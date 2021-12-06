Перші випадки штаму "Омікрон" виявили в Росії
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У Росії виявили перші два випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон".
Про це повідомили в "Росспоживнагляді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC".
У двох пацієнтів із позитивним ПЛР-тестом, що прибули з Південної Африки, підтвердили зараження "Омікроном".
Напередодні Росспоживнагляд заявив, що у дев'яти росіян, які прибули з ПАР, знайшли Covid-19, а яким саме штамом вони хворіють, встановлюється. У п'ятницю йшлося про двох пасажирів приватного рейсу, що заразилися коронавірусом.
Рейси прибували з ПАР не лише 3 грудня, а й наступного дня. Росія з 28 листопада обмежила в'їзд у країну для громадян деяких африканських країн, включаючи ПАР, а також з Гонконгу.
Таким чином, зараз Росія поповнила список із чотирьох десятків країн, де виявлено "Омікрон".
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старая вакцинация аннулируется, все на новую шмурдизацию..
вокруг у всех есть - а у ляшка еще нет
такого и надо было синагоге, тупого взяточника, который должен подписывать расходы бюджетных денег, якобы на пандемию..
больницы не получают финансирование, мед. персонал не получает надбавки, зато шлюшко премии и откаты..
шлюшко вообще не врач, как можно переболевшим людям, у которых уже есть иммунитет, ширять "вакцины", ещё и несколько раз..
так что, шлюшко недоврач и вор, который не заслуживает уважения и должен сидеть за вред, причиненный миллионам украинцев..
Уже "гонят волну", скоро и у нас "обнаружат".
https://www.youtube.com/watch?v=o6xwIa8ZAAg&ab_channel=IHORLINSKYI