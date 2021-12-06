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Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт "Про економічний паспорт".
Про це свідчать дані на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт визначено президентом як невідкладний.
Текст проєкту закону наразі відсутній.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що до 10 грудня внесе до парламенту законопроєкт про економічний паспорт українця.
Топ коментарі
+32 Орест Орест
показати весь коментар06.12.2021 13:13
+26 atv1204 atv
показати весь коментар06.12.2021 13:16
+21 Yman Yman
показати весь коментар06.12.2021 13:32
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Будь ласка, зачекайте...
А вот то что лещенко или подоляк с нефедовым поверю на 100%.
коли його вже винусуть...
Хоча і так зрозуміло, що в тебе пая немає.
Ви взагалі закон 5600 читали? Чи в ньому забагато буков?
Рідні померлої людини подають документи для переоформлення права власності.
Мова була про те , щоб паї дісталися і вашим дітям . Так от я кажу , що якщо ви не працювали на цій землі , то не маєте ніякого права на неї.
ЄС и Голос дали нуль? Так эти обіцянки даются Зюзей исключительно с целью пролезть на второй срок.
Цена им нуль.
И тем, кто верит Зюзиным фантастическим обіцянкам такая же цена.
Зробіть себе ще раз
Текст проекта закона отсутствует.
фсё шо надо знать )))))
А мама моя до сих пор хранит пачку облигаций государственного займа и даже до сих пор чего-то ждет...
Було весело , гарна музика ,але без цих коштів
Текст проєкту закону ідсутній
Та ну ***********, ну что ж за фигня?
Сейчас денюх нет, но потом, когда я пойду на второй срок вы увидите...
И насчет денег ну хоть каких, спасибо. С барского стола мелочь не собираем.
Ну а кто-то за мелочь и мать родную продаст и родину. Каждому свое
ну а кто-то и
Вартість хліба зростає при рекордному урожаї, олія, то вже, взагалі повний пі*дець, яйця, молоко, кефір, сметана, гречка ...
73%, що хужє нє будєт? Уже так гірше, що і я навіть не очікував. Скоро іще проблеми почнуться з електрикою і газом, то що робити будемо? Асфальтом палити, асфальт їсти і асфальтом лікуватися.
А те, которым, к примеру, сейчас по 5лет, они уже не дети???
А кто ? Дяди-тети или как?
Странно.
Мне казалось, что в таком возрасте ребятишки еще дети...
Те детки, которые в прошлый новый год сидели в телевизоре рядом с дядей Вовой и слушали его гундосик, уже не дети...
Найвеличніший так решил - до прихода его величества это не дети - даже , если им 3-4-5-6 лет.
Детство теперь может наступить только с приходом его величества найвеличнішого.
Даже детям умудрился плюнуть в душу...