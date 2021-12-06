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Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект "Об экономическом паспорте".
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.
Законопроект определен президентом как безотлагательный.
Текст проекта закона отсутствует.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что до 10 декабря внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца.
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+32 Орест Орест
показать весь комментарий06.12.2021 13:13
+26 atv1204 atv
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+21 Yman Yman
показать весь комментарий06.12.2021 13:32
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Пожалуйста, подождите...
А вот то что лещенко или подоляк с нефедовым поверю на 100%.
коли його вже винусуть...
Хоча і так зрозуміло, що в тебе пая немає.
Ви взагалі закон 5600 читали? Чи в ньому забагато буков?
Рідні померлої людини подають документи для переоформлення права власності.
Мова була про те , щоб паї дісталися і вашим дітям . Так от я кажу , що якщо ви не працювали на цій землі , то не маєте ніякого права на неї.
ЄС и Голос дали нуль? Так эти обіцянки даются Зюзей исключительно с целью пролезть на второй срок.
Цена им нуль.
И тем, кто верит Зюзиным фантастическим обіцянкам такая же цена.
Зробіть себе ще раз
Текст проекта закона отсутствует.
фсё шо надо знать )))))
А мама моя до сих пор хранит пачку облигаций государственного займа и даже до сих пор чего-то ждет...
Було весело , гарна музика ,але без цих коштів
Текст проєкту закону ідсутній
Та ну ***********, ну что ж за фигня?
Сейчас денюх нет, но потом, когда я пойду на второй срок вы увидите...
И насчет денег ну хоть каких, спасибо. С барского стола мелочь не собираем.
Ну а кто-то за мелочь и мать родную продаст и родину. Каждому свое
ну а кто-то и
Вартість хліба зростає при рекордному урожаї, олія, то вже, взагалі повний пі*дець, яйця, молоко, кефір, сметана, гречка ...
73%, що хужє нє будєт? Уже так гірше, що і я навіть не очікував. Скоро іще проблеми почнуться з електрикою і газом, то що робити будемо? Асфальтом палити, асфальт їсти і асфальтом лікуватися.
А те, которым, к примеру, сейчас по 5лет, они уже не дети???
А кто ? Дяди-тети или как?
Странно.
Мне казалось, что в таком возрасте ребятишки еще дети...
Те детки, которые в прошлый новый год сидели в телевизоре рядом с дядей Вовой и слушали его гундосик, уже не дети...
Найвеличніший так решил - до прихода его величества это не дети - даже , если им 3-4-5-6 лет.
Детство теперь может наступить только с приходом его величества найвеличнішого.
Даже детям умудрился плюнуть в душу...