Первые случаи штамма "Омикрон" обнаружили в России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В России обнаружили первые два случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщили в "Роспотребнадзоре", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC".
У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывшим из Южной Африки, подтвердили заражение "Омикроном".
Накануне Роспотребнадзор заявил, что у девяти прибывших из ЮАР россиян нашли Covid-19, а каким именно штаммом они болеют, устанавливается. В пятницу речь шла о двух пассажирах частного рейса, заразившихся коронавирусом.
Рейсы прибывали из ЮАР не только 3 декабря, но и на следующий день. Россия с 28 ноября ограничила въезд в страну для граждан некоторых африканских стран, включая ЮАР, а также из Гонконга.
Таким образом, сейчас Россия пополнила список из четырех десятков стран, где обнаружен "Омикрон".
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старая вакцинация аннулируется, все на новую шмурдизацию..
вокруг у всех есть - а у ляшка еще нет
такого и надо было синагоге, тупого взяточника, который должен подписывать расходы бюджетных денег, якобы на пандемию..
больницы не получают финансирование, мед. персонал не получает надбавки, зато шлюшко премии и откаты..
шлюшко вообще не врач, как можно переболевшим людям, у которых уже есть иммунитет, ширять "вакцины", ещё и несколько раз..
так что, шлюшко недоврач и вор, который не заслуживает уважения и должен сидеть за вред, причиненный миллионам украинцев..
Уже "гонят волну", скоро и у нас "обнаружат".
https://www.youtube.com/watch?v=o6xwIa8ZAAg&ab_channel=IHORLINSKYI