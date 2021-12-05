Повышение надбавок и доплат к пенсиям предусмотрено в следующем году, - Шмыгаль
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В следующем году, кроме плановой индексации, предусматривается также повышение надбавок и доплат к пенсиям и установление минимальных пенсионных выплат в размере 3 тыс. грн для людей старше 70 лет.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 5 декабря в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"С 1 декабря в Украине выросла минимальная заработная плата с 6 тыс. грн до 6,5 тыс. грн. В связи с этим также увеличились пенсии. Рост будет составлять до 200 грн, в зависимости от стажа. Кроме того, увеличиваются надбавки и повышения к пенсии, в частности, ветеранам войны и лицам, имеющим особые заслуги", - сказал глава правительства.
Он также добавил, что на 2022 год, кроме плановой индексации, предусматривается также повышение надбавок и доплат к пенсиям и установление минимальных пенсионных выплат в размере 3 тыс. грн для людей старше 70 лет.
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