На сегодняшний день штамм "Омикрон" в Украине не обнаружен, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на 6 декабря в Украине не обнаружен штамм "Омикрон".
Об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни на территории Украины под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Как отметили в Минздраве, на сегодняшний день штамма "Омикрон" в Украине не обнаружено. Со своей стороны Премьер-министр дал задание Министру здравоохранения ежедневно обновлять информацию о новом штамме", - говорится в сообщении.
Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что нагрузка на систему здравоохранения также постепенно снижается. Реанимационные кровати сейчас заняты на 55%, загруженность кроватей с кислородом за неделю снизилась с 48% до 40%.
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европапока еще не европа
Ну ваксеры верят, на них эта инфа, им сказали что заболело всего 6000 чел, они и радуются, сказали что омикрона нет - тоже.
Людей вертят на цифрах - стадия отупления в самом разгаре.
к ним херр прицепишься.
все для того, чтобы уколоть здоровое население планеты, а кучке аферистов под управлением воз - грести миллионный гешефт..
совпадение ?
По єтому параметру ровно на порядок ковид опаснее гриппа. Как бы вы не лечили их обоих.
И да, грипп не вызывает цитокиновый шторм.