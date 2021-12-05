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Рятувальники шукають зниклого туриста у горах Закарпаття

Новини Цензор.НЕТ Події

Рятувальники шукають зниклого туриста у горах Закарпаття

Чотири відділення гірських рятувальників шукають у горах чоловіка, що заблукав 4 грудня в районі полонини Руна на Закарпатті, під час катання на снігоходах ще з двома друзями. 5 грудня двоє осіб вийшли на зв`язок та повідомили про своє місцеперебування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"4 грудня о 18:02 до рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про те, що під час катання на снігоходах в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району втратили орієнтир місцевості та заблукали троє чоловіків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в ДСНС, телефонний зв’язок із зниклими громадянами періодично з’являвся, тож рятувальники скеровували їх до вірного шляху, рухаючись назустріч.

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5 грудня, станом на 13:20, пошукові роботи в районі полонини Руна Ужгородського району тривають. 

О 13:10 двоє осіб вийшли на зв`язок та повідомили, що перебувають на турбазі "Девур" с. Лумшори Ужгородського району.

Пошуки ще однієї особи продовжуються (ускладняються сильним густим туманом).

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До пошукових робіт залучено 4 відділення ГПРВ ДСНС: 2 пошукові групи, з яких 20 рятувальників та 2 одиниці техніки. А також 6 волонтерів на 2 автівках.
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Топ коментарі
+8
одні воюють, а другі, ****, в пошуках адреналіну.... в цей час могло щось горіти, розвалюватись, комусь могла бути потрібна допомога цих самих рятувальників, але ні,, вони рятують ху..... знає кого які полізли кудись, ху.... знає чого. порахувати всі витрати, до копійки та примусити сплатити в бюджет. крапка.
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05.12.2021 14:48
+3
Людей закликають, щоб не лізли в гори, бо снігопади і лавинонебезпечно, але ж якщо забороняють, то дуже хочеться. І рятувальники змушені теж ризикувати ради цих ...,, бо їм припекло покататись.
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05.12.2021 15:12
+2
Так ці "герої" ще й незадоволені будуть, що довго шукали!
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05.12.2021 16:58
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одні воюють, а другі, ****, в пошуках адреналіну.... в цей час могло щось горіти, розвалюватись, комусь могла бути потрібна допомога цих самих рятувальників, але ні,, вони рятують ху..... знає кого які полізли кудись, ху.... знає чого. порахувати всі витрати, до копійки та примусити сплатити в бюджет. крапка.
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05.12.2021 14:48 Відповісти
Я так розумію Ви саме з окопа коментуєте? Сподіваюсь що коли з Вами щось подібне станеться Вас шукати ніхто не буде
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05.12.2021 15:03 Відповісти
І в бюджет за таке ці люди щомісяця сплачують саме як і Ви.
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05.12.2021 15:06 Відповісти
100% Ви праві
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05.12.2021 15:13 Відповісти
а ще.... як би президент з секретаркою не катались на гелікоптерах МНС та ВСУ. то знайшли б швидко. але гелікоптери стоять десь не далеко від ОП. може президент чи хтось з близьких йому людей захоче на полювання чи рибалку, або просто на шашлик,чи потрахатись на кінець? їм потрібніше
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05.12.2021 14:53 Відповісти
Одразу видно спеца.На Закарпатті в гори в таку погоду тільки алкаші або хворі на голову"туристи" полізуть, шукаючи пригод на свою дупу.І ніякий гелікоптер їм не допоможе.
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05.12.2021 15:25 Відповісти
все ж знайшов до чого до....батись, поздоровляю. а взагалі на сайт заходиш писати по темі, про справу, чи просто пособачитись?
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05.12.2021 16:50 Відповісти
Людей закликають, щоб не лізли в гори, бо снігопади і лавинонебезпечно, але ж якщо забороняють, то дуже хочеться. І рятувальники змушені теж ризикувати ради цих ...,, бо їм припекло покататись.
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05.12.2021 15:12 Відповісти
Вот интересно,эти утырки компенсируют расходы на поиски или уедут хероями по домам?
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05.12.2021 16:02 Відповісти
Так ці "герої" ще й незадоволені будуть, що довго шукали!
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05.12.2021 16:58 Відповісти
Дай Бог, щоб знайшовся! АЛЕ!!! Попереджали ж в гори не ходити, так ні! Поперся! (((
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05.12.2021 16:57 Відповісти
 
 