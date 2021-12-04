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Громадянин України помер одразу після затримання поліцією у польських Скерневицях

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Громадянин України помер одразу після затримання поліцією у польських Скерневицях

Поліція міста Скерневиці в Польщі затримала 38-річного громадянина України, який поводився агресивно.

Про це з посиланням на поліцію Лодзинського воєводства повідомляє Wirtualna Polska, інформує Цензор.НЕТ.

Уточнюється, що ввечері 3 грудня громадянин України спочатку напав на жінку на автобусній зупинці біля магазину - вдарив її палицею, а потім погрожував іншим людям. Очевидці викликали поліцію та скрутили чоловіка.

Поліціянти прибули, вдягли на чоловіка кайданки та збиралися забрати його до відділку.

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Правоохоронці запевняють, що не застосовували до затриманого фізичну силу. Проте менш ніж за хвилину після арешту чоловік почав важко дихати і знепритомнів. Його намагалися реанімувати медики, але через годину констатували смерть.

"Буде проведено розтин, який покаже, чи перебував чоловік під впливом будь-яких заборонених речовин", - заявили в управлінні поліції в Лодзі та запевнили, що вже опитали очевидців події.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+22
Проста нада пєрєстать поводитися агресивно і бити палицею жінок на автобусних зупинках Польщі . Польща є абсолютно небезпечною країною для дібілів , бо польське суспільство - НОРМАЛЬНЕ і відрізняється нульовою толерантністю до дібілів .
Зате Польща є дуже приязною , безпечною та гостинною для нормальних людей .
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04.12.2021 18:48
+12
Какая разніца . Головне що автобусні зупинки знов стали безпечними для людей . Хіба це погано ?
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04.12.2021 19:15
+12
не гоните на польскую полицию! с Украины в последнее время сплошным косяком на "зароботки" поперли конченые алкаши и наркоманы! просто стыдно за "контингент"...
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04.12.2021 19:25
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Да вже ж було! Не занадто?
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04.12.2021 18:38 Відповісти
Не занадто. тупин использует донбассян по полной. Этот парень из пополчления даунбасса не последняя жертва в Европе. Тем более при остром противостоянии на белорусско-польской границе.
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04.12.2021 19:31 Відповісти
Проста нада пєрєстать поводитися агресивно і бити палицею жінок на автобусних зупинках Польщі . Польща є абсолютно небезпечною країною для дібілів , бо польське суспільство - НОРМАЛЬНЕ і відрізняється нульовою толерантністю до дібілів .
Зате Польща є дуже приязною , безпечною та гостинною для нормальних людей .
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04.12.2021 18:48 Відповісти
А, так он умер от инфаркта скорей всего. Просто от удивления какие же хорошие дяди-полицейские в Польше и как всё справедливо устроено.
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04.12.2021 19:05 Відповісти
Какая разніца . Головне що автобусні зупинки знов стали безпечними для людей . Хіба це погано ?
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04.12.2021 19:15 Відповісти
Да если все вообще "вдруг" немножко помрут- то будет безопасно не только на остановках.
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04.12.2021 19:19 Відповісти
ты вообще был в поляндии? там гопоты похлеще Киева.
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04.12.2021 19:20 Відповісти
Воно неадекватне. З комплексом меншовартості типовим українським. Як і у тих хто його лайкає. Адекватний коментатор б засумнівався в версії польських змі і мусорів. Чогось жиди ніколи своїх не принижують , а навпаки хвалять усюди. Потім керують і живуть як пани, а такі дурники як цей за них голосують
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04.12.2021 19:27 Відповісти
Начали за пшеков, закончили за жидов.. как у вас так получается?
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04.12.2021 19:30 Відповісти
По Шевченку.
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05.12.2021 04:21 Відповісти
и бамбаса похлеще?
бы вообще были хоть раз в Киеве?
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05.12.2021 03:05 Відповісти
Я в Польщі декілька років прожив безвилазно . Та й зараз часто буваю . Тому й стверджую - з дібілами там не церемоняться , слава Богу . Тому Польща є дуже безпечною країною для нормальних людей , а поляки - надзвичайно доброзичливі та гостинні люди . А їхня нетерпимість до виродків і дібілів - це їхній плюс , я вважаю . Кому подобаються п'яні заригані отброси в обісцяних штанах - є Русня , їдьте туди .
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05.12.2021 08:08 Відповісти
сказки рассказывать не надо
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05.12.2021 09:29 Відповісти
Ти, зі своїм ім'ям, мабуть казковий персонаж - Іван дурень.
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05.12.2021 14:12 Відповісти
По результатам опроса "с кем из национальностей вы бы не хотели жить по соседству" в Нидерландах уверенно победили поляки. Обогнав суринамцев, турок и мароканцев,.
Вчера бродил по магазам, из всей толпы покупателей только две пары были без масок: украинцы в виноводочном и поляки в хозяйственном (у нас тут маски обязательны в магазах).
Если на дороге встречается дебил, то очень часто у него на пепелаце польские номера.
Несколько раз приезжал во Львов погулять. Поляки вели себя хуже цыган (я даже не представлял себе, что взрослые люди и их детёныши могут вести себя так вызывающе похабно).
И, что самое интересное, был несколько раз в Польше проездом и на отдыхе - всего этого там не наблюдалось. Парадокс блин...
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05.12.2021 23:25 Відповісти
Шо не вигадуй, а більш зариганої , отвариненої і безполєзної нації ніж кацапи - світ не знає . Надіюсь з цим ви не будете сперечатись . Будь який німець скаже вам , що таке русіш швайн . А німці в свинях толк знають.
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06.12.2021 00:10 Відповісти
вне всякого сомнения. Кацапов я тут тоже наблюдал достаточно. Особенно прикольно, когда они думают, что их никто не понимает
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06.12.2021 00:30 Відповісти
А взагалі - все залежить від конкретної людини . Хтось все життя живе у Львові і не стикається з бидляками , а хтось один раз приїде і стикається з ними щойно вийде з автобуса . Хтось живе в Польщі 2 роки і перетинається лише з позитивними людьми , а хтось в магазин не може зайти , щоб не стикнутись з бидлом.
Гімно липне до гімна . Як казала моя бабця : Яке їхало такого здибало . Народна мудрість . То так є в житті .
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06.12.2021 07:29 Відповісти
ти з Польського поля пишеш поки пан дав команду перепочити?
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04.12.2021 19:28 Відповісти
Це точно.
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04.12.2021 20:35 Відповісти
Вони до нас їдуть з такими питаннями . Заодно і до стоматолога навідаються , бо в нас дешевше . Які проблеми ? А українським лікарям тільки плюс по грошах .
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05.12.2021 08:13 Відповісти
Инсульт. В следствие чего вскрытие покажет. ( Инсультники тоже бывают в неадеквате.)
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04.12.2021 21:09 Відповісти
Так не бывает- взял и умер. Понятно, что он преступник, негодяй, кушает детей и всё такое... Но менты знали, что он ударил палкой полячку и угрожал другим окружающим полякам, а потом поняли, что он ещё и украинец. Поэтому на горле побывала не одна нога мента.
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04.12.2021 18:59 Відповісти
Главное польским судмедэкспертам не говорить, что умерший украинец. Иначе - конфликт интересов
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04.12.2021 19:08 Відповісти
Да они уже знают. Там сверху пишут, какие поляки молодцы, что не толерантны. Нутк и результаты экспертизы будут соответствующие с их не толерантностью. Об этом, кто-то думает? Или всем н#срать на соотечественников за рубежом?
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04.12.2021 19:12 Відповісти
Такіє соотєчєствєннікі нам савсєм нє саатєчєствєннікі . Позорисько нації .
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04.12.2021 19:24 Відповісти
А что гугл-переводчик не знает, что нет такого слова как "Отечество"(и всех производных от этого слова) украинскою? Если не знает, то пусть обратится к Ю.В. Тимошенко)
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04.12.2021 19:34 Відповісти
Ти впевнений? А "Вітчизна"? Польською - "Ойчизна"?
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04.12.2021 20:26 Відповісти
Это синонимы все по значению. А вот "отечество" это тупо российскою. Т.к. производное от слова "отец".
-а польский, оставлю полякам.
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04.12.2021 20:35 Відповісти
А звідки "Отєчество" у російській мові взялося? В українській мові до цих пір існує звернення "Отче" - стосовно священника наприклад Просто така форма найменування батька - "отець" стала маловживаною і вийшла з ужитку Вчи "ономастику"!
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04.12.2021 20:46 Відповісти
Да, так и есть первоначально- "отче", дальше уже производные. Но не уверен, что украинскою- это был первоисточник. "Отче наш, сущий на небесах и тд."- тоже переведенная молитва на русский современный язык, переведённая католиками и так молятся в католических костёлах и сегодня.
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04.12.2021 20:58 Відповісти
А звідки молитва ця прийшла до росіян? Коли у 16 столітті патріарх московський писав що "иерархи назначенные грамоте не знают"? Правильно - з Києво-Могилянської академії! А в Києві якою мовою говорили в часи Володимира Великого - під час хрещення Русі? Старослов"янською І на неї ж переклали з грецької мови церковну літературу (молитовники у тому числі)
І "Отче наш, сущий на небесах и тд."- це звичайна розмовна мова Х століття у Великому князівстві Київському! Я читав "Правду Ярослава" і "Литовський статут" в оригіналі! Та сама мова але переважають юридичні терміни а не релігійні!
І "католики" її "перекласти зі "старослов"янської мови" не могли - Польща прийняла християнство з Риму а не з Константинополя і на три десятки років раніше Києва!
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04.12.2021 21:12 Відповісти
А причём здесь поляки и когда поляки приняли католицизм?
Я и говорю, что не современный украинский и российский- это как минимум. Старославянский? Ок! А там дальше копнуть, так вообще окажется, что и древнегреческий какой-нибудь....
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04.12.2021 21:19 Відповісти
Ти мені нагадав одного попа з РПЦвУ Років 15 тому сиджу на вокзалі в Ніжині - чекаю поїзда Поряд сидить піп у рясі Коло нього - кілька жінок "зрілого" віку І він їм проповідує що УПЦ Київського патріархату - "єретики" бо вони Богу моляться "небожественною" мовою (українською) Мені смішно стало але стримався Питаю :
- Святой отец! А какой это "божественный" язык?
- Как это какой? Церковнославянский!
- НО ведь мы веру христианскую получили из Константинополя! А там молились Господу на греческом! Так может быть он - "божественный?
Піп "забагровів" Продовжую:
- А первые христиане были иудеями и молились Господу на иврите Так может быть иврит - более "божественный"?
Піп ще більше "буряковіть" став Продовжую:
- А Исус Христос вообще был арамеем Так может быть наиболее "божественным" есть арамейский? Вы его знаете?
Після цього я почув справжню "молитовну" мову московського попа - "матєрну"!

А про поляків - це ти почав писать! "Отче наш, сущий на небесах и тд."- тоже переведенная молитва на русский современный язык, переведённая католиками и так молятся в католических костёлах и сегодня." Щоб ти знав - "Католики" і "православні" з"явилися лише через століття після хрещення Польщі - у 1054 році (після розколу християнської церкви) То які могли буть "католики у 966 році ?

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04.12.2021 21:49 Відповісти
Во-первых, не уверен, что это история действительно с вами приключилась- слишком уж литературная)) Попахивает- отсебятиной. А во-вторых, мы же тоже и получили из Константинополя. Поляки-да, из Рима. Но все мы христиане. А Иисус не имеет национальности, хоть и родился в еврейской семье. В древнем городе Вифлееме.
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04.12.2021 21:58 Відповісти
Знаєш - це не "літературне А "професійне"! Я юрист за освітою Тому умію вести полеміку А "релігієзнавство" - своєрідне "хоббі" Тим більше що "право" значною мірою базується на релігійних постулатах (10 заповідей")
А от ти полемізувать не вмієш - легко втрачаєш нитку розмови і підміняєш предмет спору
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04.12.2021 22:05 Відповісти
Нет, ничего я не теряю. Просто я посещал много лет католическую церковь и был министрантом католической церкви.
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04.12.2021 22:12 Відповісти
Знаєш - позавчора сержант строкової служби (що служив ще в 80-ті роки) учив мене - військового юриста зі стажем служби у армії більше четверті століття військовим статутам
Так само і тут - "алтарний служка"(міністрант у православ"ї) що подавав дароносицю під час месси пробує навчать релігієзнавству людину з вищою гуманітарною освітою Це все одно щоб слюсар на заводі вчив інженера як організувать виробничий процес!
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04.12.2021 22:46 Відповісти
За плечами - "церковно- приходская школа". Каждую субботу и воскресенье- обязательно. А по возможности и по пятницам- "Крестный ход". С изучением Библии и принципам "Каритас".
А кто, там тебя учил- мне наплевать. Тут всяких клоунов хватает. Как и в любом обществе(их большинство)- они толпами ходят по улицам, если вы не заметили...
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04.12.2021 23:00 Відповісти
Господи! Тебе учили церковним обрядам А я вивчав "релігієзнавство" Наука є така

Релігієзнавство - комплекс наукових академічних (теоретичних, дослідницьких та навчальних) дисциплін, що вивчають суспільну природу релігії - її історію, розвиток та місце в культурі та соціумі, типологію та таке інше.

Релігієзнавство вивчає процес виникнення, функціонування й розвитку релігії, її будову, прояви в історії суспільства, роль у житті окремої людини, конкретних суспільств, взаємозв'язок і взаємодію з іншими царинами культури. Це комплексна галузь людського знання. Релігієзнавство сформувалося в результаті зусиль представників богословсько-теологічної, філософської і наукової думки.
Саме з позицій цієї науки я тобі пояснював історію розвитку християнської релігії А ти мені пробуєш розтлумачить те в чому не маєш ніякого поняття!
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04.12.2021 23:11 Відповісти
Яр, ты вот сильно религиозный.
А Яр,вобще то-это Солнце(Ярило).
В английском языке еще сохранилась об этом память-
"Хэппи нью яр"(новогодняя песня)- з новым Солнцем.
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05.12.2021 04:29 Відповісти
Ну тебе і "понесло"! Я і "релігійність" - антиподи! Я навіть попів іменую "торговцями божою благодаттю" Знати релігії , їх місце в суспільстві , вплив на людей і буть "релігійним" - це різні речі У мене поряд з Біблією і "Євангелієм" і Кораном з Авестою" стоять твори Лео Таксіля і Фрейзера А це точно не "релігійники , а критики релігій (перший - взагалі сатирик релігії , проклятий священниками)
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05.12.2021 06:05 Відповісти
ну і як тобі брехливий лео таксіль? до речі: він - плагіатор, яких ти дуже не любиш
козиряння знанням предмета релігієзнавство, обовязкового для вишів ще за часів совка, це - щось від нарциса. В той час більшість релігієзнавців-атеїстів абсолютно нічого не тямлять в релігії - віносинах Бога-Творця і віруючої людини.
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05.12.2021 09:02 Відповісти
1) Як мені "брехливий Лео Таксіль" - це моя власна справа! (тим більше що до "православ"я" він ніякого стосунку не має - він критикував лише католицьке духовенство, а його критика Біблії та Євангелія стосується лише "казок", придуманих попами
2) Докази "плагіату" Лео Таксіля - на бочку!
3) Знанням історії релігії я не "козиряю", а просто констатую факт, що мій опонент має знання цього предмету набагато менші за обсягом , ніж у мене! З яких це пір у культурному суспільстві мать обширні знанання вважається "недоліком"? Так тільки в одному суспільстві вважають - у російському! То може , "пан" - "кацап"?
4) "Релігієзнавець" ( до твого відома) - не завжди "атеїст" - наприклад , філософи початку ХХ століття Бердяєв , Розанов були глибоко віруючими людьми , але прекрасно розумілися у релігієзнавстві
5) Я другу (гуманітарну) отримав уже у післярадянський час, тому твій "висер" на адресу "совковської" освіти - "пук в калюжу"
6) Судячи з рівня твоєї "просвіщонності" у питаннях релігії та релігієзнавства , ти сам в цих предметах розбираєшся ,"як свиня - в апельсинах"!
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05.12.2021 09:42 Відповісти
у післясовкових вузах теж викладали релігієзнавство. І така книженція є у мене відтоді, коли син вчився. Пусте розумакування неосвічених людей. Не тобі, тюремщику чи іншому служаці, оцінювати мої знання як гіганта наукової думки і "отця" української демократії.
Я чому спитав про таксіля? - бо підозрював, що ти не в темі, як таксіль повторював значно давніші вигадки нападника на хресттиянство. Вчися голубчику по-справжньому, виділи на те хоч частинку часу, замість того аби тут випендрюваттися на цензорі.
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05.12.2021 09:52 Відповісти
А ти візьми і "присором" мене своїми "знаннями", а не дій тут по принципу : "Ти дурень, бо я з тобою не згоден!" Покажи свої "знання" з цього предмету, а не пробуй "насрать мені на килимок під дверима"! Якраз є привід висловиться! Напиши мені , кого саме "сплагіатив" Лео Таксіль наприклад
"Плагіа́т (від лат. plagiarius - викрадач) - привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора[1]".
От і покажи, чий твір Таксіль видав за свій! (Тільки не почни мені доводить, що "... таксіль повторював значно давніші вигадки нападника на хресттиянство". Принцип польоту вертольота розробив ще Леонардо да Вінчі , удосконалив Юрьєв , але винахідником вертольота вважають Сікорського)
Ну, а якщо ти і потім не заспокоїшся , то ми можемо продовжить полеміку (Хоч я не дуже і люблю займаться "лікбезом" упертих і обмежених людей - "овчинка не стоит выделки...")
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05.12.2021 10:15 Відповісти
сам яре, сам
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05.12.2021 10:26 Відповісти
Ясно! "Насрав на килимок під дверима" і втік! Бо аргументації нема!!!
Як же ви "тупорилі" мені "подобаєтеся"! До винайдення Інтернет лише твої близькі родичі та знайомі знали що ти - ідіот! Тепер про це знають у всьому світі!"
Так і у нашій з тобою суперечці: кожен "прищ на задниці" вважає себе Еверестом! Поки не видавлять і не намажуть йодом!
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05.12.2021 10:35 Відповісти
ти ще й лінивий?
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05.12.2021 10:46 Відповісти
Додам: а "Холодний Яр" перекладається з української мови як "Холодный Овраг" - заповідник на Черкащині Це місце де в 18 столітті сформувався центр повстанського руху "гайдамаків" а на початку ХХ століття - "Холодноярська республіка" - центр антибільшовицького повстання За родовими переказами мої предки і там і там участь приймали І обоє загинули
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05.12.2021 06:17 Відповісти
Я хоть и работаю в Италии, но мне реально похрен на соотечественников за рубежом, которые не являются моими родными. А тем более, если они бухают и исполняют по синьке.
Хочешь ходить бухим по улице, лупить женщин палкой и чтоб менты тебя не трогали? Сиди дома. Но и не жди тогда нормальной зарплаты. А если хочешь нормально зарабатывать - то уважай законы и полицию страны, в которую приезжаешь, все просто. Я даже больше скажу - достаточно год подить в стране, где работают законы, как тебе становится абсолютно привычно эти законы соблюдать: не ездить пьяным, платить налоги, говорить "да, офицер" полицейскому, который требует предъявить документы и не кидать мусор мимо урны.
А чтобы побыть быдлом достаточно в отпуск приехать домой. К сожалению, потому что мне бы хотелось, чтоб в Украине тоже были созданы нетерпимые условия для быдла
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05.12.2021 10:16 Відповісти
Декілька разів спілкувався з польськими поліцейськими . Дуже нормальні , позитивні і доброзичливі люди . При умові , звичайно , що ви не дібіл і не виродок .
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05.12.2021 08:21 Відповісти
а кацапня то форумная как довольна...ослоумие бьет фонтаном
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04.12.2021 19:17 Відповісти
Те що дєдушку колись комуністи привезли в товарняку з Тагіла в Луганськ , не значить що внучок став українцем . Зайва кацапська хромосома нікуди не поділась.
Набухатись , обосцатись і лізти в драку - це їх улюблене заняття . Польські геї вбили пабєдітеля-асвабадітєля . Ми занепокоєні .
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04.12.2021 19:35 Відповісти
не гоните на польскую полицию! с Украины в последнее время сплошным косяком на "зароботки" поперли конченые алкаши и наркоманы! просто стыдно за "контингент"...
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04.12.2021 19:25 Відповісти
Так рузьке мір всі заводи порізав на Донбасі і шахти позатоплював . Асвабаділ ат роботи і дєнєх кучу народу . От вони і пруться в Європу зі своїм самоваром
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04.12.2021 19:41 Відповісти
Так а зачем людям с мозгами ехать к ляхам, чтобы зарабатывать там каких-то 2000 злотых в мес и жить в бараке?! Вот поэтому такой контингент и едет.
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04.12.2021 21:05 Відповісти
Кожний організм - індивідуальний і по-різному реагує на подразники Крім того є маса наркотичних та токсичних речовин що можуть викликать короткочасну агресію Та той же "абстинентний синдром" - він і до смертельного результату привести може Мені відомий випадок (розповідав знайомий лікар-нарколог) коли здоровий чоловік випив чарку горілки закусив холодцем і пішов додому Через годину прийшов у двір до сусіда з рушницею і перестріляв кількох людей Потім пішов і ліг спать посеред городу Коли прокинувся - не пам"ятав нічого!
Хай проведуть експертне обстеження а тоді і "квохтать" будемо!
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04.12.2021 19:52 Відповісти
Ой, зачем тут про кого то, когда почти у каждого есть что свое вспомнить) В далекие 90-е, какой то колхозный сабантуй) Толи обмолот, толи день работников с\х))) Я вообще практически не пьющий, но чтобы вдрызг, мне много надо и все равно я все помню) А тут нам подсунули какой то шмурдяк, что после нескольких рюмок я уже ничего не помнил) Только несколько просветов) В одном я в автобусе пытаюсь накинуться на своего соработника, а в другом уже дерусь с ним возле его дома) И вот в такой "отключке" я прошлялся несколько часов) При этом, как я узнал потом, до его дома я пешком добирался несколько км) И при этом я всегда спокоен и вывести меня из равновесия очень тяжело) Как то так)
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04.12.2021 23:04 Відповісти
Тут дійсно один чи два мільйони громадян України, і серед них трапляються всякі. Мені розповідали про одного, який в листопаді ходив в гумових капцях, бо зарплату витрачав на айфон, смарт-годинник тощо. Приїздять і алкоголіки, і наркомани, і психічно хворі. Це життя, бо одразу розпізнати всіх неадекватних неможливо, поки вони себе не "проявлять".
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04.12.2021 20:02 Відповісти
Але всі вакциновані , згідно регламенту ...
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04.12.2021 20:12 Відповісти
почему бы и нет?
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04.12.2021 20:33 Відповісти
Не знаю,гопота чи пристойна людина той покійний.Але одне знаю-він наш,яким би він не був.Тому Денисовій пора купувати квиток до Варшави і розбиратися що там трапилось.Не все ж за приблудним Саакою в Грузію літати.Тут справді помер українець
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04.12.2021 20:38 Відповісти
Нападать на женщин нормально?.Если еще и видуху выложат,то вообще дикость..
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04.12.2021 21:31 Відповісти
Це ми почули від польських поліцейських.Тому потрібно не тупо вірити,а з нащого боку перевірити і взяти під контроль розслідування.І дізнатися правду,а не зразу виносити вирок.Якщо винен,і поліція діяла в межах дозволеного,то визнати це.А якщо все було зовсім не так?
Держава повинна захищати своїх громадян,тоді буде повага до такої держави
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04.12.2021 21:37 Відповісти
Ще одна смерть. Чи можна сподіватися на об*єктивне розслідування ? Навряд.

Хотілося б почути, як просувається справа з диким вбивством 25-літнього хлопця тими ж поляками. І в Чехії українця вбив охоронець клубу та продовжує працювати.

Жаль, що людям доводиться їздити по світах, щоб заробити на життя.
Зате є такі співвітчизнички, які їх за це травлять і не вважають українцями та принижують.
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04.12.2021 21:03 Відповісти
Жаль, что 73% населения Украины - идиоты, которые сами по людски не живут и другим не дают. А на заработки ездят и ирландцы, и немцы, и итальянцы, и французы - в этом нет ничего плохого, особенно когда у тебя редкая профессия в которой ты мега спец.
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04.12.2021 21:09 Відповісти
Ох! Я бачу - Вас "зачепило , наче возом" моє висловлювання дворічної давності про "різних" українців за кордоном Однак і поляки бувають різні (і багато британців зневажають поляків і негативно ставляться до трудових емігрантів-поляків у Британії - так само як поляки ставляться до таких же українців у себе вдома Це від нації не залежить! У нас недавно арештували і депортували одного священника-американця і вислали з країни - займався розповсюдженням матеріалів дитячої порнографії Але ж я не звинувачую ВСІХ американців у подібному? А Ви "кидаєтеся у крайнощі", а потім дивуєтеся , чому Вас деякі форумчани критикують і зрозуміть не хочуть! Так спочатку спробуйте зрозуміть оточуючих і тоді вони почнуть розуміть ВАС!
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05.12.2021 08:40 Відповісти
вона навіть не дочітае - баґато тексту...
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05.12.2021 09:33 Відповісти
Не знаю - це її справа!
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05.12.2021 09:53 Відповісти
У нас полиция вообще по такой мелочи,как избиение женщины, не приехала бы.Для констатации смерти - возможно,но после предоплаты.
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04.12.2021 21:33 Відповісти
От же ж знатно куролесять наші у Європах. Усіляке бидло робить репутацію країні, яка це бидло і виховала. От таке замкнене коло.

Впевнена, що ніхто цього бика бодучого не вбивав, таку агресію зазвичай викликає алкоголь, поляки це знають, бо самі бухають.
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04.12.2021 22:13 Відповісти
Был в Кракове, в самом центре возле площади Старе Място, так поляк и говорит, что Украина очень опасная страна с высокой коррупцией. А с Ирака и всего Ближнего Востока людей в хостеле немеряно.
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04.12.2021 22:22 Відповісти
Поляки убили немного подвыпившего хлопца..... остальное лапша на уши
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04.12.2021 22:39 Відповісти
Я більше скажу: Рюзькоязічнава , агресівнава і под кайфом "украінскава хлопца" расійскава праісхаждєнія с дубіной .
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05.12.2021 08:37 Відповісти
остинь тобік каца, хто с тебя ошейнік с наморніком снял?
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05.12.2021 09:41 Відповісти
Сломали ребра и проткнули легкое.
Медпомощь никто не собирался оказывать.
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05.12.2021 16:31 Відповісти
 
 