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Новости Происшествия
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авиация (2597) арест (10380) Крым (26017) самолет (3330) СБУ (18690)

13 самолетов российской Smartavia арестованы за полеты в оккупированный Крым, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

13 самолетов российской Smartavia арестованы за полеты в оккупированный Крым, - СБУ

На 13 пассажирских самолетов, принадлежащих российскому авиаперевозчику АО "Авиакомпания Смартавиа", наложен арест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Эти самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины – АР Крым. Таким образом, они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч.ч. 2,3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
  • ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);
  • ст. 334 (момент обретения права собственности по договору).

Досудебным расследованием установлено, что в настоящее время 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки на аннексированный полуостров с нарушением норм украинского законодательства.

Отмечается, что наложение соответствующего ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны.

По материалам СБУ наложены аресты уже на 249 российских воздушных судов, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на временно оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

Также читайте: СБУ ищет пострадавших от действий палача "Изоляции" Куликовского и свидетелей его преступлений

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
так НО под арестом нельзя вывезьти самолеты на иную страну компанию пререгистарция арестованы регистры...новый номер регистр не получишь пока не анулируешь старый а он в аресте а когда будут изщымать имущество по контрибуциям санкциям и прчоее мы тут как тут а у нас арест по уголовным делам и точка...
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06.12.2021 13:14
+10
Теперь не летают ?
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06.12.2021 13:03
+10
І по всьому світі. Видимість роботи.
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06.12.2021 13:07
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Теперь не летают ?
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06.12.2021 13:03 Ответить
Низенько, в Крим і обратно.
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06.12.2021 13:05 Ответить
І по всьому світі. Видимість роботи.
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06.12.2021 13:07 Ответить
стоят на штрафстоянке.
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06.12.2021 13:17 Ответить
Арест заочный.
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06.12.2021 13:20 Ответить
Арест- домашний то есть по раше летать можно?
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06.12.2021 13:04 Ответить
так НО под арестом нельзя вывезьти самолеты на иную страну компанию пререгистарция арестованы регистры...новый номер регистр не получишь пока не анулируешь старый а он в аресте а когда будут изщымать имущество по контрибуциям санкциям и прчоее мы тут как тут а у нас арест по уголовным делам и точка...
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06.12.2021 13:14 Ответить
Что и даже взятки не помогут?
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06.12.2021 13:27 Ответить
Сумно. Акціонерам ЮКОС.
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06.12.2021 13:28 Ответить
все равно мелковато. Главное почему Украина не заблокировала код IATA аеропорта в Симферополе, что сделало бы возможным билеты туда только в рашке и только выписанные от руки покупать
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06.12.2021 13:37 Ответить
+++++
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06.12.2021 13:19 Ответить
Самолёты арестованы также как и Янукович?
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06.12.2021 13:21 Ответить
Да посодют всех заочных арестантов в те самолеты и нам передадут, но пока ребус такой то арестантов больше чем арестованных самолетов то наоборот.
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06.12.2021 13:29 Ответить
А у них есть собственные самолеты?
99% они арендованные.
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06.12.2021 13:36 Ответить
Ми наклали на них арешт...А вони просто на нас наклали...
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06.12.2021 13:39 Ответить
Какой нафиг арест? В Германий свободно можно купить комби билеты в Симферополь.
Сейчас посмотрел 400 евро. С7 и Люфтханза с пересадкой в Москве.
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06.12.2021 13:40 Ответить
Вы в германиях безграмотные и читать не умеете?
Видать рашапомоек насмотрелись до опупения.
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06.12.2021 14:06 Ответить
Весь праздник людям испортили.
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06.12.2021 14:08 Ответить
че илюха у вас белоруссия закончилась.теперь есть белоруский федеральный округ . вот это у вас праздник. просрали родину. молодцы. Теперь только и осталось смотреть че там у хохлов
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06.12.2021 15:35 Ответить
Про белорусски федеральный округ я слышу лет 20.
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06.12.2021 16:11 Ответить
ну так ваш бульбофюрер наконец то это уже оформил. так что гуляй рванина. ни языка. ни родины . ни флага.
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06.12.2021 16:22 Ответить
комби билет это два билета. одним ты летиш до москвы а по другому пересаживаешся в москве на невыездной самолет рейсом до симферополя. Ты кацапа даже выехав в германию ума не набрался. я представляю какое ты дурное на расее было.
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06.12.2021 15:33 Ответить
Арест - это хорошо, но ПРИ ЧЕМ тут ст.111?
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06.12.2021 14:07 Ответить
По нормальному ці літаки повинні бути арештовані щойно сядуть на території цивілізованої країни на зразок Польщі...
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06.12.2021 14:30 Ответить
 
 