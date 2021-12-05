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госбюджет (1156) АРМА (90)

Коммерческая деятельность управляющих арестованными активами принесла госбюджету 38,6 млн грн за 11 месяцев, - АРМА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Коммерческая деятельность управляющих арестованными активами принесла госбюджету 38,6 млн грн за 11 месяцев, - АРМА

В течение января-ноября 2021 чистые поступления в Государственный бюджет от коммерческой деятельности управляющих арестованными активами составили 38,6 млн грн.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу агентства розыска и менеджмента активов (АРМА), по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (13 млн грн в течение января-ноября 2020 года) поступления выросли втрое, или на 200%.

"Стоит отметить, что достигнутый показатель превышает совокупные поступления в бюджет за все предыдущие годы деятельности АРМА. Так, в 2018 году доходы составляли 9 млн грн, в 2019 – 12 млн грн", - отметили там.

Кроме того, второй месяц подряд поступления в государственный бюджет от управления арестованными активами доходят до рекордных показателей в месячном разрезе. В частности, на 1 декабря доходы составили 5,7 млн грн, что на 32% больше по сравнению с доходами в октябре.

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Там также подчеркнули, что указанные средства являются поступлениями только от одного способа управления активами, осуществляемыми АРМА, поэтому сюда не входят средства от реализованного на торгах имущества, переданные Агентству арестованные средства, размещенные на банковских счетах, а также расходы, осуществляемые для восстановления и улучшение экономических свойств активов.

"Данные расходы, как правило, существенно превышают суммы доходов в бюджет и позволяют не только хранить арестованное имущество, но и генерировать доходы для государства от его коммерческого использования", - резюмировали там.

УП отмечает, что в госбюджете 2021 года, согласно ГКСУ, предусмотрено 273,9 миллиона на АРМА, а по состоянию на октябрь из них израсходовано 143,1 миллиона.

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Топ комментарии
+6
наркоман ЗЕбанат борецца с Мацковией, с олигархами, с энергозависимостью.
Единственная фирма,закупающая электроэнергию в БССР, принадлежит Арахамия. Приблизительный заработок 30 млн долларов в месяц.
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05.12.2021 20:44
+6
38,6 млн грн за 11 місяців?
позелено -поделяно-раздолбачено...
***** война - ґлавное маневри!
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05.12.2021 20:58
+4
На зарплату хоч вистачило? Бо 38.6млн/11міс=3,51млн/міс. А фонд зарплати у них по штатному розкладу який?
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05.12.2021 20:59
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наркоман ЗЕбанат борецца с Мацковией, с олигархами, с энергозависимостью.
Единственная фирма,закупающая электроэнергию в БССР, принадлежит Арахамия. Приблизительный заработок 30 млн долларов в месяц.
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05.12.2021 20:44 Ответить
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05.12.2021 20:48 Ответить
Что за фирма?название,или так ,лишь бы смуту пустить перед вероятным вторжением кацапской Орды.
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05.12.2021 22:17 Ответить
Об этом уже со всех утюгов рассказали😁
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05.12.2021 22:21 Ответить
Вы думаете все таки будет вторжение?
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05.12.2021 22:22 Ответить
Одразу видно мокшанськи бОТИ!!!!!! По перше номерні, а по друге не знають що таке АРМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.12.2021 22:27 Ответить
На "Велике крадівництво" все одно не вистачить !!!)))
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05.12.2021 20:56 Ответить
38,6 млн грн за 11 місяців?
позелено -поделяно-раздолбачено...
***** война - ґлавное маневри!
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05.12.2021 20:58 Ответить
по одной гривне на рыло за год!! эта прарыв!
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05.12.2021 22:36 Ответить
На зарплату хоч вистачило? Бо 38.6млн/11міс=3,51млн/міс. А фонд зарплати у них по штатному розкладу який?
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05.12.2021 20:59 Ответить
******* раборает вставялка - значіт копи -пейст
....
https://www.youtube.com/watch?v=ewQyv404u7Q&list=PL7n9QBV2Ej1RZjFh79NcS31x2OveZVBP7
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05.12.2021 21:21 Ответить
підтяґуемо польску...
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05.12.2021 21:24 Ответить
УП зауважує, що у держбюджеті 2021 року, згідно з ДКСУ, передбачено 273,9 мільйонів на АРМА, а станом на жовтень з них витрачено 143,1 мільйон. --Зашибісь управляють. Витратили з бюджету 143 млн. вернули в бюджет 38 млн. Вперше в Україні!
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05.12.2021 21:30 Ответить
а сколько себе в карманы наворовали? миллиард?
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05.12.2021 22:09 Ответить
Негусто.
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05.12.2021 22:18 Ответить
143 млн проїли, 38 заробили. А скільки ще вкрали?
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06.12.2021 09:05 Ответить
 
 