Рятувальники шукають зниклого туриста у горах Закарпаття

Чотири відділення гірських рятувальників шукають у горах чоловіка, що заблукав 4 грудня в районі полонини Руна на Закарпатті, під час катання на снігоходах ще з двома друзями. 5 грудня двоє осіб вийшли на зв`язок та повідомили про своє місцеперебування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"4 грудня о 18:02 до рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про те, що під час катання на снігоходах в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району втратили орієнтир місцевості та заблукали троє чоловіків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в ДСНС, телефонний зв’язок із зниклими громадянами періодично з’являвся, тож рятувальники скеровували їх до вірного шляху, рухаючись назустріч.

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5 грудня, станом на 13:20, пошукові роботи в районі полонини Руна Ужгородського району тривають.

О 13:10 двоє осіб вийшли на зв`язок та повідомили, що перебувають на турбазі "Девур" с. Лумшори Ужгородського району.

Пошуки ще однієї особи продовжуються (ускладняються сильним густим туманом).

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До пошукових робіт залучено 4 відділення ГПРВ ДСНС: 2 пошукові групи, з яких 20 рятувальників та 2 одиниці техніки. А також 6 волонтерів на 2 автівках.