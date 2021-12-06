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Новини Суспільство
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Львів (2082) УПА (134) Шухевич (75)

У Львові на 102-му році життя померла зв'язкова Шухевича Ольга Ільків

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Львові на 102-му році життя померла зв'язкова Шухевича Ольга Ільків

У Львові на 102-му році життя померла Ольга Ільків, зв'язкова головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомля пресслужба Львівської міської ради.

"Легендарна жінка, що присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні. За її спиною – роки переслідувань, радянських тюрем та важкої щоденної боротьби. Незбагненна втрата для нашого міста і нашої країни", – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Громада Львова сумує з приводу смерті відомої львів’янки, зв’язкової УПА Ольги Ільків, яка у червні цього року відзначила 101-річчя. Львівська міська рада глибоко співчуває рідним і близьким померлої", - йдеться у повідомленні відомства.

Ольга Ільків – зв’язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича ("Роксоляна", "О. Звіробій"), політув’язнена, 14 років провела в радянських тюрмах. У 2008 році нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня. Членкиня Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби.

За заслуги перед державою та з нагоди 75-ї річниці створення УПА, місто та область спільно придбали Ользі Ільків квартиру у Львові.

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Царство Небесне Героїні!
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06.12.2021 10:48 Відповісти
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06.12.2021 10:55 Відповісти
Земля пухом
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06.12.2021 11:00 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЇНІ! ВІЧНА ПАМЯТЬ! СЛАВА УКРАЇНІ!
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06.12.2021 11:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8DAVAl_9dEA
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06.12.2021 11:20 Відповісти
Вічна пам'ять і слава Героїні! Яка сила до Життя!
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06.12.2021 11:36 Відповісти
совок, таких файних тьоток -дуже люто боявся...
тому совок здох, але перед тим двадцять п'ять раз - обісрався
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06.12.2021 11:50 Відповісти
Спочивай з миром, "Роксоляна".....
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06.12.2021 21:49 Відповісти
 
 