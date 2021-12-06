Перші випадки штаму "Омікрон" виявили в Росії

У Росії виявили перші два випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомили в "Росспоживнагляді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC".

У двох пацієнтів із позитивним ПЛР-тестом, що прибули з Південної Африки, підтвердили зараження "Омікроном".

Напередодні Росспоживнагляд заявив, що у дев'яти росіян, які прибули з ПАР, знайшли Covid-19, а яким саме штамом вони хворіють, встановлюється. У п'ятницю йшлося про двох пасажирів приватного рейсу, що заразилися коронавірусом.

Рейси прибували з ПАР не лише 3 грудня, а й наступного дня. Росія з 28 листопада обмежила в'їзд у країну для громадян деяких африканських країн, включаючи ПАР, а також з Гонконгу.

Таким чином, зараз Росія поповнила список із чотирьох десятків країн, де виявлено "Омікрон".

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