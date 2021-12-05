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19 поддельных COVID-сертификатов обнаружили в аэропорту "Борисполь" - полиция открыла уголовные производства

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

19 поддельных COVID-сертификатов обнаружили в аэропорту

В аэропорту Борисполя правоохранители обнаружили 19 поддельных COVID-сертификатов, полиция открыла уголовные производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"19 COVID-сертификатов с признаками подделки обнаружили в аэропорту "Борисполь". Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов", - говорится в сообщении.

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По каждому факту будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация, подчеркнули в ведомстве.
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Топ комментарии
+17
мені цікаво, а є статистика про кількість відкритих справ за фактами фальсифікації ліків та продуктів харчування? скільки осіб покарано і на які терміни?
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05.12.2021 12:28
+13
Згоден. Всіх вбивць і гвалтівників випустити з в'язниць, якщо вони вакциновані, і замість них садити невакцинованих
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05.12.2021 12:24
+5
За вуха і в тюрму ,+ продавця нехай здають . Там конфіскація світить і серйозний термін .
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05.12.2021 12:19
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За вуха і в тюрму ,+ продавця нехай здають . Там конфіскація світить і серйозний термін .
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05.12.2021 12:19 Ответить
Згоден. Всіх вбивць і гвалтівників випустити з в'язниць, якщо вони вакциновані, і замість них садити невакцинованих
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05.12.2021 12:24 Ответить
Не не пойдёт. Ты много киздишь пацан, но не знаешь , что убийц и гвалтивныкив в тюрьмах не вакцинируют. Так что пусть сидят дальше и теперь уже вместе с антиваксерами.
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05.12.2021 14:10 Ответить
Ще не набридло...
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05.12.2021 12:22 Ответить
мені цікаво, а є статистика про кількість відкритих справ за фактами фальсифікації ліків та продуктів харчування? скільки осіб покарано і на які терміни?
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05.12.2021 12:28 Ответить
Не хочешь вакцинироваться - не вакцинируйся. Если же тебе это необходимо ( по разным причинам) то вакцинируйся. Вариантов ДВА. А за подложные , липовые сертификаты должно быть наказание. Для имеющих подобный сертификат - штраф различного размера ( с обязательным сообщением, сдачей источника получения), для лиц замешанных в изготовлении, распространении и подделке сертификатов суд и тюрьма с конфискацией. Но только этот подход должен касаться ВСЕХ. От власть имущих, друзей , родственников, влиятельных и обеспеченных до самого простого человека. А вот тут гложут большие сомнения ( зная как оно у нас все устроено, по принципу одним все, другим закон). ДТП и т.д. тому явное подтверждение.
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05.12.2021 12:30 Ответить
Вот интересно- в аэропорту "Борисполь" вроде не бедные люди, а все равно не хотят уколоться.
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05.12.2021 13:25 Ответить
Наверное, что-то знают.
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05.12.2021 13:29 Ответить
Вот смотрю биатлон в Швеции-все зрители без масок
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05.12.2021 13:39 Ответить
Ну наверняка - не бедные.... а не хотят, какие проблемы, пускай путешествуют в пределах области проживания. какие проблемы. и остаются не вакцинированными.
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05.12.2021 14:46 Ответить
https://www.facebook.com/100015890252046/videos/369883201494508
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05.12.2021 12:33 Ответить
Так вроде бы омикрон уже как простуда...для чего сертификаты и уколы??
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05.12.2021 12:33 Ответить
Можно подумать, омикрон пришёл взамен дельты, а не вместе с ней. Плюс если чуток подумать, то следующим вариантом вполне может быть что-то не менее заразное омикрона, но более летальное, чем дельта. От тагда будет весело...
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05.12.2021 12:54 Ответить
Ви ж розумна людина(с). Ви маєте усе, що треба, для того, щоб зробити висновки.
Навіщо було в першому локдауні забороняти відвідувати парки?
Навіщо забороняти зараз виходити на вулицю без документів у жовтій зоні?
Навіщо заганяти всіх в стойло дію?
...
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05.12.2021 13:00 Ответить
"Омикрон" придет-всех уровняет.
А он придет-волну уже гонят.
Спорю на 0.5 л.
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05.12.2021 13:27 Ответить
Идет облава на волков.(С)
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05.12.2021 12:37 Ответить
Я на цензоре в августе об подделках писал,мне 16 августа надо было лететь к брату в Прагу из Борисполя...продали Ковид-тест поддельный с хитрой ценой 960 гривен...,в самолет не пустили пришлось пилять домой в Харьков...
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05.12.2021 12:45 Ответить
А чем закончилась история о поддельных сертификатах Гади Хавченко и её сеструхи? кто в курсе?
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05.12.2021 12:58 Ответить
Пока продолжение сериала не снимали
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05.12.2021 13:16 Ответить
Эх,Луценка нету.
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05.12.2021 13:29 Ответить
А ведь здоровые болезни разносят а потом коек не хватает )) Так вам и надо здоровые
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05.12.2021 14:06 Ответить
Сученята з поліції мабуть вважать, що відповідати за ці незаконні кримінальні провадження їм не доведеться... Але все йде до того, що дуже скоро більшість населення таки зрозуміє, що поліцаї наразі не мають нічого спільного з правоохоронними органами. А запит на відновлення справедливості і покарання аморальних утирків, котрі прикриваються законом, вже величезний...
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05.12.2021 14:25 Ответить
Полицаям на заметку:Все кто говорил "Мы лишь выполняли приказ", в Нюрнберге были повешены.
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05.12.2021 17:12 Ответить
Не лише їм.
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05.12.2021 17:33 Ответить
Такого ніде у світі нема, тільки у нас: підробні ковід сертифікати, шахраї, які їх виробляють, лохи, які за них платять гроші, потім напівмертвими потрапляють у реанімацію з ускладненнями, а якщо пощастило вижити, то потім доводять що вакцину вони не робили і хочуть таки зробити. Це якись цирк потвор на дроті.
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05.12.2021 17:55 Ответить
 
 