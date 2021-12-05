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Спасатели ищут пропавшего туриста в горах Закарпатья

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатели ищут пропавшего туриста в горах Закарпатья

Четыре отделения горных спасателей ищут в горах мужчину, заблудившегося 4 декабря в районе полонины Руна на Закарпатье во время катания на снегоходах еще с двумя друзьями. 5 декабря два человека вышли на связь и сообщили о своем местонахождении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"4 декабря в 18:02 спасателям Закарпатья поступило сообщение о том, что во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района потеряли ориентир и заблудились трое мужчин", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГСЧС, телефонная связь с пропавшими гражданами периодически появлялась, так что спасатели направляли их к верному пути, двигаясь навстречу.

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5 декабря, по состоянию на 13:20, поисковые работы в районе полонины Руна Ужгородского района продолжаются.

В 13:10 два человека вышли на связь и сообщили, что находятся на турбазе "Девур" с. Лумшоры Ужгородского района.

Поиски еще одного человека продолжаются (осложняются сильным густым туманом).

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К поисковым работам привлечены 4 отделения ГРЧС ГСЧС: 2 поисковых группы, из которых 20 спасателей и 2 единицы техники. А также 6 волонтеров на 2 автомобилях.
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Топ комментарии
+8
одні воюють, а другі, ****, в пошуках адреналіну.... в цей час могло щось горіти, розвалюватись, комусь могла бути потрібна допомога цих самих рятувальників, але ні,, вони рятують ху..... знає кого які полізли кудись, ху.... знає чого. порахувати всі витрати, до копійки та примусити сплатити в бюджет. крапка.
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05.12.2021 14:48
+3
Людей закликають, щоб не лізли в гори, бо снігопади і лавинонебезпечно, але ж якщо забороняють, то дуже хочеться. І рятувальники змушені теж ризикувати ради цих ...,, бо їм припекло покататись.
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05.12.2021 15:12
+2
Так ці "герої" ще й незадоволені будуть, що довго шукали!
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05.12.2021 16:58
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одні воюють, а другі, ****, в пошуках адреналіну.... в цей час могло щось горіти, розвалюватись, комусь могла бути потрібна допомога цих самих рятувальників, але ні,, вони рятують ху..... знає кого які полізли кудись, ху.... знає чого. порахувати всі витрати, до копійки та примусити сплатити в бюджет. крапка.
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05.12.2021 14:48 Ответить
Я так розумію Ви саме з окопа коментуєте? Сподіваюсь що коли з Вами щось подібне станеться Вас шукати ніхто не буде
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05.12.2021 15:03 Ответить
І в бюджет за таке ці люди щомісяця сплачують саме як і Ви.
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05.12.2021 15:06 Ответить
100% Ви праві
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05.12.2021 15:13 Ответить
а ще.... як би президент з секретаркою не катались на гелікоптерах МНС та ВСУ. то знайшли б швидко. але гелікоптери стоять десь не далеко від ОП. може президент чи хтось з близьких йому людей захоче на полювання чи рибалку, або просто на шашлик,чи потрахатись на кінець? їм потрібніше
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05.12.2021 14:53 Ответить
Одразу видно спеца.На Закарпатті в гори в таку погоду тільки алкаші або хворі на голову"туристи" полізуть, шукаючи пригод на свою дупу.І ніякий гелікоптер їм не допоможе.
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05.12.2021 15:25 Ответить
все ж знайшов до чого до....батись, поздоровляю. а взагалі на сайт заходиш писати по темі, про справу, чи просто пособачитись?
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05.12.2021 16:50 Ответить
Людей закликають, щоб не лізли в гори, бо снігопади і лавинонебезпечно, але ж якщо забороняють, то дуже хочеться. І рятувальники змушені теж ризикувати ради цих ...,, бо їм припекло покататись.
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05.12.2021 15:12 Ответить
Вот интересно,эти утырки компенсируют расходы на поиски или уедут хероями по домам?
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05.12.2021 16:02 Ответить
Так ці "герої" ще й незадоволені будуть, що довго шукали!
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05.12.2021 16:58 Ответить
Дай Бог, щоб знайшовся! АЛЕ!!! Попереджали ж в гори не ходити, так ні! Поперся! (((
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05.12.2021 16:57 Ответить
 
 