- Святой отец! А какой это "божественный" язык?
- Как это какой? Церковнославянский!
- НО ведь мы веру христианскую получили из Константинополя! А там молились Господу на греческом! Так может быть он - "божественный?
Піп "забагровів" Продовжую:
- А первые христиане были иудеями и молились Господу на иврите Так может быть иврит - более "божественный"?
Піп ще більше "буряковіть" став Продовжую:
- А Исус Христос вообще был арамеем Так может быть наиболее "божественным" есть арамейский? Вы его знаете?
Після цього я почув справжню "молитовну" мову московського попа - "матєрну"!
А про поляків - це ти почав писать! "Отче наш, сущий на небесах и тд."- тоже переведенная молитва на русский современный язык, переведённая католиками и так молятся в католических костёлах и сегодня." Щоб ти знав - "Католики" і "православні" з"явилися лише через століття після хрещення Польщі - у 1054 році (після розколу християнської церкви) То які могли буть "католики у 966 році ?
А от ти полемізувать не вмієш - легко втрачаєш нитку розмови і підміняєш предмет спору
Так само і тут - "алтарний служка"(міністрант у православ"ї) що подавав дароносицю під час месси пробує навчать релігієзнавству людину з вищою гуманітарною освітою Це все одно щоб слюсар на заводі вчив інженера як організувать виробничий процес!
А кто, там тебя учил- мне наплевать. Тут всяких клоунов хватает. Как и в любом обществе(их большинство)- они толпами ходят по улицам, если вы не заметили...
Релігієзнавство - комплекс наукових академічних (теоретичних, дослідницьких та навчальних) дисциплін, що вивчають суспільну природу релігії - її історію, розвиток та місце в культурі та соціумі, типологію та таке інше.
Релігієзнавство вивчає процес виникнення, функціонування й розвитку релігії, її будову, прояви в історії суспільства, роль у житті окремої людини, конкретних суспільств, взаємозв'язок і взаємодію з іншими царинами культури. Це комплексна галузь людського знання. Релігієзнавство сформувалося в результаті зусиль представників богословсько-теологічної, філософської і наукової думки.
Саме з позицій цієї науки я тобі пояснював історію розвитку християнської релігії А ти мені пробуєш розтлумачить те в чому не маєш ніякого поняття!
А Яр,вобще то-это Солнце(Ярило).
В английском языке еще сохранилась об этом память-
"Хэппи нью яр"(новогодняя песня)- з новым Солнцем.
козиряння знанням предмета релігієзнавство, обовязкового для вишів ще за часів совка, це - щось від нарциса. В той час більшість релігієзнавців-атеїстів абсолютно нічого не тямлять в релігії - віносинах Бога-Творця і віруючої людини.
2) Докази "плагіату" Лео Таксіля - на бочку!
3) Знанням історії релігії я не "козиряю", а просто констатую факт, що мій опонент має знання цього предмету набагато менші за обсягом , ніж у мене! З яких це пір у культурному суспільстві мать обширні знанання вважається "недоліком"? Так тільки в одному суспільстві вважають - у російському! То може , "пан" - "кацап"?
4) "Релігієзнавець" ( до твого відома) - не завжди "атеїст" - наприклад , філософи початку ХХ століття Бердяєв , Розанов були глибоко віруючими людьми , але прекрасно розумілися у релігієзнавстві
5) Я другу (гуманітарну) отримав уже у післярадянський час, тому твій "висер" на адресу "совковської" освіти - "пук в калюжу"
6) Судячи з рівня твоєї "просвіщонності" у питаннях релігії та релігієзнавства , ти сам в цих предметах розбираєшся ,"як свиня - в апельсинах"!
Я чому спитав про таксіля? - бо підозрював, що ти не в темі, як таксіль повторював значно давніші вигадки нападника на хресттиянство. Вчися голубчику по-справжньому, виділи на те хоч частинку часу, замість того аби тут випендрюваттися на цензорі.
"Плагіа́т (від лат. plagiarius - викрадач) - привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора[1]".
От і покажи, чий твір Таксіль видав за свій! (Тільки не почни мені доводить, що "... таксіль повторював значно давніші вигадки нападника на хресттиянство". Принцип польоту вертольота розробив ще Леонардо да Вінчі , удосконалив Юрьєв , але винахідником вертольота вважають Сікорського)
Ну, а якщо ти і потім не заспокоїшся , то ми можемо продовжить полеміку (Хоч я не дуже і люблю займаться "лікбезом" упертих і обмежених людей - "овчинка не стоит выделки...")
Як же ви "тупорилі" мені "подобаєтеся"! До винайдення Інтернет лише твої близькі родичі та знайомі знали що ти - ідіот! Тепер про це знають у всьому світі!"
Так і у нашій з тобою суперечці: кожен "прищ на задниці" вважає себе Еверестом! Поки не видавлять і не намажуть йодом!
Хочешь ходить бухим по улице, лупить женщин палкой и чтоб менты тебя не трогали? Сиди дома. Но и не жди тогда нормальной зарплаты. А если хочешь нормально зарабатывать - то уважай законы и полицию страны, в которую приезжаешь, все просто. Я даже больше скажу - достаточно год подить в стране, где работают законы, как тебе становится абсолютно привычно эти законы соблюдать: не ездить пьяным, платить налоги, говорить "да, офицер" полицейскому, который требует предъявить документы и не кидать мусор мимо урны.
А чтобы побыть быдлом достаточно в отпуск приехать домой. К сожалению, потому что мне бы хотелось, чтоб в Украине тоже были созданы нетерпимые условия для быдла
Набухатись , обосцатись і лізти в драку - це їх улюблене заняття . Польські геї вбили пабєдітеля-асвабадітєля . Ми занепокоєні .
Хай проведуть експертне обстеження а тоді і "квохтать" будемо!
Держава повинна захищати своїх громадян,тоді буде повага до такої держави
Хотілося б почути, як просувається справа з диким вбивством 25-літнього хлопця тими ж поляками. І в Чехії українця вбив охоронець клубу та продовжує працювати.
Жаль, що людям доводиться їздити по світах, щоб заробити на життя.
Зате є такі співвітчизнички, які їх за це травлять і не вважають українцями та принижують.
Впевнена, що ніхто цього бика бодучого не вбивав, таку агресію зазвичай викликає алкоголь, поляки це знають, бо самі бухають.
Медпомощь никто не собирался оказывать.