Первые случаи штамма "Омикрон" обнаружили в России

В России обнаружили первые два случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщили в "Роспотребнадзоре", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC".

У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывшим из Южной Африки, подтвердили заражение "Омикроном".

Накануне Роспотребнадзор заявил, что у девяти прибывших из ЮАР россиян нашли Covid-19, а каким именно штаммом они болеют, устанавливается. В пятницу речь шла о двух пассажирах частного рейса, заразившихся коронавирусом.

Рейсы прибывали из ЮАР не только 3 декабря, но и на следующий день. Россия с 28 ноября ограничила въезд в страну для граждан некоторых африканских стран, включая ЮАР, а также из Гонконга.

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Таким образом, сейчас Россия пополнила список из четырех десятков стран, где обнаружен "Омикрон".