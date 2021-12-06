Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект "Об экономическом паспорте".

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект определен президентом как безотлагательный.

Текст проекта закона отсутствует.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что до 10 декабря внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца.

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