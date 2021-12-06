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Новости Общество
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Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Шухевича Ольга Илькив

Новости Цензор.НЕТ Общество

Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Шухевича Ольга Илькив

Во Львове на 102-м году жизни скончалась Ольга Илькив, связная главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Легендарная женщина, посвятившая всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны", – отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Общество Львова скорбит по поводу смерти известной львовянки, связной УПА Ольги Илькив, которая в июне этого года отметила 101-летие. Львовский городской совет глубоко сочувствует родным и близким умершей", - говорится в сообщении ведомства.

Ольга Илькив – связная главнокомандующего УПА Романа Шухевича ("Роксоляна", "О. Зверобой"), политзаключенная, 14 лет провела в советских тюрьмах. В 2008 году награждена Орденом княгини Ольги ІІІ-й степени. Член Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.

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За заслуги перед государством и по случаю 75-летия создания УПА, город и область совместно приобрели Ольге Илькив квартиру во Львове.

Автор: Анастасія Потіха
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Царство Небесне Героїні!
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06.12.2021 10:48 Ответить
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06.12.2021 10:55 Ответить
Земля пухом
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06.12.2021 11:00 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЇНІ! ВІЧНА ПАМЯТЬ! СЛАВА УКРАЇНІ!
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06.12.2021 11:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8DAVAl_9dEA
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06.12.2021 11:20 Ответить
Вічна пам'ять і слава Героїні! Яка сила до Життя!
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06.12.2021 11:36 Ответить
совок, таких файних тьоток -дуже люто боявся...
тому совок здох, але перед тим двадцять п'ять раз - обісрався
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06.12.2021 11:50 Ответить
Спочивай з миром, "Роксоляна".....
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06.12.2021 21:49 Ответить
 
 