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Підвищення надбавок і доплат до пенсій передбачене в наступному році, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Підвищення надбавок і доплат до пенсій передбачене в наступному році, - Шмигаль

В наступному році, окрім планової індексації, передбачається також підвищення надбавок і доплат до пенсій та встановлення мінімальних пенсійних виплат в розмірі 3 тис. грн для людей старше 70 років.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив 5 грудня у соцмережі "Facebook", інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 грудня в Україні зросла мінімальна заробітна плата з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн. У зв’язку з цим також збільшилися пенсії. Зростання становитиме до 200 грн, залежно від стажу. Крім того, збільшуються надбавки та підвищення до пенсії, зокрема ветеранам війни й особам, які мають особливі заслуги", - зазначив глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Програму доплат до пенсій буде розширено на 70-річних українців у 2022 році, - Зеленський

Він також додав, що на 2022 рік, окрім планової індексації, передбачається також підвищення надбавок і доплат до пенсій та встановлення мінімальних пенсійних виплат в розмірі 3 тис. грн для людей старше 70 років.
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Топ коментарі
+14
- Ви борщ вчорашній любите?
- Так!
- Ну то при ходьте завтра!
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05.12.2021 13:58
+13
Ура! 1 грудня мені підвищили пенсію! Аж на 5 грн 60 коп! Пілять, що ж я тепер з тим баблом робити буду? Може то на Канари податись?
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05.12.2021 14:05
+10
Инфляция сегодня, а индексация попизжее, может быть.
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05.12.2021 14:00
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05.12.2021 13:55 Відповісти
- Ви борщ вчорашній любите?
- Так!
- Ну то при ходьте завтра!
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05.12.2021 13:58 Відповісти
Инфляция сегодня, а индексация попизжее, может быть.
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05.12.2021 14:00 Відповісти
Шмыгаль с Зеленским и слугами так прибавляют пенсии, что количество пенсионеров уменьшается катастрофически независимо даже от пандемии.
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05.12.2021 14:34 Відповісти
Ура! 1 грудня мені підвищили пенсію! Аж на 5 грн 60 коп! Пілять, що ж я тепер з тим баблом робити буду? Може то на Канари податись?
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05.12.2021 14:05 Відповісти
На Канары это классно, тем более Зеленский дал 1000 грн на туризм
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05.12.2021 14:24 Відповісти
Останутся деньги , не тратьте зря
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05.12.2021 14:25 Відповісти
З 1000 токо на нары.
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05.12.2021 14:39 Відповісти
А мне аж ни хера!
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05.12.2021 14:36 Відповісти
Ви не один!
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05.12.2021 15:26 Відповісти
У меня была 9 735, а стала 10 153, вполне нормальное повышение.
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05.12.2021 15:49 Відповісти
На фото суддя-пенсіонер перераховує свою мізерну суддівську пенсію.
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05.12.2021 14:06 Відповісти
не збивайте Шмигаля, то може до наступних виборів якась суттєва частина його єлєхторату й не доживе. І підтримуйте своїх розумних і свідомих бабусь
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05.12.2021 14:12 Відповісти
Чек в АТБ с начала года вырос уже почти в двое....индексация будет процентов 9-11.... обнищание пенсионеров это уже свершившийся факт...
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05.12.2021 14:22 Відповісти
Нащот АТБ - фейк. А ти - сказочник и брэхло.
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05.12.2021 14:33 Відповісти
Оооо...падоляцко-лещенковские боты подтянулись...рассказать нам как хорошо в стране зеленой жить...
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05.12.2021 14:51 Відповісти
Не подобається, коли не дають брехати? Не знаю, що таке "падоляцко-лещенковские боты".
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05.12.2021 15:35 Відповісти
Европа стала на 3 метра ближе...
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05.12.2021 14:26 Відповісти
Уже не на што стараниями Шмыголя,Богдана и его слуг по агробизнесу купить зернеца для домашней курки и цыплят.Обицянками мажуть по усам и топчутся по ушам.
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05.12.2021 14:30 Відповісти
В 70 лет пенсия...счас 52..это мне пахать до пенсии 18 лет? не Шмігаль,не доживу...в эпоху не бедности Голобородьки и Короны с Вирусом...
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05.12.2021 14:41 Відповісти
Украинский супер-квест:отработай по-белому 40 лет стажа,доживи до 70ти лет и вот тебе бинго -пенсия 3000гр.(110$).
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05.12.2021 14:43 Відповісти
Когда вы доживёте то это бинго в 3000 гр. будет в 1.10$
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05.12.2021 15:22 Відповісти
Батя умер в 2017 году в 74 года и пенсию получал нормальную 12 штук с копейками,мама умерла в апреле этого года, пенсия была маленькая, 2 700...,мне так не жить...,через 18 лет еще 100 раз поменяют всю эту мульку с пенсами...
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05.12.2021 14:57 Відповісти
Якщо не в наступному році то в позаслідуючему. Но це не точно.
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05.12.2021 15:15 Відповісти
А шо, мудрому нарИду на покушать хватит.
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05.12.2021 15:20 Відповісти
Кожен раз писав і буду писати. В мене є сусідка, їй 65 прків, з них 40 років пропрацювала в школі вчителькою початкових класів. На пенсію пішла в 2014-му тому, що було повне професійне вигорання. Нестало ні здоров'я ні сил далі працювати. Отримує пенсію 2200 грн. Значить вона їсти не хоче, а ті котрим за 70 років хочуть. Так получається?
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05.12.2021 15:50 Відповісти
Эти твари скромно молчат,что у 50% украинских пенсов средняя пенсия 2250гр. - это по ихней-же статистике,но они эту тему не раскручивают!
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05.12.2021 18:32 Відповісти
Все це брехня.! Інфляція-10% , а доплата -5%. Питання для лохів, що голосували за .пре...... . Життя стане ще гарнішим ?
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05.12.2021 16:19 Відповісти
Пора уже робити *********** пенсії, як робилось при уряді Януковича, а не гратись в індексацію. Інфляція на основні продукти які їдять пеніонери ( молоко, хліб, цукор, олія,крупи, ) зростає в декілька раз швидше, ніж їхня індексація пенсії. Пенсіонери, які пішли на пенсію давно, фактично їхня пенсія в рази менша від тих пенсіонерів , які ідуть на пенсію зараз при тих самих умовах. Тому потрібно робити ***********, а не копійочну індексацію.
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05.12.2021 17:33 Відповісти
Ну фсьо,заживемо тапєрічя...
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05.12.2021 17:46 Відповісти
Ну вот подумал это шмыгающий над тем, как обсерут, обзовут, обосут, проклянут все те кому 68 и 69 лет за подобное? Или всем---или ни кому! Либо диференсировано по градации возраста и не 10 лет, а каждые пусть 5 лет---300гр, 400гр, 500гр, 600 гр итд! Тихо шифером шурша---едет крыша не спеша!
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05.12.2021 17:48 Відповісти
Угу, на гривен. И то не всем
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05.12.2021 22:41 Відповісти
 
 