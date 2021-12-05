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Порошенко сравнил ситуацию на границе с обострением весной 2021 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко сравнил ситуацию на границе с обострением весной 2021 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает Западную Европу слабой и потому идет дальше в своей агрессии против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", об этом в интервью французскому изданию L’Express заявил пятый президент, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко. Он отметил, что ситуация на границах Украины гораздо серьезнее, чем весной этого года.

"Сегодня никто не знает, собирается ли он атаковать, и сам он точно этого не знает также! Мы оказались в ситуации апреля 2021 года, когда российские военные уже были сконцентрированы на границе. Однако на этот раз все еще серьезнее. Они развернули более сложное оборудование, например ракеты малой дальности. Опасность реальна", – предостерегает Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что Путин после эскалации в апреле решил снова "надавить на Западную Европу, которую он считает слабой".

"Посмотрите, что произошло с апреля месяца, после того, как Путин будто бы отвел свои войска. Во-первых, он получил зеленый свет на достройку газопровода "Северный поток-2", – напомнил Порошенко.

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"Он взял под контроль Беларусь после разгона гражданской оппозиции и мигрантского кризиса, организованного Лукашенко. Кто бы мог представить такое в августе прошлого года? Сегодня Путин является фактическим собственником Беларуси, и это создает новую опасность для Украины, которая делит более 900 километров границы с Беларусью. Эта граница сегодня такая же опасная, как и та, которую мы имеем с Россией", – отмечает он.

"Но Владимир Путин хочет пойти еще дальше. Он стремится отменить процесс интеграции Украины в НАТО. Его главная цель – расширить сферу своего влияния. Путин хочет вернуть Украину в СССР 2.0! По этому поводу следует понимать одно: Путин всегда идет настолько далеко, насколько ему это позволяет сделать Запад. У него нет красных линий. Только сила может его остановить", – отмечает Порошенко.
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Топ комментарии
+60
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05.12.2021 14:31
+53
Гетьмане, швидше повертайтеся !!!
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05.12.2021 14:28
+46
хєрово ще й те, що президентом у нас сцикло малороське.
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05.12.2021 14:29
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та ты шо. серьезно? а оружие тоже волонтеры? а боеприпасы? а топливо для танков? а танки? а арту? все все волонтеры? ну надо тебе
ок. сейчас в армии с обеспечение опа. топлива нет, новое вооружение не поставляется, старое не ремонтируется. волонтеры где? ау? чот не видно.
твои высеры аналогичны тому что это "нарид" добился безвиза, томоса и возродил армию. но потом нарид устал и вот уже почти 3 года нихера не чешется почему то. а чо так?
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05.12.2021 16:26 Ответить
Наверное за свои сывочолый все покупал🤔.
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05.12.2021 16:27 Ответить
і за свої також. Купував, Клінстрони, наприклад.
А твій бубочка бюджетні - в дороги вкатує, і копійки не дав на ЗСУ
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05.12.2021 16:44 Ответить
так кто же довёл армию до такого состояния???
никак не янек,Порох - да ?
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05.12.2021 16:54 Ответить
недавно прочитав у де Голля. Війна. Вермахт побив коаліцію в Північній Франції, повернув на південь. До премьера Рейно, там був присутній де Голль, екстренно зявився главкомверх і став вимагати підписання перемир"я . премєр його спитав, чи весь Генштаб так вважає, Главкомверх відповів, що не весь і назвав призвіща, хто за. Рейно відмовився вести переговори. Главкомверх віддав наказ потім був премьером республіки Віші. Рейно всю війну просидів у концтаборі (до речі, там був і Бендера) де Голль вибрався до Англії. При формуванні Нацспротиву Франції де Голль прибрав всіх капітулянтів а після війни їх посадили надовго. Главкомверха засудили до страти, однак через старість замінили на довічне, потім випустили. капітулянтства ніде і ніхто не прощає. Або з народом (державою) або з ворогом. Третього не дано.
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05.12.2021 16:33 Ответить
Зебіли, ви дніще, вибрали тупого недолугого блазня в такий час.
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05.12.2021 16:58 Ответить
Шановний Петре Олексійовичу.

Так це ж все за сприяння і за керування Вашого "великого дружка" України. Я якраз вчора про це писала, тільки в деталі не йшла: Ви в інтерв'ю самі перерахували.

Треба переживати, що воно у вівторок намолотить.

Американці ще на самому початку каденції писали, що слабкість їхнього керманича побачили всі і це розв'язує руки і Китаю, і рашці. Та й іншим, кому знадобиться.
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05.12.2021 17:48 Ответить
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05.12.2021 21:22 Ответить
а хто вам заважає зробити нарєзку привітань, та слухати, слухати, слухати...
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05.12.2021 21:50 Ответить
Ты любитель имитации, как гринпоц и его стадо?
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05.12.2021 22:00 Ответить
так для вас другого варианта нет и не будет.
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05.12.2021 22:04 Ответить
дурень Vo Va 38a2dbec думкой багатие)))
не писяй, мальчик, все будет Украина и гетьман будет справжний, а не ваша имитация!
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06.12.2021 00:12 Ответить
невже Разумков? Кажуть злые языки, що он графьского роду...
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06.12.2021 00:22 Ответить
троль, ты надоел своим флудом
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06.12.2021 01:07 Ответить
Ксиву Гетьману и на картине запечатлеть. Можно в икону поставить и молиться. Спасёт от всех бед, чуйка есть. Я реально, не подумайте что тролю.
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06.12.2021 00:48 Ответить
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