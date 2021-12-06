13 літаків російської "Smartavia" арештовано за польоти в окупований Крим, - СБУ

На 13 пасажирських літаків, що належать російському авіаперевізнику АТ "Авіакомпанія Смартавіа" накладено арешт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Ці літаки порушили порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України - АР Крим. Таким чином, вони діяли всупереч правилам іноземних перельотів та незаконно переправляли осіб через державний кордон України", - йдеться в повідомленні.

Арешт накладено у рамках кримінального провадження, яке відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч.ч. 2,3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);

ст. 334 (момент набуття права власності за договором).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наразі 37 авіакомпаній РФ здійснюють регулярні авіаперевезення до анексованого півострова з порушенням норм українського законодавства.

Зазначається, що накладення відповідного арешту і проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі до європейських країн.

За матеріалами СБУ накладено арешти вже на 249 російських повітряних суден, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до тимчасово окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.

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