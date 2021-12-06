На сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено, - МОЗ

Станом на 6 грудня в Україні не виявлено штаму "Омікрон".

Про це йшлося на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби на території України під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Як зазначили в МОЗ, на сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено. Зі свого боку Прем’єр-міністр дав завдання Міністру охорони здоров’я щоденно оновлювати інформацію щодо нового штаму", - йдеться в повідомленні.

Голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що навантаження на систему охорони здоров’я також поступово знижується. Реанімаційні ліжка зараз зайняті на 55%, завантаженість ліжок із киснем за тиждень зменшилася з 48% до 40%.

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