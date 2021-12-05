Коммерческая деятельность управляющих арестованными активами принесла госбюджету 38,6 млн грн за 11 месяцев, - АРМА

В течение января-ноября 2021 чистые поступления в Государственный бюджет от коммерческой деятельности управляющих арестованными активами составили 38,6 млн грн.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу агентства розыска и менеджмента активов (АРМА), по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (13 млн грн в течение января-ноября 2020 года) поступления выросли втрое, или на 200%.

"Стоит отметить, что достигнутый показатель превышает совокупные поступления в бюджет за все предыдущие годы деятельности АРМА. Так, в 2018 году доходы составляли 9 млн грн, в 2019 – 12 млн грн", - отметили там.

Кроме того, второй месяц подряд поступления в государственный бюджет от управления арестованными активами доходят до рекордных показателей в месячном разрезе. В частности, на 1 декабря доходы составили 5,7 млн грн, что на 32% больше по сравнению с доходами в октябре.

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Там также подчеркнули, что указанные средства являются поступлениями только от одного способа управления активами, осуществляемыми АРМА, поэтому сюда не входят средства от реализованного на торгах имущества, переданные Агентству арестованные средства, размещенные на банковских счетах, а также расходы, осуществляемые для восстановления и улучшение экономических свойств активов.

"Данные расходы, как правило, существенно превышают суммы доходов в бюджет и позволяют не только хранить арестованное имущество, но и генерировать доходы для государства от его коммерческого использования", - резюмировали там.

УП отмечает, что в госбюджете 2021 года, согласно ГКСУ, предусмотрено 273,9 миллиона на АРМА, а по состоянию на октябрь из них израсходовано 143,1 миллиона.

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