На сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено, - МОЗ
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Станом на 6 грудня в Україні не виявлено штаму "Омікрон".
Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби на території України під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Як зазначили в МОЗ, на сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено. Зі свого боку Прем’єр-міністр дав завдання Міністру охорони здоров’я щоденно оновлювати інформацію щодо нового штаму", - йдеться в повідомленні.
Голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що навантаження на систему охорони здоров’я також поступово знижується. Реанімаційні ліжка зараз зайняті на 55%, завантаженість ліжок із киснем за тиждень зменшилася з 48% до 40%.
Топ коментарі
+2 Tui Yii
показати весь коментар06.12.2021 14:11
+2 Василь Довганенко 7230397a
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+1 Странник Виртуальный d2c4d836
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европапока еще не европа
Ну ваксеры верят, на них эта инфа, им сказали что заболело всего 6000 чел, они и радуются, сказали что омикрона нет - тоже.
Людей вертят на цифрах - стадия отупления в самом разгаре.
к ним херр прицепишься.
все для того, чтобы уколоть здоровое население планеты, а кучке аферистов под управлением воз - грести миллионный гешефт..
совпадение ?
По єтому параметру ровно на порядок ковид опаснее гриппа. Как бы вы не лечили их обоих.
И да, грипп не вызывает цитокиновый шторм.