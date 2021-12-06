На сегодняшний день штамм "Омикрон" в Украине не обнаружен, - Минздрав

По состоянию на 6 декабря в Украине не обнаружен штамм "Омикрон".

Об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни на территории Украины под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Как отметили в Минздраве, на сегодняшний день штамма "Омикрон" в Украине не обнаружено. Со своей стороны Премьер-министр дал задание Министру здравоохранения ежедневно обновлять информацию о новом штамме", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что нагрузка на систему здравоохранения также постепенно снижается. Реанимационные кровати сейчас заняты на 55%, загруженность кроватей с кислородом за неделю снизилась с 48% до 40%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 40% взрослого населения в 6 регионах Украины прошли полный курс вакцинации от COVID-19, - Ляшко