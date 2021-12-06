Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт "Про економічний паспорт".

Про це свідчать дані на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт визначено президентом як невідкладний.

Текст проєкту закону наразі відсутній.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до 10 грудня внесе до парламенту законопроєкт про економічний паспорт українця.

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