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Первые случаи штамма "Омикрон" обнаружили в России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Первые случаи штамма

В России обнаружили первые два случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщили в "Роспотребнадзоре", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC".

У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывшим из Южной Африки, подтвердили заражение "Омикроном".

Накануне Роспотребнадзор заявил, что у девяти прибывших из ЮАР россиян нашли Covid-19, а каким именно штаммом они болеют, устанавливается. В пятницу речь шла о двух пассажирах частного рейса, заразившихся коронавирусом.

Рейсы прибывали из ЮАР не только 3 декабря, но и на следующий день. Россия с 28 ноября ограничила въезд в страну для граждан некоторых африканских стран, включая ЮАР, а также из Гонконга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день штамм "Омикрон" в Украине не обнаружен, - Минздрав

Таким образом, сейчас Россия пополнила список из четырех десятков стран, где обнаружен "Омикрон".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+3
Срочно надо превратить бензоколонку в радиоактивный пепел на кой нужен этот рассадник тупости ,злобы и заразы .
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06.12.2021 14:24
+3
завтра шлюшко объявит, что Омикрон уже в Украине..
старая вакцинация аннулируется, все на новую шмурдизацию..
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06.12.2021 14:26
+1
Станом на 6 грудня в Україні не виявлено штаму "Омікрон Джерело: https://censor.net/ua/n3303561

вокруг у всех есть - а у ляшка еще нет
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06.12.2021 14:31
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немедленно (опломбировать страну не только с рашкой а и вообще,ещё этой заразы нам не хватало....(( это касается и с донбасяо...никаких КПП, НИКАКИХ ИХ ОТКРЫТИЙ! НАОБОРОТ ОПЕЧАТАТЬ ВСЁ ,ХВАТИТ С ДОНБАСЯО ТАЩИТЬ ВСЯКИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ...((
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06.12.2021 14:23 Ответить
завтра шлюшко объявит, что Омикрон уже в Украине..
старая вакцинация аннулируется, все на новую шмурдизацию..
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06.12.2021 14:26 Ответить
Станом на 6 грудня в Україні не виявлено штаму "Омікрон Джерело: https://censor.net/ua/n3303561

вокруг у всех есть - а у ляшка еще нет
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06.12.2021 14:31 Ответить
шлюшко ещё откат не получил за новую чумку от кураторов..
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06.12.2021 15:13 Ответить
уже и он (шляшко....) угомонитесь... он нормальный мужик и министр. простой ,доступный, всё рассказывает доходчиво и подробно до любого, когда даже врачом был он адэкватный скромный мужик .не фуй на него наезжать, завезут так значит обьявит...что здесь нового если это по всему миру и в развитых странах богатых уже есть...новые штамы... вирус мутируит и никто на это не может повлиять пока ..мало было времени учёным онуздать его .нужно было срочно что то изобретать и спасать мир, ....поэтому и были и будут ошибки при изобретениях вакцин.... для проверки их нужны опыты и длинные перниоды времени .это вам не картошку сварить и сказать как она поселена....всё очень сложно, но вам паникёрам антивакцинаторам пофуй, лижбы бунтовать и заразу распространять по миру .((
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06.12.2021 16:02 Ответить
для кого шлюшко нормальный? он слабый врач, коррупционер, взяточник, и вообще недалёкий дилетант..
такого и надо было синагоге, тупого взяточника, который должен подписывать расходы бюджетных денег, якобы на пандемию..
больницы не получают финансирование, мед. персонал не получает надбавки, зато шлюшко премии и откаты..
шлюшко вообще не врач, как можно переболевшим людям, у которых уже есть иммунитет, ширять "вакцины", ещё и несколько раз..
так что, шлюшко недоврач и вор, который не заслуживает уважения и должен сидеть за вред, причиненный миллионам украинцев..
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06.12.2021 20:22 Ответить
Срочно надо превратить бензоколонку в радиоактивный пепел на кой нужен этот рассадник тупости ,злобы и заразы .
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06.12.2021 14:24 Ответить
обнаружили... ну-ну.. и тесты есть ?!
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06.12.2021 14:34 Ответить
Нам ли бояться с нашими "чемпионами". Корону убили, дельту добиваем, и с каким то омикроном разберемся...(
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06.12.2021 14:38 Ответить
Закривати кордон з рашкою ніхто, звісно ж, не збирається...
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06.12.2021 14:42 Ответить
кто хочет закрыть границу с рф - тот агент кремля
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06.12.2021 14:48 Ответить
Через неделю будет и у нас... приедет из кацапстана.
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06.12.2021 14:53 Ответить
Пишут шо "Омикрон" "выявили" в 10 странах Европы.(Англя,Испания,Голландия....)
Уже "гонят волну", скоро и у нас "обнаружат".
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06.12.2021 16:01 Ответить
Ну, покажи, Омикрон, на что способен.
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06.12.2021 15:02 Ответить
На рабссее ожидается эпическая битва двух вирусов: Омикрона, который только что проник в страну, и **********, которым давно уже заражено 99% рабссиян.
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06.12.2021 15:29 Ответить
Жуткая заболеваемость в Африке ЭТИМ САМЫМ Нужно срочно спасать!
https://www.youtube.com/watch?v=o6xwIa8ZAAg&ab_channel=IHORLINSKYI
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06.12.2021 15:56 Ответить
Омикрон -самый слабый и безобидный из всех от которого никто не умер -по сути это вырожденец и показатель начала угасания афера под названием ковидобесие
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06.12.2021 16:02 Ответить
 
 