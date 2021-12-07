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Новости Политика Украины
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суд (24703) увольнение (2508) ГБР (2551) Бабиков (76) Сухачев (54)

И.о. директора ГБР Сухачев находится в состоянии реального конфликта интересов. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

И.о. директора ГБР Сухачев находится в состоянии реального конфликта интересов. ДОКУМЕНТ

У исполняющего обязанности директора Госбюро расследований Алексея Сухачева существует реальный конфликт интересов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это следует из материалов производства (№4202000000002126), открытого по заявлению бывшего заместителя председателя ГБР Александра Бабикова.

Отмечается, что с 5 ноября 2020 года проводилось расследование в уголовном производстве, начатом по заявлению бывшего заместителя председателя ГБР Александра Бабикова по факту совершения и.о. главы ГБР Алексеем Сухачевым ряда уголовных правонарушений, а именно: незаконного увольнения, грубого нарушения трудового законодательства, а также превышения служебных полномочий и служебного подлога.

Также в 2020 г. своим приказом Сухачев А.А. подчинил непосредственно себе Главное следственное управление и по полномочиям Директора непосредственно ему подчиняются территориальные управления, контроль за деятельностью которых осуществляется также через ГСУ.

Таким образом, говорится в материале, у Сухачева возникло противоречие между частным интересом и служебными полномочиями, что влияет на беспристрастность принятия решений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабиков об увольнении: При наличии конфликта интересов сначала должны предложить перевестись на другую должность. ДОКУМЕНТ

Отмечается, что Сухачев находится в состоянии реального конфликта интересов и такой конфликт носит постоянный характер.

Следовательно, отмечается в производстве, есть основания для принятия мер по устранению конфликта интересов путем инициирования изменения распределения обязанностей, отстранения Сухачева от исполнения полномочий директора ГБР, перевода на другую должность, не связанную с организацией досудебного расследования.

В случае отказа от такого перевода, говорится в материалах, необходимо инициировать его увольнение с занимаемой должности и службы в органах ГБР.

И.о. директора ГБР Сухачев находится в состоянии реального конфликта интересов 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
та вся ЗЕсистема, прислуга уродів на чолі з головкою ЄрЗе перебуває в конфлікті з інтересами незалежної української держави
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06.12.2021 14:04
+5
Схоже на агентурну мережу фсб в Україні...
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06.12.2021 14:06
+5
Він би не потрапив в керівники , якщо не був бандитом. Зеля вибирає собі лише такі кадри.
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06.12.2021 14:10
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та вся ЗЕсистема, прислуга уродів на чолі з головкою ЄрЗе перебуває в конфлікті з інтересами незалежної української держави
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06.12.2021 14:04 Ответить
Схоже на агентурну мережу фсб в Україні...
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06.12.2021 14:06 Ответить
Грызня обслуги воровского кодлана Коломойского при дерибане казны.Саакашвили о сегодняшней коррупции среди чиновников: "Вор на воре сидит и вором погоняет".
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06.12.2021 14:08 Ответить
Він би не потрапив в керівники , якщо не був бандитом. Зеля вибирає собі лише такі кадри.
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06.12.2021 14:10 Ответить
1 декабря прокуроры отметили свой профессиональный праздник. В преддверии профессионального праздника прокуроров в закрытом Facebook-сообществе «Прокуроры Украины», где тусуются бывшие и действующие стражи закона, состоялось незаурядное голосование.

Более 10 тыс. участников группы определялись, кто же лучший генеральный прокурор за все 30 лет независимости Украины. Результат шокирует рядового читателя. С большим отрывом по количеству голосов победил "легендарный" генпрокурор времен Януковича Виктор Пшонка, пишет "Главком".

Сейчас этот любимец украинских прокуроров находится в бегах.

«Это все, что нужно знать о реформе прокуратуры. Восемь лет в никуда», - написал в соцсети блоггер, а в прошлом бывший сотрудник прокуратуры Сергей Иванов.
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06.12.2021 14:32 Ответить
значит сам воровал - и другим за мзду разрешал ( крышевал) , оттуда и результат опроса ..., а там в принципе по другому никогда и не было ...
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06.12.2021 15:44 Ответить
Так и сейчас ничего не изменилось
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07.12.2021 09:56 Ответить
реально так
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08.12.2021 12:41 Ответить
Та всі там вони антимайданівці і нічого. Сам, той також був ментально з ними. Вивчав справу електромеханіка і проводив тренінг у "кварталі" - як добувати електроенергію за допомогою резинових кийків і світерів. Яке йшло - таке і здибало.
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06.12.2021 14:33 Ответить
так це тотальна хвороба людей яких беруть на державну службу не перевіряючи їх на психічну адекватність - комунікабельність - професіоналізм. майже всі хто йде на державну службу лише повинен добре виглядати - бути особисто преданим босу хто його на службу прийняв і бути готовим взяти провину босса на себе
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06.12.2021 14:47 Ответить
 
 