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На сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На сьогодні штаму

Станом на 6 грудня в Україні не виявлено штаму "Омікрон".

Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби на території України під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Як зазначили в МОЗ, на сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено. Зі свого боку Прем’єр-міністр дав завдання Міністру охорони здоров’я щоденно оновлювати інформацію щодо нового штаму", - йдеться в повідомленні.

Голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що навантаження на систему охорони здоров’я також поступово знижується. Реанімаційні ліжка зараз зайняті на 55%, завантаженість ліжок із киснем за тиждень зменшилася з 48% до 40%. 

Також читайте: Понад 40% дорослого населення у 6 регіонах України пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
Украина то европа пока еще не европа
Ну ваксеры верят, на них эта инфа, им сказали что заболело всего 6000 чел, они и радуются, сказали что омикрона нет - тоже.
Людей вертят на цифрах - стадия отупления в самом разгаре.
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06.12.2021 14:11
+2
Звісно що не виявлено. Тому що немає чим виявляти.
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06.12.2021 14:14
+1
Как производили подсчет и на основании чего сделали такие выводы? Или Вы думаете если не лечить грипп он сам пройдет? Будет ровно также как и с ковид - получите осложнение в виде пневмонии с высокой долей вероятности. А если и ее не будете лечить своевременно, то можно и под ИВЛ в конечном итоге попасть. Ибо пневмония она и в Африке пневмония вне зависимости чем вызвана. Результат может быть плачевен.
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06.12.2021 18:07
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ви чим п@дли займаетесь....- як так не виявлено ..., як це так - в ЕС він вже е , а у нас немае ...
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06.12.2021 14:05 Відповісти
Украина то европа пока еще не европа
Ну ваксеры верят, на них эта инфа, им сказали что заболело всего 6000 чел, они и радуются, сказали что омикрона нет - тоже.
Людей вертят на цифрах - стадия отупления в самом разгаре.
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06.12.2021 14:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LxHdzGDazXg
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06.12.2021 17:11 Відповісти
Звісно що не виявлено. Тому що немає чим виявляти.
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06.12.2021 14:14 Відповісти
Штамм посмотрел - большинство уже переболело,
к ним херр прицепишься.
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06.12.2021 14:26 Відповісти
Все гораздо проще. Просто Пфайзер еще наверное не объявил что их чудо-вакцина помогает и от этого штамма.
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06.12.2021 18:09 Відповісти
новый фейковый вирус..
все для того, чтобы уколоть здоровое население планеты, а кучке аферистов под управлением воз - грести миллионный гешефт..
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06.12.2021 14:29 Відповісти
Фильм "Мёртвый сезон" в рекомендациях выскакивает постоянно -
совпадение ?
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06.12.2021 15:04 Відповісти
По предварительным данным Омикрон это существенное уменьшение агрессивности вируса и значительное увеличение заразности...после того как штамм станет доминирующим, нудно будет ещё парочку удачных мутаций чтобы вирус по опасности стал не опаснее гриппа. Мне кажется лет 5-10 и все затихнет. Но уж точно не 1-2 года...
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06.12.2021 15:43 Відповісти
А он и так не опаснее гриппа, если его лечить как грипп, а не по рекомендациям МОЗ.
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06.12.2021 16:30 Відповісти
Опаснее ровно на порядок.
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06.12.2021 16:59 Відповісти
Как производили подсчет и на основании чего сделали такие выводы? Или Вы думаете если не лечить грипп он сам пройдет? Будет ровно также как и с ковид - получите осложнение в виде пневмонии с высокой долей вероятности. А если и ее не будете лечить своевременно, то можно и под ИВЛ в конечном итоге попасть. Ибо пневмония она и в Африке пневмония вне зависимости чем вызвана. Результат может быть плачевен.
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06.12.2021 18:07 Відповісти
Для расчетов опасности того или иного заболевания есть параметр "летальность". Как его считают - гуглите.
По єтому параметру ровно на порядок ковид опаснее гриппа. Как бы вы не лечили их обоих.
И да, грипп не вызывает цитокиновый шторм.
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08.12.2021 14:34 Відповісти
 
 