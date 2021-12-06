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Перші випадки штаму "Омікрон" виявили в Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Перші випадки штаму

У Росії виявили перші два випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомили в "Росспоживнагляді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC".

У двох пацієнтів із позитивним ПЛР-тестом, що прибули з Південної Африки, підтвердили зараження "Омікроном".

Напередодні Росспоживнагляд заявив, що у дев'яти росіян, які прибули з ПАР, знайшли Covid-19, а яким саме штамом вони хворіють, встановлюється. У п'ятницю йшлося про двох пасажирів приватного рейсу, що заразилися коронавірусом.

Рейси прибували з ПАР не лише 3 грудня, а й наступного дня. Росія з 28 листопада обмежила в'їзд у країну для громадян деяких африканських країн, включаючи ПАР, а також з Гонконгу.

Таким чином, зараз Росія поповнила список із чотирьох десятків країн, де виявлено "Омікрон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні штаму "Омікрон" в Україні не виявлено, - МОЗ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
Срочно надо превратить бензоколонку в радиоактивный пепел на кой нужен этот рассадник тупости ,злобы и заразы .
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06.12.2021 14:24
+3
завтра шлюшко объявит, что Омикрон уже в Украине..
старая вакцинация аннулируется, все на новую шмурдизацию..
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06.12.2021 14:26
+1
Станом на 6 грудня в Україні не виявлено штаму "Омікрон Джерело: https://censor.net/ua/n3303561

вокруг у всех есть - а у ляшка еще нет
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06.12.2021 14:31
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немедленно (опломбировать страну не только с рашкой а и вообще,ещё этой заразы нам не хватало....(( это касается и с донбасяо...никаких КПП, НИКАКИХ ИХ ОТКРЫТИЙ! НАОБОРОТ ОПЕЧАТАТЬ ВСЁ ,ХВАТИТ С ДОНБАСЯО ТАЩИТЬ ВСЯКИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ...((
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06.12.2021 14:23 Відповісти
завтра шлюшко объявит, что Омикрон уже в Украине..
старая вакцинация аннулируется, все на новую шмурдизацию..
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06.12.2021 14:26 Відповісти
Станом на 6 грудня в Україні не виявлено штаму "Омікрон Джерело: https://censor.net/ua/n3303561

вокруг у всех есть - а у ляшка еще нет
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06.12.2021 14:31 Відповісти
шлюшко ещё откат не получил за новую чумку от кураторов..
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06.12.2021 15:13 Відповісти
уже и он (шляшко....) угомонитесь... он нормальный мужик и министр. простой ,доступный, всё рассказывает доходчиво и подробно до любого, когда даже врачом был он адэкватный скромный мужик .не фуй на него наезжать, завезут так значит обьявит...что здесь нового если это по всему миру и в развитых странах богатых уже есть...новые штамы... вирус мутируит и никто на это не может повлиять пока ..мало было времени учёным онуздать его .нужно было срочно что то изобретать и спасать мир, ....поэтому и были и будут ошибки при изобретениях вакцин.... для проверки их нужны опыты и длинные перниоды времени .это вам не картошку сварить и сказать как она поселена....всё очень сложно, но вам паникёрам антивакцинаторам пофуй, лижбы бунтовать и заразу распространять по миру .((
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06.12.2021 16:02 Відповісти
для кого шлюшко нормальный? он слабый врач, коррупционер, взяточник, и вообще недалёкий дилетант..
такого и надо было синагоге, тупого взяточника, который должен подписывать расходы бюджетных денег, якобы на пандемию..
больницы не получают финансирование, мед. персонал не получает надбавки, зато шлюшко премии и откаты..
шлюшко вообще не врач, как можно переболевшим людям, у которых уже есть иммунитет, ширять "вакцины", ещё и несколько раз..
так что, шлюшко недоврач и вор, который не заслуживает уважения и должен сидеть за вред, причиненный миллионам украинцев..
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06.12.2021 20:22 Відповісти
Срочно надо превратить бензоколонку в радиоактивный пепел на кой нужен этот рассадник тупости ,злобы и заразы .
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06.12.2021 14:24 Відповісти
обнаружили... ну-ну.. и тесты есть ?!
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06.12.2021 14:34 Відповісти
Нам ли бояться с нашими "чемпионами". Корону убили, дельту добиваем, и с каким то омикроном разберемся...(
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06.12.2021 14:38 Відповісти
Закривати кордон з рашкою ніхто, звісно ж, не збирається...
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06.12.2021 14:42 Відповісти
кто хочет закрыть границу с рф - тот агент кремля
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06.12.2021 14:48 Відповісти
Через неделю будет и у нас... приедет из кацапстана.
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06.12.2021 14:53 Відповісти
Пишут шо "Омикрон" "выявили" в 10 странах Европы.(Англя,Испания,Голландия....)
Уже "гонят волну", скоро и у нас "обнаружат".
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06.12.2021 16:01 Відповісти
Ну, покажи, Омикрон, на что способен.
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06.12.2021 15:02 Відповісти
На рабссее ожидается эпическая битва двух вирусов: Омикрона, который только что проник в страну, и **********, которым давно уже заражено 99% рабссиян.
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06.12.2021 15:29 Відповісти
Жуткая заболеваемость в Африке ЭТИМ САМЫМ Нужно срочно спасать!
https://www.youtube.com/watch?v=o6xwIa8ZAAg&ab_channel=IHORLINSKYI
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06.12.2021 15:56 Відповісти
Омикрон -самый слабый и безобидный из всех от которого никто не умер -по сути это вырожденец и показатель начала угасания афера под названием ковидобесие
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06.12.2021 16:02 Відповісти
 
 