РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8745 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
682 14
Минздрав (4828) Шмыгаль Денис (2325) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

На сегодняшний день штамм "Омикрон" в Украине не обнаружен, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

На сегодняшний день штамм

По состоянию на 6 декабря в Украине не обнаружен штамм "Омикрон".

Об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни на территории Украины под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Как отметили в Минздраве, на сегодняшний день штамма "Омикрон" в Украине не обнаружено. Со своей стороны Премьер-министр дал задание Министру здравоохранения ежедневно обновлять информацию о новом штамме", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что нагрузка на систему здравоохранения также постепенно снижается. Реанимационные кровати сейчас заняты на 55%, загруженность кроватей с кислородом за неделю снизилась с 48% до 40%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 40% взрослого населения в 6 регионах Украины прошли полный курс вакцинации от COVID-19, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Украина то европа пока еще не европа
Ну ваксеры верят, на них эта инфа, им сказали что заболело всего 6000 чел, они и радуются, сказали что омикрона нет - тоже.
Людей вертят на цифрах - стадия отупления в самом разгаре.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:11
+2
Звісно що не виявлено. Тому що немає чим виявляти.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:14
+1
Как производили подсчет и на основании чего сделали такие выводы? Или Вы думаете если не лечить грипп он сам пройдет? Будет ровно также как и с ковид - получите осложнение в виде пневмонии с высокой долей вероятности. А если и ее не будете лечить своевременно, то можно и под ИВЛ в конечном итоге попасть. Ибо пневмония она и в Африке пневмония вне зависимости чем вызвана. Результат может быть плачевен.
показать весь комментарий
06.12.2021 18:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ви чим п@дли займаетесь....- як так не виявлено ..., як це так - в ЕС він вже е , а у нас немае ...
показать весь комментарий
06.12.2021 14:05 Ответить
Украина то европа пока еще не европа
Ну ваксеры верят, на них эта инфа, им сказали что заболело всего 6000 чел, они и радуются, сказали что омикрона нет - тоже.
Людей вертят на цифрах - стадия отупления в самом разгаре.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LxHdzGDazXg
показать весь комментарий
06.12.2021 17:11 Ответить
Звісно що не виявлено. Тому що немає чим виявляти.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:14 Ответить
Штамм посмотрел - большинство уже переболело,
к ним херр прицепишься.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:26 Ответить
Все гораздо проще. Просто Пфайзер еще наверное не объявил что их чудо-вакцина помогает и от этого штамма.
показать весь комментарий
06.12.2021 18:09 Ответить
новый фейковый вирус..
все для того, чтобы уколоть здоровое население планеты, а кучке аферистов под управлением воз - грести миллионный гешефт..
показать весь комментарий
06.12.2021 14:29 Ответить
Фильм "Мёртвый сезон" в рекомендациях выскакивает постоянно -
совпадение ?
показать весь комментарий
06.12.2021 15:04 Ответить
По предварительным данным Омикрон это существенное уменьшение агрессивности вируса и значительное увеличение заразности...после того как штамм станет доминирующим, нудно будет ещё парочку удачных мутаций чтобы вирус по опасности стал не опаснее гриппа. Мне кажется лет 5-10 и все затихнет. Но уж точно не 1-2 года...
показать весь комментарий
06.12.2021 15:43 Ответить
А он и так не опаснее гриппа, если его лечить как грипп, а не по рекомендациям МОЗ.
показать весь комментарий
06.12.2021 16:30 Ответить
Опаснее ровно на порядок.
показать весь комментарий
06.12.2021 16:59 Ответить
Как производили подсчет и на основании чего сделали такие выводы? Или Вы думаете если не лечить грипп он сам пройдет? Будет ровно также как и с ковид - получите осложнение в виде пневмонии с высокой долей вероятности. А если и ее не будете лечить своевременно, то можно и под ИВЛ в конечном итоге попасть. Ибо пневмония она и в Африке пневмония вне зависимости чем вызвана. Результат может быть плачевен.
показать весь комментарий
06.12.2021 18:07 Ответить
Для расчетов опасности того или иного заболевания есть параметр "летальность". Как его считают - гуглите.
По єтому параметру ровно на порядок ковид опаснее гриппа. Как бы вы не лечили их обоих.
И да, грипп не вызывает цитокиновый шторм.
показать весь комментарий
08.12.2021 14:34 Ответить
 
 