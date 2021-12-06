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Новини Політика України
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Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт "Про економічний паспорт".

Про це свідчать дані на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт визначено президентом як невідкладний.

Текст проєкту закону наразі відсутній.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до 10 грудня внесе до парламенту законопроєкт про економічний паспорт українця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Економічний паспорт отримають народжені з 2019 року діти, акумульовані кошти будуть інвестовані в облігації, - Устенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
Закон внесли, текста нет. Как показывает практика, текст в законе для торборежима необязателен. Какая разница! Хуже не будет!
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06.12.2021 13:13
+26
пора клоуна изолировать.. кто ему надиктовал очередную бредятину?
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06.12.2021 13:16
+21
ну тебе дали зеленый хер сейчас например. Ахметке дали премьера своего, Коломою - льготы и откаты, а тебе хрен на все рыло. Как и армии, как и медицине, как и всему остальному. Чем ты снова не доволе и почему скулишь?
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06.12.2021 13:32
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Закон внесли, текста нет. Как показывает практика, текст в законе для торборежима необязателен. Какая разница! Хуже не будет!
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06.12.2021 13:13 Відповісти
Якщо в законі немає тексту, то його так легше міняти при нагоді.
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06.12.2021 13:24 Відповісти
Торборежим ета пять.
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06.12.2021 13:32 Відповісти
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06.12.2021 14:43 Відповісти
Довбодятел…
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06.12.2021 13:14 Відповісти
пора клоуна изолировать.. кто ему надиктовал очередную бредятину?
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06.12.2021 13:16 Відповісти
ополченка
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06.12.2021 13:17 Відповісти
Мне кажется у этого гидранта есть воображаемый друг, он тоже невысокого роста но в треуголке и на белом коне. Вот он ему и идеи подкидывает.
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06.12.2021 13:18 Відповісти
Спасибо Президенту Зкленскому! Президент Зеленский думает о будущих поколениях украинцев. Молодец! Так держать!
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06.12.2021 13:18 Відповісти
Что-то особо тяжелое на тебя сегодня свалилось?
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06.12.2021 13:21 Відповісти
Не "на тебя", а "в тебя". Вещества, они в основном вовнутрь принимаются, а не наружно.
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06.12.2021 14:51 Відповісти
Почьом коммєнт?
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06.12.2021 13:21 Відповісти
зеля, перелогинься..
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06.12.2021 13:27 Відповісти
Не думаю, что зеля сам соизволил. Там бы текста не было.
А вот то что лещенко или подоляк с нефедовым поверю на 100%.
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06.12.2021 14:37 Відповісти
Ещё подлижи, бо не блестит совсем
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06.12.2021 13:59 Відповісти
Обіцяти йому і набирати бали і рейтинги від тупого наріду, а хто має це виплачувати через 18 років? Звичайно ніхто. Бо тоді вже і Зеленського не буде і вухасті про його обіцянки-цяцянки забудуть через рік. А якби президент мав бажіння дійсно виплачувати дітям гроші за розробку надрів, то вніс би закон, щоб почали виплату з наступного року всім, хто досяг повноліття. Набігло за рік 100 доларів - виплати, наступним по наростаючому. Але тут тільки піар в велика брехня в ПЕРШИЙ раз в Україні.
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06.12.2021 13:18 Відповісти
це мабудь суперечить Конституції, бо тут або КОЖНОМУ громадянині нараховувати рентні виплати або нікому... рівність в правах вона така... хоча на 100% стверджувати не можу
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06.12.2021 15:00 Відповісти
Мабуть хтось раптово завагітнів.
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06.12.2021 13:20 Відповісти
Та да, зеля от ермака.
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06.12.2021 14:39 Відповісти
Заигрался в президента, генерирует фантасмагорические идеи, резкие скачки подсознания то переворот, то разговор с путиным, то паспорт. Так недалеко и до ... Алиса меелафон, я вспомнила, нужен толчок... как в известном детском фильме Гостья из будущего
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06.12.2021 13:21 Відповісти
внiс,внесе...
коли його вже винусуть...
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06.12.2021 13:22 Відповісти
пропаную Зеленському зробити вчинок - зробити подарунок на Новий Рік і піти у відставку. але його світа буде його тримати у кріслі доки українці не згадають про свою гідність.
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06.12.2021 14:57 Відповісти
удивительная способность клоуна заниматься, в ответственные моменты истории Украины, любой муйнёй, абы только не обороной, как Верховный, и дипломатией, как глаМный дипломат... понавыбирали, блин, лайна на нашу голову..(
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06.12.2021 13:22 Відповісти
Зешибись! Юридический есть, ветеринарный есть, теперь ещё и экономический...
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06.12.2021 13:25 Відповісти
Голосував за Пороха . І так було неприємно бачити що ЄС та Голос дали нуль голосів за законопроект , що частину грошей з українських надр забирає в олігархів і дає на навчання українських дітей , на їхні особисті рахунки .От тобі й гетьман . Добре кажуть : тільки починають говорити про патріотизм - значить щось крадуть у людей .
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06.12.2021 13:26 Відповісти
ты понимаешь, когда людям только -мову, молитву и веру, а остальное себе,есть смысл задуматься
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06.12.2021 13:28 Відповісти
ну тебе дали зеленый хер сейчас например. Ахметке дали премьера своего, Коломою - льготы и откаты, а тебе хрен на все рыло. Как и армии, как и медицине, как и всему остальному. Чем ты снова не доволе и почему скулишь?
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06.12.2021 13:32 Відповісти
Какие олигархи, дурень? Ты про украинский бюджет, откуда деньги должны быть розданы на популистическую хероту ради рейтинга зебыла - ты от этом в смысле?
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06.12.2021 13:31 Відповісти
Деньги забирают с крестьянских земельных паев, а это деньги в том числе и моего ребенка. Поэтому все кто это поддерживает - враг, подлежащий уничтожению.
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06.12.2021 13:33 Відповісти
Я про надра . До чого тут земельні паї ?
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06.12.2021 13:43 Відповісти
Як до чого? 1500 грн. в рік с гектара пая зелені хочуть зтягти, і 18 відсотків з продажу городини бабусею з села.
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06.12.2021 13:56 Відповісти
ты - триздобол подоляцк ий, кроме методичек ничего не читавший
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06.12.2021 14:10 Відповісти
Спробуй прочитати закон 5600 замість рекламних балачок про "податки з олігархів".
Хоча і так зрозуміло, що в тебе пая немає.
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06.12.2021 14:45 Відповісти
А до чого тут надра? Весь популізм оплачується із держбюджету, з наших податків. Ось взагалі весь. Якщо ти вважаєш, що якщо олігархам додати податків, то вони зі своєї кишені їх платитимуть, то ти клінічний ідіот, таких у лікарні тримати треба. Коли Ахметову піднімають ренту на корисні копалини, просто на цю суму дорожчає метал, і всі труби, арматура, а за ними комунальні платежі та ціна на житло виростають у ціні. І ось ти вже платиш удвічі більше, бо зелений ********** щось там комусь пообіцяв. Тобі подобається? Ну так якщо тобі подобається віддавати свої гроші шахраям, чому ти вважаєш, що всі довкола це мають робити разом з тобою?
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06.12.2021 15:02 Відповісти
По-перше ,не "крестьяне ". А по-друге,яке відношення має ваш "ребёнок" до земельних наділів (паїв) якими наділили селян за працю.
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06.12.2021 14:02 Відповісти
НЕ СВЕТИ СВОЕЙ ТУПОРЫЛОСТЬЮ, и так видим, не обезображена интеллектом
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06.12.2021 14:08 Відповісти
Звертайтесь українською мовою ,"интеллектуал" . Що ви там "видите " і так зрозуміло .
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06.12.2021 14:15 Відповісти
Україномовна пані не може зрозуміти що, багато з тих, хто працював в колгоспах та отримали за це паї, вже померли, та передали ці паї у спадщину онукам?
Ви взагалі закон 5600 читали? Чи в ньому забагато буков?
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06.12.2021 14:42 Відповісти
Паї передали у спадщину своїм дітям та онукам.Принаймні ,повинні були це зробити. Для цього існує Заповіт . Якщо ж не оформлено Заповіту , то в такому разі це буде спадщина за Законом.
Рідні померлої людини подають документи для переоформлення права власності.
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06.12.2021 15:14 Відповісти
Пані, прийдіть до тями, ніхто не питав як оформляти спадщину.
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06.12.2021 15:58 Відповісти
Ви самі знаєте , що хочете ?

Мова була про те , щоб паї дісталися і вашим дітям . Так от я кажу , що якщо ви не працювали на цій землі , то не маєте ніякого права на неї.
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06.12.2021 16:12 Відповісти
Мова була про податки з паїв, і про те що, того хто це придумав потрібно на вила підняти разом з тими хто це підтримує
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06.12.2021 16:49 Відповісти
Добре , мирова .
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06.12.2021 17:59 Відповісти
Законпроект чого? Конкретніше, а то здається, що "тьі міл-чєловєк, стукачок..."
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06.12.2021 13:51 Відповісти
Vitaliy Darmits,

ЄС и Голос дали нуль? Так эти обіцянки даются Зюзей исключительно с целью пролезть на второй срок.
Цена им нуль.
И тем, кто верит Зюзиным фантастическим обіцянкам такая же цена.

Зробіть себе ще раз
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06.12.2021 14:16 Відповісти
О референдуме бы внес-как обещал.
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06.12.2021 13:28 Відповісти
Законопроект определен президентом как безотлагательный.
Текст проекта закона отсутствует.

фсё шо надо знать )))))
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06.12.2021 13:30 Відповісти
Вона сказала що вагітна, тому і не вистачило часу на обробку.
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06.12.2021 13:35 Відповісти
шо?! опять Мандель розглядала?
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06.12.2021 14:46 Відповісти
А почему не 2 гектара на халяву каждому украинцу не выделить на Марсе?
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06.12.2021 13:34 Відповісти
Ти їх вже давно отримав і подарував за 0,1 гривню, память коротка.
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06.12.2021 13:38 Відповісти
Коли привітаєш військових, казьол?
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06.12.2021 13:34 Відповісти
За козла відповіси, трохи затримка памперсів замало взяли у відрядження, зараз все виправимо.
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06.12.2021 13:37 Відповісти
ну хоть хтось бубачкє памперсів підвезе. Слава українським волонтерам!
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06.12.2021 14:48 Відповісти
Дешёвый пиар от больного чесоткой носа,страна нуждается в досрочных выборах
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06.12.2021 13:40 Відповісти
країні потрібен захист! а не гуано, що зараз.
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06.12.2021 14:50 Відповісти
Помню застраховал в 1988 году своих детей, чтобы на 18 лет получили деньги на свадьбу, в 1992 году плакали денюшки, их присвоила Московия ,правопреемница ссср,за 18 лет может многое приобрести, Зеленский может даже пообещать каждой молодой семье бесплатное жильё ,которое они могут получить в 2039году
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06.12.2021 13:47 Відповісти
То же самое было и у меня. Моя тетка положила моему сыну денежки на будущее. Был такой вклад. И тоже все пропало. Осталась только книжечка Ощадбанку на память. Лежит в коробке для истории.

А мама моя до сих пор хранит пачку облигаций государственного займа и даже до сих пор чего-то ждет...
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06.12.2021 14:21 Відповісти
Так ,і мені на весілля перераховували з зарплат.

Було весело , гарна музика ,але без цих коштів
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06.12.2021 15:18 Відповісти
Законопроєкт визначено як невідкладний.
Текст проєкту закону ідсутній

Та ну ***********, ну что ж за фигня?
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06.12.2021 13:49 Відповісти
МММ, вид сбоку....
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06.12.2021 13:53 Відповісти
кто тут "против" что б его детям капали деньги? да хоть какие?!!
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06.12.2021 13:54 Відповісти
Чтобы капали детям зеленского ? так он и так капают. Против или за ,кого это волнует .
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06.12.2021 14:05 Відповісти
Текст законопроекта отсутствует. А попиариться - не значит сделать. Ото и все дети
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06.12.2021 14:05 Відповісти
Да все не против, но те, которые трезво мыслят , понимают, что это исключительно сказочка -завлекалочка для лопухов с целью выбраться на второй срок.
Сейчас денюх нет, но потом, когда я пойду на второй срок вы увидите...

И насчет денег ну хоть каких, спасибо. С барского стола мелочь не собираем.

Ну а кто-то за мелочь и мать родную продаст и родину. Каждому свое

ну а кто-то и
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06.12.2021 14:27 Відповісти
у зели кукуха от страха поехала полностью
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06.12.2021 13:55 Відповісти
Так вы сразу еще в роддоме ставьте на лоб клеймо, чего же церемониться!!!!!! Пора уже маланцев метить звездой давида!!!!!
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06.12.2021 14:01 Відповісти
діджиталізація
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06.12.2021 14:06 Відповісти
а це він через "президентську" версію "дії" зробив?? Тоді зрозуміло
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06.12.2021 14:09 Відповісти
жидитализацея
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06.12.2021 14:28 Відповісти
Який іще "економічний паспорт"? Нелох своїми законопроектами уже довів і комуналку, і ціни продовольство так, що його служки збираються по-совдепівські встановлювати граничні ціни.
Вартість хліба зростає при рекордному урожаї, олія, то вже, взагалі повний пі*дець, яйця, молоко, кефір, сметана, гречка ...
73%, що хужє нє будєт? Уже так гірше, що і я навіть не очікував. Скоро іще проблеми почнуться з електрикою і газом, то що робити будемо? Асфальтом палити, асфальт їсти і асфальтом лікуватися.
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06.12.2021 14:06 Відповісти
очередной Пук в теплой ванной... налитой ермаком и др. кремлевскими Шавками....
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06.12.2021 14:10 Відповісти
Якісні діти (народжені при Зеленському) отримають через 20 років половину місячної зарплати , яку зараз отримують Зе-слуги в Раді.
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06.12.2021 14:11 Відповісти
Янелох 4 повестки неплохо так нахлобучивает свой лохторат
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06.12.2021 14:12 Відповісти
А як щодо статті Конституції, яка говорить, що земля та її надра належать УСІМ громадянам України? Що за дискримінація до тих, хто народився до 2019 року? І чим таким особливі ті, хто народився після 2019-го? Агов, конституційний суд, давай, відповідай
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06.12.2021 14:20 Відповісти
А, точно - Yevgen Sknar правильно підмітив, що після обрання Зє! у 2019 якість дітей значно зросла. Ось для них і грошей не шкода
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06.12.2021 14:28 Відповісти
українські вчителі із обіцяною зарплатою 4 тис,"зхелених" ,але і пенсіонери, котрі з 2000 тис,грн вже "перемогли" бідність можуть підтвердити те, що "зе" "звіздун"
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06.12.2021 14:34 Відповісти
Воры Януковича-Порошенко напряглись

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06.12.2021 14:34 Відповісти
А найвеличніший может из своих 40 млн оффшорных деток осчастливит, свои лондонские квартиры продаст, вывезенные его папиком Беней из Украины на деток потратит?
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06.12.2021 14:46 Відповісти
Народжені з 2019 року діти?!
А те, которым, к примеру, сейчас по 5лет, они уже не дети???
А кто ? Дяди-тети или как?
Странно.
Мне казалось, что в таком возрасте ребятишки еще дети...
Те детки, которые в прошлый новый год сидели в телевизоре рядом с дядей Вовой и слушали его гундосик, уже не дети...

Найвеличніший так решил - до прихода его величества это не дети - даже , если им 3-4-5-6 лет.
Детство теперь может наступить только с приходом его величества найвеличнішого.
Даже детям умудрился плюнуть в душу...
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06.12.2021 14:42 Відповісти
Накинулися на лідера. Шо ж йому, держбежпекою чи може добробутом людей займатися?
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06.12.2021 14:48 Відповісти
Бабе цветы, а детям пустышку. На фоне хронического отсутствия достатка денег, Зе бросается пустыми обещаниями.
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06.12.2021 15:31 Відповісти
Херней мается клоун...
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06.12.2021 18:27 Відповісти
ну и правильно.
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06.12.2021 19:05 Відповісти
 
 