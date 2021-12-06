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авіація (1663) арешт (1631) Крим (12756) літак (1996) СБУ (10039)

13 літаків російської "Smartavia" арештовано за польоти в окупований Крим, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

13 літаків російської

На 13 пасажирських літаків, що належать російському авіаперевізнику АТ "Авіакомпанія Смартавіа" накладено арешт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Ці літаки порушили порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України - АР Крим. Таким чином, вони діяли всупереч правилам іноземних перельотів та незаконно переправляли осіб через державний кордон України", - йдеться в повідомленні.

Арешт накладено у рамках кримінального провадження, яке відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч.ч. 2,3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);
  • ст. 334 (момент набуття права власності за договором).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наразі 37 авіакомпаній РФ здійснюють регулярні авіаперевезення до анексованого півострова з порушенням норм українського законодавства.

Зазначається, що накладення відповідного арешту і проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі до європейських країн.

За матеріалами СБУ накладено арешти вже на 249 російських повітряних суден, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до тимчасово окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
так НО под арестом нельзя вывезьти самолеты на иную страну компанию пререгистарция арестованы регистры...новый номер регистр не получишь пока не анулируешь старый а он в аресте а когда будут изщымать имущество по контрибуциям санкциям и прчоее мы тут как тут а у нас арест по уголовным делам и точка...
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06.12.2021 13:14
+10
Теперь не летают ?
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06.12.2021 13:03
+10
І по всьому світі. Видимість роботи.
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06.12.2021 13:07
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Теперь не летают ?
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06.12.2021 13:03 Відповісти
Низенько, в Крим і обратно.
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06.12.2021 13:05 Відповісти
І по всьому світі. Видимість роботи.
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06.12.2021 13:07 Відповісти
стоят на штрафстоянке.
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06.12.2021 13:17 Відповісти
Арест заочный.
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06.12.2021 13:20 Відповісти
Арест- домашний то есть по раше летать можно?
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06.12.2021 13:04 Відповісти
так НО под арестом нельзя вывезьти самолеты на иную страну компанию пререгистарция арестованы регистры...новый номер регистр не получишь пока не анулируешь старый а он в аресте а когда будут изщымать имущество по контрибуциям санкциям и прчоее мы тут как тут а у нас арест по уголовным делам и точка...
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06.12.2021 13:14 Відповісти
Что и даже взятки не помогут?
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06.12.2021 13:27 Відповісти
Сумно. Акціонерам ЮКОС.
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06.12.2021 13:28 Відповісти
все равно мелковато. Главное почему Украина не заблокировала код IATA аеропорта в Симферополе, что сделало бы возможным билеты туда только в рашке и только выписанные от руки покупать
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06.12.2021 13:37 Відповісти
+++++
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06.12.2021 13:19 Відповісти
Самолёты арестованы также как и Янукович?
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06.12.2021 13:21 Відповісти
Да посодют всех заочных арестантов в те самолеты и нам передадут, но пока ребус такой то арестантов больше чем арестованных самолетов то наоборот.
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06.12.2021 13:29 Відповісти
А у них есть собственные самолеты?
99% они арендованные.
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06.12.2021 13:36 Відповісти
Ми наклали на них арешт...А вони просто на нас наклали...
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06.12.2021 13:39 Відповісти
Какой нафиг арест? В Германий свободно можно купить комби билеты в Симферополь.
Сейчас посмотрел 400 евро. С7 и Люфтханза с пересадкой в Москве.
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06.12.2021 13:40 Відповісти
Вы в германиях безграмотные и читать не умеете?
Видать рашапомоек насмотрелись до опупения.
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06.12.2021 14:06 Відповісти
Весь праздник людям испортили.
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06.12.2021 14:08 Відповісти
че илюха у вас белоруссия закончилась.теперь есть белоруский федеральный округ . вот это у вас праздник. просрали родину. молодцы. Теперь только и осталось смотреть че там у хохлов
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06.12.2021 15:35 Відповісти
Про белорусски федеральный округ я слышу лет 20.
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06.12.2021 16:11 Відповісти
ну так ваш бульбофюрер наконец то это уже оформил. так что гуляй рванина. ни языка. ни родины . ни флага.
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06.12.2021 16:22 Відповісти
комби билет это два билета. одним ты летиш до москвы а по другому пересаживаешся в москве на невыездной самолет рейсом до симферополя. Ты кацапа даже выехав в германию ума не набрался. я представляю какое ты дурное на расее было.
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06.12.2021 15:33 Відповісти
Арест - это хорошо, но ПРИ ЧЕМ тут ст.111?
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06.12.2021 14:07 Відповісти
По нормальному ці літаки повинні бути арештовані щойно сядуть на території цивілізованої країни на зразок Польщі...
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06.12.2021 14:30 Відповісти
 
 